Ошибка 0x80072f8f — варианты решения

Неполадка 0x80072f8f может возникать в разных версиях Windows во время активации, установки новых обновлений или при использовании программы Media Creation Tool. Обычно ошибка появляется из-за проблем, связанных с сетью. Рассмотрим основные причины и пути решения сбоя.

Почему возникает ошибка? Наиболее частый источник неполадки при установке обновлений — проблемы с подключением к серверам компании Microsoft. В других случаях причины ошибки могут быть следующими: Проблемы с доступом в сеть, вызванные работой антивирусов или прокси;

Некорректные параметры сети в системе;

Повреждение файлов ОС;

Заражение вредоносным ПО;

Отсутствие некоторых необходимых компонентов в системе. Могут быть и другие причины сбоя, в списке приведены только самые распространенные.

9 способов исправления ошибки Рассмотрим 9 путей решения сбоя для разных случаев. Они могут помочь при разных причинах возникновения ошибки. Попробовав несколько, можно устранить неполадку.

Настройка даты и времени Неправильные дата и время — одна из самых частых причин неполадок с Интернетом. Следует проверить и настроить их, синхронизировав со значениями из сети. В Windows 10 и 11 для этого нужно зайти в Параметры, перейти в раздел Время и язык и открыть Дата и время. В Windows 7, 8 и 8.1 нужно открыть календарь в трее на строке задач и кликнуть на ссылку Изменение настроек. В окне параметров времени установите корректные значения вручную или синхронизируйте их через Интернет и сохраните настройки.



Отключение прокси В некоторых случаях исправить ошибку может помочь отключение прокси в настройках сети. Чтобы сделать это, перейдите в Панель управления и установите вид Крупные значки в графе Просмотр. Затем откройте Свойства браузера, зайдите во вкладку Подключение и щелкните по пункту Настройка сети. В открывшемся окне отключите все галочки и нажмите ОК.



Проверка файла hosts Hosts — важный системный файл Windows, хранящий конфигурацию сети. Он часто становится жертвой вирусов. Вредоносное ПО вносит в него свои параметры, сказывающиеся на работе Интернета. Поэтому следует периодически сбрасывать его настройки. Для этого можно воспользоваться специальными утилитами, например, AdwCleaner. Это программа для очистки Windows от рекламного ПО, которая имеет функцию сброса файла hosts. Загрузите утилиту с нашего сайта, откройте ее и перейдите в настройки. Включите параметр Сбросить файл hosts и запустите проверку. Вместе с поиском рекламных программ и компонентов будет произведено восстановление hosts.



Отключение брандмауэра Для устранения ошибки также можно попробовать отключить брандмауэр. Для этого зайдите в Панель управления, откройте раздел Система и безопасность и выберите Брандмауэр Windows. Кликните на ссылку Включение и отключение брандмауэра в левой колонке. Отключите защиту для частных и для общественных сетей и нажмите ОК.



Настройка TLS 1.1 и TLS 1.2 Иногда устранить неполадку помогает включение протоколов TLS в параметрах сети. Чтобы активировать их, откройте утилиту Выполнить сочетанием кнопок Win и R, введите в нее команду inetcpl.cpl и нажмите Enter. В Свойствах обозревателя перейдите во вкладку Дополнительно и убедитесь, что протоколы TLS всех версий включены. Если они отключены, их нужно активировать. После этого кликните на кнопки Применить и ОК.



Установка .NET Framework В последних версиях Windows .NET Framework присутствует по умолчанию, однако в более старых изданиях он отсутствует. Его установка в некоторых случаях может помочь устранить неполадку, если вы используете Windows 7/8/8.1. Чтобы инсталлировать Framework, скачайте его с сайта Microsoft и выполните установку из файла.

Загрузка необходимых обновлений В Windows 7 ошибка может возникать из-за отсутствия некоторых компонентов. Это особенно актуально, если система давно не обновлялась. В таком случае следует вручную загрузить с сайта Microsoft и установить обновления KB3033929, KB283989, KB2862152 и KB2868626. Затем нужно обязательно перезагрузить компьютер. Возможно после установки этих обновлений проблема уйдет.