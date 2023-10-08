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Лучшие программы 12.10.2023 7 минут

Программы для открытия VCF-файлов

Обзор программ для работы с файлами контактов формата VCF.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Файлы формата VCF (они же vCard-файлы) обычно содержат телефонные контактные номера и личные данные контактов. В основном данный формат используются в телефонах, а также различных программах для хранения контактной информации. Некоторые мобильные устройства позволяют экспортировать контакты в виде файла VCF, что позволяет пользователю просматривать его содержимое на компьютере.

VCF-файлы также являются электронными визитными карточками, потому в них могут храниться не только номера телефонов и имена контактов, но и их физические и юридические адреса, адреса электронной почты и т.д.(вообще, VCF-файлы поддерживают добавление новых полей и разделов в записи, также в них можно хранить изображения).

Электронные визитки формата VCF часто используется при необходимости переноса всей или части контактной информации с одного устройства на другое либо из одной программы в другую. Кроме того, vCard-файлы можно прикреплять к электронным письмам, что позволит их получателям быстро импортировать контактную информации отправителя. Некоторые почтовые клиенты даже способны самостоятельно генерировать VCF-файлы и прикреплять их к письмам.

Рассмотрим программы, позволяющие работать с VCF-файлами на компьютере под управлением Windows.

SysTools vCard Viewer

Платная программа

SysTools vCard Viewer является платной программой. Использовать ее нужно тем пользователям, которые сталкивается с необходимостью обработки контактных данных в своей ежедневной рабочей практике. Приложение поддерживает файлы vCard версии 2.1, 3.0, и 4.0.

SysTools vCard Viewer

Программа SysTools vCard Viewer обладает всем необходимым функционалом для работы с VCF-файлами:

  • Отображение контактов и изображений vCard. Программа SysTools vCard Viewer позволяет пользователям просматривать и считывать все данные, хранящиеся в VCF-файле: номера телефонов, имена, фамилии, адреса электронной почты, название и адреса компаний, URL-адреса и всю прочую информацию, хранящуюся, как в стандартных, так и дополнительных текстовых полях (атрибутах). Помимо этого, приложение также отображает изображения профиля контакта.
  • Просмотр одного и нескольких файлов VCF. Программа SysTools vCard Viewer позволяет одновременно открывать и работать с несколькими электронными визитками vCard. Пользователь может добавлять в приложение по одному файлу за раз или сразу большое их число (в программе для этого даже предусмотрена опция папки с VCF-файлами).
  • Сортировка контактов внутри файла VCF. Одной из уникальных особенностей программы SysTools vCard Viewer является возможность поиска контактов, сохраненных в файле VCF. Пользователь может легко сортировать данные в VCF в соответствии со своими требованиями, например — по имени, названию компании, рабочему телефону и т.д.
  • Открытие vCard независимо от происхождения файла. SysTools vCard Viewer позволяет пользователям просматривать файлы VCF независимо от исходной программы, в которой они созданы, или устройства, с которого экспортированы. В дополнение к этому, программа поддерживает файлы VCF со всех платформ, например, Gmail, Microsoft Outlook, Thunderbird и т.д. Для просмотра файлов VCF программе SysTools vCard Viewer не требуется какой-либо почтовый клиент.
  • Конвертация VCF-файлов в файлы формата PST и CSV, а также их экспорт в PDF, MSG или HTML.
  • Возможность переноса всех или части данных из VCF-файлов в существующие PST-файлы, а также в профили Outlook.
  • Возможность разделения VCF-файлов на указанное количество частей, а также объединение нескольких VCF в единый файл.

Turgs vCard Viewer

Условно-бесплатная программа

Turgs vCard Viewer — программа для просмотра VCF-файлов, у которой есть одно важное преимущество (по словам разработчиков) — отображение данных в правильном структурированном формате. Приложение позволяет просматривать файлы VCF любого размера, поскольку нет ограничений на размер файла или длину содержимого.

Приложение Turgs vCard Viewer имеет простой в использовании графический интерфейс. Данное средство просмотра VCF может открывать все версии файлов VCF, включая vCard 4.1, vCard 2.1, iCard, hCard, xCard, а также VCF, экспортированные из мобильных устройств Android, Windows Mobile и iOS либо других программ.

Turgs vCard Viewer

Функциональные возможности и особенности Turgs vCard Viewer:

  • Просмотр файла VCF со всеми атрибутами. Программа Turgs vCard Viewer может легко считывать и отображать полные данные файлов контактов VCF, включая изображение контакта, имя, адрес, название компании, адрес компании, номер телефона, личный идентификатор электронной почты, описание и т.д. Приложение Turgs vCard Viewer также позволяет просматривать поврежденные файлы vCard.
  • Нет необходимости устанавливать какое-либо приложение. Turgs vCard Viewer — это мощное автономное средство для открытия и чтения данных файла vCard. Для запуска программного обеспечения нет необходимости устанавливать какие-либо сторонние инструменты или почтовые клиенты. Программа создана с использованием уникальных алгоритмов, отличают Turgs vCard Viewer от аналогов (по словам авторов).
  • Два варианта загрузки файла VCF. Turgs vCard Viewer предоставляет возможность открытия одного или нескольких файлов VCF одновременно. Файлы можно открывать поштучно либо в пакетном режиме, используя опцию загрузки VCF-файлов из папки.
  • Программа Turgs vCard Viewer отображает все данные из VCF в правильном структурированном виде. Для большего удобства предусмотрена отдельная вкладка, в котором можно просматривать вложения vCard, включая фотографии контактов.

4n6 vCard Viewer Wizard

Условно-бесплатная программа

4n6 vCard Viewer Wizard — еще один функционально продвинутый просмотрщик файлов формата VCF. Программа способна считывать контакты vCard, идентификаторы электронной почты, адреса, изображения и многое другое, что только можно хранить в VCF-файлах. 4n6 vCard Converter Tool позволяет просматривать файлы VCF любых размеров с полной детализацией, как поштучно, так и в пакетном режиме.

4n6 vCard Viewer Wizard

Ключевые возможности и особенности программы 4n6 vCard Viewer Wizard:

  • Чтение полных данных файла vCard. Файл VCF могут содержать не только контакты, но и другую информацию, как изображения, адреса электронной почты и многое другое. Используя 4n6 vCard Viewer Wizard, пользователь может прочитать всю информацию о каждом контакте. Дополнительное удобство — программа предоставляет возможность выбора папки для генерации списка всех хранящихся в ней VCF-файлов, по которому пользователь сможет свободно перемещаться.
  • Два режима для открытия файлов VCF. Пользователь может открывать VCF, как поодиночке, так и по нескольку единиц за раз, используя функцию открытия папки с файлами VCF.
  • Поиск и чтение данных. Просмотрщик 4n6 vCard Viewer Wizard — это профессиональное программное обеспечение, позволяющее осуществлять поиск данных в нескольких файлах vCard одновременно. Пользователь может ввести в поисковую строку любое ключевое слово или контактный номер, и программа покажет все соответствующие запросу записи и/или отобразит VCF-файлы, содержащие одну и ту же информацию (при открытии нескольких VCF одновременно).
  • Предварительный просмотр файлов VCF с нескольких платформ. vCard или VCF —распространенный формат файла для хранения контактной информации, который используется не только мобильными приложениями, но и многими почтовыми клиентами, такими как Outlook, Windows Mail и другими. Инструмент 4n6 vCard Viewer Wizard способен просматривать файлы VCF с любой платформы, независимо от его размера. В программе также предусмотрено отдельное окно предварительного просмотра для быстрого ознакомления с содержимым файла vCard.
  • Чтение атрибутов, связанных с контактами. Файлы VCF содержут ряд контактных данных, а также различные атрибуты, такие как имя, адрес, идентификатор электронной почты, название компании, изображение и многое другое. С помощью 4n6 vCard Viewer Wizard пользователи могут просматривать все атрибуты файлов VCF актуальной версии.
  • Независимость от почтовых клиентов. Прграмма 4n6 vCard Viewer Wizard не зависит от какого-либо внешнего приложения. Это самостоятельная утилита, позволяющая без проблем просматривать данные vCard.

Существует две версии программы 4n6 vCard Viewer Wizard — платная и бесплатная. У платной версии дополнительно предусмотрена функция конвертации VCF в файлы других форматов.

vCard Editor

Бесплатная программа

vCard Editor — одна из самых простых программ для открытия и редактирования VCF. Используя этот редактор, пользователь сможет легко просматривать и редактировать контакты и другую связанную информацию, включая фотографию контакта. Одновременно программа позволяет работать только с одним VCF-файлом.

vCard Editor

Программа vCard Edito интуитивно понятна в использовании:

  • В левой части окна редактора VCF перечислены имена всех контактов. Также предусмотрена простая поисковая панель для поиска контактов по их имени.
  • Нажав на контакт, можно будет просмотреть основные атрибуты, включая имя, домашний телефон, мобильный телефон, адрес электронной почты, рабочий телефон, веб-сайт, а также физические адреса — место проживание, место работы и т.д.
  • При помощи vCard Edito можно легко отредактировать любую контактную информацию, а затем сохранить ее, используя соответствующую кнопку.
  • Также присутствует возможность безвозвратного удаления записи (контакта) из файла VCF целиком.
  • При редактировании контакта можно не только менять значения стандартных полей, но и добавлять неограниченное число полей с физическими адресами, а также прикреплять изображения. Последние могут быть экспортированы из VCF-файла.

VCF Viewer

Бесплатная программа

VCF Viewer — бесплатная программа для тех пользователей, которым достаточно ознакомиться только с именами и номерами телефонов контактов, что хранятся в VCF-файле. Приложение позволяет без проблем открывать файлы VCF любого размера, но только поштучно.

VCF Viewer

Как только файл VCF будет открыт, пользователь сможет просмотреть список всех контактов, содержащий только два ключевых vCard-атрибута, а именно — имя и номер телефона. Никаких других vCard-атрибутов данное приложение не отображает. Зато оно не требует установки.

Несмотря на неспособность программы читать все прочие данные VCF-файлов, у нее хотя бы предусмотрен поиск. В верхней части окна расположена поисковая панель, позволяющая искать контакты по имени. На этом функциональные возможности VCF Viewer заканчиваются.

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