Приложения закрываются сами по себе в Windows 11 — почему и что делать?

Самопроизвольное закрытие приложений в операционной системе — неприятная проблема, с которой сталкиваются некоторые пользователи Windows 11. Подобные сбои могут возникать после установки обновлений или новых программ, а также в следствие конфликта ПО. Рассмотрим основные причины и пути решения проблемы.

Почему программы самопроизвольно закрываются Причин, из-за которых приложения могут сами завершать работу, существует очень много. Самопроизвольное закрытие программ может происходить из-за самых разных факторов. Например: Конфликты некоторых служб и программ между собой;

Нехватка ОЗУ, которая может быть вызвана некорректными настройками файла подкачки;

Неисправность определенной программы;

Сбои операционной системы;

Неполадки Windows, возникшие из-за установки новых обновлений;

Заражение вирусами. Это лишь основные причины. У неполадки могут быть и другие источники.

10 способов решить проблему Разберем 10 основных решений проблемы с самопроизвольным закрытием приложений в Windows 11. Попробовав несколько, вам скорее всего удастся избавиться от неполадки.

Перезагрузка компьютера Простое решение, которое часто помогает. Если проблема возникла впервые, вероятнее всего, она пройдет после перезапуска ПК. Чтобы полностью перезагрузить компьютер, нужно выключить его, затем отключить от сети, подключить обратно спустя 30-60 секунд и запустить с кнопки.

Чистая загрузка системы Если обычный перезапуск не помог, можно также попробовать выполнить чистку загрузку системы без дополнительных служб. Для этого: 1. Воспользуйтесь сочетанием кнопок Win + R, чтобы открыть программу Выполнить, введите в ней команду msconfig и нажмите Enter.

2. В появившемся окне включите пункт Выборочный запуск и отключите галочку около параметра Загружать элементы автозагрузки.

3. Перейдите во вкладку Службы, активируйте галочку Не отображать службы Microsoft, после чего щелкните на кнопку Отключить все

4. Откройте раздел Автозагрузка и перейдите в Диспетчер задач по ссылке.

5. Поочередно выделите и отключите все пункты при помощи соответствующей кнопки.

6. Закройте все окна и перезагрузите компьютер стандартным способом через меню Пуск. После перезапуска следует вернуть все измененные в msconfig и Диспетчере задач настройки в исходный вид.

Восстановление файлов ОС При помощи встроенных в Windows средств можно быстро восстановить повреждения системных файлов. Этим можно воспользоваться для исправления проблемы с самопроизвольным закрытием программ. Чтобы восстановить повреждения файлов системы, откройте Командную строку с правами администратора через поиск на панели задач и поочередно выполните в ней команды sfc /scannow и Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth. После этого нужно перезапустить компьютер.



Настройка файла подкачки Нехватка оперативной памяти — одна из возможных причин внезапного завершения работы программ. Недостаток ОЗУ часто происходит из-за некорректных настроек файла подкачки на жестком диске, который используется системой в случаях, когда основного объема памяти мало. Следует проверить параметры swapfile и при необходимости изменить их. Для этого: 1. Запустите утилиту Выполнить при помощи сочетания клавиш Win + R и примените в ней команду sysdm.cpl. 2. В открывшемся окне зайдите во вкладку Дополнительно и щелкните на кнопку Параметры в разделе Быстродействие

3. Откройте вкладку Дополнительно и кликните на кнопку Изменить.

4. Активируйте галочку около пункта Автоматически выбирать объем, если она отключена, и нажмите ОК.

После этого нужно перезагрузить компьютер, чтобы новые настройки полностью применились в системе.

Переустановка проблемного ПО Если проблема возникает только с одной программой, можно попробовать переустановить ее. Это часто помогает избавиться от неполадки. Чтобы переустановить программу, ее нужно удалить из раздела Программы и компоненты в Панели управления. Затем останется скачать актуальную версию приложения с официального сайта разработчика и инсталлировать ее.

Помните о том, что при удалении программы ее настройки и сохраненные в ней данные в большинстве случаев также очищаются. Поэтому если в приложении хранится важная информация, стоит заранее сохранить ее.

Запуск утилиты для устранения неполадок Если программы, которые сами закрываются, были установлены из Microsoft Store, то для исправления неполадки можно воспользоваться стандартной утилитой. Она выявляет и, по возможности, устраняет ошибки приложений. Чтобы запустить ее в Windows 11, откройте Параметры, зайдите в раздел Система, после чего выберите Устранение неполадок, откройте Другие средства и нажмите на кнопку Запустить около пункта Приложения Магазина Windows.

Отключение и удаление службы Asus GPU Tweak Некоторые пользователи отмечают, что причиной неполадки с самопроизвольным закрытием программ часто становится служба Asus GPU Tweak. Проверьте, если ли она в системе. Для этого откройте Диспетчер задач и просмотрите список процессов. В случае, если окажется, что в нем присутствует Asus GPU Tweak, попробуйте снять задачу соответствующей кнопкой. Если после этого проблема уйдет, скорее всего, ее причиной был именно GPU Tweak. Тогда следует удалить эту утилиту. Для этого запустите Панель управления и зайдите в раздел Программы и компоненты. Найдите Asus GPU Tweak в списке приложений, кликните по утилите ПКМ и выберите Удалить. Выполните все шаги мастера удаления ПО и перезагрузите компьютер.

Удаление последних обновлений Обновления Windows часто несут в себе не только нововведения и исправления ошибок, но и сбои. В том числе, они могут становиться причиной проблемы с закрытием приложений. Если неполадка возникла после установки обновлений, стоит попробовать удалить их. Для этого зайдите в Центр обновления, откройте журнал обновлений и выберите пункт Удалить обновления. В открывшемся списке удалите последние установленные обновления, после чего перезагрузите ПК и проверьте, была ли исправлена проблема.

Восстановление системы Один из простых и действенных способов решения — восстановление системы. Откатив ОС до состояния, в котором она находилась до возникновения неполадки, можно избавиться от проблемы. Восстановление возможно выполнить только в случае, если оно активировано и точки для него созданы. Чтобы запустить откат, откройте классическую Панель управления и найдите в ней пункт Восстановление.

Затем нажмите на ссылку Запуск восстановления, чтобы начать процесс.

В мастере восстановления потребуется выбрать точку отката и подтвердить действия.