Ошибка при запуске приложения 0xc0000142 в Windows 11 и Windows 10 — как исправить?

Ошибка с кодом 0xc0000142 может возникать при запуске программ (exe-файлов) в Windows. Особенно часто она появляется при попытке открыть игру. Рассмотрим, почему возникает этот сбой, и как его можно устранить.

Почему возникает ошибка? Причин неисправности 0xc0000142 много, как и у большинства ошибок Windows. Среди основных и самых частых можно выделить следующие: Файлы приложения повреждены.

Программа блокируется антивирусом.

Приложение несовместимо с ОС.

У пользователя нет прав для запуска программы.

Проблемы с системными библиотеками.

Заражение файлов вирусом.

Устаревшие драйвера на видеокарту.

10 способов решения ошибки Ошибка имеет много причин, поэтому способов решения у нее много. Для каждого случая подойдет свой метод. Рассмотрим 10 решений, которые помогут устранить неисправность в большинстве случаев. Расположим их от простых к более сложным.

Запуск от имени администратора Иногда ошибка возникает из-за отсутствия у пользователя прав на запуск файла. В таком случае стоит попробовать запустить программу от имени администратора. Для этого нажмите на файл или ярлык приложения правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню Запуск от имени администратора. Такое простое решение помогает в некоторых случаях.

Настройка совместимости Проблемы с совместимостью — частая причина сбоев при запуске программ и игр в Windows. Чтобы исправить их, нужно выполнить настройку в свойствах файла. Для этого: 1. Кликните правой кнопкой мыши по файлу или ярлыку программы и выберите Свойства в контекстном меню. 2. Откройте вкладку Совместимость. 3. Нажмите на Запустить средство устранения проблем с совместимостью. 4. После проверки нажмите Использовать рекомендованные параметры. 5. Проверьте приложение, нажав Проверить программу. Если все заработает, сохраните параметры. Если проблема после этого не уйдет, попробуйте использовать другие настройки совместимости в этом же разделе. Устанавливайте разные операционные системы, сохраняйте параметры и запускайте приложение. Попробовав несколько конфигураций, можно подобрать рабочую.

Отключение антивируса Нередко случается, что антивирус различными способами блокирует запуск программ. Попробуйте на время отключить или удалить его и открыть программу, которая не запускается. В некоторых случаях это может помочь избавиться от неполадки.

Установка пакетов Microsoft Visual C++ Отсутствие библиотек Microsoft Visual C++ часто приводит к различным ошибкам при запуске приложений и игр, так как многие программы требуют их для работы. Стоит установить их в любом случае. Это позволит избежать и других возможных сбоев. Сложность в том, что для корректной работы компонентов Visual C++, нужно установить все существующие версии. При этом, если на компьютере установлена 64-разрядная ОС, нужно устанавливать и x64, и x86 библиотеки. Если же используется 32-разрядная версия Windows, потребуется загрузить только x86 издания. Перейдите на официальную страницу Microsoft, загрузите все необходимые версии и установите их. Процесс не займет много времени. Для удобства можно скачать один из готовых сборников библиотек C++, в котором будут содержаться сразу все издания в архиве.

Установка Microsoft .NET Framework Еще одна библиотека, необходимая для работы многих программ в Windows — Microsoft .NET Framework. На нее стоит обратить особое внимание, если вы используете старую версию Windows (7/8/8.1). В таком случае нужно установить этот компонент, скачав его с сайта Microsoft. Это может помочь решить проблему с открытием приложений.

Обновление или установка видеодрайверов Некоторые приложения (в основном игры) могут не работать из-за устаревших драйверов на видеокарту или видеоадаптер. Обновить их можно тремя способами: Загрузив последнюю версию с официального сайта производителя;

Стандартными средствами Windows;

Воспользовавшись универсальными программами для установки драйверов. Разберем два последних способа. Чтобы обновить видеодрайвер встроенными средствами Windows, проделайте следующее: 1. Откройте программу Выполнить, одновременно нажав на клавиатуре клавиши Win и R. 2. Введите в появившемся окне devmgmt.msc и нажмите клавишу Enter. Откроется Диспетчер устройств Windows. 3. Найдите и раскройте раздел Видеоадаптеры. 4. Выберите ваше устройство (видеокарту или встроенный в процессор видеоадаптер), нажмите на него ПКМ и выберите Обновить драйвер. 5. Проследуйте всем шагам открывшегося мастера обновления драйверов, несколько раз нажав далее, и перезагрузите Windows. Автоматически обновить драйвера можно через специальную программу DriverHub

Переустановка программы Возможно проблемное приложение установлено некорректно. По возможности, попробуйте переустановить его. Убедитесь, что путь к месту сохранения программы не содержит в себе названий папок на кириллице, так как это может быть причиной ошибки. После переустановки программы перезагрузите ПК и попробуйте открыть ее повторно.

Откат до точки восстановления Если проблема с приложением была не всегда, а появилась в определенный момент, можно попробовать произвести откат системы до точки восстановления. Это возможно сделать только если данная функция в Windows включена. Восстановление — это откат системы до прежнего состояния, в котором она находилась ранее, на момент создания точки. Поэтому важно помнить, что эта процедура влечет за собой изменения в ОС. Чтобы провести восстановление из точки, проделайте следующее: 1. Запустите Параметры Windows (панель управления) и выберите Система. 2. Перейдите во вкладку О программе в левой части окна. 3. Промотайте вниз и кликните на пункт Защита системы. 4. Нажмите на кнопку Восстановить. 5. Выберите точку восстановления, проследуйте всем шагам мастера восстановления и перезагрузите ПК.

Конфигурация реестра Исправить ошибку 0xc0000142 в некоторых случаях может помочь настройка реестра. Нужно изменить один из его параметров. Для этого: 1. Запустите редактор реестра от имени администратора через меню Пуск или программу Выполнить. 2. В левой колонке откройте раздел HKEY_LOCAL_MACHINE, затем перейдите в SOFTWARE, после чего в Microsoft, Windows NT, CurrentVersion и Windows. 3. Найдите пункт LoadAppinit_DLLs и измените его значение с 1 на 0, кликнув по нему дважды. 4. Перезагрузите компьютер.