Развитие технологий и интернета позволяет превратить компьютер в полноценные радиоприемники. Для реализации этой возможности нужно установить специальную программу для прослушивания радио на ПК в онлайн-режиме.
Программы для воспроизведения радио представляют из себя небольшие приложения с каталогом популярных радиостанций. Среди множества вариантов можно найти, как российские, так и зарубежные эфиры. Мы сделали рейтинг лучших Windows-программ для прослушивания радио на компьютере.
Radiocent
Radiocent — бесплатная утилита для прослушивания радио на компьютере. Активная аудитория программы — более 10 миллионов человек. Всего в каталоге радиостанций доступно более 10 000 вариантов разных жанров и направлений.
Интерфейс приложения переведен на русский язык. Кроме версии плеера для Windows, доступно приложение на мобильные устройства: iOS и Android. Все доступные радиостанции проходят проверку с помощью специального бота в Telegram.
Основные возможности Radiocent:
- Воспроизведение радио. Основная функция утилиты. Выбрать интересующую радиостанцию можно в каталоге, выполненном в формате списка.
- Под названием станции отображается содержание текущего эфира: название программы или песни.
- Сортировка списка. Пользователям плеера Radiocent доступна возможность сортировки списка по категориям: выбор страны, жанра и битрейта.
- Избранное. Чтобы добавить понравившуюся радиостанцию в список избранного нужно нажать иконку звездочки справа от названия и волны. Добавленные станции отобразятся в разделе «Избранное».
- История прослушивания. В разделе «История» отображается список прослушанных радиостанций.
- Запись треков. Этот инструмент позволяет записать трек, который играет на радио с начала или текущего момента. Также можно актировать функцию записи всех последующих композиций.
All-Radio
All-Radio — это бесплатная утилита, которая предоставляет возможность прослушивания радио и просмотра ТВ на компьютере. В каталоге приложения доступно более 2 500 радиостанций с более 100 стран мира.
Интерфейс программы переведен на русский язык. Главное преимущество утилиты — автоматическое пополнение каталога радио. Пользователям не нужно скачивать отдельную базу или обновлять утилиту.
Основные возможности программы All-Radio:
- Прослушивание радио. Для использования этой возможности необходимо нажать «Radio» в интерфейсе приложение. После этого нужно выбрать страну в списке для отображения каталога радиостанций.
- Запись аудио. Данная функция позволяет записывать радиоэфир. Для этого нужно указать битрейт, режим, включить или отключить ограничение по времени. После этого нажать «Начать запись».
- Настройка скина. В этом разделе можно изменить базовое оформление интерфейса: сменить цвет, яркость и скин, выбрав понравившийся вариант из списка.
- Создание своей радиостанции. Функционал приложения дает возможность создавать свою радиостанцию. Для этого нужно добавить список mp3-файлов, дать название радиостанции, указать максимальное количество клиентов и битрейт.
- Ретрансляция радио. Данная функция находится в стадии Beta-тестирования. Позволяет запустить ретрансляцию любой радиостанции. Для этого нужно указать ссылку на эфир, указать название ретрансляции, выбрать порт и битрейт.
PCRADIO
PCRADIO — удобное приложения для воспроизведения популярных радиостанций на компьютере. Программа доступна для операционной системы Windows, а также мобильных устройств под управлением Android и iOS.
Интерфейс приложения переведен на русский язык. PCRADIO доступно для скачивания абсолютно бесплатно. Помимо этого, имеется возможность покупки Premium аккаунта. Он позволяет изменять качество воспроизведения радиостанций.
Возможности программы PCRADIO:
- Воспроизведение радио. Чтобы начать слушать радио нужно выбрать эфир из доступного списка. Для упрощения навигации можно воспользоваться сортировкой каталога по жанрам, поджанрам и стране.
- Настройка эквалайзера. Этот инструмент позволяет настроить звук воспроизведения: повысить или увеличить басы, громкость и т.д. Выполнить настройку можно вручную, двигая ползунки, или выбрать шаблон из списка.
- Список избранного. Любимые радиостанции можно добавить в список избранного. Для этого нужно нажать на иконку звезды возле названия эфира.
- Создание собственного списка радиостанций. Функционал программы позволяет создавать свой список радио. Для этого нужно указать название, выбрать жанр и вставить ссылку на поток.
- Поиск трека в интернете. Во время прослушивания радиостанции можно найти текущий трек: для этого необходимо нажать иконку «Google Chrome» в верхней части интерфейса приложения.
RadioSure
RadioSure — простое приложения для прослушивания радио через интернет. В каталоге утилиты доступно более 30 000 радиостанций разных жанров и направлений. Программа распространяется абсолютно бесплатно. Интерфейс поддерживает только английский язык.
Возможности плеера RadioSure:
- Прослушивание радиостанций. Основная функция плеера. Для этого нужно запустить интересующую станцию, доступную в списке. Чтобы упростить процесс навигации, можно выполнить сортировку каталога по стране, жанру или языку. Для этого нужно нажать правой кнопкой мыши на категории и выбрать подходящий вариант для сортировки.
- Поиск. В верхней части интерфейса расположена строка ля поиска радиостанции по названию.
- Добавление новой станции. Этот инструмент позволяет добавить свою радиостанцию в общий список. Для этого нужно указать название, краткое описание, жанр, страну и ссылку на источник.
- Запись эфира. Функция для записи текущего трека или программы на радио. Для активации инструмента необходимо нажать кнопку «Rec» на панели управления.
- Список избранного. Понравившуюся радиостанцию можно добавить в список избранного. Для этого необходимо нажать правой кнопкой мыши на название станции и выбрать пункт «Add to favorites».
TapinRadio
TapinRadio — утилита для воспроизведения интернет-радио. Пользоваться приложением можно на операционной системе Windows x32/x64. Интерфейс программы поддерживает русский язык.
Модель распространения плеера — условно-бесплатная. Для работы с приложением нужно купить лицензию за 20$. Доступна ознакомительная бесплатная версия на 14 дней.
Возможности TapinRadio:
- Воспроизведение радио. Чтобы включить радиостанцию нужно воспользоваться инструментом «Station browser». Здесь необходимо выбрать жанр станции и страну.
- Запись эфира. Инструмент, позволяющий записывать трек или программу во время радиоэфира.
- Воспроизведение случайной станции. Перед включением случайной радиостанции можно выбрать жанр и страну эфира.
- Поиск. Этот инструмент используется для поиска радиостанций по названию.
- Планировщик. С помощью этого инструмента можно запланировать запись эфира радиостанции.
Screamer Radio
Screamer Radio — популярное бесплатное приложение для прослушивания радиостанций на компьютере. Утилита доступна для ОС Windows всех версий и разрядности. Интерфейс поддерживает только английский язык.
Возможности Screamer Radio:
- Включение радиостанций. Запустить станцию для прослушивания можно в общем каталоге.
- В нижней части интерфейса расположена панель управления: воспроизведение и остановка потока, настройка громкости.
- Лог. В этом разделе отображается история воспроизведения радиостанций.
- Поиск. В верхней части интерфейса расположена строка поиска станций по названию.
- Добавление новой станции. В этом разделе можно добавить свою радиостанцию в список. Для этого необходимо указать название станции, категорию и ссылку на поток.
- Избранное. Чтобы добавить понравившуюся радиостанцию в список избранного необходимо нажать на иконку звездочки.