Администратор заблокировал выполнение этого приложения — как решить эту проблему?

При попытке запустить любую консоль управления Microsoft (MSC) в Windows 11 — будь то диспетчер устройств, другие инструменты администрирования или compmgmt.msc — пользователи могут столкнуться с неожиданным препятствием. Эти консоли, работающие через mmc.exe, иногда вызывают сообщение об ошибке при запуске через диалоговое окно «Выполнить» или альтернативными методами. Ошибка гласит: «Это приложение заблокировано в целях защиты». А немного ниже предоставлена рекомендация обратиться к администратору за дополнительными сведениями. Такое сообщение может вызвать замешательство, особенно если вы сами являетесь администратором системы.

Рассмотрим различные методы устранения данной ошибки и предложим ряд действий, которые можно предпринять, когда система контроля учетных записей (UAC) сообщает о блокировке mmc.exe администратором. Мы также обсудим возможные причины возникновения этой проблемы, включая настройки безопасности и возможные конфликты с антивирусным программным обеспечением.

Обходные способы запуска приложений Существуют альтернативные методы запуска необходимых компонентов управления, позволяющие обойти возникающую ошибку. Хотя стандартные способы, такие как использование диалогового окна Выполнить, могут по-прежнему приводить к сбою, предлагаемые ниже подходы потенциально обеспечат успешный запуск.

Первый способ Первый метод заключается в использовании командной строки с правами администратора. Важно отметить, что речь идет именно о командной строке, а не о диалоговом окне Выполнить. Подробные инструкции по запуску командной строки с повышенными привилегиями можно найти в отдельном руководстве. После открытия командной строки введите команду для запуска нужного компонента. Например, для вызова диспетчера устройств используйте: mmc.exe devmgmt.msc. Этот способ с высокой вероятностью приведет к успешному запуску. Обратите внимание, что конкретное имя файла .msc, которое вам нужно использовать, обычно указывается в сообщении об ошибке.

Второй споособ Второй метод предполагает активацию встроенной, но по умолчанию скрытой учетной записи администратора Windows. После ее включения сделайте повторную попытку запустить требуемый компонент управления, используя эту учетную запись. Подобный подход может дать положительный результат, поскольку встроенная учетная запись администратора обладает расширенными правами и может обходить некоторые ограничения безопасности, установленные для обычных пользовательских аккаунтов. Предложенные методы не устраняют саму причину проблемы, но могут служить временным решением в определенных ситуациях. Если вам необходимо воспользоваться конкретным инструментом администрирования лишь однократно, эти обходные пути могут оказаться вполне достаточными. Особенно это касается использования командной строки с повышенными привилегиями. Однако стоит отметить, что активация встроенной учетной записи Администратора может быть чрезмерной мерой для единичного случая, учитывая потенциальные риски безопасности и дополнительные шаги, необходимые для ее включения и последующего отключения.

Диагностика причины возникновения ошибки Перед тем как приступить к выполнению дальнейших рекомендаций по устранению проблемы, крайне важно удостовериться в подлинности и целостности файла mmc.exe на вашем персональном компьютере. Это необходимо для исключения вероятности его подмены вредоносным программным обеспечением или случайного повреждения. Для проведения такой проверки предлагаются следующие методы: Первый способ заключается в использовании встроенного инструмента Windows для проверки системных файлов. Запустите командную строку с правами администратора и введите следующую команду: sfc /scanfile=C:\Windows\System32\mmc.exe Эта процедура позволит не только проверить целостность файла, но и подтвердить его статус как системного компонента.