Программы для озвучки текста на русском

Синтезаторы голоса или речевые синтезаторы — специальные программы, предназначенные для озвучивания текста. В зависимости от функциональных возможностей, такие приложения позволяют озвучивать текст, вводимый с клавиатуры, выделяемый при помощи мыши внутри других программ, а также хранящийся в текстовых файлах. В данном обзоре будут рассмотрены платные и бесплатные речевые синтезаторы, поддерживающие русский язык.

Балаболка Бесплатная программа Программа Балаболка (Balabolka) предназначена для озвучивания вводимого текста и текстовых файлов различных форматов. Для имитации человеческого голоса приложение способно применять любые речевые синтезфаторы, установленные пользователем. Если таковые отсутствуют, Балаболка будет использовать синтезаторы, встроенные в Windows. Особенности, ключевые функции и возможности программы Балаболка: Приложение позволяет озвучивать не только вводимый или содержащийся в электронных документах, но и текст, скопированный в буфера обмена. Пользователь может выделить любой текстовый фрагмент в любой другой программе (например, в браузере), скопировать его в буфер (CTRL + C), и он моментально будет озвучен Бабалобкой.

Поддержка большого количества форматов электронных документов: AZW, AZW3, CHM, DjVu, EML, EPUB, FB2/FB3, HTML, LIT, MD, MOBI, ODP, ODS, ODT, PDB, PDF, RC, RTF, TCR, WPD, PPT/PPTX, DOC/DOCX и XLS/XLSX.

Воспроизведение речи контролируется при помощи стандартных кнопок, подобных тем, что управляют воспроизведением медиафайлов мультимедийными проигрывателями.

Обеспечена возможность изменения настройки шрифта, цвета и прочих параметров текста, вставленного/открытого во встроенном текстовом редакторе. Также можно изменять внешний вид интерфейса программы.

Управление процессом чтения можно осуществлять из системного трея или при помощи глобальных сочетаний клавиш.

Наличие функций озвучивания набираемого на клавиатуре текста в режиме реального времени.

Предусмотрен функционал проверки орфографии и поиска омографов (совпадающих в написании, но различающихся в произношении слов).

Программа предоставляет возможность удаления из текста всех знаков переноса на концах строк, что позволяет избежать запинок при чтении слов.

Возможность сохранения текста в виде аудиофайлов форматов WAV, MP3, MP4, OGG, OPUS и WMA. Функция позволяет создавать аудиокниги с машинным озвучиванием текста.

Программой поддерживаются различные версии речевых функций Microsoft Speech API (SAPI), предусмотрены функции изменения скорости речи и высоты звука.

Программа также позволяет сохранять текст, читаемый компьютерным голосом, в файлах формата LRC или в ID3-тегах внутри аудиофайлов формата MP3. При последующем воспроизведении такого аудиофайла в аудиоплеере текст будет отображаться синхронно (как и в случае с текстами песен в музыкальных файлах). Отдельно отметим, что программа Балаболка позволяет озвучивать тексты не только на русском, но и на многих других языках, включая те, в которых используется сложная система словообразования и обширная морфология.

Govorilka Бесплатная программа Govorilka — одна из самых простых программ для озвучки текста на русском, а также на английском языках. Приложение распространяется бесплатно. Хотя Govorilka уже давно не обновлялась, программа стабильно работает в последних версиях операционных систем Windows 11. Основные функциональные возможности программы Govorilka: Озвучка текста при использовании стандартных речевых синтезаторов Windows либо установленных пользователем с возможностью регулировки скорости чтения и высоты голоса.

Запись озвучиваемого текста в аудиофайлы формата WAV или MP3 с возможностью разбивки файлов на части заданного размера.

Автоматическое прокручивание текста на экране позволяет пользователю всегда видеть озвучиваемый фрагмент (функция слежения за речью). При этом читаемый текст может подсвечиваться цветом.

Возможность пополнения словарей произношений, которые, в свою очередь, позволяют корректировать произношение отдельных слов и словосочетаний.

Поддержка емких текстовых (.TXT) файлов, сохраненных с использованием DOS и Windows кодировки.

Возможность открытия текстов из файлов Microsoft Word (если на компьютере установлен Word) и HTML.

Максимальный размер читаемого текста — 2 гигабайта.

Программа запоминает текст и позицию курсора при выходе, что позволяет продолжить прослушивание в любое другое время. Также отметим наличие версии программы Govorilka без пользовательского интерфейса, управление которой осуществляется из командной строки Windows.

KooBAudio Бесплатная программа Программа KooBAudio, хоть и способна озвучивать тексты, ориентирована в первую очередь на запись аудиофайлов, которые удобно прослушивать на портативных устройствах. В приложении предусмотрен ряд функций, предназначенных специально для создания аудиокниг — это основное преимущество KooBAudio перед программами, специализирующимися исключительно на озвучке текста. KooBAudio использует различные алгоритмы обработки текста для улучшения его озвучивания голосовым синтезатором, в т.ч.: Функция Анализ диалогов позволяет задать независимые параметры голоса (скорость чтения и тембр) для прямой речи и слов автора в диалогах. Это придает машинному озвучиванию больше выражения, подчеркивая переход от слов автора к репликам персонажей.

позволяет задать независимые параметры голоса (скорость чтения и тембр) для прямой речи и слов автора в диалогах. Это придает машинному озвучиванию больше выражения, подчеркивая переход от слов автора к репликам персонажей. Возможность настройки паузы для различных знаков пунктуации (точка в конце предложения, конец абзаца, запятые, тире и т.д.).

Предварительная обработка текста словарями ударений на основе регулярных выражений или упрощенного синтаксиса подстановочных символов.

Преобразование чисел в текстовую форму с учетом словаря склонения числительных (например, выражение «Не хватает 20 рублей» будет озвучено как «Не хватает двадцати рублей»). Функции работы со звуком: Разделение аудиокниги на отдельные файлы по меткам оглавления и/или блоки определенной длинны.

Возможность изменения шаблона имен записываемых файлов, поддержка транслитерации.

Поддержка полностью настраиваемых тэгов ID3v1+ID3v2/MP3, MP4/AAC, а также возможность встраивания обложки книги в тэги аудиофайлов

Автоматическое создание плейлистов записанной аудиокниги в формате M3U и PLS.

Высокая скорость записи благодаря поддержке многопоточности, что позволяет по максимуму задействовать мощности многоядерных ЦП.

Возможность наложения SoX-аудиоэффектов (ресэмплинг, многополосный эквалайзер, ревербератор и др.) и подключения внешних VST-плагинов.

Возможность наложения фонового музыкального сопровождения и воспроизведения сэмплов в начале и в конце аудиокниги. Немало внимания разработчики KooBAudio посвятили работе со словарями: Наличие собственного встроенного редактора словарей ударений собственного формата DIC (частично совместим с DIC-файлами словарей других программ)

Редактор содержит ряд инструментов для фильтрации/поиска нужного правила в файлах словарей, окна для отладки и проверки правил, и многое другое.

Режим «словарный анализ, в котором найденные в тексте книги слова выводятся в виде отсортированного списка в порядке частоты их употребления. Имеется возможность применения дополнительных фильтров: вывод только имен собственных, вывод всех слов, а также фильтры, настраиваемые пользователем. Это позволяет проверить произношение наиболее часто употребляемых в книге слов перед записью, и при необходимости — добавить правила вставки ударений в словарь.