Ошибка 0xc00000f0 при запуске Windows — как исправить?

При загрузке компьютера или ноутбука с операционной системой Windows можно видеть ошибку «0xc00000f0». Перед ошибкой обычно находится разъяснение, почему она появилась: «Не удалось запустить Windows. Возможно это произошло из-за недавнего изменения в конфигурации оборудования или программного обеспечения». Существует несколько способов определения причины появления и исправления ошибки.

Причины появления ошибки могут лежать в:

неверных обновлениях загруженных с последним пакетом обновления операционной системы;

неисправности в загрузчике Windows;

нерабочем драйвере.

Физические повреждения комплектующих В редких случаях появление этой ошибки связано с физическими повреждениями носителя, провода SATA, плохого питания жесткого диска. Начать проверку лучше всего с них, чтобы исключить версию физической причины появления ошибки и ненужных действий в последующем. Если ошибка вызвана плохим соединением между материнской платой и SSD или HDD, рекомендуется взять другой кабель и переподключить жесткий диск. Если пользователь разгонял оперативную память, нужно отключить этот разгон в BIOS. Разгон ОЗУ тоже может послужить причиной появления «0xc00000f0». Еще реже причиной становится неисправный блок питания. В таких случаях компьютер может запускаться через раз. БП тоже нужно проверить либо программно, либо подключив к компьютеру новый блок питания. Пользователи отмечают, что в решении проблемы часто помогает простое отключение всей периферии. Нерабочий драйвер одного из девайсов тоже может мешать загрузке операционной системы.

Ошибки в программном обеспечении Пользователь может наблюдать появление ошибки спонтанно: иногда она появляется, после перезагрузки пропадает. Через несколько дней снова появляется на компьютере и не дает запустить операционную систему. В этом случае рекомендуется отключить функцию быстрого запуска. Инструкция по отключению функцию: 1. Кликнуть правой кнопкой мышки по клавише Пуск в левом нижнем углу компьютера. 2. В открывшемся списке выбрать вкладку Управление электропитанием. 3. В открывшемся окне в правой части экрана нажать на надпись Дополнительные параметры питания. 4. Нажать на пункт Действия кнопок питания. 5. В открывшемся окне выбрать Изменения параметров, которые сейчас недоступны. В самом низу станут активными параметры, которые до это нельзя было изменить. Нужно найти пункт Включить быстрый запуск и убрать с него галочку. Затем потребуется сохранить изменения. 6. Теперь нужно перезагрузить ноутбук или персональный компьютер и понаблюдать появляется ли ошибка снова или же сбои прекратились. Если ошибка осталась, рекомендуется перейти к следующему решению проблемы.

Использование последней удачной конфигурации Если не получается вообще войти в операционную систему, рекомендуется попробовать загрузить последнюю удачную конфигурацию. Инструкция по загрузке Windows с последней удачной конфигурацией: 1. Включить компьютер или ноутбук и нажимать на клавиатуре F8 (иногда F2, DEL или ESC), пока не откроется специальное меню дополнительный вариантов загрузки. 2. В нем выбрать пункт Загрузка последней удачной конфигурации с рабочими параметрами и нажать кнопку Enter. 3. Дождаться пока загрузиться операционная система.