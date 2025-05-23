Tesla Start — расширение для улучшения стартовой страницы браузера

Кастомизация стартовой страницы браузера позволяет пользователям настроить различные виджеты и информативные панели на свой вкус с помощью расширений. Кроме того, плагины помогают изменить внешний вид браузера. Для кастомизации стартовой страницы существуют разные расширения, и одним из них является Tesla Start. Что это за плагин, какими функциями обладает и чем лучше конкурентов?

Удобно, легко, бесплатно — вот три главных качества, которые максимально точно описывают Tesla Start.

Tesla Start — полностью бесплатное расширение для Google Chrome , позволяющее изменить внешний вид стартовой страницы. Среди аналогов оно выгодно выделяется сразу в нескольких пунктах:

Функционал Tesla Start

Да, у Tesla Start есть ряд преимуществ в сравнении с ближайшими конкурентами, но как обстоят дела с функционалом? Вот набор опций, которыми может похвастаться данное расширение:

Изменение визуальной составляющей стартовой страницы. После установки Tesla Start и перехода на главную страницу браузера, пользователь увидит предустановленные обои и виджеты. В правом нижнем углу доступны сразу две кнопки, отвечающие за общий визуал страницы: смена темы и настройка фонового изображения.

Кнопка смены темной темы на светлую и наоборот выполнена в виде удобного переключателя. По умолчанию расширение устанавливает системную тему. А вот настройка фонового изображения предлагает пользователю более обширные варианты. В распоряжении пользователя целых 19 категорий, в каждой из которых хранится от нескольких сотен до нескольких тысяч изображений. В этом же окне есть возможность настроить автозамену фонового изображения. Доступны 4 варианта: ежечасно, ежедневно, еженедельно и не менять. Есть возможность установки случайного изображения с помощью специальной кнопки, а также полного удаления фона.

Виджет с избранными сайтами. По умолчанию виджет предлагает несколько популярных сайтов.

У пользователя есть возможность добавления и удаления нужных сайтов. В виджете подгружается иконка сайта, если она есть, поэтому визуально все выглядит более чем достойно.

Быстрый доступ к некоторым пунктам меню в браузере. В левом нижнем углу расположены сразу 3 кнопки: История, Закладки и Скачивания.

По своей сути, эти кнопки — не что иное, как ссылки на функционал браузера. Так, История откроет chrome://history/, а Скачивания — chrome://downloads/. Быстрый доступ к наиболее используемым пунктам в минималистичном стиле придется по нраву любителям ненавязчивого интерфейса.

откроет chrome://history/, а — chrome://downloads/. Быстрый доступ к наиболее используемым пунктам в минималистичном стиле придется по нраву любителям ненавязчивого интерфейса. Предустановленные виджеты. В совокупности с вышеперечисленным функционалом, пользователь получает доступ к удобной поисковой строке, выполненной в одном стиле с другими элементами, а также раздел Популярное. В нем можно найти сайты, которые посещаются чаще всего. Из данного раздела можно удалить те сайты, которые по тем или иным причинам больше не нужны.

Вместе с низкими затратами ресурсов ПК и бесплатным распространением, вышеперечисленные опции делают Tesla Start одним из самых комфортных и разнообразных расширений на рынке.