При выполнении длительных операций — сканирование системы на вирусы, скачивание большого объема данных, дефрагментация диска — пользователи могут установить автоматическое выключение компьютера после завершения этих действий. Для этого используются специальные таймеры, которые дают возможность устанавливать точное время выключения Windows-компьютера и ноутбука.

Power Off Power Off — утилита для автоматического выключения компьютера. Также с помощью приложения можно выполнить перезагрузку системы, перевести ПК в спящий режим, блокировать компьютер. Доступен встроенный планировщик задач и горячие клавиши для быстрого выполнения определенных действий. Приложение полностью бесплатное, совместимо с Windows (32/64 бит) и представлено на русском языке. После запуска программы откроется главное окно. Первый доступный раздел — "Таймеры". Здесь пользователи могут установить таймер для выключения, перезагрузки, блокировки компьютера. Для этого нужно указать время срабатывания, дату. Также поддерживается функция установки обратного отсчета или бездействия системы. В приложении Power Off есть "CPU-зависимый таймер". Он позволяет выключать или перезагружать компьютер при достижении минимальной загрузки процессора. Этот параметр пользователи могут указать вручную. Утилита автоматически отслеживает загрузку процессора в режиме реального времени. В окне "Дополнительные возможности" пользователи могут выбрать день недели и установить нужное время, и действие — выключить компьютер, перезагрузить, перевести в спящий режим и т.д. В разделе "Планировщик" программы Power Off доступен более детальный планировщик задач. Здесь пользователи могут установить нужное задание, указать время и дату выполнения, выбрать параметры запуска. Также здесь можно задать горячие клавиши для выполнения запланированных заданий. Преимущества программы power Off: простой и удобный интерфейс на русском языке;

встроенный планировщик заданий;

большой выбор задач для автоматического выполнения;

бесплатная модель распространения;

поддержка горячих клавиш для быстрого выполнения задач. Недостатки: отсутствует поддержка серверных версий Windows.

Таймер выключения Таймер выключения — небольшая утилита, с помощью которой пользователи могут установить автоматическое выключение или перезагрузку системы по заданному таймеру. С помощью приложения можно отключить только монитор или перевести компьютер в режим ожидания, а также установить пароль на вход в программу. Программа полностью бесплатная, совместима с Windows (32/64 бит) и переведена на русский язык. После запуска программы откроется главное окно, в котором расположены основные инструменты для работы. В первой доступной строке необходимо выбрать действие из списка: выключить компьютер, спящий режим, перезагрузка, отключить интернет, монитор, звук, выйти из системы. В следующей строке нужно выбрать, когда будет выполнено действие: в заданное время, через заданное время, после закрытия программы, при бездействии пользователя. Завершающий этап работы с приложением "Таймер выключения" — установка времени, через которое будет выключен компьютер. Этот показатель можно установить вручную или выбрать уже предустановленные параметры: текущее время, 1 минута, 5 минут, 1 час и т.д. После установки времени необходимо нажать кнопку запуска таймера, которая расположена в нижней части интерфейса главного окна утилиты. Преимущества программы: бесплатная модель распространения;

доступно большое количество действий: отключение монитора, клавиатуры и мыши, перезагрузка системы и т.д.;

простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка. Недостатки: отсутствует планировщик задач.

TimePC TimePC — программа для автоматического включения и выключения компьютера в заданное время. Пользователи утилиты могут запланировать выключение системы на любую дату. Доступна функция автоматического завершения активных процессов перед отключением ПК. Утилита совместима с Windows (32/64 бит), переведена на русский язык и распространяется бесплатно. После запуска утилиты откроется главное окно. Первый доступный раздел — "Настройки". Здесь пользователи могут установит параметр автоматического запуска приложения вместе с Windows, отключить или включить звук при запуске ПО, активировать автоматическую проверку обновлений. Чтобы начать работу с утилитой, необходимо перейти в раздел "Выкл/Вкл ПК". Здесь пользователи могут указать дату и время для автоматического выключения компьютера. Для этого нужно отметить галочкой пункт "Выключить компьютер" и нажать кнопку "Применить". Следующий доступный раздел для управления параметрами запуска и выключения операционной системы Windows — "Планировщик". Здесь нужно выбрать день недели в верхней части раздела. Далее следует установить действие — включение или выключение — и указать время. После этого необходимо нажать кнопку "Запустить". Программа автоматически выполнит указанное действие в выбранный день недели. Преимущества: простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

встроенный планировщик задач;

бесплатная модель распространения. Недостатки: нет дополнительных функций для отключения интернета, монитора, перезагрузки системы.

Выключатель Выключатель — небольшая программа, с помощью которой пользователи могут выключить или перезагрузить компьютер в заданное время. В приложении можно указать точное время для выполнения выбранного действия (часы, минуты, секунды) и установить обратный отсчет. Программа совместима с Windows (32/64 бит) и распространятся бесплатно, а интерфейс ПО представлен на русском языке. После запуска программы откроется главное окно, в котором расположены основные инструменты для работы. В левой части интерфейса расположен раздел действия. Здесь пользователи могут выключить или перезагрузить компьютер. В правой части интерфейса расположен раздел "Таймер". Здесь пользователи могут указать точно время для выключения системы. Для этого нужно указать часы, минуты и секунды. Также доступна возможность выполнения заданного действия через определенное время. Для этого нужно указать время в минутах, а также выбрать действие из списка. Чтобы начать работу таймера следует нажать кнопку "Готово". Преимущества: простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

бесплатная модель распространения;

возможность указания точного времени для выключения системы. Недостатки: нет встроенного планировщика выполнения задач.