Ошибка 0xc000000e — как исправить ошибку запуска Windows?

Среди сбоев Windows наиболее сложными в исправлении являются ошибки запуска. Они не позволяют исправно загрузить систему, из-за чего устранение неполадок становится трудным, так как часто требует дополнительных средств. Одна из подобных неисправностей – ошибка с кодом 0xc000000e. Рассмотрим, из-за чего она возникает и как ее исправить.

Почему возникает ошибка 0xc000000e? Наиболее распространенные причины неполадки 0xc000000e: Проблемы с чтением накопителя, с которого осуществляется запуск.

Повреждение жесткого диска.

Некорректные настройки BIOS (главным образом, параметры загрузки и ее приоритета).

Неисправности файловой системы накопителя. В зависимости от причины, вызвавшей неполадку в конкретном случае, для каждой ситуации подойдет свой путь решения проблемы.

5 решений ошибки 0xc000000e Разберем ряд основных способов устранения ошибки. Попробуйте несколько из них, чтобы решить проблему. Это позволит подобрать подходящий для ситуации метод.

Проверка настроек загрузки в BIOS Первое, что стоит сделать – проверить параметры загрузки в BIOS. Для этого нужно попасть в меню. Чтобы сделать это, выключите ПК, запустите его с кнопки и начните интенсивно нажимать на специальную клавишу для входа в BIOS. На разных устройствах для этого используются отличающиеся кнопки. Подходящая клавиша зависит от производителя материнской платы или ноутбука. Узнать ее можно в интернете. В большинстве случаев подходит кнопка Delete. Попробуйте ее, прежде чем искать информацию в сети. Попав в меню, найдите раздел Boot и перейдите в него. В BIOS может использоваться навигация с помощью стрелок на клавиатуре или через мышь. Убедитесь, что в списке устройств к загрузке на первом месте установлен диск, на котором находится используемая ОС. Если это не так, переставьте накопители в нужный порядок. Сделать это можно мышью или клавишами F5 и F6. После этого нужно сохранить настройки, перейдя в раздел Save & Exit. Выберите опцию выхода с применением измененных параметров и подтвердите действия. Компьютер будет перезагружен с новой конфигурацией.

Отключение опции Fast Boot В некоторых случаях причиной возникновения ошибки становится работа функции Fast Boot. Это одна из дополнительных опций для запуска ПК, настраиваемая через BIOS. Она присутствует не на всех устройствах, однако достаточно распространена среди компьютеров. Следует попробовать отключить ее, чтобы избавиться от неполадки. Для этого нужно зайти в BIOS, используя изложенную выше инструкцию, и деактивировать параметр Fast Boot. Как правило, он располагается во вкладке Boot. После этого останется только выйти из BIOS с сохранением изменений и проверить работоспособность Windows.

Повторное подключение шлейфа диска Одна из наиболее частых причин сбоя с кодом 0xc000000e в Windows – проблемы с соединением загрузочного накопителя в ПК. Стоит проверить, корректно ли подключен диск и в каком состоянии находится шлейф, проходящий от него к материнской плате. Для этого выключите ПК, отключите его от сети и откройте боковую крышку корпуса. Найдите используемый накопитель и проверьте его состояние. Шлейф должен быть подключен корректно и не отходить. Его соединение также стоит проверить на стороне материнской платы. Провод не должен отходить и от нее. Кроме того, шлейф не может быть физически поврежден. Если окажется, что он имеет дефекты, следует заменить его на исправный. После проверки установите крышку корпуса обратно и попробуйте запустить ПК. Скорее всего, запуск Windows возобновится. Если проблема возникла с ноутбуком, проверить подключение накопителя также возможно. Для этого нужно полностью выключить устройство, открутить заднюю крышку корпуса и найти жесткий диск или SSD. Он также не должен отходить от разъема или иметь повреждения.

Использование средств восстановления Если приведенные выше способы не помогли, стоит воспользоваться средствами восстановления и диагностики, доступными в установщике Windows. Для этого понадобится внешний загрузочный носитель, на который записан ISO-образ системы. Версия ОС на нем должна совпадать с используемой на компьютере. Выключите ПК, подключите этот накопитель, перейдите в BIOS, установите приоритет загрузки с него и выйдите из меню с сохранением изменений. Компьютер будет перезагружен. Дождитесь, пока запуск с внешнего носителя завершится и на экране появится окно инсталлятора с настройкой языка. После этого можно приступать к использованию средств диагностики и исправления ошибок. Начать стоит со стандартной утилиты восстановления запуска. Чтобы воспользоваться ей, нажмите на кнопку Далее и выберите ссылку Восстановление в нижней части окна. Затем перейдите в Поиск и устранение неполадок и щелкните на пункт Восстановление при загрузке. ПК перезагрузится. Запустится процесс автоматического выявления и устранения сбоев, препятствующих исправной загрузке установленной копии Windows. Если они будут найдены, система попробует исправить их. В некоторых случаях это позволяет избавиться от ошибки 0xc000000e. Если способ не поможет, загрузитесь с установочного носителя повторно и воспользуйтесь инструкциями ниже. Стоит попробовать проверить файловую систему раздела с ОС на наличие ошибок и устранить их при наличии, а также восстановить внутренние компоненты и загрузчик Windows: 1. Воспользуйтесь комбинацией Shift + F10, чтобы открыть Командную строку. 2. В окне консоли поочередно выполните следующие команды: diskpart

list volume

exit Это позволит вывести на экран список доступных разделов. Найдите среди них диск с восстанавливаемой раздел и запомните его букву. 3. Запустите chkdsk X: /f, где X – буква диска с Windows. Начнется поиск и восстановление неисправностей файловой системы. Обычно процесс проходит быстро. 4. Примените команду sfc /scannow /offbootdir=X:\ /offwindir=X:\Windows, заменив X на букву раздела с восстанавливаемой системой. Служба исправит повреждения компонентов ОС, если это возможно. 5. Если на диске используется таблица MBR, а в BIOS определен тип загрузчика Legacy, выполните команду bcdboot X:\Windows, заменив X на нужную букву. 6. Закройте окно. После этого останется только перезагрузить компьютер и проверить работоспособность загрузчика ОС. Скорее всего, запуск восстановится и Windows начнет функционировать исправно.