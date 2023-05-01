Программы для нанесения водяных знаков на фото

Одним из способов защиты авторских прав на цифровые фотографии является нанесение на них водяных знаков или вотермарок — изображений или текста, размещаемых таким образом, чтобы они были заметными невооруженным взглядом, но не перекрывали собой защищаемое фото полностью (человек должен понять, что на нем изображено).

В настоящий момент нанесение водяных знаков на цифровые фотографии можно осуществить при помощи практически любого графического редактора, в котором присутствует функция вставки одних изображений поверх других и/или наложения текста на изображения. Однако существует немало приложений, специализирующихся на наложении вотермарок, или обладающих специализированными инструментами по работе с ними. Далее мы рассмотрим популярные программы для наложения водяных знаков и приведем инструкции по работе с ними.

uMark Условно-бесплатная программа uMark — графический редактор, специализирующийся на нанесении водяных знаков различного типа на изображения наиболее распространенных форматов. Программа способна работать в пакетном режиме, т.е. за раз обрабатывать сразу множество фотографий. Распространяется uMark по условно-бесплатной модели. Доступная для бесплатного использования Free-версия имеет незначительные для домашних пользователей ограничения — наложение до 2-х вотермарок за раз на максимум 50 изображений за один прогон. Для активации бесплатной лицензии достаточно просто ввести любой электронный адрес при первом запуске приложения. Процесс нанесения водяных знаков в uMark осуществляется следующим образом: — Используя кнопки или меню File, добавляем одну или несколько фотографий (кнопка/пункт меню Add Images) или целиком папку с изображениями (Add Folder). — Добавив фото, далее нужно нажать кнопку Add Watermark в левом нижнем углу, и выбрать тип водяного знака для наложения. Это может быть текст, изображение, геометрическая фигура, QR-код (генерируется на основе введенного текста) или информация о фотографии, хранящаяся в ее метаданных. Для примера добавим самую простую вотермарку — текст, для чего выберем опцию Add Text Watermark. — Откроется новое окно для ввода (Watermark Text) и настройки водяного знака. Помимо возможности изменения шрифта, здесь много других интересных опций. Например, к введенному тексту можно применить графический эффект (Text Effect) или сделать его полупрозрачным (Transparency). А если использовать опцию Horizontal Tiling или Vertical Tiling, то введенный текст будет автоматически несколько раз скопирован и вставлен по горизонтали или по вертикали, соответственно. — Уберем все эффекты и оставим лишь полупрозрачный (50%) текст белого цвета. В этом случае настраивать местоположение не обязательно — это можно будет сделать позже. Сохраним настройки водяного знака, кликнув по кнопке OK. — Программа uMark позволяет переключаться между добавленными изображениями, чтобы можно было посмотреть на результат перед их сохранением. Саму вотермарку можно перемещать при помощи мыши (если к ней не были применены опции, делающие перемещение невозможным). — Остался последний шаг — сохранить результат. Нажимаем кнопку Save Images, затем — в новом открывшемся окне — указываем путь для сохранения файлов (Save Images in). При необходимости можно изменить формат (Output Format) и/или выходной размер (Resize Watermarked Images) изображений. Также пользователь может задействовать опцию сохранения/удаления всех/части метаданных (Metadata) и/или автоматического переименования конечных файлов по шаблону (Rename Watermarked Images). Для запуска процесса наложения вотермарок на все добавленные фотографии жмем кнопку Start. На этом работу с программой uMark можно завершать.

Visual Watermark Условно-бесплатная программа Visual Watermark — еще одна специализирующаяся на нанесении водяных знаков программа. Как и в предыдущем случае, распространяется по условно-бесплатной модели. Free-версия приложения накладывает собственный водяной знак на фотографии, а также не дает использовать некоторые типы художественных вотермарок. Зато программа Visual Watermark имеет русскоязычный интерфейс с подсказками и интуитивно понятное управление: — Добавляем фото в программу мышкой или, используя кнопку Выбрать фотографии. — На следующем шаге можно просмотреть все добавленные фото и удалить ненужные. Жмем кнопку Далее для продолжения: — На этом этапе можно выбрать тип водяного знака — текст (опция Добавить текст), изображение (Добавить логотип) или скомбинированную из текста и картинки вотермарку (Добавить группу): — На этот раз для примера добавим водяной знак из небольшого изображения. Кликнем по кнопке Добавить логотип, затем выберем опцию Загрузить логотип из файла. В качестве водяного знака будем использовать изображение формата — Далее программа Visual Watermark предложит настроить добавленную вотермарку. Можно изменить размер, прозрачность и задать угол наклона. Кроме того, можно воспользоваться опцией Заполнить фото для заполнения изображения множественными копиями добавленного логотипа или функцией Эффект для применения к нему графического эффекта (или нескольких). По завершению настройки жмем кнопку Далее. — На последнем шаге программа предложит выбрать папку для сохранения, а также изменить формат и размер выходных изображений, если это необходимо. Кроме того, редактор Visual Watermark способен переименовывать файлы путем автоматической нумерации и добавлять информацию о владельце цифровой фотографии в метаданные. В окне сохранения останется нажать кнопку Применить клеймо: — Готово: Идем дальше.

Star Watermark Условно-бесплатная программа Программа Star Watermark, как и обе предыдущие, предназначена для нанесения водяных знаков на фотографии в пакетном режиме. Это тоже условно-бесплатное приложение. Free-версия программы позволяет накладывать только простые текстовые вотермарки без ограничений по количеству обрабатываемых изображений, но без возможности изменения угла наклона и прозрачности, и без применения эффекта тени и градиентного заполнения. Работа в редакторе Star Watermark выглядит следующим образом: — Добавляем изображения, используя кнопку Add File, затем в левом нижнем углу нажимаем кнопку с изображением «+», вводим имя для нового шаблона в отобразившемся окошке Add New Template и кликаем ОК для его сохранения. — В списке шаблонов Watermark Template слева будет создан новый элемент. Кликаем по нему два раза мышкой, чтобы открыть окно настроек водяного знака. — Вводим текст в графу Text, настраиваем шрифт (Font), задаем местоположение, выбрав подходящий вариант в списке Position, устанавливаем цвет (Fill Color). Также можно применить к тексту цветное обрамление (опция Edge). Без приобретения лицензионной версии Star Watermark остальные параметры менять бесполезно — они все равно будут проигнорированы. — Завершив настройку, просто закрываем окно. Далее — уже в основном окне программы — нажимаем кнопку Start. По завершению операции в Проводнике Windows будет открыта папка с готовыми изображениями.

Format Factory Бесплатная программа Format Factory (или Фабрика форматов в русской локализации) — полностью бесплатная многофункциональная программа, изначально предназначенная для конвертации видео, аудио и изображений из одного формата в другой. Со временем приложение обросло дополнительными возможностями, в т.ч. и функцией по наложению водяных знаков на фотографии. Отметим, что по сети «гуляет» множество версий программы Format Factory. Нам удалось найти частично русифицированную. С ней и будем работать: — Запустив программу, открываем вкладку Фото в левой части окна, затем выбираем тот формат, в котором сохранены фотографии (как правило, это JPG). — Последнее действие приведет к открытию нового окна. Добавляем в него файлы, используя соответствующую кнопку. — После добавления файлов жмем кнопку Настроить в правом верхнем углу: — Откроется еще одно окно, в котором кликаем по кнопке Водяной знак: — Далее — еще в одном новом окне (изображение на его фоне встроена в программу) — выбираем тип вотермарки для добавления. Это может быть картинка (Add Picture) либо текст (Add Text). Для примера добавим текстовый водяной знак, используя кнопку Add Text: — В окне настроек вотермарки Text Options выбираем шрифт, устанавливаем размер текста и вводим сам текст. Если требуется больше опций, переходим во вкладку Расширенный, где можно активировать опции наложение графического эффекта на введенный текст. — Закрываем окно настроек нажатием кнопки ОК. Теперь можно будет настроить местоположение водяного знака при помощи мыши, а также задать прозрачность при помощи ползунка Transparent в правой части окна. Нажимаем ОК для сохранения. — В предыдущем окне нажимаем кнопку ОК для сохранения задания по наложению водяного знака на изображения. — В окне настройки выбранного формата изображений задаем папку для сохранения, используя соответствующий элемент в левом нижнем углу, затем нажимаем кнопку ОК для окончательного сохранения задания: — В основном окне программы осталось запустить созданное задание по наложению вотермарки, используя кнопку Старт: — Появление пометки Выполнено напротив названия изображений будет означать успешное завершение наложения водяного знака на них: