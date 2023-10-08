Программы для открытия VCF-файлов

Файлы формата VCF (они же vCard-файлы) обычно содержат телефонные контактные номера и личные данные контактов. В основном данный формат используются в телефонах, а также различных программах для хранения контактной информации. Некоторые мобильные устройства позволяют экспортировать контакты в виде файла VCF, что позволяет пользователю просматривать его содержимое на компьютере.
VCF-файлы также являются электронными визитными карточками, потому в них могут храниться не только номера телефонов и имена контактов, но и их физические и юридические адреса, адреса электронной почты и т.д.(вообще, VCF-файлы поддерживают добавление новых полей и разделов в записи, также в них можно хранить изображения).
Электронные визитки формата VCF часто используется при необходимости переноса всей или части контактной информации с одного устройства на другое либо из одной программы в другую. Кроме того, vCard-файлы можно прикреплять к электронным письмам, что позволит их получателям быстро импортировать контактную информации отправителя. Некоторые почтовые клиенты даже способны самостоятельно генерировать VCF-файлы и прикреплять их к письмам.
Рассмотрим программы, позволяющие работать с VCF-файлами на компьютере под управлением Windows.
SysTools vCard Viewer
Платная программа
SysTools vCard Viewer является платной программой. Использовать ее нужно тем пользователям, которые сталкивается с необходимостью обработки контактных данных в своей ежедневной рабочей практике. Приложение поддерживает файлы vCard версии 2.1, 3.0, и 4.0.
Программа SysTools vCard Viewer обладает всем необходимым функционалом для работы с VCF-файлами:
- Отображение контактов и изображений vCard. Программа SysTools vCard Viewer позволяет пользователям просматривать и считывать все данные, хранящиеся в VCF-файле: номера телефонов, имена, фамилии, адреса электронной почты, название и адреса компаний, URL-адреса и всю прочую информацию, хранящуюся, как в стандартных, так и дополнительных текстовых полях (атрибутах). Помимо этого, приложение также отображает изображения профиля контакта.
- Просмотр одного и нескольких файлов VCF. Программа SysTools vCard Viewer позволяет одновременно открывать и работать с несколькими электронными визитками vCard. Пользователь может добавлять в приложение по одному файлу за раз или сразу большое их число (в программе для этого даже предусмотрена опция папки с VCF-файлами).
- Сортировка контактов внутри файла VCF. Одной из уникальных особенностей программы SysTools vCard Viewer является возможность поиска контактов, сохраненных в файле VCF. Пользователь может легко сортировать данные в VCF в соответствии со своими требованиями, например — по имени, названию компании, рабочему телефону и т.д.
- Открытие vCard независимо от происхождения файла. SysTools vCard Viewer позволяет пользователям просматривать файлы VCF независимо от исходной программы, в которой они созданы, или устройства, с которого экспортированы. В дополнение к этому, программа поддерживает файлы VCF со всех платформ, например, Gmail, Microsoft Outlook, Thunderbird и т.д. Для просмотра файлов VCF программе SysTools vCard Viewer не требуется какой-либо почтовый клиент.
- Конвертация VCF-файлов в файлы формата PST и CSV, а также их экспорт в PDF, MSG или HTML.
- Возможность переноса всех или части данных из VCF-файлов в существующие PST-файлы, а также в профили Outlook.
- Возможность разделения VCF-файлов на указанное количество частей, а также объединение нескольких VCF в единый файл.
Turgs vCard Viewer
Условно-бесплатная программа
Turgs vCard Viewer — программа для просмотра VCF-файлов, у которой есть одно важное преимущество (по словам разработчиков) — отображение данных в правильном структурированном формате. Приложение позволяет просматривать файлы VCF любого размера, поскольку нет ограничений на размер файла или длину содержимого.
Приложение Turgs vCard Viewer имеет простой в использовании графический интерфейс. Данное средство просмотра VCF может открывать все версии файлов VCF, включая vCard 4.1, vCard 2.1, iCard, hCard, xCard, а также VCF, экспортированные из мобильных устройств Android, Windows Mobile и iOS либо других программ.
Функциональные возможности и особенности Turgs vCard Viewer:
- Просмотр файла VCF со всеми атрибутами. Программа Turgs vCard Viewer может легко считывать и отображать полные данные файлов контактов VCF, включая изображение контакта, имя, адрес, название компании, адрес компании, номер телефона, личный идентификатор электронной почты, описание и т.д. Приложение Turgs vCard Viewer также позволяет просматривать поврежденные файлы vCard.
- Нет необходимости устанавливать какое-либо приложение. Turgs vCard Viewer — это мощное автономное средство для открытия и чтения данных файла vCard. Для запуска программного обеспечения нет необходимости устанавливать какие-либо сторонние инструменты или почтовые клиенты. Программа создана с использованием уникальных алгоритмов, отличают Turgs vCard Viewer от аналогов (по словам авторов).
- Два варианта загрузки файла VCF. Turgs vCard Viewer предоставляет возможность открытия одного или нескольких файлов VCF одновременно. Файлы можно открывать поштучно либо в пакетном режиме, используя опцию загрузки VCF-файлов из папки.
- Программа Turgs vCard Viewer отображает все данные из VCF в правильном структурированном виде. Для большего удобства предусмотрена отдельная вкладка, в котором можно просматривать вложения vCard, включая фотографии контактов.
4n6 vCard Viewer Wizard
Условно-бесплатная программа
4n6 vCard Viewer Wizard — еще один функционально продвинутый просмотрщик файлов формата VCF. Программа способна считывать контакты vCard, идентификаторы электронной почты, адреса, изображения и многое другое, что только можно хранить в VCF-файлах. 4n6 vCard Converter Tool позволяет просматривать файлы VCF любых размеров с полной детализацией, как поштучно, так и в пакетном режиме.
Ключевые возможности и особенности программы 4n6 vCard Viewer Wizard:
- Чтение полных данных файла vCard. Файл VCF могут содержать не только контакты, но и другую информацию, как изображения, адреса электронной почты и многое другое. Используя 4n6 vCard Viewer Wizard, пользователь может прочитать всю информацию о каждом контакте. Дополнительное удобство — программа предоставляет возможность выбора папки для генерации списка всех хранящихся в ней VCF-файлов, по которому пользователь сможет свободно перемещаться.
- Два режима для открытия файлов VCF. Пользователь может открывать VCF, как поодиночке, так и по нескольку единиц за раз, используя функцию открытия папки с файлами VCF.
- Поиск и чтение данных. Просмотрщик 4n6 vCard Viewer Wizard — это профессиональное программное обеспечение, позволяющее осуществлять поиск данных в нескольких файлах vCard одновременно. Пользователь может ввести в поисковую строку любое ключевое слово или контактный номер, и программа покажет все соответствующие запросу записи и/или отобразит VCF-файлы, содержащие одну и ту же информацию (при открытии нескольких VCF одновременно).
- Предварительный просмотр файлов VCF с нескольких платформ. vCard или VCF —распространенный формат файла для хранения контактной информации, который используется не только мобильными приложениями, но и многими почтовыми клиентами, такими как Outlook, Windows Mail и другими. Инструмент 4n6 vCard Viewer Wizard способен просматривать файлы VCF с любой платформы, независимо от его размера. В программе также предусмотрено отдельное окно предварительного просмотра для быстрого ознакомления с содержимым файла vCard.
- Чтение атрибутов, связанных с контактами. Файлы VCF содержут ряд контактных данных, а также различные атрибуты, такие как имя, адрес, идентификатор электронной почты, название компании, изображение и многое другое. С помощью 4n6 vCard Viewer Wizard пользователи могут просматривать все атрибуты файлов VCF актуальной версии.
- Независимость от почтовых клиентов. Прграмма 4n6 vCard Viewer Wizard не зависит от какого-либо внешнего приложения. Это самостоятельная утилита, позволяющая без проблем просматривать данные vCard.
Существует две версии программы 4n6 vCard Viewer Wizard — платная и бесплатная. У платной версии дополнительно предусмотрена функция конвертации VCF в файлы других форматов.
vCard Editor
Бесплатная программа
vCard Editor — одна из самых простых программ для открытия и редактирования VCF. Используя этот редактор, пользователь сможет легко просматривать и редактировать контакты и другую связанную информацию, включая фотографию контакта. Одновременно программа позволяет работать только с одним VCF-файлом.
Программа vCard Edito интуитивно понятна в использовании:
- В левой части окна редактора VCF перечислены имена всех контактов. Также предусмотрена простая поисковая панель для поиска контактов по их имени.
- Нажав на контакт, можно будет просмотреть основные атрибуты, включая имя, домашний телефон, мобильный телефон, адрес электронной почты, рабочий телефон, веб-сайт, а также физические адреса — место проживание, место работы и т.д.
- При помощи vCard Edito можно легко отредактировать любую контактную информацию, а затем сохранить ее, используя соответствующую кнопку.
- Также присутствует возможность безвозвратного удаления записи (контакта) из файла VCF целиком.
- При редактировании контакта можно не только менять значения стандартных полей, но и добавлять неограниченное число полей с физическими адресами, а также прикреплять изображения. Последние могут быть экспортированы из VCF-файла.
VCF Viewer
Бесплатная программа
VCF Viewer — бесплатная программа для тех пользователей, которым достаточно ознакомиться только с именами и номерами телефонов контактов, что хранятся в VCF-файле. Приложение позволяет без проблем открывать файлы VCF любого размера, но только поштучно.
Как только файл VCF будет открыт, пользователь сможет просмотреть список всех контактов, содержащий только два ключевых vCard-атрибута, а именно — имя и номер телефона. Никаких других vCard-атрибутов данное приложение не отображает. Зато оно не требует установки.
Несмотря на неспособность программы читать все прочие данные VCF-файлов, у нее хотя бы предусмотрен поиск. В верхней части окна расположена поисковая панель, позволяющая искать контакты по имени. На этом функциональные возможности VCF Viewer заканчиваются.