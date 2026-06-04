Внезапная медленная работа компьютера, шум кулера во время бездействия и возросшее потребление электроэнергии — так может проявляться скрытый майнер. Подобные программы незаметно используют ресурсы устройства для добычи криптовалюты. Как защититься от майнера и какие программы лучше использовать?
Что такое майнер?
Майнер — это программа, которая запускается владельцем компьютера для заработка криптовалюты. Однако злоумышленники научились внедрять скрытые версии таких приложений на чужие машины. Вредоносный майнер работает в фоне, маскируясь под системные процессы или безобидное программное обеспечение. Он нагружает центральный процессор или видеокарту чуть ли не на сто процентов, заставляя их вычислять криптографические цепочки.
Пользователь замечает только последствия: подвисания при открытии папок, долгий запуск браузера, постоянный гул вентиляторов даже в режиме простоя, а также повышенные температуры. Постоянная нагрузка сокращает срок службы комплектующих, а условный ноутбук вообще может выключаться из-за перегрева. Майнер не крадет пароли и файлы, но превращает компьютер в машину, которая приносит доход злоумышленнику.
Как защититься от майнеров?
Обычные антивирусы не всегда справляются с современными скрытыми майнерами, поэтому лучше применять специализированные утилиты. Ниже будут представлены семь эффективных инструментов для поиска и удаления подобных угроз.
Dr.Web CureIt!
Бесплатная лечащая утилита от российской компании "Доктор Веб". Не требует установки — достаточно скачать исполняемый файл с официального сайта и запустить. CureIt! работает по принципу одноразового сканера: проверяет память, автозагрузку, системные папки и реестр. Алгоритмы компании давно умеют находить майнеры, даже если те используют полиморфный код или скрываются под именами легитимных процессов. Сканер регулярно обновляется несколько раз в день.
Как пользоваться:
1. После скачивания программы нужно ее запустить. В идеале — в безопасном режиме без драйверов и сети.
2. Сначала следует выбрать, что именно будет проверять программа. Для этого нужно нажать на Выбрать объект для проверки и отметить все доступные объекты проверки.
3. Осталось лишь нажать кнопку Запустить проверку и дождаться завершения работы программы. Если будут найдены какие-либо вирусы, в том числе и майнеры, CureIt! предложит их удалить.
Преимущества:
- Полностью бесплатен без ограничений по времени.
- Не конфликтует с установленным антивирусом.
- Лечит зараженные файлы, а не просто добавляет их в карантин.
Недостатки:
- Нет автоматического обновления базы — каждый раз требуется скачивать новую версию.
- Сканирование может длиться от 20 минут до часа в зависимости от объема и скорости диска.
Kaspersky Virus Removal Tool
Еще одна бесплатная и портативная утилита, на этот раз от “Лаборатории Касперского”. Создана для лечения уже зараженной системы. Virus Removal Tool использует те же антивирусные движки, что и платный продукт, включая облачные технологии Kaspersky Security Network. Это значит, что сканер моментально получает информацию о новых вариантах майнеров, появляющихся в сети. Программа не требует установки и после запуска предлагает три режима проверки: быстрый, полный и выборочный.
Как пользоваться:
1. Программа очень похожа на предыдущую. В ней также нужно указать все доступные объекты проверки с помощью кнопки Изменить параметры.
2. После применения изменений останется лишь нажать на кнопку Начать проверку, дождаться окончания работы утилиты и очистить ПК от вирусов, если они найдутся.
Преимущества:
- Высокая точность обнаружения скрытых майнеров, в том числе в загрузочных секторах.
- Возможность проверки системных файлов без перезагрузки.
- Может работать из-под командной строки для удаленного администрирования.
Недостатки:
- Требует интернет-соединения.
- При лечении агрессивных майнеров иногда нужна перезагрузка и повторный запуск.
Malwarebytes
Популярный сканер, специализирующийся на вредоносных программах нового поколения, включая майнеры. Программа платная, стоимость — от 79.98 долларов в год. Есть пробная версия на 14 дней, для разового использования ее будет достаточно. Malwarebytes отслеживает активность, похожую на майнинг — долгие периоды высокой нагрузки на ЦП, обращения к пулам, попытки прописать себя в автозагрузку.
Как пользоваться:
1. В главном меню нужно выбрать инструмент Средство проверки.
2. Будут доступны 3 варианта проверки: быстрая проверка, выборочная проверка и глубокая проверка. Лучше выбрать последнюю. После выбора варианта проверка начнется автоматически. По завершении проверки можно будет удалить найденные вирусы.
Преимущества:
- Обнаруживает даже майнеры, работающие в системном реестре без исполняемых файлов.
- Удобный интерфейс с пошаговым удалением каждой угрозы.
- Есть портативная версия, работающая с флешки.
Недостатки:
- Бесплатная версия не обеспечивает активную защиту — только ручное сканирование.
- Иногда дает ложные срабатывания на легитимные программы распределенных вычислений.
HitmanPro
Платный сканер с 30-дневной пробной версией. Стоимость — 27.5 долларов в год. Особенность HitmanPro в том, что он отправляет подозрительные файлы на анализ сразу в несколько антивирусных движков. Это значит, что шанс пропустить новую версию майнера минимален — если один движок не узнал угрозу, ее найдут остальные.
Как пользоваться:
1. После скачивания программа готова к использованию. В настройках можно изменить некоторые параметры сканирования.
2. После установки всех настроек нужно нажать кнопку Дальше и дождаться завершения работы программы. По окончании проверки можно будет удалить все найденные вирусы.
Преимущества:
- Очень быстрое сканирование — редко занимает больше пяти минут.
- Не требует установки, работает прямо из загруженной папки.
- Умеет лечить активные процессы прямо во время работы системы.
Недостатки:
- После 30 дней бесплатного периода удаление угроз становится платным.
- Для проверки требуется постоянное подключение к интернету.
AdwCleaner
Бесплатная утилита, изначально созданная для борьбы с рекламным ПО, но со временем она научилась удалять и майнеры. Особенно полезна против майнеров, которые приходят в составе установщиков бесплатных программ. AdwCleaner фокусируется на браузерах, автозагрузке, планировщике задач и реестре — там, где майнеры прячут свои триггеры запуска. Программа полностью бесплатна и принадлежит компании Malwarebytes.
Как пользоваться:
1. После открытия программа сразу готова к запуску, нужно только нажать кнопку Запустить проверку.
2. После завершения проверки можно будет очистить ПК от найденных вирусов. Каких-то более гибких настроек программа не предлагает.
Преимущества:
- Очень маленький размер.
- Работает там, где другие сканеры находят только тело вируса, но не его автозапуск.
- Не требует установки и не оставляет следов в системе после закрытия.
Недостатки:
- Не ищет майнеры в системных драйверах и глубоких слоях ОС.
- Может удалить легитимные настройки браузера и некоторые плагины.
RogueKiller Adlice Protect
Платный инструмент с триал-версией на 30 дней для обнаружения вредоносных процессов, работающих в памяти. Полные версии стоят от 15 долларов в год. Adlice Protect умеет принудительно завершать подозрительные задачи, даже если они защищены руткит-технологиями.
Как пользоваться:
1. После запуска программы нужно перейти во вкладку Scan и выбрать один из трех типов сканирования. Лучше выбрать Standart Scan (Full).
2. После завершения сканирования можно будет удалить найденные вирусы.
Преимущества:
- Находит майнеры, которые маскируются под системные службы.
- Проверяет планировщик задач на скрытые триггеры перезапуска.
- Имеет встроенный менеджер процессов с цветовой маркировкой угроз.
Недостатки:
- Интерфейс перегружен техническими терминами.
- Бесплатная версия требует ручного подтверждения каждого удаления.
ESET Online Scanner
Бесплатный облачный сканер от компании ESET. Утилита не требует установки — достаточно скачать небольшой загрузчик с официального сайта. После запуска программа сама скачивает свежие антивирусные базы и проводит полную проверку системы. Особенность ESET Online Scanner — использование технологии, которая позволяет перезагрузить компьютер в специальную среду для лечения активных майнеров, заблокировавших обычное сканирование. Утилита также отключает вредоносные службы и очищает планировщик задач, где майнеры часто прописывают автоматический перезапуск.
Как пользоваться:
1. После запуска программы нужно выбрать тип сканирования: полное сканирование, быстрое сканирование и выборочное сканирование. Лучше выбрать полное сканирование.
2. После этого нужно дать разрешение утилите помещать потенциально нежелательные программы в карантин и нажать на кнопку Запустить сканирование. Online Scanner подгрузит актуальные модули и базы данных, затем выполнит проверку. После этого можно удалить найденные вирусы.
Преимущества:
- Работает без установки, не оставляет следов в системе.
- Может выполнить проверку до загрузки Windows, что полезно против упорных майнеров.
- Автоматически обновляет базы при каждом запуске.
Недостатки:
- Требует активного интернет-соединения для загрузки модулей сканирования.
- Время работы зависит от объёма дисков и может превышать час.
Заключение
Скрытый майнер — это не просто замедление работы, а прямой путь к перегреву и преждевременной поломке компонентов. Своевременная проверка перечисленными утилитами поможет выявить угрозу до того, как она нанесет серьезный ущерб. Ни одна программа не дает стопроцентной гарантии, поэтому комбинация двух-трех разных сканеров — вполне приемлемая стратегия для периодического контроля системы.