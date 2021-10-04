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Инструкции 09.04.2026 5 минут

Автоматический вход в Windows 11 — что это и как настроить?

Инструкция по настройке автоматического входа в систему Windows 11.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Если учетная запись Windows 11 защищена паролем, то при каждом включении компьютера или пробуждении после работы в режиме сна пользователю требуется вводить его. При активации функции автоматического входа этого делать не придется. При этом пароль по-прежнему будет защищать учетную запись при попытках удаленного подключения к компьютеру, запуске программ из-под других существующих учетных записей и т.д.

Безопасно ли включать автоматический вход в Windows 11?

Как было сказано выше, активация автоматического входа в систему только уберет необходимость ввода пароля при включении компьютера. Во всех остальных ситуациях, где требуется его ввод в рамках работы Windows, ничего не изменится. Если нет необходимости от кого-либо защищать компьютер (от сотрудников, например), то активация автоматического входа никак не навредит его безопасности.

Также отметим, что если используются другие способы авторизации в системе — графический ключ, PIN-код, отпечаток пальца или ключ безопасности — то отключение функции автоматического входа для них не сработает.

Как включить автоматический вход в Windows 11?

Есть несколько способов активировать функцию автоматического входа без пароля, но первым делом потребуется отключить Windows Hello, а также все альтернативные способы (кроме ввода пароля) входа в систему. Для этого:

  • Откройте меню «Пуск» и кликните в нем по значку «Параметры» (можно также использовать комбинацию клавиш «Win + I»):

Пуск

  • В открывшемся окне перейдите во вкладку «Учетные записи» слева, затем зайдите в раздел «Варианты входа»:

Параметры - Учетные записи

  • Прокрутите страницу настроек до раздела «Дополнительные параметры». Отключите здесь опцию «Для повышения безопасности включите вход Windows Hello…». Если она неактивна (невозможно отключить), можно попробовать активировать способ входа по PIN-коду, а затем сразу отключить его (ниже описано, как это сделать).

Дополнительные параметры

  • Далее установите вариант «Никогда» для опции «В случае вашего отсутствия, через какое время Windows должна потребовать выполнить повторный вход?»:

Параметры Windows 11

  • Прокрутите страницу настроек доверху к разделу «Способы входа». Выберите здесь тот способ входа, который используется в данный момент, помимо ввода пароля. В нашем случае это — «PIN-код (Windows Hello)». Кликаем по соответствующему пункту, затем нажимаем кнопку «Удалить»:

PIN-код (Windows Hello)»

  • Вводим в отобразившемся окне текущий пароль от учетной записи, чтобы завершить процедуру отключения PIN-кода (или иного способа входа):

Ввод пароля

  • Если упомянутая выше опция «Для повышения безопасности включите вход Windows Hello..» неактивна, тогда задействуйте способ входа в систему по PIN-коду, кликнув по кнопке «Настройка» (после — введите пароль от учетной записи и сам PIN-код):

Включение автоматического входа в Windows 11 при помощи «netplwiz»

Для начала требуется запустить команду «netplwiz» от имени администратора (на всякий случай):

  • Откройте «Диспетчер задач», кликнув по значку «Пуск» правой кнопкой мыши и выбрав соответствующий пункт, либо используя комбинацию клавиш «Ctrl + Shift + Esc». Откройте в нем меню «Файл», затем выберите «Запустить новую задачу»:

Диспетчер задач

  • Впишите/скопируйте в поле «netplwiz» (без кавычек ), установите флажок напротив опции «Создать задачу с правами администратора» и нажмите «ОК»:

netplwiz

  • Откроется окно «Учетные записи пользователей». В блоке «Пользователи этого компьютера» выделите учетную запись, для которой требуется отключить ввод пароля, и снимите выше флажок с опции «Требовать ввод имени пользователя и пароля», затем нажмите кнопку «Применить» или «ОК»:

Учетные записи пользователей

  • Введите в отобразившееся окно текущий пароль от учетной записи, чтобы завершить процедуру.

Учетные записи пользователей

  • Если в окне «Учетные записи пользователей» отсутствует опция «Требовать ввод имени пользователя и пароля», значит, в окне «Параметры» активна функция «Windows Hello» или один из альтернативных способов входа в систему. Вернитесь к предыдущей части статьи и выполните все необходимые шаги для отключения этой функции.

Включение автоматического входа в Windows 11 при помощи утилиты Autologon

На официальном сайте Microsoft можно Autologon утилиту Autologon, которая предназначена исключительно для активации автоматического входа в систему без пароля. Затем распакуйте скачанный архив «AutoLogon.zip» в любую папку на компьютере. Внутри можно будет найти 3 исполнимых EXE-файла. Нам нужен — «Autologon64». Кликните по этому файлу правой кнопкой мыши и выберите в меню пункт «Запустить от имени администратора»:

Запуск AutoLogon

  • Останется ввести пароль от учетной записи в поле «Password» и нажать кнопку «Enable», что включит функцию автоматического входа в Windows 11:

AutoLogon

Включение автоматического входа в Windows 11 при помощи реестра

Данный способ предполагает создание в системном реестре Windows 11 нескольких параметров, которые отключат запрос ввода пароля при включении компьютера. Действия следующие:

  • Запустите команду «regedit» от имени администратора через приложение «Диспетчер устройств» по инструкции выше:

regedit

  • Откроется новое окно «Редактор реестра». Если в верхней его части отсутствует адресная строка, включите ее из меню «Вид»:

Редактор реестра

  • Теперь скопируйте нижеследующую строку в адресную строку Редактора реестра и затем нажмите «Enter»:

Компьютер\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Редактор реестра

  • Нам нужно будет создать три строковых параметра. А если же на компьютере используется локальная учетная запись (т.е. не связанная с аккаунтом Microsoft), тогда четыре. Для создания параметра кликните по разделу «Winlogon» слева, выберите — «Создать» и «Строковый параметр». Повторите процедуру 3 или 4 раза.

Создание строкового параметра

  • Выберите один из только что созданных параметров, нажмите клавишу «F2» для переименования, и задайте ему имя «AutoAdminLogon». Двум (или трем) другим — «DefaultUserName», «DefaultPassword» и «DefaultDomainName» (это дополнительный для локальных учетных записей).

AutoAdminLogon

  • Теперь кликните два раза мышкой по параметру «AutoAdminLogon», затем впишите в поле «Значение» цифру 1 и нажмите «ОК»:

Параметр AutoAdminLogon

  • Сделайте то же самое с параметрами «DefaultUserName», «DefaultPassword» и «DefaultDomainName», вписав в них имя учетной записи, пароль от нее и имя компьютера, соответственно. Ниже будет описано, как определить имя учетной записи и компьютера.
  • В итоге должно получиться так:

  • Если имя учетной записи неизвестно, откройте в «Проводнике» системный диск (обычно — «Локальный диск С:»), перейдите в папку «Пользователи», где в виде папок будут перечислены имена учетных записей:

Пользователи

  • Если имя компьютера неизвестно, кликните правой кнопкой мыши по значку «Этот компьютер» в «Проводнике» или на рабочем столе, выберите «Свойства», в открывшемся новом окне будет указано имя устройства, которое нам нужно:

О системе

При следующем включении компьютера пароль вводить уже не придется.

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Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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