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Инструкции 22.09.2023 3 минуты

Службы звука не отвечают в Windows — как исправить ошибку?

Инструкции по устранению проблем со службами звука в Windows.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Если службы звука не отвечают в Windows, воспроизведение аудио не работает в системе. Это одна из наиболее распространенных проблем с оборудованием в Windows. Причин неполадок звука может быть много. Разберем, почему возникает проблема и как ее можно исправить.

Основные причины проблемы

Среди главных и наиболее частых причин проблемы можно выделить следующие:

  • Неполадки драйверов для звуковых устройств в операционной системе.
  • Неисправности аудиокарты.
  • Сбои в работе служб Windows.
  • Действие вредоносного ПО.

Эти причины являются самыми частыми.

5 решений неполадки

Рассмотрим несколько простых способов решения проблемы, которые помогают избавиться от нее в большинстве случаев.

Использование сервиса устранения неполадок

Самое простое решение, которое иногда оказывается действенным — запуск стандартной утилиты для устранения проблем со звуком. Сервис автоматически выявляет сбои в работе драйверов, устройств и служб ОС, после чего пробует их исправить. В некоторых случаях программе удается устранить неполадки, благодаря чему исправное воспроизведение звука в Windows восстанавливается.

Чтобы запустить утилиту, щелкните правой кнопкой по иконке звука на панели задач и кликните на пункт Устранение неполадок.

Устранение неполадок

Открывшаяся программа выполнит диагностику. После ее завершения утилита предложит применить доступные действия для исправления ошибок.


Ручной запуск службы звука

Во многих случаях проблема связана с тем, что служба аудио отключена в настройках. Стоит проверить состояние сервиса и, при необходимости, включить его. Для этого:

1. Откройте утилиту Службы, найдя ее через поиск на строке задач.

2. В списке сервисов найдите пункт Windows Audio и кликните по нему дважды.

Службы

3. Включите службу, нажав на кнопку Запустить, если она активна. В графе Тип запуска установите параметр Автоматически.

Настройка службы Windows Audio

4. Сохраните настройки, щелкнув Применить и ОК.

5. Закройте окно служб.

Если сразу после этого звук не заработает, стоит попробовать перезагрузить ПК.

Переустановка драйвера

Переустановка драйвера для используемого звукового устройства часто помогает восстановить исправную работу аудио в ОС. Если ранее в систему уже инсталлировалось ПО для звукового оборудования, сначала нужно удалить его через меню Программы и компоненты в классической Панели управления.

Затем следует скачать актуальную версию драйвера с сайта производителя звукового адаптера, материнской платы (если используется встроенная в нее аудиокарта) или ноутбука. Найти его можно по поиску в интернете, используя полное название модели.

После загрузки драйверов нужно установить их из инсталлятора и обязательно перезапустить ПК. В большинстве случаев переустановка ПО для оборудования помогает возобновить исправное воспроизведение звука.

Альтернативный и более простой вариант — воспользоваться специальными утилитами для обновления драйверов, такими, как DriverHub или Snappy Driver Installer. Они могут загрузить и установить нужное ПО для устройств автоматически.

Однако такие программы не всегда скачивают самые последние версии драйверов, а в некоторых случаях инсталлируют издания, которые не полностью совместимы с используемым оборудованием. Поэтому если есть возможность установить драйвера вручную, лучше сделать именно так.

Восстановление системы

Откат системы до точки восстановления поможет избавиться от неполадок со звуком в случае, если они впервые возникли после ее создания. Чтобы воспользоваться этой опцией, откройте Панель управления, установите просмотр Крупные значки или Мелкие значки и выберите пункт Восстановление.

Панель управления

Щелкните на Запуск восстановления системы для начала отката.

Запуск восстановления системы

В открывшемся окне потребуется выбрать подходящую точку восстановления из имеющихся (она должна быть создана до первого появления неполадки) и подтвердить действия. Помните о том, что после отката общий вид ОС может существенно измениться.

Поиск вирусов

Деятельность вирусов — одна из возможных причин неработоспособности звука. Некоторые виды вредоносного ПО могут влиять на работу аудио в Windows. Стоит выполнить поиск вирусов и очистить их, если они будут обнаружены. Для этого можно использовать любой доступный антивирус. Например, встроенный в Windows Защитник.

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Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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