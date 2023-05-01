Программы для нанесения водяных знаков на фото

Одним из способов защиты авторских прав на цифровые фотографии является нанесение на них водяных знаков или вотермарок — изображений или текста, размещаемых таким образом, чтобы они были заметными невооруженным взглядом, но не перекрывали собой защищаемое фото полностью (человек должен понять, что на нем изображено).
В настоящий момент нанесение водяных знаков на цифровые фотографии можно осуществить при помощи практически любого графического редактора, в котором присутствует функция вставки одних изображений поверх других и/или наложения текста на изображения. Однако существует немало приложений, специализирующихся на наложении вотермарок, или обладающих специализированными инструментами по работе с ними. Далее мы рассмотрим популярные программы для наложения водяных знаков и приведем инструкции по работе с ними.
uMark
Условно-бесплатная программа
uMark — графический редактор, специализирующийся на нанесении водяных знаков различного типа на изображения наиболее распространенных форматов. Программа способна работать в пакетном режиме, т.е. за раз обрабатывать сразу множество фотографий. Распространяется uMark по условно-бесплатной модели. Доступная для бесплатного использования Free-версия имеет незначительные для домашних пользователей ограничения — наложение до 2-х вотермарок за раз на максимум 50 изображений за один прогон. Для активации бесплатной лицензии достаточно просто ввести любой электронный адрес при первом запуске приложения.
Процесс нанесения водяных знаков в uMark осуществляется следующим образом:
— Используя кнопки или меню File, добавляем одну или несколько фотографий (кнопка/пункт меню Add Images) или целиком папку с изображениями (Add Folder).
— Добавив фото, далее нужно нажать кнопку Add Watermark в левом нижнем углу, и выбрать тип водяного знака для наложения. Это может быть текст, изображение, геометрическая фигура, QR-код (генерируется на основе введенного текста) или информация о фотографии, хранящаяся в ее метаданных. Для примера добавим самую простую вотермарку — текст, для чего выберем опцию Add Text Watermark.
— Откроется новое окно для ввода (Watermark Text) и настройки водяного знака. Помимо возможности изменения шрифта, здесь много других интересных опций. Например, к введенному тексту можно применить графический эффект (Text Effect) или сделать его полупрозрачным (Transparency). А если использовать опцию Horizontal Tiling или Vertical Tiling, то введенный текст будет автоматически несколько раз скопирован и вставлен по горизонтали или по вертикали, соответственно.
— Уберем все эффекты и оставим лишь полупрозрачный (50%) текст белого цвета. В этом случае настраивать местоположение не обязательно — это можно будет сделать позже. Сохраним настройки водяного знака, кликнув по кнопке OK.
— Программа uMark позволяет переключаться между добавленными изображениями, чтобы можно было посмотреть на результат перед их сохранением. Саму вотермарку можно перемещать при помощи мыши (если к ней не были применены опции, делающие перемещение невозможным).
— Остался последний шаг — сохранить результат. Нажимаем кнопку Save Images, затем — в новом открывшемся окне — указываем путь для сохранения файлов (Save Images in). При необходимости можно изменить формат (Output Format) и/или выходной размер (Resize Watermarked Images) изображений. Также пользователь может задействовать опцию сохранения/удаления всех/части метаданных (Metadata) и/или автоматического переименования конечных файлов по шаблону (Rename Watermarked Images). Для запуска процесса наложения вотермарок на все добавленные фотографии жмем кнопку Start.
На этом работу с программой uMark можно завершать.
Visual Watermark
Условно-бесплатная программа
Visual Watermark — еще одна специализирующаяся на нанесении водяных знаков программа. Как и в предыдущем случае, распространяется по условно-бесплатной модели. Free-версия приложения накладывает собственный водяной знак на фотографии, а также не дает использовать некоторые типы художественных вотермарок. Зато программа Visual Watermark имеет русскоязычный интерфейс с подсказками и интуитивно понятное управление:
— Добавляем фото в программу мышкой или, используя кнопку Выбрать фотографии.
— На следующем шаге можно просмотреть все добавленные фото и удалить ненужные. Жмем кнопку Далее для продолжения:
— На этом этапе можно выбрать тип водяного знака — текст (опция Добавить текст), изображение (Добавить логотип) или скомбинированную из текста и картинки вотермарку (Добавить группу):
— На этот раз для примера добавим водяной знак из небольшого изображения. Кликнем по кнопке Добавить логотип, затем выберем опцию Загрузить логотип из файла. В качестве водяного знака будем использовать изображение формата
— Далее программа Visual Watermark предложит настроить добавленную вотермарку. Можно изменить размер, прозрачность и задать угол наклона. Кроме того, можно воспользоваться опцией Заполнить фото для заполнения изображения множественными копиями добавленного логотипа или функцией Эффект для применения к нему графического эффекта (или нескольких). По завершению настройки жмем кнопку Далее.
— На последнем шаге программа предложит выбрать папку для сохранения, а также изменить формат и размер выходных изображений, если это необходимо. Кроме того, редактор Visual Watermark способен переименовывать файлы путем автоматической нумерации и добавлять информацию о владельце цифровой фотографии в метаданные. В окне сохранения останется нажать кнопку Применить клеймо:
— Готово:
Идем дальше.
Star Watermark
Условно-бесплатная программа
Программа Star Watermark, как и обе предыдущие, предназначена для нанесения водяных знаков на фотографии в пакетном режиме. Это тоже условно-бесплатное приложение. Free-версия программы позволяет накладывать только простые текстовые вотермарки без ограничений по количеству обрабатываемых изображений, но без возможности изменения угла наклона и прозрачности, и без применения эффекта тени и градиентного заполнения.
Работа в редакторе Star Watermark выглядит следующим образом:
— Добавляем изображения, используя кнопку Add File, затем в левом нижнем углу нажимаем кнопку с изображением «+», вводим имя для нового шаблона в отобразившемся окошке Add New Template и кликаем ОК для его сохранения.
— В списке шаблонов Watermark Template слева будет создан новый элемент. Кликаем по нему два раза мышкой, чтобы открыть окно настроек водяного знака.
— Вводим текст в графу Text, настраиваем шрифт (Font), задаем местоположение, выбрав подходящий вариант в списке Position, устанавливаем цвет (Fill Color). Также можно применить к тексту цветное обрамление (опция Edge). Без приобретения лицензионной версии Star Watermark остальные параметры менять бесполезно — они все равно будут проигнорированы.
— Завершив настройку, просто закрываем окно. Далее — уже в основном окне программы — нажимаем кнопку Start.
По завершению операции в Проводнике Windows будет открыта папка с готовыми изображениями.
Format Factory
Бесплатная программа
Format Factory (или Фабрика форматов в русской локализации) — полностью бесплатная многофункциональная программа, изначально предназначенная для конвертации видео, аудио и изображений из одного формата в другой. Со временем приложение обросло дополнительными возможностями, в т.ч. и функцией по наложению водяных знаков на фотографии.
Отметим, что по сети «гуляет» множество версий программы Format Factory. Нам удалось найти частично русифицированную. С ней и будем работать:
— Запустив программу, открываем вкладку Фото в левой части окна, затем выбираем тот формат, в котором сохранены фотографии (как правило, это JPG).
— Последнее действие приведет к открытию нового окна. Добавляем в него файлы, используя соответствующую кнопку.
— После добавления файлов жмем кнопку Настроить в правом верхнем углу:
— Откроется еще одно окно, в котором кликаем по кнопке Водяной знак:
— Далее — еще в одном новом окне (изображение на его фоне встроена в программу) — выбираем тип вотермарки для добавления. Это может быть картинка (Add Picture) либо текст (Add Text). Для примера добавим текстовый водяной знак, используя кнопку Add Text:
— В окне настроек вотермарки Text Options выбираем шрифт, устанавливаем размер текста и вводим сам текст. Если требуется больше опций, переходим во вкладку Расширенный, где можно активировать опции наложение графического эффекта на введенный текст.
— Закрываем окно настроек нажатием кнопки ОК. Теперь можно будет настроить местоположение водяного знака при помощи мыши, а также задать прозрачность при помощи ползунка Transparent в правой части окна. Нажимаем ОК для сохранения.
— В предыдущем окне нажимаем кнопку ОК для сохранения задания по наложению водяного знака на изображения.
— В окне настройки выбранного формата изображений задаем папку для сохранения, используя соответствующий элемент в левом нижнем углу, затем нажимаем кнопку ОК для окончательного сохранения задания:
— В основном окне программы осталось запустить созданное задание по наложению вотермарки, используя кнопку Старт:
— Появление пометки Выполнено напротив названия изображений будет означать успешное завершение наложения водяного знака на них:
FastStone Photo Resizer
Бесплатная программа
FastStone Photo Resizer — это многофункциональный инструмент по обработке цифровых изображений в пакетном режиме. Программа распространяется бесплатно. Для наложения водяного знака при помощи FastStone Photo Resizer нужно выполнить следующие действия:
— Первым делом требуется добавить файлы в обработку, для чего следует выделить их во встроенном файловом проводнике (левая часть окна) и затем нажать кнопку Add. В обработку также можно добавить папку с изображениями целиком, выделив или открыв ее в файловом менеджере, и затем нажав кнопку Add All:
— В этом же окне можно задать выходной формат для изображений (Output Format) и папку для сохранения (Output Folder). Дальнейшие действия выполняются в окне дополнительных настроек, для открытия которого сначала нужно установить флажок напротив опции Use Advanced Options (Resize …), а затем кликнуть по кнопке Advanced Options.
— Для добавления текстового водяного знака во вновь открывшемся окне переходим во вкладку Text, а для вотермарки на основе картинки — во вкладку Watermark. Для примера нанесем на фотографии текстовый водяной знак. Откроем соответствующую вкладку и установим флажок напротив опции Add Text:
— Вводим текст в соответствующее поле. Если нужно настроить стиль и размер шрифта, нажимаем кнопку Font. Цвет текста можно задать в палитре (нужно кликнуть по цветному квадрату справа от поля ввода текста). При необходимости можно наложить на вотермарку тень и/или цветной задний фон (опции Shadow и Background, соответственно). Положение водяного знака задается при помощи мыши или при помощи опций Position и XY Offset. Также можно настроить прозрачность вотермарки, используя ползунок Opacity. По завершению настройки нажимаем ОК для их сохранения.
— Далее в основном окне нажимаем кнопку Convert в правом нижнем углу.
— Ожидаем завершения операции.
На этом мы завершаем наш обзор программ для нанесения водяных знаков на фото.