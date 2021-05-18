Программы для управления буфером обмена Windows

Для выполнения таких базовых операций в Windows (как, впрочем, и любых других операционных системах), как копирование, вырезание и вставка любых объектов (т.н. «клипов») — файлы, текст, изображение и т.д. — используется временное хранилище данных — буфер обмена. Мы все привыкли, что в нем может храниться только один объект. Т.е. независимо от того, какое количество раз мы будем, например, копировать (Ctrl + C) объекты — в буфере обмена всегда будут содержаться данные только последнего скопированного объекта.

Но в ряде ситуаций при работе с компьютером было бы довольно удобно, если бы буфер обмена "помнил" данные обо всех скопированных объектах и предлагал бы использовать любой из них в любое время. В Windows 2000 и XP такая возможность была реализована в виде утилиты «Clipboard Viewer», но затем она была убрана. К счастью, задача решается путем использования специализированных программ — диспетчеров или менеджеров буфера обмена.

ClipAngel Бесплатная программа ClipAngel — простой и удобный в использовании менеджер буфера обмена. Программа распространяется совершенно бесплатно, имеет русскоязычный интерфейс, работает в среде 32-х и 64-битных операционных систем Windows Vista/7/8/8.1/10 (требует наличия установленной на компьютере платформы .Net Framework 4.52 или выше).

Как пользоваться ClipAngel? Использование утилиты ClipAngel с настройками по умолчанию сводится к двум простым шагам (не считая процедуру копирования объектов в буфер обмена): Нажатием комбинации клавиш «Alt + V» открываем окно программы, в котором будет присутствовать список всего, что ранее было помещено в буфер обмена: текст, изображения, файлы и т.д. 1 Кликаем два раза мышкой по нужному элементу (объекту/клипу) в списке, и тот будет вставлен в открытое и находящееся в данный момент в фокусе окно. Отметим, что ClipAngel (как и большинство или даже все подобные программы) не хранит в своей базе занесенные пользователем в буфер обмена файлы. Если тот будет удален или перемещен с первоначального места хранения, то его уже никуда не получиться «Вставить». Однако программа хранит изображения, если те были скопированы в буфер не как файлы, а как графические данные (например, при создании скриншотов клавишей «PrtScrn» или выборе команды «Копировать изображение» при клике правой кнопкой мыши по картинке в браузере или иной программе). Хранение и последующая вставка скопированных в буфер объектов — это лишь две базовые функции программы ClipAngel. Разработчик предусмотрел множество дополнительных функций, обеспечивающих удобство и эффективность использования данной утилиты. Вот неполный их список: Встроенное средство предпросмотра текстовых и графических (скопированных изображений) клипов.

Благодаря поддержке HTML-разметки программа обеспечивает копирование текста, URL-ссылок, некоторых стандартных веб-элементов (вроде маркированных списков) и т.д. в том виде, в каком эти объекты представлены на сайте, с которого выполнялось копирование. То же касается и случаев копирования контента из электронных документов. Добавление клипов в список «Избранных» с возможностью последующего их отображения.

Возможность поиска текста во всех текстовых клипах с моментальным выводом тех из них, что содержат искомое слово, фразу, символ, букву и т.д. Фильтрация списка кликов по дате создания по типам: файлы, изображения, тексты, HTML, гиперссылки, адреса электронных ящиков и прочие.

Сохранение названия программ, откуда производилось копирование, и возможность их последующего запуска с передачей в него текста, изображения, HTML-контента и т.д. По умолчанию запускается та программа, которая привязана в системе к тому или иному типу файла или его содержимому. Но пользователь может задать собственное приложение.

Возможность редактирования текстовых клипов и объединение нескольких из них в один единый клип.

Создание списка приложений, которые утилита ClipAngel будет игнорировать при копировании любого контента из их открытых окон.

Возможность экспорта в файл всех созданных в программе клипов с целью их последующей загрузки (импорта) на другом компьютере или после переустановки системы.

Возможность шифрования базы данных со всеми клипами для их защиты от третьих лиц.

Возможность последовательной вставки клипов и другие возможности. Отдельно отметим функцию эмуляции быстрого ввода текста. При ее использовании текст из последнего созданного клипа (т.е. скопированного текста) будет вставлен в открытое окно не сразу целиком, а посимвольно, эмулируя нажатие клавиш клавиатуры.

Ditto Бесплатная программа Ditto — еще один бесплатный менеджер буфера обмена для операционных систем Windows Vista и выше. Также имеет русскоязычный интерфейс (местами не переведено).

Как пользоваться Ditto? Принцип работы программы Ditto ничем не отличается от такового у ClipAngel: Скопированные объекты автоматически сохраняются в базе данных программы. Для открытия их списка по умолчанию используется комбинация клавиш «Ctrl + ~» (тильда или «Ё» в русской раскладке). В данном случае это вот такое небольшое окно, открывающееся рядом с курсором мышки моргающим курсором ввода текста (зависит от настроек). Вставить сохраненный в базе клип можно двумя способами — путем двукратного клика или путем его перетаскивания в открытое окно любой программы. Как и в предыдущем случае, программа Ditto сохраняет в своей базе только текстовые и графические объекты. Среди ключевых особенностей и функций программы Ditto отметим следующее: Работа с различными типами (форматами) копируемых данных. По умолчанию — это изображения, файлы (точнее, их адреса на жестком диске), простой, кодированный (т.е. на любом языке) и форматированный текст (шрифты, размер, стили и т.д.) и HTML-контент. Но в настройках можно активировать еще порядка 20 нестандартных форматов данных, которые будут сохраняться программой в своем первоначальном виде. Среди прочих здесь, к примеру, можно активировать опцию копирования данных метафайла-картинки. Возможность просмотра сохраненных в базе текстовых (включая HTML и форматированный текст) и графических клипов. Наличие функций «специальной вставки» клипов. Например, при вставке текста можно перевести все буквы в верхний/нижний регистр или вставить его так, что все русские буквы будут написаны латиницей (т.е. в транскрипции).

Ведение статистики по количеству операций копирования и вставки, зарегистрированные программой за весь период работы и за последний день, по общему объему сохраненных в базе данных программы объектов.

Возможность управления всеми ключевыми функциями программы посредством горячих клавиш, куда также относятся манипуляции с сохраненными в базе данных клипами.­­­ Отдельно отметим функцию отправки данных из буфера обмена или любых клипов, сохранных в базе, на уделанный, но находящийся в той же локальной сети компьютер. Для этого на удаленном ПК также должна быть установлена программа Ditto с активированной опцией приема объектов. Данная функция рассчитана на использование офисными работниками для быстрого обмена различными типами и форматами данных.

ClipClip Бесплатная программа ClipClip — довольно мощная программа для работы с буфером обмена Windows со встроенным графическим редактором, интегрированном специально для обработки сриншотов и скопированных в буфер графических данных. Кроме того, в программе ClipClip предусмотрен модуль для записи непродолжительных (60 секунд) видео с экрана компьютера с автоматическим сохранением отснятого материала в формате MP4 или в виде GIF-анимации. Работать с ClipClip так же просто, как и с предыдущими приложениями: копируем объект, который автоматически будет сохраняться в базе данных программы, затем вызываем окно вставки клипов комбинацией клавиш «Ctrl + Shift + V» и выбирает требуемый объект для вставки. Есть у программы ClipClip несколько важных особенностей и удобных дополнительных функций: Возможность экспорта (вставки) любых клипов в виде файла того же формата, что и сам клип (т.е. программа создает файл и заполняет его содержимым из сохраненного клипа).

Возможность организованного (в разных разделах/папках) хранения клипов в зашифрованных хранилищах (хранятся в виде файлов). Пользователь может создать неограниченное число хранилищ, задав собственный пароль для каждого из них.

Возможность поиска клипов не только в базе данных, но и во всплывающем окне их вставки.

Наличие встроенного многооконного текстового редактора, позволяющего работать с форматированными текстами, скопированными в буфер, перенесенными из базы данных клипов или просто созданными пользователем. Упомянутый ранее графический редактор ClipClip позволяет рисовать на скриншотах, размещать на них графические объекты (линии, фигуры и т.п.), текст и внешние изображения. Наличие встроенного переводчика текстовых клипов, работающего в режиме реального времени: при вставке текста пользователь может выбрать язык для перевода, после чего в текстовое поле, документ и в любое другое место будет вставлен уже переведенный текст.

Наличие функции распознавания текста, применяемой к графическим клипам — сканам документов, скриншотам или фотографиям с текстами.

Наличие различных режимов вставки клипов: конвертация букв в верхний/нижний регистр, удаление форматирования и др.