Программы для открытия и просмотра изображений WEBP

WEBP — популярный формат изображений, разработанный компанией Google. Получил большое распространение в интернете, благодаря небольшому весу файлов. Рисунки, сохраненные в WEBP, занимают намного меньше пространства на диске, в сравнении с большинством других форматов. Несмотря на популярность WEBP, встроенный просмотрщик изображений Windows все еще не может отображать картинки этого типа. Помочь открыть их могут сторонние приложения. Рассмотрим несколько простых и бесплатных программ для просмотра изображений WEBP.

XnView XnView — это популярная программа для просмотра изображений разных форматов. Работает со всеми распространенными типами файлов, в том числе с WEBP. В утилиту встроен файловый менеджер, позволяющий быстро искать картинки прямо в программе. Для удобства просмотра доступны инструменты, позволяющие изменять масштаб отображения, переворачивать рисунок. Программа имеет закрытый исходный код, однако полностью бесплатна. Поддерживаются все популярные ОС, включая Windows 7+, macOS и GNU/Linux. Присутствует портативная версия, позволяющая полноценно использовать приложение без установки.

FastStone Image Viewer FastStone Image Viewer — популярная утилита для просмотра изображений в Windows, один из основных продуктов разработчика FastStone. Базовая домашняя версия программы полностью бесплатна, однако имеет закрытый исходный код. Программой поддерживается большинство наиболее распространенных форматов картинок, включая WEBP и HEIC. Просмотрщик также может отображать файлы RAW. В Image Viewer присутствует функционал для показа картинок в режиме слайд шоу, инструменты для настройки отображения (изменение масштаба, поворот и прочее). В приложение также встроен файловый менеджер для удобного и быстрого поиска изображений среди файлов. Доступна портативная версия.

FastPreview FastPreview Viewer — простая программа для открытия изображений в разных форматах. Способна работать со всеми популярными типами рисунков, в том числе с WEBP. Приложение полностью бесплатно, имеет открытый исходный код. Работает в Windows Vista и выше. Доступны 32-битная и 64-битная версии. Утилита позволяет включить функцию быстрого просмотра в контекстном меню. В таком случае изображения будут отображаться в миниатюре при нажатии правой кнопкой мыши. Просмотреть рисунок полностью возможно запустив FastPreview.

lightGallery lightGallery — это универсальное решение для открытия медиафайлов. Позволяет отображать не только картинки, но и видео, в том числе ролики из интернета (поддерживаются YouTube, Vimeo и Wistia). Приложение ориентировано на создание слайд шоу с автоматическим переключением файлов, однако его можно использовать и для открытия одного изображения. Утилита имеет минималистичный интерфейс с несколькими элементами. В окне lightGallery присутствуют только ряд добавленных в галерею файлов, кнопки для увеличения масштаба, открытия программы во весь экран и остановки показа. Доступна также функция "Поделиться".