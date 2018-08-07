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Инструкции 04.10.2023 2 минуты

Adobe Flash Player в Яндекс.Браузере: включение, обновление, ошибки

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

В Яндекс.Браузере по умолчанию стоит встроенный Flash. Но в связи с регулярными обновлениями браузера и Flash плеера могут возникнуть некоторые проблемы (прим.: в статье идет речь о Яндекс.Браузере для Windows):

  • устаревшая версия плеера;
  • отсутствие в системе необходимых DLL-файлов;
  • неправильно выставленные настройки в браузере;
  • повреждение DirectX;
  • повреждение системы вирусами.

Устновка новой версии Flash Player в Яндекс.Браузер

Самый первый шаг решения проблемы - это удалить Флеш Плеер и установить последнюю версию:

  1. закройте все браузеры;
  2. удалите Флэш Плеер через Панель управления -> Установка и удаление программ или с помощью специальных программ, например, СCleaner;
  3. перезагрузите компьютер;
  4. скачайте последнюю версию Adobe Flash Player;
  5. закройте все браузеры;
  6. установите Adobe Flash Player, запустив установочный файл;
  7. перезагрузите компьютер.

В некоторых случаях несколько перезагрузок компьютера не понадобится, но мы рекомендуем именно эти шаги во измежание дополнительных ошибок.

Если же речь идет о повреждения системы вирусами, о чем, скорее всего, Вы и так знаете по сообщениям антивирусной программы или встроенного в Яндекс.Браузер антивируса Касперского, необходимо запустить полную проверку ПК на наличие вирусов и предпринять меры, которые предлагает антивирус.

Если после полной переустановки Flash плеера и лечения компьюетра от вирусов, в браузере Яндекс Flash Player по-прежнему не работает, и в других браузерах (кроме Internet Explorer) возникает такая же ошибка, попробуйте обратиться в техподдержку Adobe и подробно расскажите о возникающих в ошибках. Но, возможно, лучший способ решить проблему - пообщаться с пользователями SoftSalad в ветке отзывов Яндекс.Браузера.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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Яндекс.Браузер
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