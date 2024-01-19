Ошибка 0xc00000f0 при запуске Windows — как исправить?

При загрузке компьютера или ноутбука с операционной системой Windows можно видеть ошибку «0xc00000f0». Перед ошибкой обычно находится разъяснение, почему она появилась: «Не удалось запустить Windows. Возможно это произошло из-за недавнего изменения в конфигурации оборудования или программного обеспечения». Существует несколько способов определения причины появления и исправления ошибки.
Причины появления ошибки могут лежать в:
- неверных обновлениях загруженных с последним пакетом обновления операционной системы;
- неисправности в загрузчике Windows;
- нерабочем драйвере.
Физические повреждения комплектующих
В редких случаях появление этой ошибки связано с физическими повреждениями носителя, провода SATA, плохого питания жесткого диска. Начать проверку лучше всего с них, чтобы исключить версию физической причины появления ошибки и ненужных действий в последующем.
Если ошибка вызвана плохим соединением между материнской платой и SSD или HDD, рекомендуется взять другой кабель и переподключить жесткий диск. Если пользователь разгонял оперативную память, нужно отключить этот разгон в BIOS. Разгон ОЗУ тоже может послужить причиной появления «0xc00000f0».
Еще реже причиной становится неисправный блок питания. В таких случаях компьютер может запускаться через раз. БП тоже нужно проверить либо программно, либо подключив к компьютеру новый блок питания.
Пользователи отмечают, что в решении проблемы часто помогает простое отключение всей периферии. Нерабочий драйвер одного из девайсов тоже может мешать загрузке операционной системы.
Ошибки в программном обеспечении
Пользователь может наблюдать появление ошибки спонтанно: иногда она появляется, после перезагрузки пропадает. Через несколько дней снова появляется на компьютере и не дает запустить операционную систему.
В этом случае рекомендуется отключить функцию быстрого запуска. Инструкция по отключению функцию:
1. Кликнуть правой кнопкой мышки по клавише Пуск в левом нижнем углу компьютера.
2. В открывшемся списке выбрать вкладку Управление электропитанием.
3. В открывшемся окне в правой части экрана нажать на надпись Дополнительные параметры питания.
4. Нажать на пункт Действия кнопок питания.
5. В открывшемся окне выбрать Изменения параметров, которые сейчас недоступны. В самом низу станут активными параметры, которые до это нельзя было изменить. Нужно найти пункт Включить быстрый запуск и убрать с него галочку. Затем потребуется сохранить изменения.
6. Теперь нужно перезагрузить ноутбук или персональный компьютер и понаблюдать появляется ли ошибка снова или же сбои прекратились.
Если ошибка осталась, рекомендуется перейти к следующему решению проблемы.
Использование последней удачной конфигурации
Если не получается вообще войти в операционную систему, рекомендуется попробовать загрузить последнюю удачную конфигурацию. Инструкция по загрузке Windows с последней удачной конфигурацией:
1. Включить компьютер или ноутбук и нажимать на клавиатуре F8 (иногда F2, DEL или ESC), пока не откроется специальное меню дополнительный вариантов загрузки.
2. В нем выбрать пункт Загрузка последней удачной конфигурации с рабочими параметрами и нажать кнопку Enter.
3. Дождаться пока загрузиться операционная система.
Восстановление загрузчика
Если остальные способы не помогли, значит проблема в неисправности загрузчика. Инструкция по исправлению его:
1. Вставить загрузочную флешку с образом именно той операционной системы, которая была установлена на компьютере.
2. Нажать комбинацию клавиш Shift + F10.
3. В открывшейся командной строке ввести команду diskpart
4. Затем прописать list volume
5. Найти диск с системой. Он будет обозначен буквой C. Если он есть — это хорошо. Иногда он не отображается вообще, и такое решение с восстановлением загрузчика не поможет.
6. Прописать команду Chkdsk C: /f
7. Подождать, пока программа проверит файловую систему.
8. Прописать следующую команду: sfc /SCANNOW /OFFBOOTDIR=C:\ /OFFWINDIR=C:\Windows
Если покажется, что ноутбук завис, ничего не делайте. Это естественное состояние и через некоторое время он снова нормально заработает.
9. После выполнения предыдущей команды, нужно ввести bcdboot C:\Windows\
10. После выполнения этой команды должна появится надпись Файлы загрузки успешно созданы. В этом случае следует закрыть командную строку, вытащить флешку и перезагрузить компьютер.
После перезагрузки может повториться ошибка. Но вторая перезагрузка обычно помогает загрузится операционной системе без ошибок и помех.