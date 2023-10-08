Программы для открытия VCF-файлов

Файлы формата VCF (они же vCard-файлы) обычно содержат телефонные контактные номера и личные данные контактов. В основном данный формат используются в телефонах, а также различных программах для хранения контактной информации. Некоторые мобильные устройства позволяют экспортировать контакты в виде файла VCF, что позволяет пользователю просматривать его содержимое на компьютере.

VCF-файлы также являются электронными визитными карточками, потому в них могут храниться не только номера телефонов и имена контактов, но и их физические и юридические адреса, адреса электронной почты и т.д.(вообще, VCF-файлы поддерживают добавление новых полей и разделов в записи, также в них можно хранить изображения).

Электронные визитки формата VCF часто используется при необходимости переноса всей или части контактной информации с одного устройства на другое либо из одной программы в другую. Кроме того, vCard-файлы можно прикреплять к электронным письмам, что позволит их получателям быстро импортировать контактную информации отправителя. Некоторые почтовые клиенты даже способны самостоятельно генерировать VCF-файлы и прикреплять их к письмам.

Рассмотрим программы, позволяющие работать с VCF-файлами на компьютере под управлением Windows.