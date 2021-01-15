Программы для остановки процессов и программ

Во всех операционных системах Windows присутствует встроенный менеджер процессов "Диспетчер задач", позволяющий принудительно останавливать работу процессов и программ. Но его функциональных возможностей иногда оказывается недостаточно. Пользователи часто сталкиваются с тем, что при нажатии кнопки "Снять задачу" (или при нажатии клавиши "Delete") в "Диспетчере задач" останавливаемый процесс так и остается "висеть" в памяти компьютера.

Другой недостаток стандартного менеджера — отсутствие функции обнаружения процесса по открытому окну. А такая функция позволила бы эффективно бороться с программами, которые "не хотят" закрываться (обычно это относится к различному рекламному/вредоносному ПО).

Рассмотрим самые популярные программы, специализирующиеся на принудительном завершении работы запущенных процессов.

Process Explorer Бесплатная программа Process Explorer — один из самых известных менеджеров с большим количеством функций по управлению запущенными процессами и получению всевозможной информации о них. В программе две функции для принудительного завершения работы процессов: Принудительное закрытие одного процесса (Kill Process). Принудительное завершение работы древа процессов (Kill Process Tree). Также утилита обладает упомянутой выше функцией поиска процесса по открытому окну или даже отдельному элементу этого окна. Если, к примеру, на рабочем столе время от времени появляется окно с какой-нибудь рекламой, которое невозможно закрыть, Process Explorer поможет найти ответственный за это процесс. Впоследствии пользователь сможет найти и файл на диске, чтобы удалить его. Чтобы запустить эту функцию, достаточно кликнуть по значку с изображением прицела, затем, удерживая левую кнопку мыши, навести этот "прицел" на любое открытое окно и отпустить кнопку. Процесс, ответственный за отображение того или иного окна, будет автоматически выделен программой Process Explorer. Дальше можно будет сразу завершить процесс либо вызвать его окно свойств (двойной клик мышью по названию процесса), в котором о нем будет представлена самая разная информация, включая местоположение исполнимого файла на диске.

Process Hacker Бесплатная программа Process Hacker — ближайший аналог предыдущей программы. Данная утилита также служит для получения информации о процессах, и может использоваться для их принудительного завершения. В программе Process Hacker предусмотрена возможность закрытия, как одного, так и всего древа выбранного процесса (здесь эти функции называются "Terminate" и "Terminate Tree"): По части поиска процесса по открытому окну или элементу окна Process Hacker имеет преимущество над Process Explorer, т.к. тут для этого предусмотрено три функции: "Find window". Данная функция полностью аналогична таковой у Process Explorer, и способ применения тот же. "Find window and thread". Функция не только находит процесс, но и отображает все связанные с ними потоки в отдельном окне. "Find window and kill". А это наиболее интересная для нас функция. Она позволяет автоматически завершить работу процесса сразу после указания пользователем на открытое окно.

KillProcess Бесплатная программа KillProcess — интересная утилита, которая станет полезной для пользователей, нуждающихся в быстром завершении работы множества заранее определенных программ одновременно. Начнем со стандартного функционала. В программе KillProcess присутствую функции для принудительного завершения работы процесса или древа процессов: А вот функции поиска процессов по открытому окну, к сожалению, здесь не предусмотрено. Зато есть другая не менее интересная функция: Пользователь может создать список, в который в будущем будут заноситься названия программ (меню "File > New Kill List…", вводим имя для файла-списка, нажимаем "Сохранить"): Добавить в него любое количество программ (процессов), выбрав опцию "Add to List" из контекстного меню, вызываемого над названием процесса (добавленные программы будут помечены зеленым значком): Теперь при нажатии кнопки "Terminate process(es) in the Kill List!" добавленные в список программы (процессы) будут автоматически принудительно завершены (нужно будет еще нажать "Да" в открывшемся окне для подтверждения действия, но его предварительный показ при необходимости можно выключить в настройках).