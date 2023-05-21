Программы для работы с векторной графикой относятся к графическим редакторам, которые позволяют создавать, компоновать и редактировать векторные изображения с использованием математических и геометрических команд, а не отдельных пикселей. Данное программное обеспечение используется для создания изображений высокой четкости, отличающиеся от растровых изображений тем, что их можно бесконечно масштабировать без потери качества.

Рассмотрим наиболее популярные платные и бесплатные редакторы векторной графики для компьютеров под управлением Windows.

Lunacy Бесплатная программа Lunacy — бесплатный редактор для работы с векторной графикой, специализирующийся на разработке адаптивного дизайна при создании веб-сайтов, мобильных и десктопных приложений (но этим предназначение редактора не ограничивается). Ключевая особенность программы заключается в наличии множества инструментов искусственного интеллекта, которые позволяют, к примеру, увеличивать качество изображения, в несколько кликов мышью удалять задний фон, автоматически настраивать цвета и формы при разработке дизайна веб-страниц. 1 В Lunacy предусмотрена возможность добавления в пользовательские проекты готовые иллюстраций, фотографий, значки, иконки и т.д. Графический контент хранится не на компьютере, а в удаленном онлайн-хранилище. Также отметим наличие в редакторе визуального конструктора дизайна, который значительно облегчает задачи по его разработке адаптивного дизайна. Кроме того, редактор Lunacy обеспечивает инструментами для создания кликабельных прототипов — интерактивных схем будущих приложений, симулирующих взаимодействие пользователя с интерфейсом. Это говорит о том, что перед нами — не просто редактор векторной графики, но и в какой-то степени среда разработки десктопных и веб-приложений (как минимум, по части создания интерфейсов).

Adobe Illustrator Платная программа Adobe Illustrator представляет собой профессиональный графический редактор, позволяющий не только редактировать векторные изображения, но и создавать 3D-графику. Программа обладает широким набором инструментов, как для разработчиков дизайна, так и для и художников. В Adobe Illustrator реализованы технологии искусственного интеллекта Adobe Sensei, служащие, в т.ч., и для ускорения работы с редактором. Например, изменить цвет работ или создать новый графический эффект можно всего одним кликом мышью. Редактор Adobe Illustrator поддерживает совместную работу над проектами посредством облачного хранилища. Также предусмотрены мощные инструменты для автоматизации действий с использованием сценариев (макросов) или операций (последовательность задач, которые воспроизводятся для одного или пакета файлов: команды меню, параметры палитры, действия, выполненные с помощью инструментов, и т.д.).

CorelDRAW Suite Платная программа CorelDRAW — одна из самых известных программ для работы с векторной графикой. Ранее она была самостоятельной, а сегодня распространяется в составе программного пакета CorelDRAW Suite, куда, помимо векторного редактора, включены приложения для работы с растровой графикой, в т.ч. неформатированными RAW-изображениями. Отдельно взятый векторный редактор CorelDRAW обладает мощными инструментами иллюстрирования, позволяющими при наличии у пользователя соответствующих навыков и таланта превращать простые линии и геометрические фигуры в настоящие произведения искусства. В программе доступно множество универсальных инструментов для формирования фигур любой сложности из кривых. Имеется возможность добавления визуальных эффектов к векторным изображениям с помощью функций для работы с контурами и оболочками, смешивания/совмещения/объединения векторных объектов десятками различных способов, создания пользовательских заливок, манипуляции со слоями и т.д.

Affinity Designer Платная программа Affinity Designer, по словам разработчиков — это выбор тысяч профессиональных иллюстраторов, веб-дизайнеров, разработчиков игр и других креативщиков, стремящихся создавать высококачественные концепт-арты, печатные проекты, логотипы, значки, дизайны пользовательских интерфейсов, макеты и многое другое. Affinity Designer отличается отзывчивостью и высокой скоростью работы даже в самых сложных проектах. Редактор обеспечивает возможностью обработки тысяч графических объектов без задержек, упорядочивать их с помощью групп слоев и цветовых тегов, делать точные выборки с помощью просмотра контуров в реальном времени, увеличить масштаб до миллиона процентов и даже больше. Реализованные в программе полнофункциональные векторные и растровые рабочие пространства обеспечивают инструментами и функциями для добавления к иллюстрациям текстур растровых кистей, редактирования отдельных пикселей на значках, добавления зернистости к четким векторам, выделения и обрезки пиксельных слоев. Пользователям доступны сотни инструментов и функций, экономящих время. Можно сопоставлять атрибуты для более удобного редактирования, с легкостью настраивать сетки, направляющие и плоскости, задавать сочетания клавиш, сохранять пресеты рабочего пространства и многое другое.