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Программы для учета трафика в Windows

Обзор основных функций программ для учета и мониторинга сетевого трафика в Windows.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Когда на компьютере отсутствует интернет с неограниченным трафиком, приходится учитывать объем загружаемой из сети информации, будь это файлы или любые потоковые данные (онлайн фильмы и трансляции, сетевые игры и т.п.). Конечно, это можно делать на сайте интернет-провайдера, время от времени поглядывая на количество оставшихся гигабайт в личном кабинете (ну, или постоянно отправляя СМС-запросы, если речь идет об использовании на компьютере мобильного интернета).

Гораздо удобнее делать это при помощи программ для учета трафика. Они не только способны отображать количество израсходованного трафика в режиме реального времени, но и могут, к примеру, оповещать пользователя при достижении объема скачанных данных заранее заданной планки (чтобы случайно не уйти в минус).

Networx

Бесплатная программа

Программа NetWorx предназначена для мониторинга сетевой активности всех установленных на компьютере программ. Она способна измерять объем отправленного/принятого трафика, осуществлять мониторинг трафика пор конкретным сетевым адресам и веб-сайтам.

Нужная нам информация — количество потребления трафика компьютером в целом — находится в основном рабочем окне программы NetWorx. Данные указываются по всем сетевым подключениям, созданным в системе, за час, день, неделю, месяц или указанный вручную период времени.

Текущая статистика может быть экспортирована в файл, а затем импортирована обратно, что позволит пользователю не прекращать ведение отчетов при переустановке программы и/или операционной системы.

Networx1

Также Networx имеет полезную функцию, которая позволяет обнаруживать любую подозрительную активность в сети (включая попытки взлома извне или любую вирусную активность на компьютере). Утилита может предупреждать пользователя посредством звуковых и визуальных оповещений при обнаружении необычной сетевой активности работающих в фоне программ, что позволит избежать напрасной утечки трафика.

Программа Networx

Еще один полезный инструмент — автоматическая блокировка доступа в интернет при достижении объема принятого/отправленного трафика лимита, определенного самим пользователем.

Networx

Благодаря простоте использования и широким функциональным возможностям программу Networx можно назвать одной из лучших утилит в своей категории.

NetTraffic

Бесплатная программа

NetTraffic — близкий аналог предыдущей программы. Утилита также ведет подробный учет сетевого трафика. Пользователи могут просматривать статистику о скачанных/выгруженных мегабайтах за любой период от нескольких часов до одного года. Предусмотрена функция визуализации статистических данных с помощью диаграмм, которые показывают потребленный трафик за отчетный период в удобочитаемом виде.

NetTraffic

Программа также позволяет считывать различную информацию о конкретной сетевой карте. При желании можно создать индивидуальные профили для разных сетевых подключений, и отслеживать только их активность. Вся доступная информация нажатием нескольких кнопок легко экспортируется в RTF или CSV-файл. Пользователям, не желающим терять деньги на сетевом трафике, окажется полезной функция оповещения о скором достижении объема трафика установленного лимита. При помощи многофункционального модуля квотирования трафика можно быстро создавать ограничения по количеству принимаемых/отправляемых мегабайт по часам, дням, месяцам или даже годам.

TMeter

Условно-бесплатная программа

TMeter — программа для учета трафика с мощным функционалом по организации доступа в интернет на локальных компьютерах под управлением Windows. Существует платная и бесплатная (Freeware Edition) редакции утилиты. В бесплатной версии ограничено количество отслеживаемых программой локальных компьютеров (не более 4-х).

TMeter

Используя TMeter, пользователь получает возможность производить точный подсчет принятого/отправленного трафика по различным признакам (IP-адресам источника/назначения, сетевым протокам, портам и т.д.) в режиме реального времени. Собранная статистика выводится на экран в графическом и/или текстовом виде.
 
Более опытные пользователи могут использовать TMeter для контроля доступа в интернет с локальных компьютеров. Если простыми словами, приложение способно контролировать принимаемый/отправляемый с находящихся в одной локальной сети компьютеров трафик, а затем полностью блокировать или ограничивать скорость доступа в интернет в целом или только для указанных IP-адресов/веб-сайтов.

Программа TMeter

Неполный список функциональных возможностей программы TMeter:

  • Учет трафика по IP (TCP/UDP портам), имени процесса локального ПКю
  • Графическое представление статистики в виде кривой.
  • Автоформирование ежедневных/ежемесячных отчетов.
  • Автоматический экспорт пакетов в файл.
  • Блокирование доступа в сеть при достижении заданного лимита.
  • Удаленный мониторинг трафика.
  • Возможность одновременного учета трафика с нескольких адаптеров.
  • Возможность ограничения скорости доступа в сеть.
  • Наличие встроенного файрволла (брандмауэра) для возможности блокировки IP-адресов, сайтов и т.д. (можно создавать и «белые» списки адресов).
  • Мониторинг удаленных хостов с целью определения их текущего статуса (вкл/выкл).

Таким образом, TMeter — это программа не только для учета, но и контроля трафика, как на одном, так и на нескольких компьютерах одновременно. Правда, для использования функций организации доступа в сеть от пользователя потребуется наличие определенных навыков. Но, в то же время, с функциями учета трафика справится каждый.

DU Meter

Условно-бесплатная программа

DU Meter — небольшая программа для учета интернет (и вообще любого сетевого) трафика с функциями блокировки доступа в сеть. Программа распространяется по условно-бесплатной модели — в течение 30 дней ее можно использовать бесплатно.

DU Meter

При помощи программы DU Meter пользователи смогут:

  • Мониторить текущее состояние загруженности (скорость приема/передачи данных) сети просматривать отчеты за указанный период времени с данными об израсходованном трафике.
  • Получать уведомления (в т.ч. и по электронной почте) об окончании лимита трафика.
  • Создавать «белые» и «черные» списки сетевых адресов для контроля (блокировка/разрешение IP) доступа в сеть.
  • Получать уведомления при выявлении программой сетевой активности пользователей компьютера, запрещенной администратором этого же компьютера (фактически, программа DU Meter осуществляет родительский контроль).
  • Просматривать список запущенных программ, использующих сетевые интерфейсы компьютера. DU Meter отображает их текущую скорость загрузки и выгрузки данных, используемые ими сетевые порты, конечные адреса доставки пакетов и другие сведения.
  • Выявлять программы с опасной сетевой активностью.
  • Измерять собственную скорость доступа в интернет посредством специального онлайн-инструмента.

Программа DU Meter

GlassWire

Условно-бесплатная программа

GlassWire — программа, объединяющая в себе функциональные возможности сетевого монитора, анализатора трафика, брандмауэра и средства защиты от вредоносных сайтов. Но большинство функций доступно только в платной версии утилиты (хотя в течение 7 дней их можно использовать бесплатно).

GlassWire

К счастью, интересующий нас инструментарий для учета сетевого трафика в программе GlassWire доступен на бесплатной основе, хотя и с ограничением по времени хранения отчетов (не более 30 дней). Собранные программой данные — как текущая, так и прошлая сетевая активность — отображаются на удобочитаемом графике, щелкнув по которому, пользователь сможет ознакомиться со списком приложений, инициировавших передачу/прием трафика, и все это — с указанием адресов хостов.

Программа GlassWire

Кроме того, в бесплатной версии GlassWire также предусмотрена возможность лимитирования входящего и исходящего трафика с выводом уведомлений при достижении объема скачанных/выгруженных данных установленного предела.

BitMeter OS

Бесплатная программа

BitMeter OS — полностью бесплатное средство для мониторинга пропускной способности сетевого интерфейса, а также для учета отправленного и принятого трафика. Одной из фишек данной программы является возможность отслеживания текущего состояния сетевого подключения через любой веб-браузер.

Панель монитора отображает график, который обновляется раз в секунду, показывая, что происходит с подключением в режиме реального времени.

BitMeter OS

Также пользователь может вывести на экран статистику по использованному трафику за выбранный временной период, а также просмотреть графический журнал, иллюстрирующий график нагрузки на сеть за указанные часы, дни или месяцы.

Программа BitMeter OS

Среди других функций программы также отметим:

  • Возможность настройки системы оповещений, которая будет уведомлять пользователя при превышении определенного им объема израсходованного трафика.
  • При помощи функции «Калькулятор» можно быстро выяснить, сколько времени потребуется для скачивания/выгрузки файла указанного объема, или какое количество данных можно передать за определенный промежуток времени с учетом скорости интернет-соединения.
  • Возможность формирования отчетов по сетевой статистике в виде RSS-ленты, которая будет отправлена на указанный пользователей адрес RSS-канала.

Разработчики также могут использовать BitMeter OS в качестве внешнего модуля для оснащения своих программ сетевым функционалом (осуществляется посредством запуска BitMeter OS через консоль).

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

GlassWire
GlassWire

Версия 3.11.1164

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NetWorx
NetWorx

Версия 26.5

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TMeter

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Программа для учета сетевого трафика и организации доступа в интернет

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Программа для учета трафика и мониторинга сети

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