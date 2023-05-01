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Программы для нанесения водяных знаков на фото

Обзор программ для нанесения водяных знаков на изображения с инструкциями по их использованию.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Одним из способов защиты авторских прав на цифровые фотографии является нанесение на них водяных знаков или вотермарок — изображений или текста, размещаемых таким образом, чтобы они были заметными невооруженным взглядом, но не перекрывали собой защищаемое фото полностью (человек должен понять, что на нем изображено).

В настоящий момент нанесение водяных знаков на цифровые фотографии можно осуществить при помощи практически любого графического редактора, в котором присутствует функция вставки одних изображений поверх других и/или наложения текста на изображения. Однако существует немало приложений, специализирующихся на наложении вотермарок, или обладающих специализированными инструментами по работе с ними. Далее мы рассмотрим популярные программы для наложения водяных знаков и приведем инструкции по работе с ними.

uMark

Условно-бесплатная программа

uMark — графический редактор, специализирующийся на нанесении водяных знаков различного типа на изображения наиболее распространенных форматов. Программа способна работать в пакетном режиме, т.е. за раз обрабатывать сразу множество фотографий. Распространяется uMark по условно-бесплатной модели. Доступная для бесплатного использования Free-версия имеет незначительные для домашних пользователей ограничения — наложение до 2-х вотермарок за раз на максимум 50 изображений за один прогон. Для активации бесплатной лицензии достаточно просто ввести любой электронный адрес при первом запуске приложения.

Активация uMark

Процесс нанесения водяных знаков в uMark осуществляется следующим образом:

Используя кнопки или меню File, добавляем одну или несколько фотографий (кнопка/пункт меню Add Images) или целиком папку с изображениями (Add Folder).

uMark

Добавив фото, далее нужно нажать кнопку Add Watermark в левом нижнем углу, и выбрать тип водяного знака для наложения. Это может быть текст, изображение, геометрическая фигура, QR-код (генерируется на основе введенного текста) или информация о фотографии, хранящаяся в ее метаданных. Для примера добавим самую простую вотермарку — текст, для чего выберем опцию Add Text Watermark.

Программа uMark

Откроется новое окно для ввода (Watermark Text) и настройки водяного знака. Помимо возможности изменения шрифта, здесь много других интересных опций. Например, к введенному тексту можно применить графический эффект (Text Effect) или сделать его полупрозрачным (Transparency). А если использовать опцию Horizontal Tiling или Vertical Tiling, то введенный текст будет автоматически несколько раз скопирован и вставлен по горизонтали или по вертикали, соответственно.

программа для нанесения водяных знаков uMark

Уберем все эффекты и оставим лишь полупрозрачный (50%) текст белого цвета. В этом случае настраивать местоположение не обязательно — это можно будет сделать позже. Сохраним настройки водяного знака, кликнув по кнопке OK.

программа для нанесения водяных знаков на фото uMark

Программа uMark позволяет переключаться между добавленными изображениями, чтобы можно было посмотреть на результат перед их сохранением. Саму вотермарку можно перемещать при помощи мыши (если к ней не были применены опции, делающие перемещение невозможным).

Программа для нанесения водяных знаков uMark

Остался последний шаг — сохранить результат. Нажимаем кнопку Save Images, затем — в новом открывшемся окне — указываем путь для сохранения файлов (Save Images in). При необходимости можно изменить формат (Output Format) и/или выходной размер (Resize Watermarked Images) изображений. Также пользователь может задействовать опцию сохранения/удаления всех/части метаданных (Metadata) и/или автоматического переименования конечных файлов по шаблону (Rename Watermarked Images). Для запуска процесса наложения вотермарок на все добавленные фотографии жмем кнопку Start.

Нанесение водяных знаков при помощи uMark

На этом работу с программой uMark можно завершать.

Visual Watermark

Условно-бесплатная программа

Visual Watermark — еще одна специализирующаяся на нанесении водяных знаков программа. Как и в предыдущем случае, распространяется по условно-бесплатной модели. Free-версия приложения накладывает собственный водяной знак на фотографии, а также не дает использовать некоторые типы художественных вотермарок. Зато программа Visual Watermark имеет русскоязычный интерфейс с подсказками и интуитивно понятное управление:

Добавляем фото в программу мышкой или, используя кнопку Выбрать фотографии.

Visual Watermark

На следующем шаге можно просмотреть все добавленные фото и удалить ненужные. Жмем кнопку Далее для продолжения:

Программа Visual Watermark

На этом этапе можно выбрать тип водяного знака — текст (опция Добавить текст), изображение (Добавить логотип) или скомбинированную из текста и картинки вотермарку (Добавить группу):

Программа для нанесения водяных знаков Visual Watermark

На этот раз для примера добавим водяной знак из небольшого изображения. Кликнем по кнопке Добавить логотип, затем выберем опцию Загрузить логотип из файла. В качестве водяного знака будем использовать изображение формата

Программа для нанесения водяных знаков на фото Visual Watermark

Далее программа Visual Watermark предложит настроить добавленную вотермарку. Можно изменить размер, прозрачность и задать угол наклона. Кроме того, можно воспользоваться опцией Заполнить фото для заполнения изображения множественными копиями добавленного логотипа или функцией Эффект для применения к нему графического эффекта (или нескольких). По завершению настройки жмем кнопку Далее.

Нанесение водяных знаков при помощи Visual Watermark

На последнем шаге программа предложит выбрать папку для сохранения, а также изменить формат и размер выходных изображений, если это необходимо. Кроме того, редактор Visual Watermark способен переименовывать файлы путем автоматической нумерации и добавлять информацию о владельце цифровой фотографии в метаданные. В окне сохранения останется нажать кнопку Применить клеймо:

Сохранение файла в Visual Watermark

Готово:

Идем дальше.

Star Watermark

Условно-бесплатная программа

Программа Star Watermark, как и обе предыдущие, предназначена для нанесения водяных знаков на фотографии в пакетном режиме. Это тоже условно-бесплатное приложение. Free-версия программы позволяет накладывать только простые текстовые вотермарки без ограничений по количеству обрабатываемых изображений, но без возможности изменения угла наклона и прозрачности, и без применения эффекта тени и градиентного заполнения.

Работа в редакторе Star Watermark выглядит следующим образом:

Добавляем изображения, используя кнопку Add File, затем в левом нижнем углу нажимаем кнопку с изображением «+», вводим имя для нового шаблона в отобразившемся окошке Add New Template и кликаем ОК для его сохранения.

Star Watermark

В списке шаблонов Watermark Template слева будет создан новый элемент. Кликаем по нему два раза мышкой, чтобы открыть окно настроек водяного знака.

Программа Star Watermark

Вводим текст в графу Text, настраиваем шрифт (Font), задаем местоположение, выбрав подходящий вариант в списке Position, устанавливаем цвет (Fill Color). Также можно применить к тексту цветное обрамление (опция Edge). Без приобретения лицензионной версии Star Watermark остальные параметры менять бесполезно — они все равно будут проигнорированы.

Программа для нанесения водяных знаков Star Watermark

Завершив настройку, просто закрываем окно. Далее — уже в основном окне программы — нажимаем кнопку Start.

Программа для нанесения водяных знаков на фото Star Watermark

По завершению операции в Проводнике Windows будет открыта папка с готовыми изображениями.

Format Factory

Бесплатная программа

Format Factory (или Фабрика форматов в русской локализации) — полностью бесплатная многофункциональная программа, изначально предназначенная для конвертации видео, аудио и изображений из одного формата в другой. Со временем приложение обросло дополнительными возможностями, в т.ч. и функцией по наложению водяных знаков на фотографии.

Отметим, что по сети «гуляет» множество версий программы Format Factory. Нам удалось найти частично русифицированную. С ней и будем работать:

Запустив программу, открываем вкладку Фото в левой части окна, затем выбираем тот формат, в котором сохранены фотографии (как правило, это JPG).

Format Factory

Последнее действие приведет к открытию нового окна. Добавляем в него файлы, используя соответствующую кнопку.

Программа Format Factory

После добавления файлов жмем кнопку Настроить в правом верхнем углу:

Программа для нанесения водяных знаков Format Factory

Откроется еще одно окно, в котором кликаем по кнопке Водяной знак:

Программа для нанесения водяных знаков на фото Format Factory

Далее — еще в одном новом окне (изображение на его фоне встроена в программу) — выбираем тип вотермарки для добавления. Это может быть картинка (Add Picture) либо текст (Add Text). Для примера добавим текстовый водяной знак, используя кнопку Add Text:

Программа для нанесения водяных знаков на изображения Format Factory

В окне настроек вотермарки Text Options выбираем шрифт, устанавливаем размер текста и вводим сам текст. Если требуется больше опций, переходим во вкладку Расширенный, где можно активировать опции наложение графического эффекта на введенный текст.

Нанесение водяных знаков при помощи Format Factory

Закрываем окно настроек нажатием кнопки ОК. Теперь можно будет настроить местоположение водяного знака при помощи мыши, а также задать прозрачность при помощи ползунка Transparent в правой части окна. Нажимаем ОК для сохранения.

Фабрика форматов

В предыдущем окне нажимаем кнопку ОК для сохранения задания по наложению водяного знака на изображения.

Программа Фабрика форматов

В окне настройки выбранного формата изображений задаем папку для сохранения, используя соответствующий элемент в левом нижнем углу, затем нажимаем кнопку ОК для окончательного сохранения задания:

Программа для нанесения водяных знаков Фабрика форматов

В основном окне программы осталось запустить созданное задание по наложению вотермарки, используя кнопку Старт:

Программа для нанесения водяных знаков на фото Фабрика форматов

Появление пометки Выполнено напротив названия изображений будет означать успешное завершение наложения водяного знака на них:

Программа для нанесения водяных знаков на изображения Фабрика форматов

FastStone Photo Resizer

Бесплатная программа

FastStone Photo Resizer — это многофункциональный инструмент по обработке цифровых изображений в пакетном режиме. Программа распространяется бесплатно. Для наложения водяного знака при помощи FastStone Photo Resizer нужно выполнить следующие действия:

Первым делом требуется добавить файлы в обработку, для чего следует выделить их во встроенном файловом проводнике (левая часть окна) и затем нажать кнопку Add. В обработку также можно добавить папку с изображениями целиком, выделив или открыв ее в файловом менеджере, и затем нажав кнопку Add All:

FastStone Photo Resizer

В этом же окне можно задать выходной формат для изображений (Output Format) и папку для сохранения (Output Folder). Дальнейшие действия выполняются в окне дополнительных настроек, для открытия которого сначала нужно установить флажок напротив опции Use Advanced Options (Resize …), а затем кликнуть по кнопке Advanced Options.

Программа FastStone Photo Resizer

Для добавления текстового водяного знака во вновь открывшемся окне переходим во вкладку Text, а для вотермарки на основе картинки — во вкладку Watermark. Для примера нанесем на фотографии текстовый водяной знак. Откроем соответствующую вкладку и установим флажок напротив опции Add Text:

Программа для нанесения водяных знаков FastStone Photo Resizer

Вводим текст в соответствующее поле. Если нужно настроить стиль и размер шрифта, нажимаем кнопку Font. Цвет текста можно задать в палитре (нужно кликнуть по цветному квадрату справа от поля ввода текста). При необходимости можно наложить на вотермарку тень и/или цветной задний фон (опции Shadow и Background, соответственно). Положение водяного знака задается при помощи мыши или при помощи опций Position и XY Offset. Также можно настроить прозрачность вотермарки, используя ползунок Opacity. По завершению настройки нажимаем ОК для их сохранения.

Программа для нанесения водяных знаков на фото FastStone Photo Resizer

Далее в основном окне нажимаем кнопку Convert в правом нижнем углу.

Программа для нанесения водяных знаков на изображения FastStone Photo Resizer

Ожидаем завершения операции.

Нанесение водяных знаков при помощи FastStone Photo Resizer

На этом мы завершаем наш обзор программ для нанесения водяных знаков на фото.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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FastStone Photo Resizer
FastStone Photo Resizer

Версия 4.4

Программа для пакетного редактирования изображений

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