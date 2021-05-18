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Программы для управления буфером обмена Windows

Обзор программ для управления буфером обмена Windows с краткими инструкциями по их использованию.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Для выполнения таких базовых операций в Windows (как, впрочем, и любых других операционных системах), как копирование, вырезание и вставка любых объектов (т.н. «клипов») — файлы, текст, изображение и т.д. — используется временное хранилище данных — буфер обмена. Мы все привыкли, что в нем может храниться только один объект. Т.е. независимо от того, какое количество раз мы будем, например, копировать (Ctrl + C) объекты — в буфере обмена всегда будут содержаться данные только последнего скопированного объекта.

Но в ряде ситуаций при работе с компьютером было бы довольно удобно, если бы буфер обмена "помнил" данные обо всех скопированных объектах и предлагал бы использовать любой из них в любое время. В Windows 2000 и XP такая возможность была реализована в виде утилиты «Clipboard Viewer», но затем она была убрана. К счастью, задача решается путем использования специализированных программ — диспетчеров или менеджеров буфера обмена.

ClipAngel

Бесплатная программа

ClipAngel — простой и удобный в использовании менеджер буфера обмена. Программа распространяется совершенно бесплатно, имеет русскоязычный интерфейс, работает в среде 32-х и 64-битных операционных систем Windows Vista/7/8/8.1/10 (требует наличия установленной на компьютере платформы .Net Framework 4.52 или выше).

Как пользоваться ClipAngel?

Использование утилиты ClipAngel с настройками по умолчанию сводится к двум простым шагам (не считая процедуру копирования объектов в буфер обмена):

  1. Нажатием комбинации клавиш «Alt + V» открываем окно программы, в котором будет присутствовать список всего, что ранее было помещено в буфер обмена: текст, изображения, файлы и т.д.

ClipAngel1

  1. Кликаем два раза мышкой по нужному элементу (объекту/клипу) в списке, и тот будет вставлен в открытое и находящееся в данный момент в фокусе окно.

Отметим, что ClipAngel (как и большинство или даже все подобные программы) не хранит в своей базе занесенные пользователем в буфер обмена файлы. Если тот будет удален или перемещен с первоначального места хранения, то его уже никуда не получиться «Вставить». Однако программа хранит изображения, если те были скопированы в буфер не как файлы, а как графические данные (например, при создании скриншотов клавишей «PrtScrn» или выборе команды «Копировать изображение» при клике правой кнопкой мыши по картинке в браузере или иной программе).

Хранение и последующая вставка скопированных в буфер объектов — это лишь две базовые функции программы ClipAngel. Разработчик предусмотрел множество дополнительных функций, обеспечивающих удобство и эффективность использования данной утилиты. Вот неполный их список:

  • Встроенное средство предпросмотра текстовых и графических (скопированных изображений) клипов.
  • Благодаря поддержке HTML-разметки программа обеспечивает копирование текста, URL-ссылок, некоторых стандартных веб-элементов (вроде маркированных списков) и т.д. в том виде, в каком эти объекты представлены на сайте, с которого выполнялось копирование. То же касается и случаев копирования контента из электронных документов.

Программа ClipAngel

  • Добавление клипов в список «Избранных» с возможностью последующего их отображения.
  • Возможность поиска текста во всех текстовых клипах с моментальным выводом тех из них, что содержат искомое слово, фразу, символ, букву и т.д.

Менеджер буфера обмена ClipAngel

  • Фильтрация списка кликов по дате создания по типам: файлы, изображения, тексты, HTML, гиперссылки, адреса электронных ящиков и прочие.
  • Сохранение названия программ, откуда производилось копирование, и возможность их последующего запуска с передачей в него текста, изображения, HTML-контента и т.д. По умолчанию запускается та программа, которая привязана в системе к тому или иному типу файла или его содержимому. Но пользователь может задать собственное приложение.
  • Возможность редактирования текстовых клипов и объединение нескольких из них в один единый клип.
  • Создание списка приложений, которые утилита ClipAngel будет игнорировать при копировании любого контента из их открытых окон.
  • Возможность экспорта в файл всех созданных в программе клипов с целью их последующей загрузки (импорта) на другом компьютере или после переустановки системы.
  • Возможность шифрования базы данных со всеми клипами для их защиты от третьих лиц.
  • Возможность последовательной вставки клипов и другие возможности.

Отдельно отметим функцию эмуляции быстрого ввода текста. При ее использовании текст из последнего созданного клипа (т.е. скопированного текста) будет вставлен в открытое окно не сразу целиком, а посимвольно, эмулируя нажатие клавиш клавиатуры.

Ditto

Бесплатная программа

Ditto — еще один бесплатный менеджер буфера обмена для операционных систем Windows Vista и выше. Также имеет русскоязычный интерфейс (местами не переведено).

Как пользоваться Ditto?

Принцип работы программы Ditto ничем не отличается от такового у ClipAngel:

  • Скопированные объекты автоматически сохраняются в базе данных программы. Для открытия их списка по умолчанию используется комбинация клавиш «Ctrl + ~» (тильда или «Ё» в русской раскладке). В данном случае это вот такое небольшое окно, открывающееся рядом с курсором мышки моргающим курсором ввода текста (зависит от настроек).

Ditto

  • Вставить сохраненный в базе клип можно двумя способами — путем двукратного клика или путем его перетаскивания в открытое окно любой программы.

Как и в предыдущем случае, программа Ditto сохраняет в своей базе только текстовые и графические объекты. Среди ключевых особенностей и функций программы Ditto отметим следующее:

  • Работа с различными типами (форматами) копируемых данных. По умолчанию — это изображения, файлы (точнее, их адреса на жестком диске), простой, кодированный (т.е. на любом языке) и форматированный текст (шрифты, размер, стили и т.д.) и HTML-контент. Но в настройках можно активировать еще порядка 20 нестандартных форматов данных, которые будут сохраняться программой в своем первоначальном виде. Среди прочих здесь, к примеру, можно активировать опцию копирования данных метафайла-картинки.

Программа Ditto

  • Возможность просмотра сохраненных в базе текстовых (включая HTML и форматированный текст) и графических клипов.

Менеджер буфера обмена Ditto

  • Наличие функций «специальной вставки» клипов. Например, при вставке текста можно перевести все буквы в верхний/нижний регистр или вставить его так, что все русские буквы будут написаны латиницей (т.е. в транскрипции).
  • Ведение статистики по количеству операций копирования и вставки, зарегистрированные программой за весь период работы и за последний день, по общему объему сохраненных в базе данных программы объектов.
  • Возможность управления всеми ключевыми функциями программы посредством горячих клавиш, куда также относятся манипуляции с сохраненными в базе данных клипами.­­­

Отдельно отметим функцию отправки данных из буфера обмена или любых клипов, сохранных в базе, на уделанный, но находящийся в той же локальной сети компьютер. Для этого на удаленном ПК также должна быть установлена программа Ditto с активированной опцией приема объектов. Данная функция рассчитана на использование офисными работниками для быстрого обмена различными типами и форматами данных.

ClipClip

Бесплатная программа

ClipClip — довольно мощная программа для работы с буфером обмена Windows со встроенным графическим редактором, интегрированном специально для обработки сриншотов и скопированных в буфер графических данных. Кроме того, в программе ClipClip предусмотрен модуль для записи непродолжительных (60 секунд) видео с экрана компьютера с автоматическим сохранением отснятого материала в формате MP4 или в виде GIF-анимации.

Работать с ClipClip так же просто, как и с предыдущими приложениями: копируем объект, который автоматически будет сохраняться в базе данных программы, затем вызываем окно вставки клипов комбинацией клавиш «Ctrl + Shift + V» и выбирает требуемый объект для вставки.

ClipClip

Есть у программы ClipClip несколько важных особенностей и удобных дополнительных функций:

  • Возможность экспорта (вставки) любых клипов в виде файла того же формата, что и сам клип (т.е. программа создает файл и заполняет его содержимым из сохраненного клипа).
  • Возможность организованного (в разных разделах/папках) хранения клипов в зашифрованных хранилищах (хранятся в виде файлов). Пользователь может создать неограниченное число хранилищ, задав собственный пароль для каждого из них.
  • Возможность поиска клипов не только в базе данных, но и во всплывающем окне их вставки.
  • Наличие встроенного многооконного текстового редактора, позволяющего работать с форматированными текстами, скопированными в буфер, перенесенными из базы данных клипов или просто созданными пользователем.

ClipClip

  • Упомянутый ранее графический редактор ClipClip позволяет рисовать на скриншотах, размещать на них графические объекты (линии, фигуры и т.п.), текст и внешние изображения.

Программа ClipClip

  • Наличие встроенного переводчика текстовых клипов, работающего в режиме реального времени: при вставке текста пользователь может выбрать язык для перевода, после чего в текстовое поле, документ и в любое другое место будет вставлен уже переведенный текст.
  • Наличие функции распознавания текста, применяемой к графическим клипам — сканам документов, скриншотам или фотографиям с текстами.
  • Наличие различных режимов вставки клипов: конвертация букв в верхний/нижний регистр, удаление форматирования и др.

Программа для управления буфером обмена ClipClip

Clipdiary

Бесплатная программа

Clipdiary — простой в использовании менеджер буфера обмена, предлагающий только базовый набор функций. Описывать процесс работы с программой не будем — он точно такой же, что и у предыдущих приложений. Среди функциональных возможностей Clipdiary отметим:

  • Удобный предварительный просмотр графических и текстовых клипов.

Clipdiary

  • Создание форматированных текстовых шаблонов для последующей вставки в электронные письма, документы и т.д. Шаблоны хранятся отдельно от базы данных с клипами, их можно создавать вручную либо экспортировать из списка сохраненных клипов.

Программа для управления буфером обмена Clipdiary

  • Функция эмуляции ввода текстовых клипов в любое открытое окно, не поддерживающее вставку текста из буфера обмена.
  • Возможность сохранения любого клипа из базы данных в виде файла текстового или графического формата.
  • Поиск клипов по тексту с использованием знаков подстановки
  • Присвоение клипам ярлыков для последующей их фильтрации.
  • Возможность вызова окна вставки клипов посредством длительного удержания одной из кнопок мыши.
  • Возможность создания списка приложений, которые будут проигнорированы программой Clipdiary при копировании данных из них.

В интерфейсе Clipdiary можно увидеть кнопку регистрации программы, при нажатии на которую отображается окно для ввода лицензионного ключа. Его можно получить бесплатно на официальном сайте приложения без необходимости ввода электронного ящика.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

Ditto
Ditto

Версия 3.25.113.0

Инструмент для управления буфером обмена

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
ClipClip
ClipClip

Версия 2.4.5874

Бесплатный менеджер буфера обмена

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