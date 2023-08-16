Как исправить ошибку 0xc000014c на Windows 10 и 11?

Ошибка 0xc000014c возникает в Windows 10 во время запуска. При ее появлении система не может продолжить загрузку. Запуск останавливается на синем экране смерти. В большинстве случаев сбой вызван проблемами с загрузчиком BCD. Ошибка может возникать, если его файлы повреждены. Другая распространенная причина — неполадки реестра. Рассмотрим, как исправить 0xc000014c при запуске Windows.

Как избавиться от ошибки? Чтобы воспользоваться дальнейшими способами исправления ошибки, нужно попасть в меню восстановления. Сделать это можно двумя методами: Три раза подряд принудительно перезагрузить ПК или ноутбук с кнопки и после появления меню на экране перейти в раздел Дополнительные параметры, открыть Поиск и устранение неисправностей и выбрать пункт Дополнительные параметры .

открыть и выбрать пункт . Загрузиться с установочной флешки или диска с изданием Windows той же версии и разрядности и после выбора языка кликнуть на ссылку Восстановление системы в нижней части окна инсталлятора. После этого можно пробовать способы решения, представленные ниже.

1 способ — средство для автоматического исправления сбоев Среди служб для восстановления запуска в Windows есть утилита, которая находит и, по возможности, исправляет сбои загрузки ОС в автоматическом режиме, не требуя участия пользователя. Чтобы запустить ее, нажмите на кнопку Восстановление при загрузке. Во многих случаях это помогает возобновить исправный запуск Windows.



2 способ — запуск bootrec Если автоматическое восстановление не помогло, можно воспользоваться утилитой bootrec. Она также встроена в Windows, однако выполняется через консоль. Запустить Командную строку можно там же, в среде восстановления. В ней нужно поочередно выполнить следующие команды: bootrec /scanos bootrec /rebuildbcd bootrec /fixmbr bootrec /fixboot После этого следует перезапустить компьютер. Скорее всего, проблема будет решена и система запустится исправно. Если этого не произойдет, попробуйте другой способ.

3 способ — проверка целостности файлов ОС и диска В некоторых случаях запуск проверки и восстановления целостности системных файлов позволяет избавиться от ошибок загрузки ОС. Для этого используется встроенная утилита sfc, работающая через Командную строку. Чтобы воспользоваться ей, откройте консоль в среде восстановления и выполните в ней команду sfc /scannow. Она позволит найти и автоматически исправить неполадки компонентов Windows.

Нелишним также будет провести поиск и устранение ошибок файловой системы диска C. Для этого выполните команду chkdsk C: /f /r, где C — буква системного раздела. Имейте в виду, что если вы используете ее из загрузочной флешки или диска, возможно он будет иметь обозначение D, а не C. После выполнения команд перезагрузите компьютер и проверьте, была ли исправлена ошибка.

4 способ — восстановление системы Если в Windows включена функция восстановления и точки для него созданы в системе, можно воспользоваться этой возможностью. Откат часто помогает исправить повреждения реестра, которые могли быть причиной сбоя 0xc000014c. Запустить его также можно находясь в меню восстановления. Для этого выберите пункт Восстановление системы. Проследуйте инструкциям программы, выбрав нужную точку отката, после чего перезагрузите ПК. Скорее всего, неполадка будет исправлена.

