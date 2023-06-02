Ошибка 0x80070057 в Windows — как исправить?

Сбой с кодом 0x80070057 возникает в Windows в разных случаях. Чаще всего он появляется при установке операционной системе, загрузке обновлений и создании резервных копий. В зависимости от источника проблемы, решения будут отличаться. Разберем несколько основных способов устранения ошибки для разных случаев.

Во время установки Windows Ошибка часто возникает на этапе разметки жесткого диска при новой установке ОС с внешнего носителя. Программа инсталляции указывает на то, что отформатировать раздел невозможно. Основное решение сбоя в данном случае — удаление всех дисков и использование автоматической разбивки. Поочередно выделите каждый раздел накопителя, на который осуществляется установка системы, и удалите их с помощью соответствующей кнопки. Помните, что при этом все данные на разделах будут утеряны. Поэтому нужно заранее создать копии важных файлов на отдельном накопителе.

Затем выделите освободившееся пустое пространство накопителя и кликните на кнопку Далее. Программа автоматически разметит диск и начнет установку ОС в обычном режиме. Создать дополнительные разделы можно будет вручную после инсталляции.



При установке обновлений Неполадка 0x80070057 также может появляться при загрузке и установке новых обновлений в Windows. Для исправления ошибки в таком случае следует очистить их кэш. Это решение также поможет при возникновении сбоя во время установки Windows из запущенной системы. Выполнить очистку кэша можно сделать разными способами. Рассмотрим два.

1 способ — вручную через файловый менеджер 1. Откройте утилиту Службы через поиск на панели задач. 2. Найдите сервис Центр обновления, кликните по нему ПКМ и нажмите Остановить.

3. Откройте любой файловый менеджер, например, Проводник. Перейдите в директорию C:\Windows\SoftwareDistribution\Download. 4. Удалите все содержимое папки и очистите корзину.

5. Снова перейдите в Службы, кликните по сервису Центр обновления правой кнопкой и нажмите Запустить.

2 способ — через Очистку диска Кликните ПКМ по системному диску и выберите Свойства. Щелкните по кнопке Очистка диска во вкладке Общие. После загрузки утилиты кликните на пункт Очистить системные файлы. Поставьте галочку около строки Очистка обновлений Windows. Остальные опции можно отключить. Нажмите ОК и дождитесь окончания процесса очистки.



Дополнительный способ решения Другой метод устранения ошибки при инсталляции обновлений — запуск стандартной программы для исправления сбоев. В Windows 11 для этого нужно зайти в Параметры, открыть раздел Система в боковом меню, перейти в Устранение неполадок, раскрыть пункт Другие средства и запустить программу для Центра обновления. В Windows 10 также нужно открыть Параметры, затем зайти в Обновление и безопасность, перейти во вкладку Устранение неполадок, выбрать Центр обновления и открыть утилиту.

В магазине приложений Microsoft Если ошибка возникает при загрузке приложений из Microsoft Store, то для ее исправления можно попробовать выполнить команду wsreset.exe в консоли Windows. Для этого запустите CMD с правами администратора, введите команду и нажмите Enter.

