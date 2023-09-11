Как исправить ошибку 0x800f0922 в Центре обновления?

Ошибка с кодом 0x800f0922 может возникнуть в Центре обновления при попытке получить новые компоненты для ОС. В большинстве случаев сбой появляется в Windows 10 во время загрузки KB5003173. Разберем, почему возникает ошибка и как ее можно исправить.

Почему возникает ошибка? Возможных причин возникновения неполадки 0x800f0922 при установке обновлений существует несколько. Среди них: Сбои в работе сети;

Отключенный NET Framework;

Некорректно удаленный Microsoft Edge;

Повреждения файлов ОС. Устранив эти причины, можно восстановить исправную работу Центра обновления.

5 способов исправления сбоя Рассмотрим 5 простых методов решения, которые помогают устранить неполадку. В зависимости от причины, из-за которой возникла проблема в конкретном случае, для каждой ситуации подойдет свой способ.

Запуск утилиты для исправления неполадок Для начала стоит попробовать наиболее простой способ — использование встроенной утилиты для устранения сбоев Центра обновлений. Она помогает нечасто, но в некоторых случаях все же исправляет ошибки. Чтобы запустить ее, проделайте следующее: 1. Откройте Параметры и зайдите в меню Обновление и безопасность. 2. Перейдите в раздел Устранение неполадок и откройте Дополнительные средства.

3. Выберите пункт Центр обновления и щелкните на кнопку Запустить.

4. Выполните все шаги утилиты устранения неполадок. После этого можно перезагружать компьютер и повторно проверять работу обновлений.

Включение NET Framework Одна из возможных причин сбоя — отключенный NET Framework. В последних изданиях Windows этот компонент часто необходим для загрузки обновлений. Если он выключен, при попытке скачать и установить новые компоненты могут возникать сбои, в том числе 0x800f0922. Стоит проверить, включен ли NET Framework, и, при необходимости, активировать его в настройках. Для этого: 1. Зайдите в старую Панель управления и откройте в ней раздел Программы и компоненты.

2. Выберите пункт Включение или отключение компонентов.

3. Просмотрите открывшийся список сервисов. Если пункты, связанные с NET Framework, отключены, активируйте их и нажмите ОК.

4. Закройте Панель управления и выполните перезагрузку ПК. После этого можно повторно проверять установку обновлений.

Проверка целостности файлов Windows В некоторых случаях восстановление поврежденных файлов ОС позволяет избавиться от ошибки 0x800f0922. Чтобы выполнить его, откройте Командную строку с правами администратора, примените в ней команды sfc /scannow и DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth, после чего произведите перезагрузку компьютера.

Службы проведут поиск и устранение неисправностей системных файлов, что может помочь в исправлении неполадок Центра обновлений.

Удаление директории Edge Если вы ранее удаляли Microsoft Edge из системы, скорее всего, именно это стало причиной возникновения ошибки. Некорректная деинсталляция браузера, которая была завершена не полностью, может приводить к сбоям в работе Центра обновлений. Чтобы исправить это, удалите каталог Edge, находящийся в директории C:\Program Files (x86)\Microsoft, после чего перезапустите компьютер.

Отключение брандмауэра Иногда ошибка появляется из-за проблем с сетью, которые могут быть вызваны работой брандмауэра. При подозрении на наличие таких сбоев стоит попробовать временно отключить его. Для этого: 1. Запустите Параметры и перейдите в Обновление и безопасность. 2. Зайдите во вкладку Безопасность Windows и откройте раздел Брандмауэр и защита сети.

3. Выберите используемое соединение, которое отмечено как активное. 4. Отключите брандмауэр для текущей сети.

5. Закройте окно Параметров. После этого перезагрузите компьютер и проверьте работу обновлений. Если они начнут загружаться исправно — причина неисправности была в брандмауэре. Если же нет, то источник сбоя находится в чем-то другом. В таком случае стоит обратно активировать брандмауэр, чтобы избежать возможных проблем с безопасностью, и попробовать другие способы исправления ошибки.