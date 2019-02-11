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Программы-таймеры для выключения компьютера

Обзор различных программ для автоматического выключения Windows-компьютера.

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При выполнении длительных операций — сканирование системы на вирусы, скачивание большого объема данных, дефрагментация диска — пользователи могут установить автоматическое выключение компьютера после завершения этих действий. Для этого используются специальные таймеры, которые дают возможность устанавливать точное время выключения Windows-компьютера и ноутбука.

Power Off

Power Off — утилита для автоматического выключения компьютера. Также с помощью приложения можно выполнить перезагрузку системы, перевести ПК в спящий режим, блокировать компьютер. Доступен встроенный планировщик задач и горячие клавиши для быстрого выполнения определенных действий. Приложение полностью бесплатное, совместимо с Windows (32/64 бит) и представлено на русском языке.

После запуска программы откроется главное окно. Первый доступный раздел — "Таймеры". Здесь пользователи могут установить таймер для выключения, перезагрузки, блокировки компьютера. Для этого нужно указать время срабатывания, дату. Также поддерживается функция установки обратного отсчета или бездействия системы.

PowerOff

В приложении Power Off есть "CPU-зависимый таймер". Он позволяет выключать или перезагружать компьютер при достижении минимальной загрузки процессора. Этот параметр пользователи могут указать вручную. Утилита автоматически отслеживает загрузку процессора в режиме реального времени.

Настройка программы PowerOff

В окне "Дополнительные возможности" пользователи могут выбрать день недели и установить нужное время, и действие — выключить компьютер, перезагрузить, перевести в спящий режим и т.д.

Запуск функции выключения компьютера в PowerOff

В разделе "Планировщик" программы Power Off доступен более детальный планировщик задач. Здесь пользователи могут установить нужное задание, указать время и дату выполнения, выбрать параметры запуска. Также здесь можно задать горячие клавиши для выполнения запланированных заданий.

Создание расписания для выключения компьютера в PowerOff

Преимущества программы power Off:

  • простой и удобный интерфейс на русском языке;
  • встроенный планировщик заданий;
  • большой выбор задач для автоматического выполнения;
  • бесплатная модель распространения;
  • поддержка горячих клавиш для быстрого выполнения задач.

Недостатки:

  • отсутствует поддержка серверных версий Windows.

Таймер выключения

Таймер выключения — небольшая утилита, с помощью которой пользователи могут установить автоматическое выключение или перезагрузку системы по заданному таймеру. С помощью приложения можно отключить только монитор или перевести компьютер в режим ожидания, а также установить пароль на вход в программу. Программа полностью бесплатная, совместима с Windows (32/64 бит) и переведена на русский язык.

После запуска программы откроется главное окно, в котором расположены основные инструменты для работы. В первой доступной строке необходимо выбрать действие из списка: выключить компьютер, спящий режим, перезагрузка, отключить интернет, монитор, звук, выйти из системы.

Таймер выключения

В следующей строке нужно выбрать, когда будет выполнено действие: в заданное время, через заданное время, после закрытия программы, при бездействии пользователя.

Включение функции выключения компьютера в Таймер выключения

Завершающий этап работы с приложением "Таймер выключения" — установка времени, через которое будет выключен компьютер. Этот показатель можно установить вручную или выбрать уже предустановленные параметры: текущее время, 1 минута, 5 минут, 1 час и т.д.

Установка таймера выключения компьютера в программе Таймер выключения

После установки времени необходимо нажать кнопку запуска таймера, которая расположена в нижней части интерфейса главного окна утилиты.

Запуск таймера выключения компьютера в Таймер выключения

Преимущества программы:

  • бесплатная модель распространения;
  • доступно большое количество действий: отключение монитора, клавиатуры и мыши, перезагрузка системы и т.д.;
  • простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка.

Недостатки:

  • отсутствует планировщик задач.

TimePC

TimePC —  программа для автоматического включения и выключения компьютера в заданное время. Пользователи утилиты могут запланировать выключение системы на любую дату. Доступна функция автоматического завершения активных процессов перед отключением ПК. Утилита совместима с Windows (32/64 бит), переведена на русский язык и распространяется бесплатно.

После запуска утилиты откроется главное окно. Первый доступный раздел — "Настройки". Здесь пользователи могут установит параметр автоматического запуска приложения вместе с Windows, отключить или включить звук при запуске ПО, активировать автоматическую проверку обновлений.

TimePC

Чтобы начать работу с утилитой, необходимо перейти в раздел "Выкл/Вкл ПК". Здесь пользователи могут указать дату и время для автоматического выключения компьютера. Для этого нужно отметить галочкой пункт "Выключить компьютер" и нажать кнопку "Применить".

Создание таймера выключения компьютера в программе TimePC

Следующий доступный раздел для управления параметрами запуска и выключения операционной системы Windows — "Планировщик". Здесь нужно выбрать день недели в верхней части раздела. Далее следует установить действие — включение или выключение — и указать время. После этого необходимо нажать кнопку "Запустить". Программа автоматически выполнит указанное действие в выбранный день недели.

Создание расписания для выключения компьютера в программе TimePC

Преимущества:

  • простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
  • встроенный планировщик задач;
  • бесплатная модель распространения.

Недостатки:

  • нет дополнительных функций для отключения интернета, монитора, перезагрузки системы.

Выключатель

Выключатель — небольшая программа, с помощью которой пользователи могут выключить или перезагрузить компьютер в заданное время. В приложении можно указать точное время для выполнения выбранного действия (часы, минуты, секунды) и установить обратный отсчет. Программа совместима с Windows (32/64 бит) и распространятся бесплатно, а интерфейс ПО представлен на русском языке.

После запуска программы откроется главное окно, в котором расположены основные инструменты для работы. В левой части интерфейса расположен раздел действия. Здесь пользователи могут выключить или перезагрузить компьютер.

Выключатель

В правой части интерфейса расположен раздел "Таймер". Здесь пользователи могут указать точно время для выключения системы. Для этого нужно указать часы, минуты и секунды. Также доступна возможность выполнения заданного действия через определенное время. Для этого нужно указать время в минутах, а также выбрать действие из списка. Чтобы начать работу таймера следует нажать кнопку "Готово".

Создание таймера для выключения компьютера в программе Выключатель

Преимущества:

  • простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
  • бесплатная модель распространения;
  • возможность указания точного времени для выключения системы.

Недостатки:

  • нет встроенного планировщика выполнения задач.

SM Timer

SM Timer — таймер для автоматического выключения компьютера. Перед завершением работы системы утилита отключает все запущенные процессы. Пользователи могут указать точное время отключения или установить обратный отсчет. Приложение работает на Windows (32/64 бит), распространяется бесплатно и переведено на русскаия язык.

После запуска утилиты откроется небольшое окно, в котором расположены основные инструменты для работы. На первом этапе следует выбрать действие из списка: выключение компьютера или завершение сеанса.

SM Timer

Далее нужно установить один из доступных параметров: "в" — при выборе этого параметра компьютер будет выключен в точно указанное время; "через" — автоматическое выключение Windows будет выполнено через указанное пользователем время.

Установка таймера выключения компьютера в программе SM Timer

Для настройки времени используется два ползунка: часы и минуты. С помощью этих инструментов пользователи могут установить точное время для выключения компьютера. Максимально допустимое время, которое можно установить — 24 часа. По завершению процесса выбора времени необходимо нажать кнопку "ОК", чтобы запустить таймер.

Запуск таймера выключения компьютера в программе SM Timer

Преимущества:

  • простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
  • бесплатная модель распространения;
  • возможность точного указания времени для выключения: часы и минуты.

Недостатки:

  • нет встроенного планировщика задач на неделю;
  • нельзя активировать автоматическую перезагрузку компьютера, блокировку системы, функцию перевода в спящий режим.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

Таймер выключения
Таймер выключения

Версия 2.8

Программа для выключения и выполнения ряда других действий над компьютером в указанное время

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (19)
Power Off
Power Off

Версия 6.4

Выключение компьютера по таймеру

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (31)

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