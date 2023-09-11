Как исправить ошибку 0x80073712 в Центре обновления?

Сбой 0x80073712 — распространенная ошибка, возникающая при попытке установить новые обновления в Windows. Она появляется по разным причинам. Разберем, почему возникает неполадка и как ее можно исправить.

Почему возникает ошибка Центра обновлений Среди основных причин ошибки 0x80073712 можно выделить следующее: Проблемы со службой Центра обновления;

Недостаток свободного места на системном разделе;

Повреждения системных файлов;

Неполадки при загрузке файлов обновлений;

Деятельность вредоносного ПО. Исправив эти проблемы, можно возобновить исправную работу Центра обновления ОС.

7 способов исправить сбой 0x80073712 Разберем 7 различных решений ошибки, которые помогут избавиться от нее в большинстве случаев. Применив несколько, можно легко устранить неполадку.

Запуск устранения неполадок Простой способ решения — применить стандартную службу для поиска и устранения неполадок Центра обновления Windows. Программа выявляет и, по возможности, исправляет найденные ошибки. В некоторых случаях она помогает вернуть Центру обновления работоспособность. Чтобы запустить ее, проделайте следующее: 1. Запустите Параметры любым способом, например, с помощью сочетания кнопок Win + I. 2. Откройте раздел Обновление и безопасность. 3. Перейдите во вкладку Устранение неполадок, выбрав ее в левом меню. 3. Щелкните на пункт Дополнительные средства в правой части окна.

4. Выберите Центр обновления и нажмите на кнопку Запустить, чтобы открыть утилиту устранения ошибок.

5. Выполните шаги средства исправления неполадок. Для каждого случая они могут отличаться. После этого нужно перезагрузить компьютер. Затем можно пробовать установить обновления повторно. Скорее всего, их загрузка восстановится.

Очистка системного раздела Одна из возможных причин ошибки — отсутствие свободного пространства на диске C. Чтобы освободить место на системном разделе, можно воспользоваться встроенной программой Очистка диска. Для этого: 1. Откройте Этот компьютер в Проводнике. 2. Кликните ПКМ по системному диску и щелкните на пункт Свойства. 3. В появившемся окне нажмите на кнопку Очистка диска во вкладке Общие.

4. Дождитесь завершения оценки доступного к очистке места.

5. Отметьте виды файлов к очистке галочками. Можно оставить выбранные пункты по умолчанию. Это позволит удалить основные временные файлы и содержимое корзины. После выбора файлов к очистке нажмите на кнопку ОК.

6. Дождитесь завершения работы программы. Диск C будет очищен и на нем освободится дополнительное пространство. В ряде случаев это помогает исправно запустить установку обновлений.

Проверка службы Центра обновления Иногда ошибка может быть вызвана тем, что служба Центра обновления отключена в системе. Стоит проверить состояние сервиса в настройках и включить его, если окажется, что он деактивирован. Для этого: 1. Перейдите в утилиту Службы. Ее можно открыть, например, запустив программу Выполнить сочетанием клавиш Win + R и воспользовавшись в ней командой services.msc. Другой способ — найти приложение Службы в поиске на строке задач.

2. В списке служб найдите пункт Центр обновления и кликните по нему дважды.

3. В появившемся окне свойств сервиса убедитесь, что служба запущена и в графе Тип запуска установлено значение Автоматически. Если это не так, измените параметры на нужные, нажмите Применить и ОК.

4. Закройте окно утилиты Службы. После этого можно повторно проверять работоспособность обновлений.

Проверка целостности файлов Windows Иногда источником сбоя с кодом 0x80073712 становятся повреждения компонентов Windows. Выявить и исправить их можно при помощи встроенных в систему утилит. Например, sfc. Чтобы воспользоваться этой службой, откройте Командную строку от имени администратора. Это можно сделать, например, через поиск на строке задач.

В окне консоли нужно выполнить команду sfc /scannow. Для завершения восстановления файлов может потребоваться перезагрузка. Выполните ее, если программа уведомит о необходимости перезапустить ПК сообщением на экране.



Устранение повреждений жесткого диска В некоторых случаях исправить ошибку помогает восстановление повреждений файловой системы диска C. Чтобы произвести его, нужно открыть CMD с правами администратора, выполнить в консоли команду chkdsk C: /f /r, после чего перезагрузить компьютер. Служба проведет поиск и устранение найденных неисправностей файловой системы, которые могли быть причиной возникновения ошибки 0x80073712.



Поиск и удаление вирусов Другая возможная причина возникновения ошибки 0x80073712 — заражение системы вирусами. Некоторые виды вредоносного ПО препятствуют исправной работе стандартных служб Windows, таких, как Центр обновления. Стоит провести поиск и удаление вирусов с помощью любого доступного антивируса. Например, встроенного в ОС Защитника Windows или утилиты от Malwarebytes.