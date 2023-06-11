Дополнительные параметры питания в Windows 11

В Windows 11, как и в предыдущих версиях операционной системы, имеется возможность настройки режимов питания. Пользователи могут выбирать подходящую схему электропитания или даже создавать их самостоятельно в зависимости от того, требуется ли им высокая производительность или экономичность в плане энергопотребления. У каждой из этих схем есть дополнительные параметры, позволяющие тонко настроить использование электропитания подключенным/встроенным оборудованием и/или системой.

Быстрое изменение и настройка режима питания в Windows 11 Обычно операционная система Windows 11 в качестве режима питания по умолчанию выбирает «Сбалансированную» схему с усредненными параметрами производительности компьютера. Однако в зависимости от типа ПК (мобильный или стационарный) по умолчанию может быть выбран либо режим «Высокая производительность», либо режим «Экономии энергии». Чтобы узнать, какой из режимов активен в данный момент, выбрать подходящий режим, а заодно и настроить время отключения дисплея (монитора) и перехода компьютера в «Сон», сделайте следующее: Откройте «Параметры» системы из меню «Пуск» или системного трея (клик по значку с изображением шестеренки, затем еще раз по такому же): 1 Откройте слева вкладку «Система», затем откройте в ней раздел «Выключение»: Напротив параметра «Режим питания» будет указан текущий режим электропитания (на деле — установленная схема питания): Чтобы изменить режим, кликните по названию установленной в данный момент схемы и выберите один из трех предложенных вариантов (если же тут виднеется надпись «Невозможно установить режим питания…», пропустите все следующие шаги): Чтобы настроить время отключения монитора и перехода компьютера в спящий режим либо отключить обе эти опции, кликните по элементу «Экран и спящий режим»: Если компьютер стационарный, то здесь можно будет настроить время отключения дисплея и перехода ПК в режим «Сна» только при его питании от сети (в случае с ноутбуками или при работе компьютера от ИБП — источника бесперебойного питания — тут дополнительно появятся параметры настройки времени при питании от батареи/аккумулятора): А теперь для тех пользователей, которые увидели надпись «Невозможно установить режим питания, пока используется схема управления питания с высокой производительностью»: Непонятно почему, но изменение схемы питания в этом случае возможно только из «Панели управления». И если в ней выбрать альтернативную схему, то возможность изменения режима питания из «Параметров» системы разблокируется. Но мы так и так собирались рассказать о тонкой настройке схемы электропитания, что осуществляется через «Панель управления», поэтому двигаемся дальше.

Выбор схемы электропитания Windows 11 через «Панель управления» Чтобы открыть «Панель управления» в Windows 11, можно поступить следующим образом: Откройте «Параметры» системы по инструкции выше.

Вбейте в поисковую строку в левом верхнем углу запрос «Панель управления» и кликните по отобразившемуся значку/элементу. Для открытия настроек электропитания в «Панели управления»: Откройте раздел «Оборудование и звук»: Кликните по элементу «Электропитание»: Если в последнем открытом окне выбрать схему «Сбалансированная (рекомендуется)» или «Экономия энергии», то в «Параметрах» системы разблокируется возможность быстрой смены режима питания — попробуйте: Ну и, собственно, так и осуществляется режимов электропитания в Windows 11 через «Панель управления». Теперь углубимся в дополнительные параметры схем питания.

Настройка дополнительных параметров питания в Windows 11 В предыдущем окне можно заметить, что напротив названия каждой схемы питания присутствует кнопка-ссылка «Настройка схемы электропитания». Для примера кликнем по ней напротив схемы «Сбалансированной» схемы: В новом открывшемся окне можно будет установить время отключения дисплея и перехода к компьютера в спящий режим для конкретной схемы электропитания, а немного ниже — открыть окно настроек дополнительных параметров питания: В этом небольшом окне настроек электропитания приведены названия различного оборудования и программного обеспечения, так или иначе влияющего на уровень потребления компьютером электроэнергии. Когда эти настройки могут понадобиться? Например, в том случае, когда требуется увеличить производительность какого-либо одного устройства в схеме «Экономия энергии», не меняя параметры работы всего остального оборудования. Или, наоборот, понизить производительность устройства в схеме «Высокая производительность». Для примера настроим время выключения жестких дисков при их простое (если ничего не копировать/вставлять, не запускать программ, не открывать никаких файлов/папок и т.д.): Раскройте элемент «Жесткий диск», затем «Отключать жесткий диск через».

Задайте время напротив «Состояние (мин)» Но при необходимости сюда здесь установить вариант «Никогда» (путем нажатия стрелки вниз), тогда жесткие диски будут работать непрерывно — это исключит любую временную задержку, например, при открытии папок/файлов либо запуске программ, но увеличит энергопотребление компьютера в целом. Вариант «Никогда» по умолчанию выставлен в схеме «Высокая производительность». Вот, за что отвечают некоторые другие значимые параметры схемы электропитания: Параметры фона рабочего стола. Здесь можно включить/выключить «Слайд-шоу» в качестве фоновой заставки (автоматически сменяющиеся изображения).

Параметры адаптера беспроводной сети. Отвечает за активацию/деактивацию функции энергосбережения, если таковая присутствует у Wi-Fi-модуля (и если он вообще присутствует в компьютере).

Сон. А здесь можно более тонко настроить режим работы компьютера в режиме сна, в т.ч. отключить его автоматическое «пробуждение», вызываемое некоторыми системными функциями (вроде автоматического обслуживания): Параметры USB. Параметр определяет, может ли система временно отключать USB-порты, равно как и подключенные к ним внешние USB-устройства.

PCI Express. Здесь можно включить/отключить режим энергосбережения только у устройств связи, подключенных к PCI-шине. Если задать «Максимальное энергосбережение», то они перестанут «просто так» отправлять и получать пакеты данных.

Управление питанием процессора. Это тоже интересная функция, позволяющая задать наименьший и наивысший уровень производительности процессора. Например, если в параметре «Максимальное состояние процессора» задать 50%, то можно принудительно понизить его мощность наполовину. Экран. Параметр задает время отключение дисплея (то же самое, что уже было рассмотрено выше).

Параметры мультимедиа. Здесь можно задать параметры, связанные с воспроизведением видео. Например, в целях экономии электроэнергии в разделе «При воспроизведении видео» можно выбрать «Оптимизация энергосбережения», что понизит нагрузку на графическое ядро, но снизит качество видео.