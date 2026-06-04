SoftSalad СОФТСАЛАТ
Инструкции 09.06.2026 7 минут

Антимайнер: 7 программ для защиты от майнеров

Что такое майнер, как он влияет на работу компьютера и как от него защититься?

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Внезапная медленная работа компьютера, шум кулера во время бездействия и возросшее потребление электроэнергии — так может проявляться скрытый майнер. Подобные программы незаметно используют ресурсы устройства для добычи криптовалюты. Как защититься от майнера и какие программы лучше использовать?

Что такое майнер?

Майнер — это программа, которая запускается владельцем компьютера для заработка криптовалюты. Однако злоумышленники научились внедрять скрытые версии таких приложений на чужие машины. Вредоносный майнер работает в фоне, маскируясь под системные процессы или безобидное программное обеспечение. Он нагружает центральный процессор или видеокарту чуть ли не на сто процентов, заставляя их вычислять криптографические цепочки.

Пользователь замечает только последствия: подвисания при открытии папок, долгий запуск браузера, постоянный гул вентиляторов даже в режиме простоя, а также повышенные температуры. Постоянная нагрузка сокращает срок службы комплектующих, а условный ноутбук вообще может выключаться из-за перегрева. Майнер не крадет пароли и файлы, но превращает компьютер в машину, которая приносит доход злоумышленнику.

Как защититься от майнеров?

Обычные антивирусы не всегда справляются с современными скрытыми майнерами, поэтому лучше применять специализированные утилиты. Ниже будут представлены семь эффективных инструментов для поиска и удаления подобных угроз.

Dr.Web CureIt!

Бесплатная лечащая утилита от российской компании "Доктор Веб". Не требует установки — достаточно скачать исполняемый файл с официального сайта и запустить. CureIt! работает по принципу одноразового сканера: проверяет память, автозагрузку, системные папки и реестр. Алгоритмы компании давно умеют находить майнеры, даже если те используют полиморфный код или скрываются под именами легитимных процессов. Сканер регулярно обновляется несколько раз в день.

Как пользоваться:

1. После скачивания программы нужно ее запустить. В идеале — в безопасном режиме без драйверов и сети.

2. Сначала следует выбрать, что именно будет проверять программа. Для этого нужно нажать на Выбрать объект для проверки и отметить все доступные объекты проверки.CureIt!

3. Осталось лишь нажать кнопку Запустить проверку и дождаться завершения работы программы. Если будут найдены какие-либо вирусы, в том числе и майнеры, CureIt! предложит их удалить.

CureIt!

Преимущества:

  • Полностью бесплатен без ограничений по времени.
  • Не конфликтует с установленным антивирусом.
  • Лечит зараженные файлы, а не просто добавляет их в карантин.

Недостатки:

  • Нет автоматического обновления базы — каждый раз требуется скачивать новую версию.
  • Сканирование может длиться от 20 минут до часа в зависимости от объема и скорости диска.

Kaspersky Virus Removal Tool

Еще одна бесплатная и портативная утилита, на этот раз от “Лаборатории Касперского”. Создана для лечения уже зараженной системы. Virus Removal Tool использует те же антивирусные движки, что и платный продукт, включая облачные технологии Kaspersky Security Network. Это значит, что сканер моментально получает информацию о новых вариантах майнеров, появляющихся в сети. Программа не требует установки и после запуска предлагает три режима проверки: быстрый, полный и выборочный.

Как пользоваться:

1. Программа очень похожа на предыдущую. В ней также нужно указать все доступные объекты проверки с помощью кнопки Изменить параметры.

Kaspersky

2. После применения изменений останется лишь нажать на кнопку Начать проверку, дождаться окончания работы утилиты и очистить ПК от вирусов, если они найдутся.

Kaspersky

Преимущества:

  • Высокая точность обнаружения скрытых майнеров, в том числе в загрузочных секторах.
  • Возможность проверки системных файлов без перезагрузки.
  • Может работать из-под командной строки для удаленного администрирования.

Недостатки:

  • Требует интернет-соединения.
  • При лечении агрессивных майнеров иногда нужна перезагрузка и повторный запуск.

Malwarebytes

Популярный сканер, специализирующийся на вредоносных программах нового поколения, включая майнеры. Программа платная, стоимость — от 79.98 долларов в год. Есть пробная версия на 14 дней, для разового использования ее будет достаточно. Malwarebytes отслеживает активность, похожую на майнинг — долгие периоды высокой нагрузки на ЦП, обращения к пулам, попытки прописать себя в автозагрузку.

Как пользоваться:

1. В главном меню нужно выбрать инструмент Средство проверки.

Malwarebytes

2. Будут доступны 3 варианта проверки: быстрая проверка, выборочная проверка и глубокая проверка. Лучше выбрать последнюю. После выбора варианта проверка начнется автоматически. По завершении проверки можно будет удалить найденные вирусы.

Malwarebytes

Преимущества:

  • Обнаруживает даже майнеры, работающие в системном реестре без исполняемых файлов.
  • Удобный интерфейс с пошаговым удалением каждой угрозы.
  • Есть портативная версия, работающая с флешки.

Недостатки:

  • Бесплатная версия не обеспечивает активную защиту — только ручное сканирование.
  • Иногда дает ложные срабатывания на легитимные программы распределенных вычислений.

HitmanPro

Платный сканер с 30-дневной пробной версией. Стоимость — 27.5 долларов в год. Особенность HitmanPro в том, что он отправляет подозрительные файлы на анализ сразу в несколько антивирусных движков. Это значит, что шанс пропустить новую версию майнера минимален — если один движок не узнал угрозу, ее найдут остальные.

Как пользоваться:

1. После скачивания программа готова к использованию. В настройках можно изменить некоторые параметры сканирования.

HitmanPro

2. После установки всех настроек нужно нажать кнопку Дальше и дождаться завершения работы программы. По окончании проверки можно будет удалить все найденные вирусы.

HitmanPro

Преимущества:

  • Очень быстрое сканирование — редко занимает больше пяти минут.
  • Не требует установки, работает прямо из загруженной папки.
  • Умеет лечить активные процессы прямо во время работы системы.

Недостатки:

  • После 30 дней бесплатного периода удаление угроз становится платным.
  • Для проверки требуется постоянное подключение к интернету.

AdwCleaner

Бесплатная утилита, изначально созданная для борьбы с рекламным ПО, но со временем она научилась удалять и майнеры. Особенно полезна против майнеров, которые приходят в составе установщиков бесплатных программ. AdwCleaner фокусируется на браузерах, автозагрузке, планировщике задач и реестре — там, где майнеры прячут свои триггеры запуска. Программа полностью бесплатна и принадлежит компании Malwarebytes.

Как пользоваться:

1. После открытия программа сразу готова к запуску, нужно только нажать кнопку Запустить проверку.

AdwCleaner

2. После завершения проверки можно будет очистить ПК от найденных вирусов. Каких-то более гибких настроек программа не предлагает.

Преимущества:

  • Очень маленький размер.
  • Работает там, где другие сканеры находят только тело вируса, но не его автозапуск.
  • Не требует установки и не оставляет следов в системе после закрытия.

Недостатки:

  • Не ищет майнеры в системных драйверах и глубоких слоях ОС.
  • Может удалить легитимные настройки браузера и некоторые плагины.

RogueKiller Adlice Protect

Платный инструмент с триал-версией на 30 дней для обнаружения вредоносных процессов, работающих в памяти. Полные версии стоят от 15 долларов в год. Adlice Protect умеет принудительно завершать подозрительные задачи, даже если они защищены руткит-технологиями.

Как пользоваться:

1. После запуска программы нужно перейти во вкладку Scan и выбрать один из трех типов сканирования. Лучше выбрать Standart Scan (Full).

Adlice Protect

2. После завершения сканирования можно будет удалить найденные вирусы.

Преимущества:

  • Находит майнеры, которые маскируются под системные службы.
  • Проверяет планировщик задач на скрытые триггеры перезапуска.
  • Имеет встроенный менеджер процессов с цветовой маркировкой угроз.

Недостатки:

  • Интерфейс перегружен техническими терминами.
  • Бесплатная версия требует ручного подтверждения каждого удаления.

ESET Online Scanner

Бесплатный облачный сканер от компании ESET. Утилита не требует установки — достаточно скачать небольшой загрузчик с официального сайта. После запуска программа сама скачивает свежие антивирусные базы и проводит полную проверку системы. Особенность ESET Online Scanner — использование технологии, которая позволяет перезагрузить компьютер в специальную среду для лечения активных майнеров, заблокировавших обычное сканирование. Утилита также отключает вредоносные службы и очищает планировщик задач, где майнеры часто прописывают автоматический перезапуск.

Как пользоваться:

1. После запуска программы нужно выбрать тип сканирования: полное сканирование, быстрое сканирование и выборочное сканирование. Лучше выбрать полное сканирование.

ESET

2. После этого нужно дать разрешение утилите помещать потенциально нежелательные программы в карантин и нажать на кнопку Запустить сканирование. Online Scanner подгрузит актуальные модули и базы данных, затем выполнит проверку. После этого можно удалить найденные вирусы.

ESET

Преимущества:

  • Работает без установки, не оставляет следов в системе.
  • Может выполнить проверку до загрузки Windows, что полезно против упорных майнеров.
  • Автоматически обновляет базы при каждом запуске.

Недостатки:

  • Требует активного интернет-соединения для загрузки модулей сканирования.
  • Время работы зависит от объёма дисков и может превышать час.

Заключение

Скрытый майнер — это не просто замедление работы, а прямой путь к перегреву и преждевременной поломке компонентов. Своевременная проверка перечисленными утилитами поможет выявить угрозу до того, как она нанесет серьезный ущерб. Ни одна программа не дает стопроцентной гарантии, поэтому комбинация двух-трех разных сканеров — вполне приемлемая стратегия для периодического контроля системы.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

Malwarebytes Anti-Malware
Malwarebytes Anti-Malware

Версия 5.7.3.171

Программа для удаления вирусов и вредоносного ПО

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (169)
Dr.Web CureIt!
Dr.Web CureIt!

Версия 2026

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (28)
AdwCleaner
AdwCleaner

Версия 4.5.26

Программа для удаления вирусов и вредоносного ПО

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (6)
Kaspersky Virus Removal Tool
Kaspersky Virus Removal Tool

Версия 20.0.10.0

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (12)
RogueKiller
RogueKiller

Версия 13.0.9

Программа для обнаружения и уничтожения вирусов с компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
HitmanPro
HitmanPro

Версия 3.7.9.221

Удаление шпионских модулей

Оценок пока нет

Читайте также

Трояны — что это за вирусы и как с ними бороться?

Какие угрозы несут трояны и как бороться с вредоносным ПО на компьютерах и ноутбуках?

Кейлоггеры — что это за программы и зачем они нужны?
Кейлоггеры — что это за программы и зачем они нужны?

Примеры использования и различие между вредоносными кейлоггерами и обычными программами для Windows.

Безопасность компьютера может быть под угрозой — почему появляется и как убрать?
Безопасность компьютера может быть под угрозой — почему появляется и как убрать?

Что делать, если на Windows 11 появляется ошибка "Безопасность компьютера может быть под угрозой"?

Обсуждение статьи