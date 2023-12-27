Ошибка 0x80004005 — почему появляется и как исправить?

Ошибка 0x80004005 возникает при работе с передачей файлов внутри локальной сети в операционных системах Windows 10/11 при открытии файлов из архива и при запуске ОС на виртуальной машине. Ее обнаруживают при попытках входа в папки с общим доступом во время обновлений ОС. Поэтому перед тем, как исправлять ошибку, необходимо понять причины ее появления.

Проблемы, которые могут приводить к появлению ошибки 0x80004005:

Работа антивируса. При передаче файлов по сети антивирусная программа и брандмауэр могут блокировать загрузку и установку некоторых файлов.

Поврежденные системные файлы. Вирусы и вредоносное программное обеспечение может повредить файловую систему ОС на компьютере, что приведет к сбоям.

Отключенная групповая политика в Windows. Как следствие могут быть отключены права общего доступа, которые мешают загрузить документ и вызывают ошибку.

Поврежденный или неверный архиватор файлов. При распаковке документов, сжатых в архив в программе WinRAR, используют ZIP-архив.

Отсутствие выполненных обновлений операционной системы.

Отсутствие поддержки виртуализации, неудачное сохранение последней сессии. Эта причина возникновения ошибки 0x80004005 относится к работе с виртуальными машинами.

Для разных причин возникновения ошибки 0x80004005 используют разные способы устранения этой проблемы.

Неверная работа антивируса Необходимо отключить антивирус и брандмауэр, если ошибка появляется при скачивании файлов с другого компьютера. Если этот шаг исправит ошибку, значит проблема была связана с работой антивирусной программы. Чтобы в будущем не происходило таких проблем, нужно внести компьютер пользователя в «Исключения».

Поврежденные системные файлы Поврежденные файлы в операционной системе могут стать причиной, по которой появляется ошибка с кодом 0x80004005. Чтобы устранить ее, необходимо выполнить следующие шаги: 1. Запустить командную строку от имени администратора. 2. В ней прописать команду sfc/scannow 3. Дождаться, пока программа выполнит работу. 4. Перезагрузить персональный компьютер или ноутбук. Если ошибка продолжает появляться на экране компьютера, то перейдите к следующему решению проблемы.

Изменения в групповой политике Отключенные права общего доступа в групповой политике компьютера тоже могут привести к появлению ошибки с кодом 0x80004005. Чтобы исправить эту проблему, нужно создать LocalAccountTokenFilterPolicy и присвоить ему значение 1: 1. Одновременно зажать на клавиатуре клавиши Win + R. 2. Прописать в открывшемся окне regedit 3. Войти в раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Microsoft \ Windows \CurrentVersion\Policies \System 4. Найти и открыть каталог UIPI. Кликнуть в правой части экрана правой кнопкой мыши и нажать на кнопку Создать параметр DWORD 32 бита. 5. Назвать параметр LocalAccountTokenFilterPolicy и присвоить ему значение 1. 6. Сохранить и перезагрузить компьютер.

Проблемы с архиватором файлов Установка неверного пароля или использование архиватора WinZIP вместо WinRAR при открытии заархивированных документов тоже могут привести к появлению ошибки 0x80004005. К этой же ошибке приводит поврежденный архивный файл, заключенный внутрь архива. В качестве решения этой проблему рекомендуется использовать тот архиватор, которым были заархивированы документы, прописывать правильный пароль, проверять документы на наличие вирусов.

Отсутствие выполненных обновлений ОС Windows Чтобы избежать появления разных ошибок (не только 0x80004005), необходимо регулярно обновлять операционную систему Windows. Обычно обновления приходят и скачиваются автоматически. Но иногда стоит все-таки самостоятельно проверить наличие обновлений. Инструкция по проверке обновлений ОС Windows: 1. Кликнуть по кнопке Пуск и войти в Настройки. 2. Выбрать пункт Обновления и безопасность и нажать на Центр обновления Windows. 3. Кликнуть по кнопке Проверить наличие обновлений и установить загруженные обновления. 4. Затем следует перезагрузить компьютер.