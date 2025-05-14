Как поставить пароль на архив?

Защита персональных данных, изображений и многого другого является важной особенностью цифрового мира. Одним из методов сохранения данных в секрете является их архивирование и установка пароля. Данный способ позволяет ограничить доступ к файлам, предотвратить утечку персональной информации, коммерческих тайн или критичных документов.

Архивы с паролем используются как обычными пользователями, например, для хранения и передачи персональной информации, так и в профессиональной деятельности. Все современные форматы архивов поддерживают шифрование, что делает их использование не только удобным, но и безопасным. Как установить пароль правильно и какие для этого есть программы? Сейчас разберемся.

WinRAR Данный архиватор давно зарекомендовал себя в качестве надежного средства хранения сжатых данных. Кроме прочего, он поддерживает шифрование AES-256. Пароль на архив можно установить без надобности использования стороннего софта. Чтобы установить пароль, после выбора файлов для архивации во вкладке Общие нужно выбрать опцию Установить пароль… Далее нужно дважды ввести пароль и активировать опцию Шифровать имена файлов и папок, чтобы никто не смог просмотреть содержимое архива без верно введенного пароля. Важно использовать сложные пароли, в которых будет минимум одна заглавная и строчная буква, цифра и специальный символ, так как слабые пароли уязвимы к атакам методом перебора паролей.

7-Zip 7-Zip — кроссплатформенное решение, поддерживающее формат 7z с надежным шифрованием. При создании архива откроется окно с настройками. В нем можно найти раздел Шифрование. Здесь следует ввести пароль два раза и выбрать алгоритм шифрования AES-256. 7-Zip не шифрует имена файлов в формате ZIP, поэтому для сокрытия названия файлов пользователь может выбрать формат архива 7z. Данное ПО распространяется бесплатно и интегрируется в контекстное меню проводника, что упрощает работу с приложением.

PeaZip PeaZip сочетает функциональность архиватора и менеджера паролей. Помимо стандартного шифрования, программа поддерживает двухфакторную аутентификацию через файл-ключ, который необходимо указать вместе с паролем для распаковки. Это значительно повышает безопасность, так как для доступа к архиву потребуется не только ввести пароль, но и предоставить физический носитель с ключом. PeaZip работает с форматами 7z, RAR, ZIP и собственным форматом PEA, который включает проверку целостности данных. При добавлении файлов в архив, пользователю будет предложены различные настройки, в том числе опция Ввести пароль/выбрать ключевой файл. После выбора данной опции появится окно, в котором следует ввести пароль и подтвердить его. При необходимости, можно выбрать ключевой файл. Не лишним будет активировать поле Также шифровать имена файлов (если позволяет формат).

VeraCrypt Если требуется не просто защитить архив, а создать зашифрованный контейнер, VeraCrypt — оптимальный выбор. Программа создает виртуальный диск, который монтируется только после ввода пароля. Данные внутри контейнера шифруются алгоритмами AES, Serpent или их комбинациями. VeraCrypt подходит для хранения архивов со сверхчувствительной информацией, так как обеспечивает так называемую возможность отрицать наличие скрытых данных. Для создания зашифрованного контейнера в интерфейсе программы нужно создать том. Чтобы это сделать, в интерфейсе программы следует нажать Создать том. Во всплывающем окне будет выбран первый вариант Создать зашифрованный файл-контейнер. Его нужно оставить и нажать Далее. Далее VeraCrypt предложит создать обычный том или скрытый. Второй вариант создаст контейнер в контейнере, и для доступа к нему нужно будет ввести другой пароль. Первый вариант также приемлем, поэтому можно выбрать его и нажать Далее. Следующий пункт — создание контейнера. В качестве него может выступать абсолютно любой файл, в том числе архив. После выбора файла нужно нажать Далее. Следующий пункт — выбор алгоритма шифрования. Можно оставить AES-256, который выбран по умолчанию и нажать Далее. Следующий этап настройки будущего контейнера — выбор объема. Лучшим решением будет указать размер с запасом. Далее следует указать надежный пароль или ключевой файл, который может храниться на внешнем носителе. Следующий шаг — форматирование тома и сбор энтропии из перемещений мыши. На данном этапе следует хаотично перемещать мышь, пока не заполнится полоска снизу. По завершении сбора энтропии нужно нажать кнопку Разметить. После этого шага будет создан зашифрованный файл-контейнер. Далее нужно смонтировать том. Для этого нужно вернуться в интерфейс VeraCrypt, выбрать незанятую букву диска, по кнопке Выбрать файл указать созданный контейнер и нажать Смонтировать. После этого откроется окно, где программа запросит пароль от файла-контейнера. Нужно ввести пароль от контейнера и нажать кнопку ОК. Готово, контейнер будет хранить все файлы так же, как обычная папка.

AxCrypt AxCrypt ориентирован на пользователей, которым важна простота. После установки программы нужно выбрать архив, нажать по нему ПКМ — Кодировать, а затем установить пароль. AxCrypt автоматически шифрует файлы с помощью AES и позволяет делиться ими через email или облачные сервисы. В той же папке, где хранился искомый архив, появляется новый файл с форматом AXX, который откроется только с помощью AxCrypt и активной сессии пользователя. Премиум-версия поддерживает шифрование папок и управление ключами, что полезно для командной работы. Недостаток — зависимость от интернета для активации лицензии.