Как исправить ошибку 0xc0000185 при запуске Windows?

Неполадка 0xc0000185 — один из самых частых сбоев при запуске Windows, который сопровождается синим экраном. Текст ошибки может отличаться, однако код остается одинаковым. Причин этого сбоя много, и большинство из них относятся к неисправностям жесткого диска и файловой системы. Разберем, почему возникает ошибка и как ее можно исправить.

Причины ошибки 0xc0000185 Проблема может быть вызвана как аппаратными неисправностями, так и программными сбоями. Среди основных и наиболее частых причин неполадки можно выделить следующие: Некорректное подключение жесткого диска или SSD.

Сбои файловой системы накопителя.

Повреждение загрузчика Windows.

Неполадки системных файлов ОС.

Нехватка свободного места на носителе. Наиболее частой причиной является именно первая — проблемы с подключением накопителя.

Аппаратное решение Наиболее распространенный источник сбоя 0xc0000185 — некорректное подключение носителя, на который установлена ОС, к материнской плате. Чтобы исключить возможность неполадок соединения, стоит проверить накопитель и переподключить его. Для этого нужно выключить ПК, отключить его от сети и открыть боковую крышку корпуса. Затем следует найти используемый жесткий диск или SSD, отсоединить от него провод SATA и кабель питания, после чего подключить их повторно. Аналогичным образом нужно переподключить SATA на материнской плате. Убедитесь, что провода соединены корректно и нигде не отходят. Стоит также заменить кабель SATA на новый, если есть возможность. После этого можно закрывать корпус и проверять работоспособность Windows. Если вы используете ноутбук, проверить подключение накопителя на нем сложнее, однако это все же возможно сделать. Для начала следует отключить устройство и снять батарею, если она съемная. Затем нужно открутить болты с нижней крышки или отдельного отсека для носителя 2,5. Отключите накопитель и подключите его повторно, убедившись, что он не отходит. После этого установите крышку обратно и проверьте загрузку ОС.

Программные решения ошибки Решение ошибки на программном уровне усложняется тем, что при ее возникновении получить доступ к системе невозможно, так как загрузка не завершается. Поэтому для запуска служб устранения неполадок потребуется попасть в среду восстановления. Есть два способа сделать это. Первый — попасть в среду после трех неудачных запусков ОС (в этом случае она откроется автоматически). Второй — загрузиться с установочного носителя Windows, нажать Далее в первом окне инсталлятора, кликнуть на пункт Восстановление системы и выбрать Поиск и исправление неисправностей.

После того как среда восстановления запущена, можно применять один из 5 методов решения, описанных ниже.



Восстановление при загрузке Первое средство, которое можно применить — восстановление при загрузке. Служба перезагружает компьютер, автоматически выявляет сбои и пробует устранить их. Если программе удается сделать это, запуск Windows восстанавливается и система начинает загружаться исправно. Чтобы воспользоваться сервисом, выберите пункт Восстановление при загрузке.



Устранение ошибок диска Одна из самых частых причин ошибки — неисправности файловой системы диска, на который установлена операционная система. Чтобы найти и устранить их, можно воспользоваться встроенной в Windows утилитой, работающей через консоль. Для этого нужно открыть Командную строку из среды восстановления и выполнить в ней команду chkdsk C: /f /r. Программа выполнит поиск ошибок и устранит их, если это возможно. После этого нужно перезагрузить компьютер.



Запуск sfc Другая консольная утилита, которую можно использовать для устранения сбоя 0xc0000185 — sfc. Она позволяет исправить повреждения системных файлов, которые могут приводить к возникновению ошибки запуска. Чтобы применить sfc, запустите Командную строку и выполните в ней команду: sfc /scannow /offbootdir=C:\ /offwindir=C:\Windows.

Если вы запускаете команду из среды восстановления с установочного образа, возможно потребуется заменить букву C на другую, которая принадлежит разделу с нужной копией Windows, так как в некоторых случаях обозначения дисков в инсталляторе могут меняться.

Восстановление загрузчика Частая причина ошибки 0xc0000185 — неполадки загрузчика операционной системы. Чтобы исправить их, можно воспользоваться специальными командами в консоли. Запустите Командную строку и поочередно выполните в ней следующее: exe /scanos (проверка накопителей и установленных на них ОС);

exe /fixmbr (устранение сбоев загрузчика);

exe /fixboot (создание нового загрузочного сектора);

exe /rebuildbcd (перенастройка конфигурации загрузчика). После этого потребуется перезагрузить устройство.

Откат до точки восстановления Если в системе присутствуют точки отката, созданные до первого появления ошибки, можно воспользоваться ими для решения проблемы. Выберите пункт Восстановление системы, укажите нужную ОС и проследуйте шагам мастера отката. Потребуется определить подходящую точку восстановления, подтвердить действия и перезагрузить компьютер.

