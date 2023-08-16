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Инструкции 16.08.2023 4 минуты

Как исправить ошибку 0xc0000020 на Windows 10 и 11?

Основные причины возникновения ошибки с кодом 0xc0000020 в Windows и инструкции со скриншотами по ее устранению различными стандартными способами.

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Ошибка 0xc0000020 может появляться в Windows при запуске приложений, если некоторые важные компоненты системы повреждены или отсутствуют. В окне с уведомлением о сбое указывается путь к проблемному файлу, который стал причиной неполадки. Рассмотрим, почему возникает ошибка и как ее устранить.

Почему возникает неполадка?

Главная причина сбоя — отсутствие или повреждение некоторых файлов, нужных для выполнения программы или игры. В большинстве случаев это системные библиотеки, используемые приложением. Иногда ошибка возникает из-за неполадок драйверов на устройства, которые нужны приложению. Обычно это видеодрайвера.

5 решений ошибки 0xc0000020

Разберем несколько простых способов исправить ошибку для разных случаев.

Инсталляция или переустановка Visual C++

Наиболее частая причина сбоя — отсутствие или повреждение компонентов Microsoft Visual C++. Библиотеки содержат файлы, которые используются большим количеством программ и игр. Если их нет в системе или они неисправны, при запуске приложений могут возникать ошибки, в том числе 0xc0000020.

Если в окне с ошибкой указан путь к файлу, содержащий msvcr или msvcp, скорее всего, причина сбоя кроется именно в Visual C++. В таком случае стоит инсталлировать библиотеки или переустановить их, если они уже есть в системе. Для этого:

1. Проверьте, установлены ли компоненты. Для этого зайдите в классическую Панель управления и откройте раздел Программы и компоненты.

Панель управления

2. Если в списке программ будут присутствовать библиотеки Microsoft Visual C++, поочередно удалите каждую из них, воспользовавшись кнопкой Удалить. Если окажется, что они отсутствуют, сразу перейдите к следующему шагу.

Удаление программы

3. Скачайте библиотеки Visual C++ из интернета. Чтобы они работали корректно, важно установить все существующие версии, начиная с издания 2005 года. Если вы используете 64-битную версию Windows, потребуется установить и x86, и x64 библиотеки. Если же у вас установлена 32-разрядная система, понадобятся только x86 версии Visual C++. Чтобы сразу скачать все компоненты, можно воспользоваться готовыми пакетами. Они сильно упрощают задачу и экономят время.

visual С++ all in one

4. Поочередно установите каждую версию Visual C++, начиная с самой ранней.

Установочные файлы visual С++

После этого перезагрузите компьютер и попробуйте повторно запустить проблемное приложение. Скорее всего, оно загрузится исправно.

Использование режима совместимости

Исправить ошибку часто помогает режим совместимости. Он позволяет эмулировать запуск программы в одной из предыдущих версий Windows. Это особенно актуально для старых приложений. Чтобы воспользоваться режимом совместимости, проделайте следующее:

  1. Кликните ПКМ по запускному файлу программы и нажмите на пункт Свойства.
  1. В открывшемся окне перейдите во вкладку Совместимость.
  1. Поставьте галочку около пункта Запустить программу в режиме совместимости, нажмите Применить и ОК.

Запустить программу в режиме совместимости

Попробуйте запустить приложение. Если оно запустится исправно, оставьте такие настройки. Если нет — попробуйте использовать другие ОС в настройках совместимости.

Восстановление целостности системных файлов

В Windows есть встроенные средства для восстановления повреждений файлов системы. Чтобы воспользоваться ими, откройте Командную строку с правами администратора, найдя ее в поиске на строке задач.

Запуск командной строки

Поочередно выполните команды sfc /scannow и DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth.

Выполнение команды sfc /scannow

После этого перезагрузите ПК и проверьте работу проблемной программы или игры.

Переустановка драйвера

Если в окне ошибки указан путь, содержащий директорию DriverStore, вероятнее всего, сбой вызван проблемами с драйверами. По названию файла можно узнать в интернете, к какому устройству они относятся. В случае с играми чаще всего это драйвер для видеокарты. Можно попробовать переустановить его. Для этого:

1. Откройте Диспетчер устройств, нажав правой кнопкой по кнопке Пуск.

Запуск Диспетчера устройств

2. Найдите нужный драйвер, кликните по нему ПКМ и выберите Свойства.

Диспетчер устройств

3. Перейдите во вкладку Драйвер и нажмите на кнопку Удалить устройство.

Свойства устройства

4. Подтвердите действие, щелкнув на пункт Удалить.

5. Загрузите актуальную версию драйвера с официального сайта производителя устройства и установите его. Найти его можно в интернете по точному названию модели комплектующего. После установки нужно обязательно перезагрузить компьютер.

Вместо поиска по модели устройства можно воспользоваться одной из специальных утилит для автоматической загрузки и установки драйверов. Например, DriverHub или SDI.

Очистка временных файлов на системном разделе

Удаление временных файлов, оставшихся на системном разделе после установки или обновления программ, в некоторых случаях позволяет устранить сбой 0xc0000020. Для очистки можно использовать стандартную утилиту. Чтобы запустить ее, откройте Этот компьютер, кликните ПКМ по диску C, выберите Свойства и в появившемся окне во вкладке Общие нажмите на кнопку Очистка диска.

Свойства диска С

Программа проанализирует доступные к очистке файлы и предложит выбрать данные, которые будут удалены.

Очистка диска

Отметьте нужные пункты и запустите выполнение утилиты с помощью кнопки ОК в нижней части окна.

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