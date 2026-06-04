Внезапная медленная работа компьютера, шум кулера во время бездействия и возросшее потребление электроэнергии — так может проявляться скрытый майнер. Подобные программы незаметно используют ресурсы устройства для добычи криптовалюты. Как защититься от майнера и какие программы лучше использовать?

Что такое майнер? Майнер — это программа, которая запускается владельцем компьютера для заработка криптовалюты. Однако злоумышленники научились внедрять скрытые версии таких приложений на чужие машины. Вредоносный майнер работает в фоне, маскируясь под системные процессы или безобидное программное обеспечение. Он нагружает центральный процессор или видеокарту чуть ли не на сто процентов, заставляя их вычислять криптографические цепочки. Пользователь замечает только последствия: подвисания при открытии папок, долгий запуск браузера, постоянный гул вентиляторов даже в режиме простоя, а также повышенные температуры. Постоянная нагрузка сокращает срок службы комплектующих, а условный ноутбук вообще может выключаться из-за перегрева. Майнер не крадет пароли и файлы, но превращает компьютер в машину, которая приносит доход злоумышленнику.

Как защититься от майнеров? Обычные антивирусы не всегда справляются с современными скрытыми майнерами, поэтому лучше применять специализированные утилиты. Ниже будут представлены семь эффективных инструментов для поиска и удаления подобных угроз.

Dr.Web CureIt! Бесплатная лечащая утилита от российской компании "Доктор Веб". Не требует установки — достаточно скачать исполняемый файл с официального сайта и запустить. CureIt! работает по принципу одноразового сканера: проверяет память, автозагрузку, системные папки и реестр. Алгоритмы компании давно умеют находить майнеры, даже если те используют полиморфный код или скрываются под именами легитимных процессов. Сканер регулярно обновляется несколько раз в день. Как пользоваться: 1. После скачивания программы нужно ее запустить. В идеале — в безопасном режиме без драйверов и сети. 2. Сначала следует выбрать, что именно будет проверять программа. Для этого нужно нажать на Выбрать объект для проверки и отметить все доступные объекты проверки. 3. Осталось лишь нажать кнопку Запустить проверку и дождаться завершения работы программы. Если будут найдены какие-либо вирусы, в том числе и майнеры, CureIt! предложит их удалить. Преимущества: Полностью бесплатен без ограничений по времени.

Не конфликтует с установленным антивирусом.

Лечит зараженные файлы, а не просто добавляет их в карантин. Недостатки: Нет автоматического обновления базы — каждый раз требуется скачивать новую версию.

Сканирование может длиться от 20 минут до часа в зависимости от объема и скорости диска.

Kaspersky Virus Removal Tool Еще одна бесплатная и портативная утилита, на этот раз от “Лаборатории Касперского”. Создана для лечения уже зараженной системы. Virus Removal Tool использует те же антивирусные движки, что и платный продукт, включая облачные технологии Kaspersky Security Network. Это значит, что сканер моментально получает информацию о новых вариантах майнеров, появляющихся в сети. Программа не требует установки и после запуска предлагает три режима проверки: быстрый, полный и выборочный. Как пользоваться: 1. Программа очень похожа на предыдущую. В ней также нужно указать все доступные объекты проверки с помощью кнопки Изменить параметры. 2. После применения изменений останется лишь нажать на кнопку Начать проверку, дождаться окончания работы утилиты и очистить ПК от вирусов, если они найдутся. Преимущества: Высокая точность обнаружения скрытых майнеров, в том числе в загрузочных секторах.

Возможность проверки системных файлов без перезагрузки.

Может работать из-под командной строки для удаленного администрирования. Недостатки: Требует интернет-соединения.

При лечении агрессивных майнеров иногда нужна перезагрузка и повторный запуск.

Malwarebytes Популярный сканер, специализирующийся на вредоносных программах нового поколения, включая майнеры. Программа платная, стоимость — от 79.98 долларов в год. Есть пробная версия на 14 дней, для разового использования ее будет достаточно. Malwarebytes отслеживает активность, похожую на майнинг — долгие периоды высокой нагрузки на ЦП, обращения к пулам, попытки прописать себя в автозагрузку. Как пользоваться: 1. В главном меню нужно выбрать инструмент Средство проверки. 2. Будут доступны 3 варианта проверки: быстрая проверка, выборочная проверка и глубокая проверка. Лучше выбрать последнюю. После выбора варианта проверка начнется автоматически. По завершении проверки можно будет удалить найденные вирусы. Преимущества: Обнаруживает даже майнеры, работающие в системном реестре без исполняемых файлов.

Удобный интерфейс с пошаговым удалением каждой угрозы.

Есть портативная версия, работающая с флешки. Недостатки: Бесплатная версия не обеспечивает активную защиту — только ручное сканирование.

Иногда дает ложные срабатывания на легитимные программы распределенных вычислений.

HitmanPro Платный сканер с 30-дневной пробной версией. Стоимость — 27.5 долларов в год. Особенность HitmanPro в том, что он отправляет подозрительные файлы на анализ сразу в несколько антивирусных движков. Это значит, что шанс пропустить новую версию майнера минимален — если один движок не узнал угрозу, ее найдут остальные. Как пользоваться: 1. После скачивания программа готова к использованию. В настройках можно изменить некоторые параметры сканирования. 2. После установки всех настроек нужно нажать кнопку Дальше и дождаться завершения работы программы. По окончании проверки можно будет удалить все найденные вирусы. Преимущества: Очень быстрое сканирование — редко занимает больше пяти минут.

Не требует установки, работает прямо из загруженной папки.

Умеет лечить активные процессы прямо во время работы системы. Недостатки: После 30 дней бесплатного периода удаление угроз становится платным.

Для проверки требуется постоянное подключение к интернету.

AdwCleaner Бесплатная утилита, изначально созданная для борьбы с рекламным ПО, но со временем она научилась удалять и майнеры. Особенно полезна против майнеров, которые приходят в составе установщиков бесплатных программ. AdwCleaner фокусируется на браузерах, автозагрузке, планировщике задач и реестре — там, где майнеры прячут свои триггеры запуска. Программа полностью бесплатна и принадлежит компании Malwarebytes. Как пользоваться: 1. После открытия программа сразу готова к запуску, нужно только нажать кнопку Запустить проверку. 2. После завершения проверки можно будет очистить ПК от найденных вирусов. Каких-то более гибких настроек программа не предлагает. Преимущества: Очень маленький размер.

Работает там, где другие сканеры находят только тело вируса, но не его автозапуск.

Не требует установки и не оставляет следов в системе после закрытия. Недостатки: Не ищет майнеры в системных драйверах и глубоких слоях ОС.

Может удалить легитимные настройки браузера и некоторые плагины.

RogueKiller Adlice Protect Платный инструмент с триал-версией на 30 дней для обнаружения вредоносных процессов, работающих в памяти. Полные версии стоят от 15 долларов в год. Adlice Protect умеет принудительно завершать подозрительные задачи, даже если они защищены руткит-технологиями. Как пользоваться: 1. После запуска программы нужно перейти во вкладку Scan и выбрать один из трех типов сканирования. Лучше выбрать Standart Scan (Full). 2. После завершения сканирования можно будет удалить найденные вирусы. Преимущества: Находит майнеры, которые маскируются под системные службы.

Проверяет планировщик задач на скрытые триггеры перезапуска.

Имеет встроенный менеджер процессов с цветовой маркировкой угроз. Недостатки: Интерфейс перегружен техническими терминами.

Бесплатная версия требует ручного подтверждения каждого удаления.

ESET Online Scanner Бесплатный облачный сканер от компании ESET. Утилита не требует установки — достаточно скачать небольшой загрузчик с официального сайта. После запуска программа сама скачивает свежие антивирусные базы и проводит полную проверку системы. Особенность ESET Online Scanner — использование технологии, которая позволяет перезагрузить компьютер в специальную среду для лечения активных майнеров, заблокировавших обычное сканирование. Утилита также отключает вредоносные службы и очищает планировщик задач, где майнеры часто прописывают автоматический перезапуск. Как пользоваться: 1. После запуска программы нужно выбрать тип сканирования: полное сканирование, быстрое сканирование и выборочное сканирование. Лучше выбрать полное сканирование. 2. После этого нужно дать разрешение утилите помещать потенциально нежелательные программы в карантин и нажать на кнопку Запустить сканирование. Online Scanner подгрузит актуальные модули и базы данных, затем выполнит проверку. После этого можно удалить найденные вирусы. Преимущества: Работает без установки, не оставляет следов в системе.

Может выполнить проверку до загрузки Windows, что полезно против упорных майнеров.

Автоматически обновляет базы при каждом запуске. Недостатки: Требует активного интернет-соединения для загрузки модулей сканирования.

Время работы зависит от объёма дисков и может превышать час.