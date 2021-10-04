Автоматический вход в Windows 11 — что это и как настроить?

Если учетная запись Windows 11 защищена паролем, то при каждом включении компьютера или пробуждении после работы в режиме сна пользователю требуется вводить его. При активации функции автоматического входа этого делать не придется. При этом пароль по-прежнему будет защищать учетную запись при попытках удаленного подключения к компьютеру, запуске программ из-под других существующих учетных записей и т.д.

Безопасно ли включать автоматический вход в Windows 11?

Как было сказано выше, активация автоматического входа в систему только уберет необходимость ввода пароля при включении компьютера. Во всех остальных ситуациях, где требуется его ввод в рамках работы Windows, ничего не изменится. Если нет необходимости от кого-либо защищать компьютер (от сотрудников, например), то активация автоматического входа никак не навредит его безопасности.

Также отметим, что если используются другие способы авторизации в системе — графический ключ, PIN-код, отпечаток пальца или ключ безопасности — то отключение функции автоматического входа для них не сработает.