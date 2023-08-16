Как исправить ошибку 0xc0000034 в Windows 10 и 11?

Сбой 0xc0000034 появляется в Windows при возникновении неполадок загрузчика BCD. Ошибка приводит к тому, что система не запускается, выдавая синий экран смерти. Причин неисправности может быть много. Рассмотрим, почему она может возникать и как ее исправить в Windows.

Источник ошибки 0xc0000034 — проблемы с загрузчиком BCD. Они могут возникать после некорректной установки Windows, неполадок при обновлении системы, повреждений накопителя, сбоев стороннего ПО или заражения ОС вирусами.

Как устранить неисправность?

Чтобы исправить ошибку, нужно восстановить исправную работу загрузчика Windows. Основной способ сделать это — воспользоваться Командной строкой, находясь в установщике системы или WinPE, загруженном с внешнего носителя. Для этого:

1. Загрузитесь с внешнего накопителя (USB-флешки, DVD или переносного жесткого диска) с записанным ISO-образом ОС или WinPE. Версия и разрядность системы на носителе должна соответствовать установленной на компьютере Windows. Например, если на ПК используется Windows 10 x64, загрузочный образ должен также содержать 64-битное издание Windows 10. Подключите носитель и войдите в Boot Menu. Для этого нужно начать интенсивно нажимать на специальную клавишу сразу после запуска ПК с кнопки. Обычно это F2, F8, F10, F12 или Esc, однако иногда могут использоваться другие кнопки. Клавиша для входа в Boot Menu зависит от производителя материнской платы или ноутбука. Попав в Boot Menu, выберите загрузочный накопитель стрелками на клавиатуре и нажмите Enter, чтобы начать запуск.

2. После того как инсталлятор будет запущен и на экране появится окно установщика с выбором языка, запустите Командную строку. Для этого воспользуйтесь сочетанием клавиш Shift + F10. Их нужно нажать одновременно. Если оно не сработает на ноутбуке, добавьте к ним кнопку Fn, нажав Fn + Shift + F10. Если вы используете WinPE, откройте консоль любым доступным способом. Например, через меню Пуск.

3. В открывшемся окне консоли введите команду bootrec /rebuildbcd и нажмите Enter.





4. По завершению выполнения команды закройте командную строку.

После этого перезагрузите компьютер и проверьте работу ОС. Скорее всего, система запустится исправно и ошибка 0xc0000034 будет устранена. Этот способ рекомендуется разработчиками и позволяет избавиться от неполадки в большинстве случаев. Команда bootrec /rebuildbcd помогает восстановить поврежденный загрузчик BCD в Windows.