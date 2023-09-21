Службы звука не отвечают в Windows — как исправить ошибку?

Если службы звука не отвечают в Windows, воспроизведение аудио не работает в системе. Это одна из наиболее распространенных проблем с оборудованием в Windows. Причин неполадок звука может быть много. Разберем, почему возникает проблема и как ее можно исправить.

Основные причины проблемы Среди главных и наиболее частых причин проблемы можно выделить следующие: Неполадки драйверов для звуковых устройств в операционной системе.

Неисправности аудиокарты.

Сбои в работе служб Windows.

Действие вредоносного ПО. Эти причины являются самыми частыми.

5 решений неполадки Рассмотрим несколько простых способов решения проблемы, которые помогают избавиться от нее в большинстве случаев.

Использование сервиса устранения неполадок Самое простое решение, которое иногда оказывается действенным — запуск стандартной утилиты для устранения проблем со звуком. Сервис автоматически выявляет сбои в работе драйверов, устройств и служб ОС, после чего пробует их исправить. В некоторых случаях программе удается устранить неполадки, благодаря чему исправное воспроизведение звука в Windows восстанавливается. Чтобы запустить утилиту, щелкните правой кнопкой по иконке звука на панели задач и кликните на пункт Устранение неполадок.

Открывшаяся программа выполнит диагностику. После ее завершения утилита предложит применить доступные действия для исправления ошибок.



Ручной запуск службы звука Во многих случаях проблема связана с тем, что служба аудио отключена в настройках. Стоит проверить состояние сервиса и, при необходимости, включить его. Для этого: 1. Откройте утилиту Службы, найдя ее через поиск на строке задач. 2. В списке сервисов найдите пункт Windows Audio и кликните по нему дважды.

3. Включите службу, нажав на кнопку Запустить, если она активна. В графе Тип запуска установите параметр Автоматически.

4. Сохраните настройки, щелкнув Применить и ОК. 5. Закройте окно служб. Если сразу после этого звук не заработает, стоит попробовать перезагрузить ПК.

Переустановка драйвера Переустановка драйвера для используемого звукового устройства часто помогает восстановить исправную работу аудио в ОС. Если ранее в систему уже инсталлировалось ПО для звукового оборудования, сначала нужно удалить его через меню Программы и компоненты в классической Панели управления. Затем следует скачать актуальную версию драйвера с сайта производителя звукового адаптера, материнской платы (если используется встроенная в нее аудиокарта) или ноутбука. Найти его можно по поиску в интернете, используя полное название модели. После загрузки драйверов нужно установить их из инсталлятора и обязательно перезапустить ПК. В большинстве случаев переустановка ПО для оборудования помогает возобновить исправное воспроизведение звука. Альтернативный и более простой вариант — воспользоваться специальными утилитами для обновления драйверов, такими, как DriverHub или Snappy Driver Installer. Они могут загрузить и установить нужное ПО для устройств автоматически. Однако такие программы не всегда скачивают самые последние версии драйверов, а в некоторых случаях инсталлируют издания, которые не полностью совместимы с используемым оборудованием. Поэтому если есть возможность установить драйвера вручную, лучше сделать именно так.

Восстановление системы Откат системы до точки восстановления поможет избавиться от неполадок со звуком в случае, если они впервые возникли после ее создания. Чтобы воспользоваться этой опцией, откройте Панель управления, установите просмотр Крупные значки или Мелкие значки и выберите пункт Восстановление.

Щелкните на Запуск восстановления системы для начала отката.

В открывшемся окне потребуется выбрать подходящую точку восстановления из имеющихся (она должна быть создана до первого появления неполадки) и подтвердить действия. Помните о том, что после отката общий вид ОС может существенно измениться.