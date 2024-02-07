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Инструкции 01.03.2024 3 минуты

Как исправить ошибку 0x80072efd при запуске Microsoft Store?

Простые советы по исправлению ошибки 0x80072efd при запуске магазина приложений Microsoft Store.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

0х080072efd — ошибка, появляющаяся при открытии Microsoft Store в операционных системах Windows 10 и 11. Причина возникновения заключается в одном из следующих вариантов неисправностей:

  • отсутствие или слабое сетевое подключение
  • поврежденный кэш в MS или TLS протоколе

После обнаружения ошибки рекомендуется обновить операционную систему и драйвера. Затем можно перейти к решению неисправностей, описанных выше.

Обновление ОС и драйверов

Процедура обновления операционной системы Windows 10/11:

1. Открыть меню Пуск и выбрать Параметры.

2. В открывшемся окне нажать на раздел Обновление и безопасность.

3. Выбрать вкладку Устранение неполадок. Запустить средство обнаружения неполадок.

Устранение неполадок Windows 11

4. Если средство обнаружения неполадок не нашло ничего, что мешало бы работе приложений Windows, перейти во вкладку Обновления Windows.

Обновления Windows

5. Запустить средство обновления.

6. Перезагрузить компьютер после окончания установки обновлений на операционную систему.

Если Microsoft Store не открывается, нужно перейти к процедуре обнаружения ошибок, связанных с сетевым подключением.

Поиск ошибок сетевого подключение и исправление их

Если 0х080072efd появляется из-за неправильного подключения магазина к серверу, нужно сбросить настройки протокола интернета. Инструкция по сбросу настроек:

1. Войти в меню Пуск и отыскать раздел Служебные. Нажать по нему, чтобы открыть список.

2. Кликнуть по пункту Командная строка ПКМ и запустить ее от имени администратора.

Командная строка

3. В командной строке прописать следующие команды (после каждой нажимать кнопку Enter):

ipconfig /release

ipconfig /flushdns

ipconfig /renew

ipconfig /flushdns

nbtstat -r

netsh int IP reset

netsh winsock reset

ipconfig /release

После этого нужно перезагрузить компьютер или ноутбук.

Перерегистрация Microsoft Store

Если не помогли первые два способа, можно попробовать перерегистрировать магазин. Для запуска процедуры перерегистрации нужно войти в PowerShell. Ввести следующую команду:

Get-AppxPackage -AllUsers *WindowsStore* | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}

После этой процедуры перезагрузить компьютер и снова попробовать открыть Microsoft Store.

Отключение прокси-сервера

Для отключения прокси-сервера нужно открыть проводник и адресной строке прописать: «inetcpl.cpl». Затем перейти к процедуре отключения:

1. Войти в раздел Подключения в открывшемся окне.

2. Нажать на кнопку Настройка сети.

3. Снять все галочки, кроме пункта Автоматическое определение параметров.

Автоматическое определение параметров сети

4. Нажать Ок.

5. Перейти в раздел Дополнительно. Установить галочки напротив TLS 1.1, TLS 1.2 и TLS 1, если они отсутствуют.

TLS 1.1, TLS 1.2 и TLS 1

6. Нажать кнопку Применить.

7. Перезагрузить компьютер и проверить, работает ли магазин Microsoft Store.

Исправить работу служб MS

1. Снова открыть проводник или нажать комбинацию клавиш Win + R и прописать services.msc

2. Перейти к службам лицензий клиента.

3. Нажать кнопку Запустить, если она остановлена.

4. Выполнить это же действие со службами Центр обновления Windows и DNS клиент.

Центр обновления Windows

Теперь потребуется перезагрузить компьютер или ноутбук. После всех этих действий магазин обязательно заработает.

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Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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