Программы для учета трафика в Windows

Когда на компьютере отсутствует интернет с неограниченным трафиком, приходится учитывать объем загружаемой из сети информации, будь это файлы или любые потоковые данные (онлайн фильмы и трансляции, сетевые игры и т.п.). Конечно, это можно делать на сайте интернет-провайдера, время от времени поглядывая на количество оставшихся гигабайт в личном кабинете (ну, или постоянно отправляя СМС-запросы, если речь идет об использовании на компьютере мобильного интернета).
Гораздо удобнее делать это при помощи программ для учета трафика. Они не только способны отображать количество израсходованного трафика в режиме реального времени, но и могут, к примеру, оповещать пользователя при достижении объема скачанных данных заранее заданной планки (чтобы случайно не уйти в минус).
Networx
Бесплатная программа
Программа NetWorx предназначена для мониторинга сетевой активности всех установленных на компьютере программ. Она способна измерять объем отправленного/принятого трафика, осуществлять мониторинг трафика пор конкретным сетевым адресам и веб-сайтам.
Нужная нам информация — количество потребления трафика компьютером в целом — находится в основном рабочем окне программы NetWorx. Данные указываются по всем сетевым подключениям, созданным в системе, за час, день, неделю, месяц или указанный вручную период времени.
Текущая статистика может быть экспортирована в файл, а затем импортирована обратно, что позволит пользователю не прекращать ведение отчетов при переустановке программы и/или операционной системы.
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Также Networx имеет полезную функцию, которая позволяет обнаруживать любую подозрительную активность в сети (включая попытки взлома извне или любую вирусную активность на компьютере). Утилита может предупреждать пользователя посредством звуковых и визуальных оповещений при обнаружении необычной сетевой активности работающих в фоне программ, что позволит избежать напрасной утечки трафика.
Еще один полезный инструмент — автоматическая блокировка доступа в интернет при достижении объема принятого/отправленного трафика лимита, определенного самим пользователем.
Благодаря простоте использования и широким функциональным возможностям программу Networx можно назвать одной из лучших утилит в своей категории.
NetTraffic
Бесплатная программа
NetTraffic — близкий аналог предыдущей программы. Утилита также ведет подробный учет сетевого трафика. Пользователи могут просматривать статистику о скачанных/выгруженных мегабайтах за любой период от нескольких часов до одного года. Предусмотрена функция визуализации статистических данных с помощью диаграмм, которые показывают потребленный трафик за отчетный период в удобочитаемом виде.
Программа также позволяет считывать различную информацию о конкретной сетевой карте. При желании можно создать индивидуальные профили для разных сетевых подключений, и отслеживать только их активность. Вся доступная информация нажатием нескольких кнопок легко экспортируется в RTF или CSV-файл. Пользователям, не желающим терять деньги на сетевом трафике, окажется полезной функция оповещения о скором достижении объема трафика установленного лимита. При помощи многофункционального модуля квотирования трафика можно быстро создавать ограничения по количеству принимаемых/отправляемых мегабайт по часам, дням, месяцам или даже годам.
TMeter
Условно-бесплатная программа
TMeter — программа для учета трафика с мощным функционалом по организации доступа в интернет на локальных компьютерах под управлением Windows. Существует платная и бесплатная (Freeware Edition) редакции утилиты. В бесплатной версии ограничено количество отслеживаемых программой локальных компьютеров (не более 4-х).
Используя TMeter, пользователь получает возможность производить точный подсчет принятого/отправленного трафика по различным признакам (IP-адресам источника/назначения, сетевым протокам, портам и т.д.) в режиме реального времени. Собранная статистика выводится на экран в графическом и/или текстовом виде.
Более опытные пользователи могут использовать TMeter для контроля доступа в интернет с локальных компьютеров. Если простыми словами, приложение способно контролировать принимаемый/отправляемый с находящихся в одной локальной сети компьютеров трафик, а затем полностью блокировать или ограничивать скорость доступа в интернет в целом или только для указанных IP-адресов/веб-сайтов.
Неполный список функциональных возможностей программы TMeter:
- Учет трафика по IP (TCP/UDP портам), имени процесса локального ПКю
- Графическое представление статистики в виде кривой.
- Автоформирование ежедневных/ежемесячных отчетов.
- Автоматический экспорт пакетов в файл.
- Блокирование доступа в сеть при достижении заданного лимита.
- Удаленный мониторинг трафика.
- Возможность одновременного учета трафика с нескольких адаптеров.
- Возможность ограничения скорости доступа в сеть.
- Наличие встроенного файрволла (брандмауэра) для возможности блокировки IP-адресов, сайтов и т.д. (можно создавать и «белые» списки адресов).
- Мониторинг удаленных хостов с целью определения их текущего статуса (вкл/выкл).
Таким образом, TMeter — это программа не только для учета, но и контроля трафика, как на одном, так и на нескольких компьютерах одновременно. Правда, для использования функций организации доступа в сеть от пользователя потребуется наличие определенных навыков. Но, в то же время, с функциями учета трафика справится каждый.
DU Meter
Условно-бесплатная программа
DU Meter — небольшая программа для учета интернет (и вообще любого сетевого) трафика с функциями блокировки доступа в сеть. Программа распространяется по условно-бесплатной модели — в течение 30 дней ее можно использовать бесплатно.
При помощи программы DU Meter пользователи смогут:
- Мониторить текущее состояние загруженности (скорость приема/передачи данных) сети просматривать отчеты за указанный период времени с данными об израсходованном трафике.
- Получать уведомления (в т.ч. и по электронной почте) об окончании лимита трафика.
- Создавать «белые» и «черные» списки сетевых адресов для контроля (блокировка/разрешение IP) доступа в сеть.
- Получать уведомления при выявлении программой сетевой активности пользователей компьютера, запрещенной администратором этого же компьютера (фактически, программа DU Meter осуществляет родительский контроль).
- Просматривать список запущенных программ, использующих сетевые интерфейсы компьютера. DU Meter отображает их текущую скорость загрузки и выгрузки данных, используемые ими сетевые порты, конечные адреса доставки пакетов и другие сведения.
- Выявлять программы с опасной сетевой активностью.
- Измерять собственную скорость доступа в интернет посредством специального онлайн-инструмента.
GlassWire
Условно-бесплатная программа
GlassWire — программа, объединяющая в себе функциональные возможности сетевого монитора, анализатора трафика, брандмауэра и средства защиты от вредоносных сайтов. Но большинство функций доступно только в платной версии утилиты (хотя в течение 7 дней их можно использовать бесплатно).
К счастью, интересующий нас инструментарий для учета сетевого трафика в программе GlassWire доступен на бесплатной основе, хотя и с ограничением по времени хранения отчетов (не более 30 дней). Собранные программой данные — как текущая, так и прошлая сетевая активность — отображаются на удобочитаемом графике, щелкнув по которому, пользователь сможет ознакомиться со списком приложений, инициировавших передачу/прием трафика, и все это — с указанием адресов хостов.
Кроме того, в бесплатной версии GlassWire также предусмотрена возможность лимитирования входящего и исходящего трафика с выводом уведомлений при достижении объема скачанных/выгруженных данных установленного предела.
BitMeter OS
Бесплатная программа
BitMeter OS — полностью бесплатное средство для мониторинга пропускной способности сетевого интерфейса, а также для учета отправленного и принятого трафика. Одной из фишек данной программы является возможность отслеживания текущего состояния сетевого подключения через любой веб-браузер.
Панель монитора отображает график, который обновляется раз в секунду, показывая, что происходит с подключением в режиме реального времени.
Также пользователь может вывести на экран статистику по использованному трафику за выбранный временной период, а также просмотреть графический журнал, иллюстрирующий график нагрузки на сеть за указанные часы, дни или месяцы.
Среди других функций программы также отметим:
- Возможность настройки системы оповещений, которая будет уведомлять пользователя при превышении определенного им объема израсходованного трафика.
- При помощи функции «Калькулятор» можно быстро выяснить, сколько времени потребуется для скачивания/выгрузки файла указанного объема, или какое количество данных можно передать за определенный промежуток времени с учетом скорости интернет-соединения.
- Возможность формирования отчетов по сетевой статистике в виде RSS-ленты, которая будет отправлена на указанный пользователей адрес RSS-канала.
Разработчики также могут использовать BitMeter OS в качестве внешнего модуля для оснащения своих программ сетевым функционалом (осуществляется посредством запуска BitMeter OS через консоль).