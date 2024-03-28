Для контрольной проверки знаний или обучения учащихся учебных заведений, соискателей, действующих и окончивших стажировку новых сотрудников компаний применяются различные способы тестирования. Один из таких способов предполагает использование специального программного обеспечения, позволяющее как составлять тесты, так и проводить само тестирование.

INDIGO

Условно-бесплатная программа

INDIGO позиционируется разработчиками как профессиональная программа, позволяющая не только разрабатывать тесты, но и проводить тестирования, а также обрабатывать их результаты.

Приложение предназначено для решения широкого спектра задач:

Контроль знаний учащихся учебных заведений — школ, колледжей, ВУЗов и т.д.

Определение профессионального уровня действующих сотрудников и соискателей.

Проведение тестирования с целью подготовки к сдаче экзаменов и прохождения аттестаций.

Выполнение психологических тестирований.

Проведение опросов, конкурсов, олимпиад и т.д.

Вообще, INDIGO нельзя назвать просто настольным приложением. На деле — это целая система тестирования. Она разворачивается на главном компьютере (сервере тестирования) под управлением Windows, к которому подключаются проходящие тестирование пользователи, причем для этого может использоваться любой современный браузер (независимо от того, на какой платформе он установлен — компьютер или мобильное устройство).

Управление сервером тестирования INDIGO осуществляется администратором, которому доступны следующие возможности:

Создание новых и редактирование имеющихся тестов при помощи мощного редактора.

Управление базой данных пользователей: добавление, в т.ч. с возможностью импорта из Excel-таблиц с автоматической генерацией логинов/паролей; организация пользователей в многоуровневой иерархии; синхронизация базы данных пользователей INDIGO с внешними базами данных, включая службы каталогов Microsoft Active Directory, платформу 1С:Предприятие и др.

Назначение тестов пользователям.

Организация процесса тестирования.

Проверка результатов тестирования.

Создание отчетов по результатам тестирования и анализ статистических данных.

Каждому из этих пунктов можно было бы посвятить отдельную статью — настолько широкие возможности имеет система тестирования INDIGO. Но нам интересен функционал по созданию тестов. Так, в список функциональных возможностей редактора входит (неполный перечень):

Создание тестов трех типов: контроль знаний, обучение и проведение опросов.

Количество вопросов в тестах не ограничено.

Возможность организации вопросов в многоуровневые иерархии произвольной структуры.

5 типов вопросов: выбор одного правильного варианта ответа; Выбор нескольких вариантов ответов; Вопросы, требующие ввода ответов с клавиатуры; Установка соответствий; Расстановка элементов в правильном порядке.

Возможность настройки навигации по тестам: запрет/разрешение пропуска вопроса, возврата к предыдущим вопросам, преждевременного (пока не будут даны ответы на все вопросы) завершения тестирования.

Возможность установки ограничения по времени на прохождение теста.

Вывод вопросов в строгом или случайном порядке.

Наполнение вопросов дополнительными сообщениями и/или пояснениями для тестируемых пользователей.

Возможность параллельной работы над несколькими тестами одновременно.

Возможность использования в тестах форматированного текста, изображений (в т.ч. анимированных), HTML и JavaScript-кода, таблиц, любых типов файлов (для скачивания), аудиофайлов и видеофайлов (для прослушивания/просмотра без скачивания).

Примечательно, что доступная для бесплатного использования версия INDIGO не имеет никаких функциональных ограничений. Однако без приобретения лицензии тестирование можно организовать только для одного пользователя единовременно (т.е. параллельное тестирование 2-х и более человек в бесплатной версии невозможно).