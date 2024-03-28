Для контрольной проверки знаний или обучения учащихся учебных заведений, соискателей, действующих и окончивших стажировку новых сотрудников компаний применяются различные способы тестирования. Один из таких способов предполагает использование специального программного обеспечения, позволяющее как составлять тесты, так и проводить само тестирование.
INDIGO
Условно-бесплатная программа
INDIGO позиционируется разработчиками как профессиональная программа, позволяющая не только разрабатывать тесты, но и проводить тестирования, а также обрабатывать их результаты.
Приложение предназначено для решения широкого спектра задач:
- Контроль знаний учащихся учебных заведений — школ, колледжей, ВУЗов и т.д.
- Определение профессионального уровня действующих сотрудников и соискателей.
- Проведение тестирования с целью подготовки к сдаче экзаменов и прохождения аттестаций.
- Выполнение психологических тестирований.
- Проведение опросов, конкурсов, олимпиад и т.д.
Вообще, INDIGO нельзя назвать просто настольным приложением. На деле — это целая система тестирования. Она разворачивается на главном компьютере (сервере тестирования) под управлением Windows, к которому подключаются проходящие тестирование пользователи, причем для этого может использоваться любой современный браузер (независимо от того, на какой платформе он установлен — компьютер или мобильное устройство).
Управление сервером тестирования INDIGO осуществляется администратором, которому доступны следующие возможности:
- Создание новых и редактирование имеющихся тестов при помощи мощного редактора.
- Управление базой данных пользователей: добавление, в т.ч. с возможностью импорта из Excel-таблиц с автоматической генерацией логинов/паролей; организация пользователей в многоуровневой иерархии; синхронизация базы данных пользователей INDIGO с внешними базами данных, включая службы каталогов Microsoft Active Directory, платформу 1С:Предприятие и др.
- Назначение тестов пользователям.
- Организация процесса тестирования.
- Проверка результатов тестирования.
- Создание отчетов по результатам тестирования и анализ статистических данных.
Каждому из этих пунктов можно было бы посвятить отдельную статью — настолько широкие возможности имеет система тестирования INDIGO. Но нам интересен функционал по созданию тестов. Так, в список функциональных возможностей редактора входит (неполный перечень):
- Создание тестов трех типов: контроль знаний, обучение и проведение опросов.
- Количество вопросов в тестах не ограничено.
- Возможность организации вопросов в многоуровневые иерархии произвольной структуры.
- 5 типов вопросов:
- выбор одного правильного варианта ответа;
- Выбор нескольких вариантов ответов;
- Вопросы, требующие ввода ответов с клавиатуры;
- Установка соответствий;
- Расстановка элементов в правильном порядке.
- Возможность настройки навигации по тестам: запрет/разрешение пропуска вопроса, возврата к предыдущим вопросам, преждевременного (пока не будут даны ответы на все вопросы) завершения тестирования.
- Возможность установки ограничения по времени на прохождение теста.
- Вывод вопросов в строгом или случайном порядке.
- Наполнение вопросов дополнительными сообщениями и/или пояснениями для тестируемых пользователей.
- Возможность параллельной работы над несколькими тестами одновременно.
- Возможность использования в тестах форматированного текста, изображений (в т.ч. анимированных), HTML и JavaScript-кода, таблиц, любых типов файлов (для скачивания), аудиофайлов и видеофайлов (для прослушивания/просмотра без скачивания).
Примечательно, что доступная для бесплатного использования версия INDIGO не имеет никаких функциональных ограничений. Однако без приобретения лицензии тестирование можно организовать только для одного пользователя единовременно (т.е. параллельное тестирование 2-х и более человек в бесплатной версии невозможно).
ADTester
Бесплатная программа
ADTester — простая в использовании и полностью бесплатная программа для создания тестов и проведения тестирований, в список особенностей и функциональных возможностей которой входит:
- Создание тестов и проведение тестирования, как с целью проверки знаний, так и с целью обучения.
- Работа в автономном режиме, т.е. тестирование осуществляется на том же компьютере, на котором оно установлено, но при использовании разных модулей:
- Конструктор (отвечает за создание и редактирование текстов);
- Тестер (отвечает за проведение тестирования);
- Админ-панель (управление пользователями и группами пользователей, построение матриц правильности ответов и анализ результатов тестирования).
- Возможность использования в тестах форматированного текста, формул, списков, схем, таблиц, абзацев, HTML-документов, диаграмм, OLE-объектов (изображения, электронные документы, видеоматериалы и т.д.).
- Возможность использование в тестах 5 разных типов вопросов:
- Один правильный вариант ответа.
- Несколько правильных вариантов ответов.
- Ввод ответа с клавиатуры.
- Поиск соответствий между элементами.
- Поиск правильной последовательности.
- Два режима тестирования:
- Контроль (проверка знаний).
- Обучение (в этом режиме можно просматривать подсказки по любому вопросу).
- Бальная система тестирования (каждый правильный ответ может приносить разное количество баллов).
- Отображение статистики при прохождении тестов: количество вопросов в тесте, номер текущего вопроса, индикаторы правильности ответа на каждый вопрос, оставшееся время.
- Возможность разрешение/запрета показа результатов тестируемому по завершению тестирования.
- Возможность защиты модуля «Конструктор» паролем для предотвращения редактирования тестов другими пользователя компьютера.
SunRav TestOfficePro
Условно-бесплатная программа
SunRav TestOfficePro — программа для создания тестов, которая по принципу использования напоминает предыдущее приложение. Как и ADTester, SunRav TestOfficePro состоит из трех модулей: tMaker (создание и редактирование тестов), tTester (тестирование пользователей) и tAdmin (управление тестируемыми пользователями, анализ результатов тестирования, создание отчетов и анализ). Вкратце рассмотрим функциональные возможности каждого модуля.
tMaker
При помощи данного модуля осуществляется создания тестовых заданий, определение внешнего вида текстов, настройка критериев оценки (как для теста в целом, так и отдельно для каждой темы), а также выбор режима тестирования.
Модуль tMaker обладает следующими возможностями о особенностями:
- Возможность группового импорта тестов из текстовых и табличных файлов.
- Отладочный запуск тестирования в модуле «tTester».
- Автоматическая проверка теста на правильность перед его сохранением.
- Редактирование настроек теста, заданных по умолчанию.
- Возможность распечатки тестов для последующего тестирования без применения компьютера с ручной обработкой результатов.
- Возможность изменение порядка следования вопросов простым перетаскиванием их мышью.
- Возможность ручного/автоматического копирования вариантов ответа и свойств (например, форматирование текста) вопроса из предыдущего вопроса.
- Возможность локализации для любых языков.
- Работа с буфером обмена Windows.
В бесплатной версии SunRav TestOfficePro можно создать не более 15 вопросов в одном тесте.
tTester
Данный модуль предназначен для тестирования пользователей в рамках экзаменационных и контрольных работ учебных заведениях, профессионального тестирования, аттестации сотрудников и при приеме на работу. Кроме того, tTester может применяться в качестве тестирующей части интерактивных обучающих систем.
tTester обладает следующими особенностями:
- Возможность защиты параметров программы при помощи пароля.
- Гибко настраиваемый внешний вид программы (например, можно отключить меню и/или инструментальной панели).
- Возможность выбора данных для отображения по ходу тестирования (что нужно показать пользователю во время тестирования): Ф.И.О., количество вопросов, номер текущего вопроса, количество правильных ответов, оставшееся время до окончания тестирования.
- Включение/выключении опции подачи звукового сигнала по завершению тестирования (поможет преподавателю на слух определить, что кто-то уже закончил тест).
- Поддержка всех 5 типов вопросов, рассмотренных в предыдущих частях данного обзора.
- Распределение тестов по разделам.
- Возможность отправки результатов тестирования по почте.
- Возможность записи тестов на внешний накопитель с последующим их запуском на любом ПК без установки программы.
- Настройка процесса тестирования: запрет выхода из программы до завершения теста, отключение доступа к рабочему столу и панели задач, автоматическое закрытие программы после окончания тестирования, запрет пропуска вопросов и возврата к предыдущим вопросам.
tAdmin
Модуль tAdmin служит для управления базой данных тестируемых пользователей.
В список возможностей подпрограммы tAdmin входит:
- Создание групп и распределение пользователей между ними.
- Редактирование данных пользователей, просмотр списка пройденных ими тестов и результатов тестирования с возможностью их экспорта в XML.
- Генерация, экспорт, сортировка и фильтрация отчетов по пользователям и группам пользователей с возможностью выбора тестов, по которым будет сгенерирован отчет.
- Создание шаблонов для отчетов, определяющих внешний вид и содержание последних.
- Возможность отображения в отчетах диаграмм (например, для показа процента правильных ответов).
- Автоматическое создание отчетов по расписанию.
Бесплатная версия SunRav TestOfficePro позволяет создать только 10 пользователей и 3 группы.
UniTest System
Условно-бесплатная программа
UniTest System — еще одна система тестирования, состоящая из 5 модулей:
- Editor (создание и редактирование тестов).
- Test (проведение тестирования пользователей).
- Report (обработка результатов тестирования и создание отчетов).
- Monitor (удаленное администрирование и мониторинг процесса тестирования).
- Settings (настройка системы тестирования в целом и отдельных модулей).
Функциональные возможности системы тестирования UniTest System:
- Возможность использования в вопросах любых OLE-объектов (документы, графика), включая интерактивные (анимация, видео и аудио).
- Возможность воспроизведения анимации, видео и аудио для каждого вопроса и ответа в тесте.
- Встроенный текстовый редактор позволяет создавать красивые и наглядные тесты.
- Возможность использования в каждом вопросе как правильных, так и частично правильных (в процентном соотношении от правильного) ответов.
- Поддержка всех основных и множества дополнительных типов вопросов: множественный выбор, вопросы с различными весами ответов, вопросы на выбор множества из элементов, упорядочивание последовательностей, установление соответствия, наличие/отсутствие ключевых слов в тексте ответа, прямой ввод.
- Все данные шифруются алгоритмом BlowFish, что позволяет полностью защитить тесты от посторонних.
- Возможность получения всей информации (выбранный ответ, время, потраченное на ответ, правильность этого ответа и т.д.) о том, как тестируемый проходил любой из вопросов теста.
- Создание собственных профессиональных отчетов по результатам тестирований или использование готовых шаблонов.
- Возможность выборки записей по любым критериям (например, записи с именами, начинающимися на "А", или оценки не ниже «4») для результатов тестирований и сортировка данных по любым полям.
- Для каждого элемента любого из вопросов теста можно задавать размер и расположение на экране.
- Возможность проведения тестирования по сети, в т.ч. через интернет.
- Мониторинг подключенных пользователей в режиме реального времени: администратор может удаленно узнавать о любых действиях пользователя (вся информация, вплоть до количества набранных баллов и положения в тесте) и реагировать на них, в т.ч. отключать или блокировать их.
- Установка и настройка собственной разбалловки по пятибалльной системе для теста в целом или для каждого вопроса по отдельности.
- Тонкая настройка интерфейса теста и возможность установки любых размеров и расположения окна модуля «Test».
- Возможность настройки полей ввода данных о тестируемом (можно включать/выключать отображение имеющихся полей, а также добавлять свои).
- Неограниченное количество вопросов в тесте.
- Вопросы и варианты ответов можно перемешивать случайным образом.
Бесплатной версией UniTest System можно пользоваться в течение 40 дней с момента установки без функциональных ограничений.
Конструктор тестов
Условно-бесплатная программа
Программа с говорящим названием Конструктор тестов предназначена для проведения тестирования персонала и учащихся учебных заведений, позволяет использовать неограниченное количество тем, вопросов и ответов.
Как и большинство аналогичных приложений, «Конструктор тестов» состоит из 3 модулей:
- Редактор (создание тестов).
- Тренажер (проведение тестирования).
- Администратор результатов (анализ результатов тестирования)
Ключевые функциональные возможности программы «Конструктор тестов»:
- Поддержка пяти типов вопросов.
- Отсутствие ограничений по числу тем, вопросов и ответов.
- Возможность использования в вопросах форматированного текста неограниченной длины (шрифт, выделение жирным, цвет и т.д.).
- Возможность использования в вопросах аудиофайлов, видеоролики и изображений (поддерживаются наиболее распространенные форматы мультимедиа: mp3, wav, mid, rmi, avi, jpg, bmp, ico, emf, wmf)
- Возможность тестирования на одном компьютере нескольких пользователей, для которых заводится персональная карточка с настраиваемыми полями для заполнения информации о них.
- Модуль «Администратор результатов» позволяет осуществлять сбор и централизованный анализ результатов, полученных после тестирования на разных компьютерах, через локальную сеть.
- Наличие функции синхронизации базы данных, которая позволяет обмениваться данными с другими пользователями и переносить их с одного компьютера на другой.
- Наличие системы резервного копирования базы данных, гарантирующей сохранение созданных тестов, информации о пользователях и результатах их тестирования при повреждении/удалении основных файлов.
- Возможность распечатки и экспорта в файл тем, вопросов, ответов и результатов тестирования.
- Автоматическая система проверки орфографии.
- Осуществление поиска по базе данных.
- Установка разных прав доступа к базе данных в модуле «Редакторе» для разных пользователей.
- Вывод вопросов в произвольном порядке.
- Возможность установки цены каждому вопросу и/или ответу в баллах.
- Установка ограничений по времени.
- Возможность прерывания текущего тестирования и его продолжения в будущем.
- Запрет/разрешение пропуска и возврата к предыдущим вопросам.
- Возможность копирования темы целиком или выборочного копирования вопросов из одной темы в другую.
Доступная для бесплатного использования ознакомительная версия программы «Конструктор тестов» имеет значительные функциональные ограничения.