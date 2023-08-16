Как исправить ошибку 0xc0000906 на Windows 10 и 11?

Ошибка 0xc0000906 может возникать при запуске .exe файлов в Windows. Особенно часто она появляется при попытке открыть игру. Сбой может быть вызван разными причинами, но в большинстве случаев легко поддается устранению. Рассмотрим, почему возникает ошибка и как ее можно исправить.

Почему возникает ошибка? Основная и наиболее частая причина — работа антивируса. Программы защиты нередко находят угрозы в приложениях, загруженных пользователем. Если антивирус распознал их в файлах программы или игры, он может заблокировать ее .exe файл. В таком случае приложение не сможет загрузиться и попытки запуска будут приводить к появлению ошибки 0xc0000906. Другая популярная причина — отсутствие или повреждение некоторых компонентов системы, необходимых для работы запускаемой программы. Обычно к ним относятся DLL-библиотеки.

Как исправить 0xc0000906? Существуют разные способы решения проблемы, однако чаще всего помогает отключение антивируса и других защитных программ. Разберем 3 метода исправления сбоя для разных случаев.

1 способ — отключение антивирусной защиты Основной способ решения — отключение защитных программ. Если вы используете сторонний антивирус, попробуйте временно отключить или удалить его, после чего попробовать повторно запустить проблемное приложение. Обычно это позволяет избавиться от проблемы. В случае со встроенным Защитником Windows можно также попробовать отключить его. Для этого: 1. Откройте Центр безопасности, дважды кликнув по иконке Защитника в трее на панели задач. 2. В появившемся окне зайдите во вкладку Защита от вирусов и угроз и щелкните на пункт Управление настройками.

3. Отключите настройки Защита в режиме реального времени и Облачная защита, после чего закройте окно.

Если же это не помогло, можно попробовать удалить сторонний антивирус и отключить Защитник, после чего повторно скачать приложение и запустить ее. Это позволит избежать возможного повреждения файлов программой защиты. Однако стоит соблюдать осторожность, отключая защиту. Если программа или игра загружена из непроверенного источника, возможно она действительно содержит вирусы или адварь. Выключать антивирус можно только при наличии уверенности, что приложение безопасно. В любом случае это будет нести в себе риск.

2 способ — выполнение проверки целостности файлов ОС Иногда ошибка появляется из-за повреждений системных файлов. В таком случае может помочь запуск стандартной утилиты sfc, которая автоматически выявляет и исправляет их. Она работает через консоль и не требует участия пользователя. Чтобы запустить ее, откройте Командную строку с правами администратора, найдя ее в поиске на панели задач. Скопируйте в окно консоли команду sfc /scannow и нажмите Enter.

По окончанию работы утилиты перезагрузите компьютер, чтобы завершить процесс восстановления.

3 способ — повторная загрузка программы или игры В ряде случаев ошибка запуска может возникать из-за того, что файлы приложения повреждены. Тогда можно удалить программу или игру, после чего скачать ее заново. Стоит также попробовать загрузить ее из другого источника.