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Инструкции 06.07.2023 3 минуты

Код ошибки 52 — не удается проверить цифровую подпись драйверов: что делать?

Как решить проблему с цифровой подписью драйверов?

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

При возникновении сбоев с проверкой цифровой подписи драйвера в Windows мгут работать некорректно. В таком случае часто появляется оповещение Код ошибки 52. Его можно увидеть в свойствах комплектующего в Диспетчере устройств. Разберем, почему возникает неполадка и как ее устранить.

Причина появления ошибки

Ошибка Код 52 появляется в Диспетчере устройств в случае, если системе не удалось удачно проверить цифровую подпись драйвера. Функция диагностики подписи добавлена в Windows в целях безопасности. Она позволяет избегать влияния вредоносного ПО. Однако в некоторых случаях эта опция мешает исправной работе проверенных драйверов. В таком случае устройства, для которого они предназначались, функционируют в системе некорректно.

Способы исправления ошибки 52

Пути решения ошибки с кодом 52 обычно подразумевают либо отмену проверки цифровой подписи, либо переустановку драйвера. Рассмотрим 3 простых способа, которые позволят устранить неисправность в большинстве возможных случаев.

1 способ — ручная загрузка и установка драйвера

Основной метод решения сбоя — переустановка драйвера. Один из способов сделать это — скачать его вручную с сайта производителя комплектующего и инсталлировать в систему. Для этого нужно найти драйвер через поиск в Интернете по полному названию модели устройства и загрузить его с официальной страницы разработчика.

Затем следует запустить инсталлятор и произвести установку, выполнив все шаги программы. После этого нужно обязательно перезагрузить ПК, чтобы изменения вступили в силу и новый драйвер начал работать. Во многих случаях эти действия позволяет устранить ошибку 52.

2 способ — отключение проверки подписи

Отменив проверку цифровых подписей для драйверов, можно избежать многих возникновения ошибок, связанных с ней. Помните, что эта функция добавлена в Windows в целях безопасности, поэтому ее отключение в некоторых редких случаях может сказаться работоспособности устройств в ОС.

В Windows есть возможность запуска системы с отключенной проверкой цифровой подписи. Она позволяет избежать проверки до ближайшей перезагрузки. Чтобы воспользоваться ей, проделайте следующее:

1. Откройте Параметры.

2. Перейдите в меню Обновление и безопасность.

3. Выберите раздел Восстановление.

4. Щелкните на кнопку Перезагрузить сейчас. ПК будет перезапущен.

перезагрузить сейчас

5. После загрузки меню с выбором настроек выберите пункт Поиск неисправностей.

Поиск неисправностей

6. Нажмите на кнопку Дополнительные параметры.

7. Откройте раздел Параметры загрузки и кликните на Перезагрузить.

параметры загрузки Windows

8. Нажмите на кнопку F7 на клавиатуре. На некоторых ноутбуках нужно использовать F7 в сочетании с Fn.

Параметры загрузки

9. Windows загрузится в специальный режим с отключенной диагностикой подписей.

Другой способ выключить проверку — внести настройки в Редактор групповой политики. Он доступен только на Windows изданий Pro. Этот метод позволяет отключить функцию навсегда. Чтобы применить его, проследуйте инструкции:

1. Найдите Редактор групповой политики в поиске на строке задач или выполните команду gpedit.msc в программе Выполнить.

gpedit.msc

2. В левой колонке откройте Конфигурация пользователя.

3. Раскройте директорию Административные шаблоны.

4. Перейдите в Система.

5. Нажмите на папку Установка драйверов.

6. Щелкните дважды по пункту Цифровая подпись в правой части окна редактора.

Цифровая подпись

7. Установите параметр Отключено в верхней части открывшегося окна.

Цифровая подпись

8. Щелкните на Применить и ОК.

После этого потребуется перезагрузить систему для полного вступления новых параметров в силу.

3 способ — переустановка драйвера при помощи утилит

Альтернативный способ переустановить драйвер — воспользоваться специальной программой для автоматической инсталляции. Этот метод может помочь, когда найти драйвер вручную или выполнить отключение проверки подписи не удалось. В таком случае можно попробовать скачать из одну из программ для поиска драйверов, установить ее и воспользоваться ей для переустановки проблемных драйверов.

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