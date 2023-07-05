Код ошибки 52 — не удается проверить цифровую подпись драйверов: что делать?

При возникновении сбоев с проверкой цифровой подписи драйвера в Windows мгут работать некорректно. В таком случае часто появляется оповещение Код ошибки 52. Его можно увидеть в свойствах комплектующего в Диспетчере устройств. Разберем, почему возникает неполадка и как ее устранить.
Причина появления ошибки
Ошибка Код 52 появляется в Диспетчере устройств в случае, если системе не удалось удачно проверить цифровую подпись драйвера. Функция диагностики подписи добавлена в Windows в целях безопасности. Она позволяет избегать влияния вредоносного ПО. Однако в некоторых случаях эта опция мешает исправной работе проверенных драйверов. В таком случае устройства, для которого они предназначались, функционируют в системе некорректно.
Способы исправления ошибки 52
Пути решения ошибки с кодом 52 обычно подразумевают либо отмену проверки цифровой подписи, либо переустановку драйвера. Рассмотрим 3 простых способа, которые позволят устранить неисправность в большинстве возможных случаев.
1 способ — ручная загрузка и установка драйвера
Основной метод решения сбоя — переустановка драйвера. Один из способов сделать это — скачать его вручную с сайта производителя комплектующего и инсталлировать в систему. Для этого нужно найти драйвер через поиск в Интернете по полному названию модели устройства и загрузить его с официальной страницы разработчика.
Затем следует запустить инсталлятор и произвести установку, выполнив все шаги программы. После этого нужно обязательно перезагрузить ПК, чтобы изменения вступили в силу и новый драйвер начал работать. Во многих случаях эти действия позволяет устранить ошибку 52.
2 способ — отключение проверки подписи
Отменив проверку цифровых подписей для драйверов, можно избежать многих возникновения ошибок, связанных с ней. Помните, что эта функция добавлена в Windows в целях безопасности, поэтому ее отключение в некоторых редких случаях может сказаться работоспособности устройств в ОС.
В Windows есть возможность запуска системы с отключенной проверкой цифровой подписи. Она позволяет избежать проверки до ближайшей перезагрузки. Чтобы воспользоваться ей, проделайте следующее:
1. Откройте Параметры.
2. Перейдите в меню Обновление и безопасность.
3. Выберите раздел Восстановление.
4. Щелкните на кнопку Перезагрузить сейчас. ПК будет перезапущен.
5. После загрузки меню с выбором настроек выберите пункт Поиск неисправностей.
6. Нажмите на кнопку Дополнительные параметры.
7. Откройте раздел Параметры загрузки и кликните на Перезагрузить.
8. Нажмите на кнопку F7 на клавиатуре. На некоторых ноутбуках нужно использовать F7 в сочетании с Fn.
9. Windows загрузится в специальный режим с отключенной диагностикой подписей.
Другой способ выключить проверку — внести настройки в Редактор групповой политики. Он доступен только на Windows изданий Pro. Этот метод позволяет отключить функцию навсегда. Чтобы применить его, проследуйте инструкции:
1. Найдите Редактор групповой политики в поиске на строке задач или выполните команду gpedit.msc в программе Выполнить.
2. В левой колонке откройте Конфигурация пользователя.
3. Раскройте директорию Административные шаблоны.
4. Перейдите в Система.
5. Нажмите на папку Установка драйверов.
6. Щелкните дважды по пункту Цифровая подпись в правой части окна редактора.
7. Установите параметр Отключено в верхней части открывшегося окна.
8. Щелкните на Применить и ОК.
После этого потребуется перезагрузить систему для полного вступления новых параметров в силу.
3 способ — переустановка драйвера при помощи утилит
Альтернативный способ переустановить драйвер — воспользоваться специальной программой для автоматической инсталляции. Этот метод может помочь, когда найти драйвер вручную или выполнить отключение проверки подписи не удалось. В таком случае можно попробовать скачать из одну из программ для поиска драйверов, установить ее и воспользоваться ей для переустановки проблемных драйверов.