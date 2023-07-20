Логотипы играют важную роль в повышении узнаваемости коммерческих и некоммерческих организаций, товаров, услуг и т.д. Они также могут использоваться и в качестве обозначения чего-либо — и вовсе необязательно чего-то осязаемого, а даже, например, какого-нибудь события или общественного движения. Создание логотипов — это творческий процесс из мира изобразительного искусства. И сегодня они, наравне с любыми другими художественными произведениями, могут создаваться при помощи компьютерных технологий, а именно — графических редакторов.

Вообще, логотип может быть создан даже в стандартной рисовалке Windows — в программе Paint. Но удобней и проще делать это в специализированном программном обеспечении, о котором и пойдет речь в данном обзоре.

AAA Logo Условно-бесплатная программа AAA Logo — программа, специализирующаяся исключительно на логотипов, но не только. С ее помощью можно создавать практически любой тип веб-графики или бизнес-графики, в т.ч. и для печати с высоким разрешением. Помимо создания логотипов, программа позволяет разрабатывать дизайн баннеров, кнопок, заголовков и значков для интерфейсов сайта с насыщенными цветами, градиентами, тенями и отражениями. Деловая графика, такая как визитные карточки, фирменные бланки, плакаты и другие деловые канцелярские товары, также может быть разработана и затем напечатана непосредственно из AAA Logo, или созданные изображения могут быть экспортированы для использования в других приложениях. По словам разработчиков, любой пользователь, независимо от творческих способностей, может совместить фигуры и текст в логотип в несколько кликов мышью. Достаточно просто выбрать понравившийся макет логотипа из коллекции готовых шаблонов, отредактировать отдельные элементы, добавить название своей компании и слоган, а затем стилизовать все это на свой вкус и цвет.

Конечно, помимо использования готовых шаблонов, пользователи AAA Logo могут создавать логотипы самостоятельно с нуля. Для этого в программе предусмотрены все необходимые инструменты, как по работе с изображениями, так и по работе с текстом. Имеются даже отдельные модули, позволяющие загружать внешние графические файлы, создавать и настраивать формы, добавлять форматированный текст, вписанный, например, в окружность, накладывать различные графические эффекты — градиенты, тени, отражения, границы и многое другое.

Jeta Logo Designer Бесплатная программа Jeta Logo Designer — бесплатное настольное приложение, которое позволяет создавать логотипы с минимальными затратами времени и знаниями в области графического дизайна. Программа предлагает использование в этих целях шаблонов, фильтров, графической библиотеки с иконками и значками, а также текстового редактора, чтобы создавать разнообразную профессионально выглядящую графику. Доступно огромное количество комбинаций графических объектов между собой, что позволяет добиться уникальных результатов.

Не только логотипы, но и визитные карточки, канцтовары, веб-сайты и многое другое выглядит лучше с хорошо разработанным графическим брендингом. С Jeta Logo Designer пользователь может выбирать из более чем тысячи готовых графических элементов, добавлять в них свой текст и применять несколько настраиваемых фильтров для реализации различных эффектов. Работа с приложением в основном заключается в перетаскивании графических объектов в рабочее пространство и их настройка при помощи интуитивно понятных элементов управления. Для создания уникальных логотипов Jeta Logo Designer предлагает комбинирование шаблонов друг с другом и внешними изображениями, добавление форматированного трансформируемого текста, а также применение графических эффектов.

Logo Maker & Logo Generator - Logo Maker Условно-бесплатная программа Logo Maker & Logo Generator - Logo Maker — программа, которая по заявлению авторов позволяет с легкостью разрабатывать дизайн не только логотипов, но и наклеек, этикеток, почтовых марок и т.д.

Программа позволяет создавать свои собственные креативные логотипы путем использования многочисленных вариантов значков, разбитых во встроенной библиотеке на несколько категорий, настройки множества графических параметров, вставки текста с различными стилями шрифта и многим другим.

Среди ключевых функций программы Logo Maker & Logo Generator - Logo Maker: Большой выбор готовых макетов не только для создания логотипов, но и обложек для, Pinterest, эскизов и обоев для рабочего стола. Каждый макет имеет свое соотношение сторон.

Наличие огромного количества тематических векторных значков с возможностью настройки их цвета.

Возможность использования в разработке дизайна логотипов изображений из встроенной галереи либо своих собственных изображений.

Наличие профессиональных инструментов для перекрашивания и редактирования.

Профессиональные функции управления слоями, позволяющие легко работать с логотипами.

Возможность добавления форматированного текста с применением к нему 3D-эффекта, тени, фона

Сохранение дизайна в качестве черновика для возможности продолжения работы над ним.

Экспорт логотипов в изображения форматов JPG и PNG (реализована поддержка прозрачности), а также отправка прямо из программы по электронной почте или в другие приложения (например, через мессенджеры).

Бесплатная версия программы Logo Maker & Logo Generator - Logo Maker не имеет ограничений по функционалу, но в ней присутствуют внутренние покупки (готовые для использования векторные значки и растровые изображения).

Sothink Logo Maker Professional Условно-бесплатная программа Sothink Logo Maker Professional — простой в использовании векторный графический редактор для создания логотипов, которым можно пользоваться бесплатно в течение 30 дней с момента установки. Приложение предлагает начать разработку дизайна логотипа с выбора одного из множества шаблонов, а затем выполнить полную настройку его внешнего вида. Программа также предоставляет пользователю все необходимые ресурсы для создания логотипов с нуля.

Программа предоставляет множество готовых схем и изысканных графических эффектов, доступных в пару кликов мыши. Пользователь может рисовать свою собственную графику с помощью различных инструментов для рисования от руки. Sothink Logo Maker Professional поддерживает применение групповых и пакетных операций к выбранным объектам. Мгновенный предварительный просмотр доступен во всех операциях по созданию логотипа. Готовые проекты можно экспортировать в форматы JPG, BMP, PNG, TIFF, SVG и Flash SWF, а также отправлять по электронной почте.

Вот неполный перечень возможностей и особенностей программы Sothink Logo Maker Professional: Более 360 встроенных шаблонов и более 1000 примитивов с возможностью их поиска по текстовому запросу.

Применение готовых и пользовательских цветовых схем.

Применение специальных эффектов к изображениям и текстовым объектам.

Предварительный просмотр цвета и эффекта при наведении курсора мыши.

Рисование с помощью таких инструментов как карандаш, перо, кисть, линии, прямоугольники, круги, прямоугольники со скругленными углами, многоугольники и т.д.

Настройка текстовых объектов, включая шрифт, размер, стиль и эффект.

Быстрое преобразование текста в графический объект-форму и изменение внешнего вида текста или даже создание нового стиля текста.

Разворот объектов при помощи мыши или путем ввода угла поворота.

Возможность применения групповых и пакетных операций к выбранным объектам.

Реализованы механизмы привязки объектов к сетке, к краям, а также друг к другу, что облегчает их размещение на рабочем пространстве.

Возможность установки размера сетки вручную и другие возможности. Далее мы приведем пример работы с одним из веб-сервисов по созданию логотипов.