Ошибка при запуске приложения 0xc0000142 в Windows 11 и Windows 10 — как исправить?

Ошибка с кодом 0xc0000142 может возникать при запуске программ (exe-файлов) в Windows. Особенно часто она появляется при попытке открыть игру. Рассмотрим, почему возникает этот сбой, и как его можно устранить.
Почему возникает ошибка?
Причин неисправности 0xc0000142 много, как и у большинства ошибок Windows. Среди основных и самых частых можно выделить следующие:
- Файлы приложения повреждены.
- Программа блокируется антивирусом.
- Приложение несовместимо с ОС.
- У пользователя нет прав для запуска программы.
- Проблемы с системными библиотеками.
- Заражение файлов вирусом.
- Устаревшие драйвера на видеокарту.
10 способов решения ошибки
Ошибка имеет много причин, поэтому способов решения у нее много. Для каждого случая подойдет свой метод. Рассмотрим 10 решений, которые помогут устранить неисправность в большинстве случаев. Расположим их от простых к более сложным.
Запуск от имени администратора
Иногда ошибка возникает из-за отсутствия у пользователя прав на запуск файла. В таком случае стоит попробовать запустить программу от имени администратора. Для этого нажмите на файл или ярлык приложения правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню Запуск от имени администратора. Такое простое решение помогает в некоторых случаях.
Настройка совместимости
Проблемы с совместимостью — частая причина сбоев при запуске программ и игр в Windows. Чтобы исправить их, нужно выполнить настройку в свойствах файла. Для этого:
1. Кликните правой кнопкой мыши по файлу или ярлыку программы и выберите Свойства в контекстном меню.
2. Откройте вкладку Совместимость.
3. Нажмите на Запустить средство устранения проблем с совместимостью.
4. После проверки нажмите Использовать рекомендованные параметры.
5. Проверьте приложение, нажав Проверить программу. Если все заработает, сохраните параметры.
Если проблема после этого не уйдет, попробуйте использовать другие настройки совместимости в этом же разделе. Устанавливайте разные операционные системы, сохраняйте параметры и запускайте приложение. Попробовав несколько конфигураций, можно подобрать рабочую.
Отключение антивируса
Нередко случается, что антивирус различными способами блокирует запуск программ. Попробуйте на время отключить или удалить его и открыть программу, которая не запускается. В некоторых случаях это может помочь избавиться от неполадки.
Установка пакетов Microsoft Visual C++
Отсутствие библиотек Microsoft Visual C++ часто приводит к различным ошибкам при запуске приложений и игр, так как многие программы требуют их для работы. Стоит установить их в любом случае. Это позволит избежать и других возможных сбоев.
Сложность в том, что для корректной работы компонентов Visual C++, нужно установить все существующие версии. При этом, если на компьютере установлена 64-разрядная ОС, нужно устанавливать и x64, и x86 библиотеки. Если же используется 32-разрядная версия Windows, потребуется загрузить только x86 издания.
Перейдите на официальную страницу Microsoft, загрузите все необходимые версии и установите их. Процесс не займет много времени. Для удобства можно скачать один из готовых сборников библиотек C++, в котором будут содержаться сразу все издания в архиве.
Установка Microsoft .NET Framework
Еще одна библиотека, необходимая для работы многих программ в Windows — Microsoft .NET Framework. На нее стоит обратить особое внимание, если вы используете старую версию Windows (7/8/8.1). В таком случае нужно установить этот компонент, скачав его с сайта Microsoft. Это может помочь решить проблему с открытием приложений.
Обновление или установка видеодрайверов
Некоторые приложения (в основном игры) могут не работать из-за устаревших драйверов на видеокарту или видеоадаптер. Обновить их можно тремя способами:
- Загрузив последнюю версию с официального сайта производителя;
- Стандартными средствами Windows;
- Воспользовавшись универсальными программами для установки драйверов.
Разберем два последних способа.
Чтобы обновить видеодрайвер встроенными средствами Windows, проделайте следующее:
1. Откройте программу Выполнить, одновременно нажав на клавиатуре клавиши Win и R.
2. Введите в появившемся окне devmgmt.msc и нажмите клавишу Enter. Откроется Диспетчер устройств Windows.
3. Найдите и раскройте раздел Видеоадаптеры.
4. Выберите ваше устройство (видеокарту или встроенный в процессор видеоадаптер), нажмите на него ПКМ и выберите Обновить драйвер.
5. Проследуйте всем шагам открывшегося мастера обновления драйверов, несколько раз нажав далее, и перезагрузите Windows.
Автоматически обновить драйвера можно через специальную программу DriverHub
Переустановка программы
Возможно проблемное приложение установлено некорректно. По возможности, попробуйте переустановить его. Убедитесь, что путь к месту сохранения программы не содержит в себе названий папок на кириллице, так как это может быть причиной ошибки. После переустановки программы перезагрузите ПК и попробуйте открыть ее повторно.
Откат до точки восстановления
Если проблема с приложением была не всегда, а появилась в определенный момент, можно попробовать произвести откат системы до точки восстановления. Это возможно сделать только если данная функция в Windows включена. Восстановление — это откат системы до прежнего состояния, в котором она находилась ранее, на момент создания точки. Поэтому важно помнить, что эта процедура влечет за собой изменения в ОС.
Чтобы провести восстановление из точки, проделайте следующее:
1. Запустите Параметры Windows (панель управления) и выберите Система.
2. Перейдите во вкладку О программе в левой части окна.
3. Промотайте вниз и кликните на пункт Защита системы.
4. Нажмите на кнопку Восстановить.
5. Выберите точку восстановления, проследуйте всем шагам мастера восстановления и перезагрузите ПК.
Конфигурация реестра
Исправить ошибку 0xc0000142 в некоторых случаях может помочь настройка реестра. Нужно изменить один из его параметров. Для этого:
1. Запустите редактор реестра от имени администратора через меню Пуск или программу Выполнить.
2. В левой колонке откройте раздел HKEY_LOCAL_MACHINE, затем перейдите в SOFTWARE, после чего в Microsoft, Windows NT, CurrentVersion и Windows.
3. Найдите пункт LoadAppinit_DLLs и измените его значение с 1 на 0, кликнув по нему дважды.
4. Перезагрузите компьютер.
Переустановка Windows
Радикальный, но действенный способ — полная переустановка операционной системы. Это поможет гарантированно избавиться от ошибки, если никакие другие способы решения не помогают. Чистая установка позволит устранить любые неисправности в работе ОС.