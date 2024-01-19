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Инструкции 19.01.2024 3 минуты

Ошибка 0xc00000f0 при запуске Windows — как исправить?

Простые советы по исправлению ошибки 0xc00000f0 при загрузке компьютера на Windows.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

При загрузке компьютера или ноутбука с операционной системой Windows можно видеть ошибку «0xc00000f0». Перед ошибкой обычно находится разъяснение, почему она появилась: «Не удалось запустить Windows. Возможно это произошло из-за недавнего изменения в конфигурации оборудования или программного обеспечения». Существует несколько способов определения причины появления и исправления ошибки.

Причины появления ошибки могут лежать в:

  • неверных обновлениях загруженных с последним пакетом обновления операционной системы;
  • неисправности в загрузчике Windows;
  • нерабочем драйвере.

Физические повреждения комплектующих

В редких случаях появление этой ошибки связано с физическими повреждениями носителя, провода SATA, плохого питания жесткого диска. Начать проверку лучше всего с них, чтобы исключить версию физической причины появления ошибки и ненужных действий в последующем.

Если ошибка вызвана плохим соединением между материнской платой и SSD или HDD, рекомендуется взять другой кабель и переподключить жесткий диск. Если пользователь разгонял оперативную память, нужно отключить этот разгон в BIOS. Разгон ОЗУ тоже может послужить причиной появления «0xc00000f0».

Еще реже причиной становится неисправный блок питания. В таких случаях компьютер может запускаться через раз. БП тоже нужно проверить либо программно, либо подключив к компьютеру новый блок питания.

Пользователи отмечают, что в решении проблемы часто помогает простое отключение всей периферии. Нерабочий драйвер одного из девайсов тоже может мешать загрузке операционной системы.

Ошибки в программном обеспечении

Пользователь может наблюдать появление ошибки спонтанно: иногда она появляется, после перезагрузки пропадает. Через несколько дней снова появляется на компьютере и не дает запустить операционную систему.

В этом случае рекомендуется отключить функцию быстрого запуска. Инструкция по отключению функцию:

1. Кликнуть правой кнопкой мышки по клавише Пуск в левом нижнем углу компьютера.

2. В открывшемся списке выбрать вкладку Управление электропитанием.

3. В открывшемся окне в правой части экрана нажать на надпись Дополнительные параметры питания.

Дополнительные параметры питания4. Нажать на пункт Действия кнопок питания.

Действия кнопок питания

5. В открывшемся окне выбрать Изменения параметров, которые сейчас недоступны. В самом низу станут активными параметры, которые до это нельзя было изменить. Нужно найти пункт Включить быстрый запуск и убрать с него галочку. Затем потребуется сохранить изменения.

Отключить быстрый запуск

6. Теперь нужно перезагрузить ноутбук или персональный компьютер и понаблюдать появляется ли ошибка снова или же сбои прекратились.

Если ошибка осталась, рекомендуется перейти к следующему решению проблемы.

Использование последней удачной конфигурации

Если не получается вообще войти в операционную систему, рекомендуется попробовать загрузить последнюю удачную конфигурацию. Инструкция по загрузке Windows с последней удачной конфигурацией:

1. Включить компьютер или ноутбук и нажимать на клавиатуре F8 (иногда F2, DEL или ESC), пока не откроется специальное меню дополнительный вариантов загрузки.

2. В нем выбрать пункт Загрузка последней удачной конфигурации с рабочими параметрами и нажать кнопку Enter.

3. Дождаться пока загрузиться операционная система.

Восстановление загрузчика

Если остальные способы не помогли, значит проблема в неисправности загрузчика. Инструкция по исправлению его:

1. Вставить загрузочную флешку с образом именно той операционной системы, которая была установлена на компьютере.

2. Нажать комбинацию клавиш Shift + F10.

3. В открывшейся командной строке ввести команду diskpart

diskpart

4. Затем прописать list volume

5. Найти диск с системой. Он будет обозначен буквой C. Если он есть — это хорошо. Иногда он не отображается вообще, и такое решение с восстановлением загрузчика не поможет.

list volume

6. Прописать команду Chkdsk C: /f

7. Подождать, пока программа проверит файловую систему.

8. Прописать следующую команду: sfc /SCANNOW /OFFBOOTDIR=C:\ /OFFWINDIR=C:\Windows

sfc /SCANNOW /OFFBOOTDIR=C:\ /OFFWINDIR=C:\Windows

Если покажется, что ноутбук завис, ничего не делайте. Это естественное состояние и через некоторое время он снова нормально заработает.

9. После выполнения предыдущей команды, нужно ввести bcdboot C:\Windows\

10. После выполнения этой команды должна появится надпись Файлы загрузки успешно созданы. В этом случае следует закрыть командную строку, вытащить флешку и перезагрузить компьютер.

После перезагрузки может повториться ошибка. Но вторая перезагрузка обычно помогает загрузится операционной системе без ошибок и помех.

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Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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