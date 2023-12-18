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Инструкции 18.12.2023 3 минуты

Черный экран Windows 11 при запуске — почему и что делать?

Советы и инструкции, которые помогут решить проблему черного экрана при запуске Windows 11.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Проблема черного экрана при запуске Windows 11 — распространенное явление. Этот симптом может указывать на множество различных проблем: от неисправностей аппаратного обеспечения до программных конфликтов.

Неисправности аппаратного обеспечения

Неисправности аппаратного обеспечения — одна из основных причин появления черного экрана. Это может включать в себя проблемы с графическим адаптером, материнской платой, памятью или даже силовыми подключениями.

Решения:

  • Рекомендуется убедиться в надежности подключения всех кабелей питания и видеокабелей к компьютеру и монитору. Неплотное соединение может стать причиной отсутствия изображения.
  • Важно проверить работоспособность графического адаптера, оперативной памяти и других ключевых компонентов системы. В некоторых случаях использование интегрированного графического ядра для тестирования может помочь идентифицировать проблемы с дискретной видеокартой.
  • Если обнаружены неисправные компоненты, их следует заменить или обратиться за помощью к специалистам.

Проблемы с подключением видео

Неправильное подключение видеокабелей или их неисправность часто являются причиной черного экрана при запуске Windows 11. Эта проблема может возникать из-за физических повреждений кабеля, плохого контакта или использования неподходящего порта.

Решения:

  • Первым шагом является тщательная проверка видеокабеля на наличие видимых повреждений. Необходимо также убедиться, что кабель надежно подключен к обоим устройствам (компьютеру и монитору).
  • Если кабель поврежден или сильно изношен, его нужно заменить. Важно использовать кабель, соответствующий спецификациям устройства.
  • Иногда проблема может быть связана с конкретным видеопортом на компьютере. Попробуйте подключить кабель к другому порту, если таковой имеется.

Неисправности драйверов видеокарты

Устаревшие или поврежденные драйверы видеокарты могут вызывать проблемы с отображением, включая черный экран. Драйверы являются ключевым элементом взаимодействия операционной системы с аппаратным обеспечением, и их неисправность может существенно сказаться на производительности и стабильности системы.

Решения:

  • Рекомендуется наличие обновлений драйверов видеокарты через Диспетчер устройств или на официальном сайте производителя видеокарты. Установка последних обновлений может устранить проблемы с совместимостью и производительностью. Автоматически это можно сделать с помощью программы DriverHub.
  • Если обновление не помогает, следует попробывать полностью удалить драйверы видеокарты и установить их заново. Это можно сделать через Диспетчер устройств, выбрав Удалить устройство для видеокарты и перезагрузив компьютер для автоматической переустановки драйверов.

удалить драйвер

Конфликты ПО и вирусы

Вредоносное ПО и конфликты между различными программами также могут вызывать черный экран. Эти проблемы часто происходят из-за несовместимости или нарушения работоспособности системы.

Решения:

  • Рекомендуется использовать антивирусное ПО для сканирования системы на предмет вирусов и вредоносного ПО.
  • Если определено, что конкретное ПО вызывает конфликты, его следует удалить или обновить до последней версии.

Восстановление системы

Использование точек восстановления системы позволяет вернуть систему к предыдущему стабильному состоянию, что может решить проблему черного экрана.

Решения:

  1. Открыть Панель управления на компьютере.
  2. В разделе Система и безопасность выбрать Восстановление.
  3. В появившемся окне нажать на Открыть системное восстановление.
  4. В новом окне следует выбрать желаемую точку восстановления из списка доступных. Обычно это дата, на которую система работала стабильно.
  5. После выбора точки восстановления запустить процесс, следуя инструкциям на экране.
  6. Компьютер перезагрузится, и система вернётся к состоянию, соответствующему выбранной точке восстановления.

восстановление системы

Использование режима безопасной загрузки

Режим безопасной загрузки позволяет загрузить Windows с минимальным набором драйверов и запущенных программ, что может помочь в диагностике проблемы.

Решения:

  • На этапе загрузки системы необходимо нажать клавишу F8 (иногда ESC, F2, F10, DEL) или использовать параметры загрузки в настройках Windows для входа в безопасный режим.
  • В этом режиме можно проверить работоспособность системы и исключить проблемы, связанные с драйверами или сторонним ПО.

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