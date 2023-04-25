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Инструкции 25.04.2023 5 минут

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142 в Windows 11 и Windows 10 — как исправить?

Причины и способы устранения ошибки 0xc0000142 при запуске приложений в Windows 10 и 11.

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Ошибка с кодом 0xc0000142 может возникать при запуске программ (exe-файлов) в Windows. Особенно часто она появляется при попытке открыть игру. Рассмотрим, почему возникает этот сбой, и как его можно устранить.

Почему возникает ошибка?

Причин неисправности 0xc0000142 много, как и у большинства ошибок Windows. Среди основных и самых частых можно выделить следующие:

  • Файлы приложения повреждены.
  • Программа блокируется антивирусом.
  • Приложение несовместимо с ОС.
  • У пользователя нет прав для запуска программы.
  • Проблемы с системными библиотеками.
  • Заражение файлов вирусом.
  • Устаревшие драйвера на видеокарту.

10 способов решения ошибки

Ошибка имеет много причин, поэтому способов решения у нее много. Для каждого случая подойдет свой метод. Рассмотрим 10 решений, которые помогут устранить неисправность в большинстве случаев. Расположим их от простых к более сложным.

Запуск от имени администратора

Иногда ошибка возникает из-за отсутствия у пользователя прав на запуск файла. В таком случае стоит попробовать запустить программу от имени администратора. Для этого нажмите на файл или ярлык приложения правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню Запуск от имени администратора. Такое простое решение помогает в некоторых случаях.

Запуск программы от имени администратора

Настройка совместимости

Проблемы с совместимостью — частая причина сбоев при запуске программ и игр в Windows. Чтобы исправить их, нужно выполнить настройку в свойствах файла. Для этого:

1. Кликните правой кнопкой мыши по файлу или ярлыку программы и выберите Свойства в контекстном меню.

2.  Откройте вкладку Совместимость.

3.  Нажмите на Запустить средство устранения проблем с совместимостью.

Запуск средства устранения проблем с совместимостью

4.  После проверки нажмите Использовать рекомендованные параметры.

Устранение проблем с совместимостью

5.  Проверьте приложение, нажав Проверить программу. Если все заработает, сохраните параметры.

Если проблема после этого не уйдет, попробуйте использовать другие настройки совместимости в этом же разделе. Устанавливайте разные операционные системы, сохраняйте параметры и запускайте приложение. Попробовав несколько конфигураций, можно подобрать рабочую.

Отключение антивируса

Нередко случается, что антивирус различными способами блокирует запуск программ. Попробуйте на время отключить или удалить его и открыть программу, которая не запускается. В некоторых случаях это может помочь избавиться от неполадки.

Установка пакетов Microsoft Visual C++

Отсутствие библиотек Microsoft Visual C++ часто приводит к различным ошибкам при запуске приложений и игр, так как многие программы требуют их для работы. Стоит установить их в любом случае. Это позволит избежать и других возможных сбоев.

Сложность в том, что для корректной работы компонентов Visual C++, нужно установить все существующие версии. При этом, если на компьютере установлена 64-разрядная ОС, нужно устанавливать и x64, и x86 библиотеки. Если же используется 32-разрядная версия Windows, потребуется загрузить только x86 издания.

Перейдите на официальную страницу Microsoft, загрузите все необходимые версии и установите их. Процесс не займет много времени. Для удобства можно скачать один из готовых сборников библиотек C++, в котором будут содержаться сразу все издания в архиве.

Установка Microsoft .NET Framework

Еще одна библиотека, необходимая для работы многих программ в Windows — Microsoft .NET Framework. На нее стоит обратить особое внимание, если вы используете старую версию Windows (7/8/8.1). В таком случае нужно установить этот компонент, скачав его с сайта Microsoft. Это может помочь решить проблему с открытием приложений.

Обновление или установка видеодрайверов

Некоторые приложения (в основном игры) могут не работать из-за устаревших драйверов на видеокарту или видеоадаптер. Обновить их можно тремя способами:

  • Загрузив последнюю версию с официального сайта производителя;
  • Стандартными средствами Windows;
  • Воспользовавшись универсальными программами для установки драйверов.

Разберем два последних способа.

Чтобы обновить видеодрайвер встроенными средствами Windows, проделайте следующее:

1. Откройте программу Выполнить, одновременно нажав на клавиатуре клавиши Win и R.

Выполнение команды devmgmt.msc

2. Введите в появившемся окне devmgmt.msc и нажмите клавишу Enter. Откроется Диспетчер устройств Windows.

3. Найдите и раскройте раздел Видеоадаптеры.

4. Выберите ваше устройство (видеокарту или встроенный в процессор видеоадаптер), нажмите на него ПКМ и выберите Обновить драйвер.

Диспетчер устройств

5. Проследуйте всем шагам открывшегося мастера обновления драйверов, несколько раз нажав далее, и перезагрузите Windows.

Автоматически обновить драйвера можно через специальную программу DriverHub

Переустановка программы

Возможно проблемное приложение установлено некорректно. По возможности, попробуйте переустановить его. Убедитесь, что путь к месту сохранения программы не содержит в себе названий папок на кириллице, так как это может быть причиной ошибки. После переустановки программы перезагрузите ПК и попробуйте открыть ее повторно.

Откат до точки восстановления

Если проблема с приложением была не всегда, а появилась в определенный момент, можно попробовать произвести откат системы до точки восстановления. Это возможно сделать только если данная функция в Windows включена. Восстановление — это откат системы до прежнего состояния, в котором она находилась ранее, на момент создания точки. Поэтому важно помнить, что эта процедура влечет за собой изменения в ОС.

Чтобы провести восстановление из точки, проделайте следующее:

1. Запустите Параметры Windows (панель управления) и выберите Система.

2. Перейдите во вкладку О программе в левой части окна.

3. Промотайте вниз и кликните на пункт Защита системы.

Параметры Windows

4. Нажмите на кнопку Восстановить.

Свойства системы

5. Выберите точку восстановления, проследуйте всем шагам мастера восстановления и перезагрузите ПК.

Конфигурация реестра

Исправить ошибку 0xc0000142 в некоторых случаях может помочь настройка реестра. Нужно изменить один из его параметров. Для этого:

1. Запустите редактор реестра от имени администратора через меню Пуск или программу Выполнить.

2. В левой колонке откройте раздел HKEY_LOCAL_MACHINE, затем перейдите в SOFTWARE, после чего в Microsoft, Windows NT, CurrentVersion и Windows.

3. Найдите пункт LoadAppinit_DLLs и измените его значение с 1 на 0, кликнув по нему дважды.

Реестр Windows

4. Перезагрузите компьютер.

Переустановка Windows

Радикальный, но действенный способ — полная переустановка операционной системы. Это поможет гарантированно избавиться от ошибки, если никакие другие способы решения не помогают. Чистая установка позволит устранить любые неисправности в работе ОС.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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