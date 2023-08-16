Как исправить ошибку 0xc0000020 на Windows 10 и 11?

Ошибка 0xc0000020 может появляться в Windows при запуске приложений, если некоторые важные компоненты системы повреждены или отсутствуют. В окне с уведомлением о сбое указывается путь к проблемному файлу, который стал причиной неполадки. Рассмотрим, почему возникает ошибка и как ее устранить.
Почему возникает неполадка?
Главная причина сбоя — отсутствие или повреждение некоторых файлов, нужных для выполнения программы или игры. В большинстве случаев это системные библиотеки, используемые приложением. Иногда ошибка возникает из-за неполадок драйверов на устройства, которые нужны приложению. Обычно это видеодрайвера.
5 решений ошибки 0xc0000020
Разберем несколько простых способов исправить ошибку для разных случаев.
Инсталляция или переустановка Visual C++
Наиболее частая причина сбоя — отсутствие или повреждение компонентов Microsoft Visual C++. Библиотеки содержат файлы, которые используются большим количеством программ и игр. Если их нет в системе или они неисправны, при запуске приложений могут возникать ошибки, в том числе 0xc0000020.
Если в окне с ошибкой указан путь к файлу, содержащий msvcr или msvcp, скорее всего, причина сбоя кроется именно в Visual C++. В таком случае стоит инсталлировать библиотеки или переустановить их, если они уже есть в системе. Для этого:
1. Проверьте, установлены ли компоненты. Для этого зайдите в классическую Панель управления и откройте раздел Программы и компоненты.
2. Если в списке программ будут присутствовать библиотеки Microsoft Visual C++, поочередно удалите каждую из них, воспользовавшись кнопкой Удалить. Если окажется, что они отсутствуют, сразу перейдите к следующему шагу.
3. Скачайте библиотеки Visual C++ из интернета. Чтобы они работали корректно, важно установить все существующие версии, начиная с издания 2005 года. Если вы используете 64-битную версию Windows, потребуется установить и x86, и x64 библиотеки. Если же у вас установлена 32-разрядная система, понадобятся только x86 версии Visual C++. Чтобы сразу скачать все компоненты, можно воспользоваться готовыми пакетами. Они сильно упрощают задачу и экономят время.
4. Поочередно установите каждую версию Visual C++, начиная с самой ранней.
После этого перезагрузите компьютер и попробуйте повторно запустить проблемное приложение. Скорее всего, оно загрузится исправно.
Использование режима совместимости
Исправить ошибку часто помогает режим совместимости. Он позволяет эмулировать запуск программы в одной из предыдущих версий Windows. Это особенно актуально для старых приложений. Чтобы воспользоваться режимом совместимости, проделайте следующее:
- Кликните ПКМ по запускному файлу программы и нажмите на пункт Свойства.
- В открывшемся окне перейдите во вкладку Совместимость.
- Поставьте галочку около пункта Запустить программу в режиме совместимости, нажмите Применить и ОК.
Попробуйте запустить приложение. Если оно запустится исправно, оставьте такие настройки. Если нет — попробуйте использовать другие ОС в настройках совместимости.
Восстановление целостности системных файлов
В Windows есть встроенные средства для восстановления повреждений файлов системы. Чтобы воспользоваться ими, откройте Командную строку с правами администратора, найдя ее в поиске на строке задач.
Поочередно выполните команды sfc /scannow и DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth.
После этого перезагрузите ПК и проверьте работу проблемной программы или игры.
Переустановка драйвера
Если в окне ошибки указан путь, содержащий директорию DriverStore, вероятнее всего, сбой вызван проблемами с драйверами. По названию файла можно узнать в интернете, к какому устройству они относятся. В случае с играми чаще всего это драйвер для видеокарты. Можно попробовать переустановить его. Для этого:
1. Откройте Диспетчер устройств, нажав правой кнопкой по кнопке Пуск.
2. Найдите нужный драйвер, кликните по нему ПКМ и выберите Свойства.
3. Перейдите во вкладку Драйвер и нажмите на кнопку Удалить устройство.
4. Подтвердите действие, щелкнув на пункт Удалить.
5. Загрузите актуальную версию драйвера с официального сайта производителя устройства и установите его. Найти его можно в интернете по точному названию модели комплектующего. После установки нужно обязательно перезагрузить компьютер.
Вместо поиска по модели устройства можно воспользоваться одной из специальных утилит для автоматической загрузки и установки драйверов. Например, DriverHub или SDI.
Очистка временных файлов на системном разделе
Удаление временных файлов, оставшихся на системном разделе после установки или обновления программ, в некоторых случаях позволяет устранить сбой 0xc0000020. Для очистки можно использовать стандартную утилиту. Чтобы запустить ее, откройте Этот компьютер, кликните ПКМ по диску C, выберите Свойства и в появившемся окне во вкладке Общие нажмите на кнопку Очистка диска.
Программа проанализирует доступные к очистке файлы и предложит выбрать данные, которые будут удалены.
Отметьте нужные пункты и запустите выполнение утилиты с помощью кнопки ОК в нижней части окна.