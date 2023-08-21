Antimalware Service Executable — что это и почему грузит процессор?

Пользователи операционных систем Windows могут сталкиваться с временным снижением производительности своего компьютера из-за того, что процесс Antimalware Service Executable грузит центральный процессор (ЦП). Разберемся, что это за процесс и почему он время от времени оказывает сильную нагрузку на ЦП.

Что такое Antimalware Service Executable? Ответ на вопрос можно найти в самом Диспетчере задач, развернув блок с названием процесса Antimalware Service Executable. Здесь будет указано, что данный процесс принадлежит Службе антивирусной программы Microsoft Defender (она же — Защитник Windows). Таким образом, Antimalware Service Executable — это одна из системных служб, обеспечивающая безопасность компьютера. Работает она в фоновом режиме, в ее обязанности входит своевременное выявление и блокирование функционирования вирусов и вредоносных программ. Важность службы Antimalware Service Executable в обеспечении безопасности ПК косвенно подтверждается запретом со стороны системы на принудительное завершение работы процесса. Если попробовать в Диспетчере задач завершить работу службы нажатием кнопки Снять задачу или клавиши Del, пользователь увидит сообщение об отказе доступа:



Почему Antimalware Service Executable грузит процессор? Одна из основных задач службы Antimalware Service Executable — сканирование компьютера на предмет наличия вредоносного ПО. В зависимости от того, что конкретно антивирусом сканируется в данный момент, нагрузка может оказываться не только на процессор, но и на оперативную память и диски. Например, если Antimalware Service Executable сканирует большое количество мелких файлов, основная нагрузка, скорее всего, придется на диск и процессор. Иногда антивирусу требуется загружать объемные данные сканируемых объектов в оперативную память. В этом случае может наблюдаться нехватка ОЗУ для нормальной работы других запущенных приложений, что, как следствие, приведет к снижению общей производительности компьютера. Как и все прочие антивирусы, когда Antimalware Service Executable сканирует ПК на наличие угроз, он не только и анализирует файлы на диске, но и отслеживает действия запущенных приложений. Все эти процессы требуют много вычислительных ресурсов, особенно со стороны центрального процессора. Пользователи, имеющие опыт в работе с антивирусными программами, могут задаваться логичным вопросом — если любое другое антивирусное средство делает все то же самое, что и Microsoft Defender, почему последний оказывает более высокую нагрузку на компьютер? Вероятный ответ на этот вопрос — разработчики плохо оптимизировали работу встроенного в Windows антивируса. Т.е. на одних компьютерах Защитник Windows не оказывает сильное влияние на производительность системы, а на других — да. И это может быть связано не только с техническими характеристиками ПК, но с рядом других причин, например: Проблемы с реестром. Если в нем скопилось большое количество мусорных записей, Microsoft Defender придется потратить больше времени и ресурсов на полное сканирование реестра и файлов, на которые ссылаются те или иные записи.

В систему проник вирус, который не способен обнаружить Защитник Windows. При этом встроенный в систему антивирус реагирует (хоть и тщетно) на действия этого вируса, оказывая тем самым нагрузку на процессор, память, диск или на все сразу. Далее мы рассмотрим несколько способов исправления проблем с производительностью системы, возникающих вследствие работы службы Antimalware Service Executable.

Что сделать, чтобы Antimalware Service Executable перестал грузить систему? Существует несколько способов решения проблемы с высоким потреблением службой Antimalware Service Executable ресурсов компьютера.

Способ 1: изменение расписания сканирования компьютера Данный способ, конечно, никак не сказывается на функционировании встроенного в Windows антивируса. Он как грузил, так и будет грузить компьютер, однако это дело можно перенести на определенное время, когда пользователю не требуется задействовать все вычислительные мощности ПК. Вообще, Microsoft Defender сканирует систему, "когда ему вздумается". Пользователь может играть за компьютером, смотреть фильм, выполнять какую-либо важную работу — антивирусу все равно — он будет работать тогда, когда захочет. К счастью, существует возможность задать расписание сканирования. Это позволит минимизировать нагрузку на компьютер во время его активного использования. Например, если пользователь работает за компьютером с 9-10 утра до 6-7 вечера, то задачу по полному сканированию антивирусом логично перенести на раннее утро или поздний вечер. Для перенастройки расписания работы Microsoft Defender нужно сделать следующее: Запустить Планировщик заданий. Для этого можно открыть окно Выполнить клавишами Win + R, вписать/скопировать в него команду msc и нажать кнопку ОК.

В левой части отобразившегося окна Планировщик заданий поочередно переходим в разделы: Библиотека планировщика заданий > Microsoft > Windows > Windows Defender.

В центральной части окна Планировщика находятся различные задачи, выполняющиеся Защитником Windows. Для начала разберемся с наиболее важной для нас задачей Windows Defender Scheduled Scan (Периодическая задача сканирования). Кликаем по ней два раза мышкой. Это приведет к открытию окна свойств выбранной задачи:

Переходим в окне свойств во вкладку Условия и снимает галочки со всех пунктов, что там есть:

Далее нам нужно создать триггер, который будет автоматически запускать сканирование компьютера антивирусом Защитник Windows в подходящее время. Для этого следует открыть вкладку Триггеры, затем нажать кнопку Создать…

Откроется окно Создание триггера. В левой его части в блоке Параметры переводим переключатель в положение Ежедневно. Напротив метки Начать выставляем дату начала работы триггера (можно не менять) и время его срабатывания. Для примера мы запланировали запуск сканирования компьютера антивирусом на 9 часов вечера. Нажимаем ОК по завершению настройки.

Во вкладке Триггеры отобразится только что созданный триггер.

Не спешите закрывать окно Планировщика заданий. Проделайте все то же самое с остальными задачами: Windows Defender Cache Maintenance (периодическая задача обслуживания), Windows Defender Cleanup (периодическая задача очистки) и Windows Defender Verification (периодическая задача проверки).

Способ 2: исключение из сканирования папки с программой Microsoft Defender Во время сканирования Microsoft Defender анализирует вообще все файлы, которые есть в системе. В список проверки также относятся файлы самого антивируса. Как заметили внимательные пользователи, когда Защитник Windows начинает сканировать собственные файлы, компьютер начинает сильно тормозить. Чтобы антивирус перестал анализировать свои же данные, нужно исключить из сканирования папку, в которую установлена программа Microsoft Defender: Для начала нужно определить, в какой папке хранятся файлы антивируса Windows Defender. Открываем Диспетчер задач комбинацией клавиш Ctrl + Shift + Esc, находим в списке запущенных процессов Antimalware Service Executable, кликаем по нему правой кнопкой и выбираем в контекстном меню пункт Открыть расположение файла.

В Проводнике будет открыта папка, в которой хранится файл, ответственный за запуск процесса Antimalware Service Executable (exe). Как можно заметить, он хранится в папке 4.18.23050.9-0 (в нашем случае), а та, в свою очередь, в папке Platform, которая находится в папке Windows Defender. Путь до последней нам и нужен (т.е. C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender). Сразу копируем его в буфер обмена:

Теперь добавим папку в список исключений антивируса. Для начала откроем окно с его настройками. Можно воспользоваться поиском в меню Пуск, в который следует вписать запрос Безопасность Windows, а затем кликнуть по отобразившемуся одноименному значку.

В левой части окна Безопасность Windows откройте раздел Защита от вирусов и угроз, затем — правее — кликните по элементу Управление настройками.

Прокрутите окно до самого низа, затем кликните по элементу Добавление или удаление исключений:

Нажмите кнопку Добавить исключение и выберите из выпадающего меню пункт Папка:

Откроется окно выбора папки. Вставьте в его адресную строку скопированный ранее путь до папки Windows Defender (C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender) и нажмите кнопку Выбор папки:

После того, как папка Windows Defender была добавлена в список исключений, путь до нее отобразится в этом же окне:

С этого момента антивирус Защитник Windows перестанет сканировать собственные файлы. Кстати, в список исключений можно добавить и любые другие объекты — конкретные файлы, папки или даже целиком локальные диски.

Способ 3: временное отключение Защитника Windows В настройках антивируса Microsoft Defender можно деактивировать две его ресурсоемкие функции — Защита в режиме реального времени и Защита от подделки. Они отслеживают действия всех запускаемых программ, сканируют скачиваемые через браузер файлы и т.д. — словом, постоянно грузят компьютер. Настройки антивируса позволяет отключить данные функции, но только временно. Они автоматически активируются по истечению некоторого времени, а также после перезагрузки компьютера. Все действия выполняются в окне Безопасность Windows: В левой части окна перейдите в раздел Защита от вирусов и угроз, затем кликните по элементу Управление настройками в блоке Параметры защиты от вирусов и других угроз:

Переведите переключатель в положение Откл. под опцией Защита в режиме реального времени:

Прокрутите страницу вниз и сделайте то же самое с переключателем под опцией Защита от подделки.

