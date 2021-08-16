Как заблокировать папку от других пользователей Windows?

Иногда появляется необходимость в закрытии доступа к какой-либо личной информации от других пользователей одного и того же компьютера. Один из простых способов сделать это в системах Windows — изменить права доступа к блокируемым объектам. Мы рассмотрим этот процесс, но сначала хотелось бы отметить несколько нюансов по этой теме:

Если учетная запись другого пользователя компьютера также является администраторской, то он сможет повторно изменить права доступа к папке и, как следствие, просмотреть ее содержимое (но это лишь в случае, если пользователь умеет обращаться с тонкими системными настройками или, как минимум, понимать и следовать инструкциям, подобным этой).

Если на компьютере только одна учетная запись для всех пользователей, то для блокировки папки придется закрывать доступ самому себе (или вообще всем). Поэтому в таких случаях при каждом просмотре папки придется сначала снимать ограничения, а после завершения работы — повторно активировать их (главное, не забыть — ведь при снятии ограничений доступ к папке будет открыт всем).

Если накопитель данных (жесткий диск, SSD-накопитель, USB-флешка и т.д.), на котором происходит блокировка папки, подключить к другому компьютеру или просто открыть в другой системе на этом же компьютере (т.е. при наличии двух Windows на одном ПК), то заданные права доступа также могут быть изменены.

Другими словами, блокировка папки от других пользователей ПК путем изменения прав доступа к ней эффективна только в том случае, если эти самые другие пользователи не разбираются в компьютере на том же уровне, на котором в них разбирается читатель этой статьи.

Последнее — опыты с ограничением доступа рекомендуем проводить над пустыми папками.

Изменение прав доступа к папке для ее блокировки Заблокировать любой объект на диске можно двумя способами — либо путем ограничения доступа для конкретных учетных записей, либо путем предоставления доступа только определенным учетным записям Windows.

Запрет доступа к папке для конкретных пользователей ПК Если на компьютере несколько учетных записей, проще использовать именно этот способ: Открываем свойства блокируемой папки и переходим во вкладку «Безопасность». 1 В блоке «Группы или пользователи» будут перечислены учетные записи (включая не интересующие нас системные/технические), которые имеют доступ к папке. В этом списке, как правило, отсутствуют названия учетных записей пользователей Windows. И первым делом нам нужно добавить сюда ту учетную запись, для которой доступ к папке будет закрыт. Нажимаем кнопку «Изменить». В открывшемся окне жмем «Добавить…». Теперь в блок «Введите имена выбираемых объектов» нужно вписать название блокируемой учетной записи в точности так, как она зарегистрирована в системе. Стоит знать, что Windows учитывает регистр букв, т.е. если в названии учетки присутствуют большие буквы, их так и нужно вписывать. В нашем случае имя учетной записи — «usver». Вписываем и нажимаем справа кнопку «Проверить имена». Если все нормально, текстовое поле примет следующий вид: Если написание имени учетной записи неизвестно, это можно определить здесь же — нажмите ниже кнопку «Дополнительно», затем — в открывшемся новом окне — кнопку «Поиск». Посмотрите написание имени учетки и закройте это окно. После вписывания имени учетной записи нажимаем «ОК», что вернет нас в предыдущее окно. Теперь в блоке «Группы или пользователи» появится новая запись. Выбираем ее и проставляем флажки в столбце «Запретить» ниже, после чего нажимаем кнопку «Применить» и кнопку «Да» в диалоговом окне с предупреждением. Закрываем это окно. На экране останется только окно свойств папки. Во вкладке «Безопасность» теперь будет отображена добавленная учетная запись, а ниже — в блоке «Разрешения для группы» — можно будет убедиться, что доступ владельца этой записи в папку запрещен.

Запрет доступа к папке для всех пользователей ПК, кроме избранных Данный способ предполагает изменение прав доступа к папке таким образом, чтобы открыть ее можно было только из указанной учетной записи. Это также означает, что программы, запускающиеся не от имени администратора, могут утратить доступ к содержимому папки. Действия следующие: Откройте свойства папки, перейдите во вкладку «Безопасность» и нажмите кнопку «Дополнительно» в нижней части окна. В новом открывшемся окне «Дополнительные параметры безопасности» убедитесь, что владельцем папки является ваша учетная запись. Если это так, пропустите следующий шаг, в противном случае — кликните по элементу «Изменить». Впишите название вашей учетной записи в открывшееся окно по инструкции выше, где мы вписывали в аналогичное окно имя учетной записи другого пользователя. Нажмите «ОК» для продолжения. В окне дополнительных параметров безопасности нажимаем кнопку «Отключение наследования». Откроется еще одно окно — жмем в нем «Удалить все унаследованные разрешения из этого объекта». Применяем настройки, согласившись с предупреждением в диалоговом окне. Теперь в окне свойств папки в блоке «Группы или пользователи» не будет ни одной учетной записи. Нам осталось добавить пользователей, у которых будет доступ к этой папке: 1) нажимаем «Изменить»; 2) затем «Добавить»; 3) вписываем имя учетной записи и нажимаем «ОК»; 4) проставляем галочки в столбце «Разрешить»; 5) жмем кнопку «Применить» и закрываем все открытые окна. Последний шаг — не обязательный. Если не добавлять учетных записей, то Windows сама сделает это при первом же открытии папки ее владельцем, заданным в дополнительных параметрах безопасности.