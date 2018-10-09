Развитие технологий и интернета позволяет превратить компьютер в полноценные радиоприемники. Для реализации этой возможности нужно установить специальную программу для прослушивания радио на ПК в онлайн-режиме.

Программы для воспроизведения радио представляют из себя небольшие приложения с каталогом популярных радиостанций. Среди множества вариантов можно найти, как российские, так и зарубежные эфиры. Мы сделали рейтинг лучших Windows-программ для прослушивания радио на компьютере.

Radiocent Radiocent — бесплатная утилита для прослушивания радио на компьютере. Активная аудитория программы — более 10 миллионов человек. Всего в каталоге радиостанций доступно более 10 000 вариантов разных жанров и направлений. Интерфейс приложения переведен на русский язык. Кроме версии плеера для Windows, доступно приложение на мобильные устройства: iOS и Android. Все доступные радиостанции проходят проверку с помощью специального бота в Telegram. Основные возможности Radiocent: Воспроизведение радио. Основная функция утилиты. Выбрать интересующую радиостанцию можно в каталоге, выполненном в формате списка.

Под названием станции отображается содержание текущего эфира: название программы или песни.

Сортировка списка. Пользователям плеера Radiocent доступна возможность сортировки списка по категориям: выбор страны, жанра и битрейта.

Избранное. Чтобы добавить понравившуюся радиостанцию в список избранного нужно нажать иконку звездочки справа от названия и волны. Добавленные станции отобразятся в разделе «Избранное».

История прослушивания. В разделе «История» отображается список прослушанных радиостанций.

Запись треков. Этот инструмент позволяет записать трек, который играет на радио с начала или текущего момента. Также можно актировать функцию записи всех последующих композиций.

All-Radio All-Radio — это бесплатная утилита, которая предоставляет возможность прослушивания радио и просмотра ТВ на компьютере. В каталоге приложения доступно более 2 500 радиостанций с более 100 стран мира. Интерфейс программы переведен на русский язык. Главное преимущество утилиты — автоматическое пополнение каталога радио. Пользователям не нужно скачивать отдельную базу или обновлять утилиту. Основные возможности программы All-Radio: Прослушивание радио. Для использования этой возможности необходимо нажать «Radio» в интерфейсе приложение. После этого нужно выбрать страну в списке для отображения каталога радиостанций.

Запись аудио. Данная функция позволяет записывать радиоэфир. Для этого нужно указать битрейт, режим, включить или отключить ограничение по времени. После этого нажать «Начать запись».

Настройка скина. В этом разделе можно изменить базовое оформление интерфейса: сменить цвет, яркость и скин, выбрав понравившийся вариант из списка.

Создание своей радиостанции. Функционал приложения дает возможность создавать свою радиостанцию. Для этого нужно добавить список mp3-файлов, дать название радиостанции, указать максимальное количество клиентов и битрейт.

Ретрансляция радио. Данная функция находится в стадии Beta-тестирования. Позволяет запустить ретрансляцию любой радиостанции. Для этого нужно указать ссылку на эфир, указать название ретрансляции, выбрать порт и битрейт.

PCRADIO PCRADIO — удобное приложения для воспроизведения популярных радиостанций на компьютере. Программа доступна для операционной системы Windows, а также мобильных устройств под управлением Android и iOS. Интерфейс приложения переведен на русский язык. PCRADIO доступно для скачивания абсолютно бесплатно. Помимо этого, имеется возможность покупки Premium аккаунта. Он позволяет изменять качество воспроизведения радиостанций. Возможности программы PCRADIO: Воспроизведение радио. Чтобы начать слушать радио нужно выбрать эфир из доступного списка. Для упрощения навигации можно воспользоваться сортировкой каталога по жанрам, поджанрам и стране.

Настройка эквалайзера. Этот инструмент позволяет настроить звук воспроизведения: повысить или увеличить басы, громкость и т.д. Выполнить настройку можно вручную, двигая ползунки, или выбрать шаблон из списка.

Список избранного. Любимые радиостанции можно добавить в список избранного. Для этого нужно нажать на иконку звезды возле названия эфира.

Создание собственного списка радиостанций. Функционал программы позволяет создавать свой список радио. Для этого нужно указать название, выбрать жанр и вставить ссылку на поток.

Поиск трека в интернете. Во время прослушивания радиостанции можно найти текущий трек: для этого необходимо нажать иконку «Google Chrome» в верхней части интерфейса приложения.

RadioSure RadioSure — простое приложения для прослушивания радио через интернет. В каталоге утилиты доступно более 30 000 радиостанций разных жанров и направлений. Программа распространяется абсолютно бесплатно. Интерфейс поддерживает только английский язык. Возможности плеера RadioSure: Прослушивание радиостанций. Основная функция плеера. Для этого нужно запустить интересующую станцию, доступную в списке. Чтобы упростить процесс навигации, можно выполнить сортировку каталога по стране, жанру или языку. Для этого нужно нажать правой кнопкой мыши на категории и выбрать подходящий вариант для сортировки.

Поиск. В верхней части интерфейса расположена строка ля поиска радиостанции по названию.

Добавление новой станции. Этот инструмент позволяет добавить свою радиостанцию в общий список. Для этого нужно указать название, краткое описание, жанр, страну и ссылку на источник.

Запись эфира. Функция для записи текущего трека или программы на радио. Для активации инструмента необходимо нажать кнопку «Rec» на панели управления.

Список избранного. Понравившуюся радиостанцию можно добавить в список избранного. Для этого необходимо нажать правой кнопкой мыши на название станции и выбрать пункт «Add to favorites».

TapinRadio TapinRadio — утилита для воспроизведения интернет-радио. Пользоваться приложением можно на операционной системе Windows x32/x64. Интерфейс программы поддерживает русский язык. Модель распространения плеера — условно-бесплатная. Для работы с приложением нужно купить лицензию за 20$. Доступна ознакомительная бесплатная версия на 14 дней. Возможности TapinRadio: Воспроизведение радио. Чтобы включить радиостанцию нужно воспользоваться инструментом «Station browser». Здесь необходимо выбрать жанр станции и страну.

Запись эфира. Инструмент, позволяющий записывать трек или программу во время радиоэфира.

Воспроизведение случайной станции. Перед включением случайной радиостанции можно выбрать жанр и страну эфира.

Поиск. Этот инструмент используется для поиска радиостанций по названию.

Планировщик. С помощью этого инструмента можно запланировать запись эфира радиостанции.