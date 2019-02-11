При выполнении длительных операций — сканирование системы на вирусы, скачивание большого объема данных, дефрагментация диска — пользователи могут установить автоматическое выключение компьютера после завершения этих действий. Для этого используются специальные таймеры, которые дают возможность устанавливать точное время выключения Windows-компьютера и ноутбука.
Power Off
Power Off — утилита для автоматического выключения компьютера. Также с помощью приложения можно выполнить перезагрузку системы, перевести ПК в спящий режим, блокировать компьютер. Доступен встроенный планировщик задач и горячие клавиши для быстрого выполнения определенных действий. Приложение полностью бесплатное, совместимо с Windows (32/64 бит) и представлено на русском языке.
После запуска программы откроется главное окно. Первый доступный раздел — "Таймеры". Здесь пользователи могут установить таймер для выключения, перезагрузки, блокировки компьютера. Для этого нужно указать время срабатывания, дату. Также поддерживается функция установки обратного отсчета или бездействия системы.
В приложении Power Off есть "CPU-зависимый таймер". Он позволяет выключать или перезагружать компьютер при достижении минимальной загрузки процессора. Этот параметр пользователи могут указать вручную. Утилита автоматически отслеживает загрузку процессора в режиме реального времени.
В окне "Дополнительные возможности" пользователи могут выбрать день недели и установить нужное время, и действие — выключить компьютер, перезагрузить, перевести в спящий режим и т.д.
В разделе "Планировщик" программы Power Off доступен более детальный планировщик задач. Здесь пользователи могут установить нужное задание, указать время и дату выполнения, выбрать параметры запуска. Также здесь можно задать горячие клавиши для выполнения запланированных заданий.
Преимущества программы power Off:
- простой и удобный интерфейс на русском языке;
- встроенный планировщик заданий;
- большой выбор задач для автоматического выполнения;
- бесплатная модель распространения;
- поддержка горячих клавиш для быстрого выполнения задач.
Недостатки:
- отсутствует поддержка серверных версий Windows.
Таймер выключения
Таймер выключения — небольшая утилита, с помощью которой пользователи могут установить автоматическое выключение или перезагрузку системы по заданному таймеру. С помощью приложения можно отключить только монитор или перевести компьютер в режим ожидания, а также установить пароль на вход в программу. Программа полностью бесплатная, совместима с Windows (32/64 бит) и переведена на русский язык.
После запуска программы откроется главное окно, в котором расположены основные инструменты для работы. В первой доступной строке необходимо выбрать действие из списка: выключить компьютер, спящий режим, перезагрузка, отключить интернет, монитор, звук, выйти из системы.
В следующей строке нужно выбрать, когда будет выполнено действие: в заданное время, через заданное время, после закрытия программы, при бездействии пользователя.
Завершающий этап работы с приложением "Таймер выключения" — установка времени, через которое будет выключен компьютер. Этот показатель можно установить вручную или выбрать уже предустановленные параметры: текущее время, 1 минута, 5 минут, 1 час и т.д.
После установки времени необходимо нажать кнопку запуска таймера, которая расположена в нижней части интерфейса главного окна утилиты.
Преимущества программы:
- бесплатная модель распространения;
- доступно большое количество действий: отключение монитора, клавиатуры и мыши, перезагрузка системы и т.д.;
- простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка.
Недостатки:
- отсутствует планировщик задач.
TimePC
TimePC — программа для автоматического включения и выключения компьютера в заданное время. Пользователи утилиты могут запланировать выключение системы на любую дату. Доступна функция автоматического завершения активных процессов перед отключением ПК. Утилита совместима с Windows (32/64 бит), переведена на русский язык и распространяется бесплатно.
После запуска утилиты откроется главное окно. Первый доступный раздел — "Настройки". Здесь пользователи могут установит параметр автоматического запуска приложения вместе с Windows, отключить или включить звук при запуске ПО, активировать автоматическую проверку обновлений.
Чтобы начать работу с утилитой, необходимо перейти в раздел "Выкл/Вкл ПК". Здесь пользователи могут указать дату и время для автоматического выключения компьютера. Для этого нужно отметить галочкой пункт "Выключить компьютер" и нажать кнопку "Применить".
Следующий доступный раздел для управления параметрами запуска и выключения операционной системы Windows — "Планировщик". Здесь нужно выбрать день недели в верхней части раздела. Далее следует установить действие — включение или выключение — и указать время. После этого необходимо нажать кнопку "Запустить". Программа автоматически выполнит указанное действие в выбранный день недели.
Преимущества:
- простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
- встроенный планировщик задач;
- бесплатная модель распространения.
Недостатки:
- нет дополнительных функций для отключения интернета, монитора, перезагрузки системы.
Выключатель
Выключатель — небольшая программа, с помощью которой пользователи могут выключить или перезагрузить компьютер в заданное время. В приложении можно указать точное время для выполнения выбранного действия (часы, минуты, секунды) и установить обратный отсчет. Программа совместима с Windows (32/64 бит) и распространятся бесплатно, а интерфейс ПО представлен на русском языке.
После запуска программы откроется главное окно, в котором расположены основные инструменты для работы. В левой части интерфейса расположен раздел действия. Здесь пользователи могут выключить или перезагрузить компьютер.
В правой части интерфейса расположен раздел "Таймер". Здесь пользователи могут указать точно время для выключения системы. Для этого нужно указать часы, минуты и секунды. Также доступна возможность выполнения заданного действия через определенное время. Для этого нужно указать время в минутах, а также выбрать действие из списка. Чтобы начать работу таймера следует нажать кнопку "Готово".
Преимущества:
- простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
- бесплатная модель распространения;
- возможность указания точного времени для выключения системы.
Недостатки:
- нет встроенного планировщика выполнения задач.
SM Timer
SM Timer — таймер для автоматического выключения компьютера. Перед завершением работы системы утилита отключает все запущенные процессы. Пользователи могут указать точное время отключения или установить обратный отсчет. Приложение работает на Windows (32/64 бит), распространяется бесплатно и переведено на русскаия язык.
После запуска утилиты откроется небольшое окно, в котором расположены основные инструменты для работы. На первом этапе следует выбрать действие из списка: выключение компьютера или завершение сеанса.
Далее нужно установить один из доступных параметров: "в" — при выборе этого параметра компьютер будет выключен в точно указанное время; "через" — автоматическое выключение Windows будет выполнено через указанное пользователем время.
Для настройки времени используется два ползунка: часы и минуты. С помощью этих инструментов пользователи могут установить точное время для выключения компьютера. Максимально допустимое время, которое можно установить — 24 часа. По завершению процесса выбора времени необходимо нажать кнопку "ОК", чтобы запустить таймер.
Преимущества:
- простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
- бесплатная модель распространения;
- возможность точного указания времени для выключения: часы и минуты.
Недостатки:
- нет встроенного планировщика задач на неделю;
- нельзя активировать автоматическую перезагрузку компьютера, блокировку системы, функцию перевода в спящий режим.