Как исправить ошибку 0xc0000020 на Windows 10 и 11?

Ошибка 0xc0000020 может появляться в Windows при запуске приложений, если некоторые важные компоненты системы повреждены или отсутствуют. В окне с уведомлением о сбое указывается путь к проблемному файлу, который стал причиной неполадки. Рассмотрим, почему возникает ошибка и как ее устранить.

Главная причина сбоя — отсутствие или повреждение некоторых файлов, нужных для выполнения программы или игры. В большинстве случаев это системные библиотеки, используемые приложением. Иногда ошибка возникает из-за неполадок драйверов на устройства, которые нужны приложению. Обычно это видеодрайвера.

Инсталляция или переустановка Visual C++

Наиболее частая причина сбоя — отсутствие или повреждение компонентов Microsoft Visual C++. Библиотеки содержат файлы, которые используются большим количеством программ и игр. Если их нет в системе или они неисправны, при запуске приложений могут возникать ошибки, в том числе 0xc0000020.

Если в окне с ошибкой указан путь к файлу, содержащий msvcr или msvcp, скорее всего, причина сбоя кроется именно в Visual C++. В таком случае стоит инсталлировать библиотеки или переустановить их, если они уже есть в системе. Для этого:

1. Проверьте, установлены ли компоненты. Для этого зайдите в классическую Панель управления и откройте раздел Программы и компоненты.

2. Если в списке программ будут присутствовать библиотеки Microsoft Visual C++, поочередно удалите каждую из них, воспользовавшись кнопкой Удалить. Если окажется, что они отсутствуют, сразу перейдите к следующему шагу.





3. Скачайте библиотеки Visual C++ из интернета. Чтобы они работали корректно, важно установить все существующие версии, начиная с издания 2005 года. Если вы используете 64-битную версию Windows, потребуется установить и x86, и x64 библиотеки. Если же у вас установлена 32-разрядная система, понадобятся только x86 версии Visual C++. Чтобы сразу скачать все компоненты, можно воспользоваться готовыми пакетами. Они сильно упрощают задачу и экономят время.





4. Поочередно установите каждую версию Visual C++, начиная с самой ранней.





После этого перезагрузите компьютер и попробуйте повторно запустить проблемное приложение. Скорее всего, оно загрузится исправно.