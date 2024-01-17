Ошибка 0x00000005 в Microsoft Store — как исправить?

Ошибка 0х00000005 появляется при выборе или установки программного обеспечения из Microsoft Store. Она возникает при работе с магазином операционной системы Windows 11.

код ошибки 0x00000005 в Microsoft Store Ошибка 0х00000005 указывает на проблему с разрешениями либо конфликт в системе, который блокирует установку приложения. Появлению ошибки способствуют следующие факторы: Неисправность Центра обновления Windows. Эта проблема возникает, когда ОС не обновлена. В результате появляются проблемы с совместимостью.

Повреждение кэша магазина. Кэш, который Microsoft Store использует для ускорения просмотра, откладывается в памяти ОС с ошибками. Это приводит к появлению коллизий во время установки новых программ.

Конфликты двух видов программного обеспечения. Утилиты сторонних производителей, изменяющие системные настройки или управляющие безопасностью, мешают нормальной работе Microsoft Store.

Отсутствие разрешений. Если у магазина Microsoft Store нет необходимых разрешений для корректной работы, он тоже будет отображать код 0х00000005.

Как исправить ошибку 0х00000005? Первое, что нужно сделать, — это почистить кэш. Этот вид процедуры обновит хранилище и не затронет других файлов. 80% ошибок с комбинацией чисел 0х00000005 происходят из-за сбоя в кэшировании. Инструкция по исправлению ошибки методом очистки кэша Microsoft Store: 1. Нажать комбинацию клавиш на клавиатуре: Win + R. 2. В открывшемся диалоговом окне прописать команду wsreset.exe и нажать Enter. 3. На экране отобразится командная строка и закроется через 10 секунд. Microsoft Store откроется после исчезновения командной строки. 4. Теперь можно будет попробовать скачать и установить какое-нибудь приложение. Очистка кэширования не поможет, когда сбои происходят внутри приложения Microsoft Store. В этом случае нужно использовать средство устранения неполадок магазина.

Устранение ошибки средством устранения неполадок приложения Microsoft Store Средство устранения неполадок — встроенный инструмент в магазин, который находит и самостоятельно устраняет коллизии, которые могли произойти во время работы Microsoft Store. Инструкция по устранению ошибки этим инструментом: 1. Нажать на значок лупы в панели задач. 2. Прописать словосочетание "устранение неполадок" в поиске Windows и нажать Enter. 3. В открывшемся окне выбрать Дополнительные средства устранения неполадок / Другие средства устранения неполадок. 4. Нажать по программе из магазина Windows и запустить средство устранения неполадок. 5. Дождаться завершения сканирования и применить предложенные исправления. Теперь останется перезагрузить компьютер и попробовать скачать и установить программное обеспечение с Microsoft Store. Если не помогло, то перейти к следующему пункту.

Сканирование командой SFC Инструкция по исправлению поврежденных системных файлов магазина с помощью команды SFC: 1. Нажать по лупе на панели задач снова. Прописать в поисковой строке CMD 2. Запустить программу CMD от имени администратора. 3. Прописать команду sfc/ scannow . Затем выполнить следующие команды (после каждой нажимайте Enter): DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth

DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth Теперь попробуйте снова скачать что-нибудь в магазине и установить на ПК.

Сбросить компоненты центра обновлений Windows Если ничего не помогает, можно попытаться сбросить все компоненты обновления Windows. Это делается через командную строку. 1. Открыть командную строку таким образом, как было прописано в блоке выше в пунктах 1 и 2. 2. Теперь потребуется пустое поле командной строки заполнить следующими командами через кнопку Enter: net stop wuauserv

net stop CryptSvc

net stop bits

net stop msiserver 3. Заменить имена у каталогов (SoftwareDistribution и Catroot2) с помощью команд: ren C:\Windows\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old

ren C:\Windows\System32\catroot2 Catroot2.old 4. Теперь потребуется перезапустить службы, отвечающие за центр обновления командами: net start wuauserv

net start CryptSvc

net start bits

net start msiserver Теперь потребуется перезагрузить ПК и проверить, скачиваются ли приложения из магазина Windows.