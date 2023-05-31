Программы для озвучки текста на русском

Синтезаторы голоса или речевые синтезаторы — специальные программы, предназначенные для озвучивания текста. В зависимости от функциональных возможностей, такие приложения позволяют озвучивать текст, вводимый с клавиатуры, выделяемый при помощи мыши внутри других программ, а также хранящийся в текстовых файлах. В данном обзоре будут рассмотрены платные и бесплатные речевые синтезаторы, поддерживающие русский язык.
Балаболка
Бесплатная программа
Программа Балаболка (Balabolka) предназначена для озвучивания вводимого текста и текстовых файлов различных форматов. Для имитации человеческого голоса приложение способно применять любые речевые синтезфаторы, установленные пользователем. Если таковые отсутствуют, Балаболка будет использовать синтезаторы, встроенные в Windows.
Особенности, ключевые функции и возможности программы Балаболка:
- Приложение позволяет озвучивать не только вводимый или содержащийся в электронных документах, но и текст, скопированный в буфера обмена. Пользователь может выделить любой текстовый фрагмент в любой другой программе (например, в браузере), скопировать его в буфер (CTRL + C), и он моментально будет озвучен Бабалобкой.
- Поддержка большого количества форматов электронных документов: AZW, AZW3, CHM, DjVu, EML, EPUB, FB2/FB3, HTML, LIT, MD, MOBI, ODP, ODS, ODT, PDB, PDF, RC, RTF, TCR, WPD, PPT/PPTX, DOC/DOCX и XLS/XLSX.
- Воспроизведение речи контролируется при помощи стандартных кнопок, подобных тем, что управляют воспроизведением медиафайлов мультимедийными проигрывателями.
- Обеспечена возможность изменения настройки шрифта, цвета и прочих параметров текста, вставленного/открытого во встроенном текстовом редакторе. Также можно изменять внешний вид интерфейса программы.
- Управление процессом чтения можно осуществлять из системного трея или при помощи глобальных сочетаний клавиш.
- Наличие функций озвучивания набираемого на клавиатуре текста в режиме реального времени.
- Предусмотрен функционал проверки орфографии и поиска омографов (совпадающих в написании, но различающихся в произношении слов).
- Программа предоставляет возможность удаления из текста всех знаков переноса на концах строк, что позволяет избежать запинок при чтении слов.
- Возможность сохранения текста в виде аудиофайлов форматов WAV, MP3, MP4, OGG, OPUS и WMA. Функция позволяет создавать аудиокниги с машинным озвучиванием текста.
- Программой поддерживаются различные версии речевых функций Microsoft Speech API (SAPI), предусмотрены функции изменения скорости речи и высоты звука.
- Программа также позволяет сохранять текст, читаемый компьютерным голосом, в файлах формата LRC или в ID3-тегах внутри аудиофайлов формата MP3. При последующем воспроизведении такого аудиофайла в аудиоплеере текст будет отображаться синхронно (как и в случае с текстами песен в музыкальных файлах).
Отдельно отметим, что программа Балаболка позволяет озвучивать тексты не только на русском, но и на многих других языках, включая те, в которых используется сложная система словообразования и обширная морфология.
Govorilka
Бесплатная программа
Govorilka — одна из самых простых программ для озвучки текста на русском, а также на английском языках. Приложение распространяется бесплатно. Хотя Govorilka уже давно не обновлялась, программа стабильно работает в последних версиях операционных систем Windows 11.
Основные функциональные возможности программы Govorilka:
- Озвучка текста при использовании стандартных речевых синтезаторов Windows либо установленных пользователем с возможностью регулировки скорости чтения и высоты голоса.
- Запись озвучиваемого текста в аудиофайлы формата WAV или MP3 с возможностью разбивки файлов на части заданного размера.
- Автоматическое прокручивание текста на экране позволяет пользователю всегда видеть озвучиваемый фрагмент (функция слежения за речью). При этом читаемый текст может подсвечиваться цветом.
- Возможность пополнения словарей произношений, которые, в свою очередь, позволяют корректировать произношение отдельных слов и словосочетаний.
- Поддержка емких текстовых (.TXT) файлов, сохраненных с использованием DOS и Windows кодировки.
- Возможность открытия текстов из файлов Microsoft Word (если на компьютере установлен Word) и HTML.
- Максимальный размер читаемого текста — 2 гигабайта.
- Программа запоминает текст и позицию курсора при выходе, что позволяет продолжить прослушивание в любое другое время.
Также отметим наличие версии программы Govorilka без пользовательского интерфейса, управление которой осуществляется из командной строки Windows.
KooBAudio
Бесплатная программа
Программа KooBAudio, хоть и способна озвучивать тексты, ориентирована в первую очередь на запись аудиофайлов, которые удобно прослушивать на портативных устройствах. В приложении предусмотрен ряд функций, предназначенных специально для создания аудиокниг — это основное преимущество KooBAudio перед программами, специализирующимися исключительно на озвучке текста.
KooBAudio использует различные алгоритмы обработки текста для улучшения его озвучивания голосовым синтезатором, в т.ч.:
- Функция Анализ диалогов позволяет задать независимые параметры голоса (скорость чтения и тембр) для прямой речи и слов автора в диалогах. Это придает машинному озвучиванию больше выражения, подчеркивая переход от слов автора к репликам персонажей.
- Возможность настройки паузы для различных знаков пунктуации (точка в конце предложения, конец абзаца, запятые, тире и т.д.).
- Предварительная обработка текста словарями ударений на основе регулярных выражений или упрощенного синтаксиса подстановочных символов.
- Преобразование чисел в текстовую форму с учетом словаря склонения числительных (например, выражение «Не хватает 20 рублей» будет озвучено как «Не хватает двадцати рублей»).
Функции работы со звуком:
- Разделение аудиокниги на отдельные файлы по меткам оглавления и/или блоки определенной длинны.
- Возможность изменения шаблона имен записываемых файлов, поддержка транслитерации.
- Поддержка полностью настраиваемых тэгов ID3v1+ID3v2/MP3, MP4/AAC, а также возможность встраивания обложки книги в тэги аудиофайлов
- Автоматическое создание плейлистов записанной аудиокниги в формате M3U и PLS.
- Высокая скорость записи благодаря поддержке многопоточности, что позволяет по максимуму задействовать мощности многоядерных ЦП.
- Возможность наложения SoX-аудиоэффектов (ресэмплинг, многополосный эквалайзер, ревербератор и др.) и подключения внешних VST-плагинов.
- Возможность наложения фонового музыкального сопровождения и воспроизведения сэмплов в начале и в конце аудиокниги.
Немало внимания разработчики KooBAudio посвятили работе со словарями:
- Наличие собственного встроенного редактора словарей ударений собственного формата DIC (частично совместим с DIC-файлами словарей других программ)
- Редактор содержит ряд инструментов для фильтрации/поиска нужного правила в файлах словарей, окна для отладки и проверки правил, и многое другое.
- Режим «словарный анализ, в котором найденные в тексте книги слова выводятся в виде отсортированного списка в порядке частоты их употребления. Имеется возможность применения дополнительных фильтров: вывод только имен собственных, вывод всех слов, а также фильтры, настраиваемые пользователем. Это позволяет проверить произношение наиболее часто употребляемых в книге слов перед записью, и при необходимости — добавить правила вставки ударений в словарь.
NaturalReader
Условно-бесплатная программа
NaturalReader — Программа для преобразования текста в речь, основной особенностью которого является способность звучания текста естественными голосами. Приложение поставляется с расширяемым набором женских и мужских голосов, между которыми можно переключаться. Однако данная возможность доступна только в премиальной версии программ (в бесплатной версии доступны только голоса синтезатора речи Microsoft). NaturalReader имеет англоязычный интерфейс, но поддерживает тексты, как на русском, так и на множестве других языков.
Простота использования и гибкость — еще одно преимущество программы, поскольку пользователи могут выбрать любой текст и нажать горячую клавишу, и приложение прочитает его вслух. Интерфейс прост и понятен, состоящий из текстовой панели и небольшого числа элементов управления. Программу можно свернуть в плавающий виджет, который намного меньше и проще в обращении.
Другие особенности и ключевые функции программы:
- Для озвучивания текста его можно скопировать и вставить в панель чтения, открыть файл (поддерживаются, в т.ч., документы PDF и DOCX) или просто нажать горячую клавишу, чтобы компьютер произнес любой выделенный текст на веб-страницах, в электронных письмах, презентациях и в любом приложении на компьютере.
- Еще одна интересная особенность — предоставление полного контроля над чтением. Пользователь может отрегулировать скорость чтения, изменить произношение слов, а также добавлять сокращения.
- Программа позволяет конвертировать текст в аудио формата MP3, WAV или OGG для последующего его воспроизведения на компьютере или мобильном устройстве. Функция преобразования позволяет настроить качество выходного аудио и частоту дискретизации.
- Наличие всех основных инструментов редактирования текста (изменение типа, стиля и размера шрифта, цвета выделения), возможность многократной отмены изменений при редактировании текста, а также его поиска и замены.
- Встроенная функция распознавания текста (OCR) может преобразовывать символы из изображений в редактируемый текст. Это позволяет прослушивать, например, отсканированные документы без необходимости их полной перепечатки.