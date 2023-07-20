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Лучшие программы 16.10.2023 7 минут

Программы и сайты для создания логотипов

Обзор программ для создания логотипов, а также инструкция по созданию логотипа при помощи одного из веб-сервисов.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Логотипы играют важную роль в повышении узнаваемости коммерческих и некоммерческих организаций, товаров, услуг и т.д. Они также могут использоваться и в качестве обозначения чего-либо — и вовсе необязательно чего-то осязаемого, а даже, например, какого-нибудь события или общественного движения. Создание логотипов — это творческий процесс из мира изобразительного искусства. И сегодня они, наравне с любыми другими художественными произведениями, могут создаваться при помощи компьютерных технологий, а именно — графических редакторов.

Вообще, логотип может быть создан даже в стандартной рисовалке Windows — в программе Paint. Но удобней и проще делать это в специализированном программном обеспечении, о котором и пойдет речь в данном обзоре.

Jeta Logo Designer

Бесплатная программа

Jeta Logo Designer — бесплатное настольное приложение, которое позволяет создавать логотипы с минимальными затратами времени и знаниями в области графического дизайна. Программа предлагает использование в этих целях шаблонов, фильтров, графической библиотеки с иконками и значками, а также текстового редактора, чтобы создавать разнообразную профессионально выглядящую графику. Доступно огромное количество комбинаций графических объектов между собой, что позволяет добиться уникальных результатов.

Jeta Logo Designer

Не только логотипы, но и визитные карточки, канцтовары, веб-сайты и многое другое выглядит лучше с хорошо разработанным графическим брендингом. С Jeta Logo Designer пользователь может выбирать из более чем тысячи готовых графических элементов, добавлять в них свой текст и применять несколько настраиваемых фильтров для реализации различных эффектов.

Программа Jeta Logo Designer

Работа с приложением в основном заключается в перетаскивании графических объектов в рабочее пространство и их настройка при помощи интуитивно понятных элементов управления. Для создания уникальных логотипов Jeta Logo Designer предлагает комбинирование шаблонов друг с другом и внешними изображениями, добавление форматированного трансформируемого текста, а также применение графических эффектов.

Logo Maker & Logo Generator - Logo Maker

Условно-бесплатная программа

Logo Maker & Logo Generator - Logo Maker — программа, которая по заявлению авторов позволяет с легкостью разрабатывать дизайн не только логотипов, но и наклеек, этикеток, почтовых марок и т.д.

Logo Maker & Logo Generator - Logo Maker

Программа позволяет создавать свои собственные креативные логотипы путем использования многочисленных вариантов значков, разбитых во встроенной библиотеке на несколько категорий, настройки множества графических параметров, вставки текста с различными стилями шрифта и многим другим.

Программа Logo Maker & Logo Generator - Logo Maker

Среди ключевых функций программы Logo Maker & Logo Generator - Logo Maker:

  • Большой выбор готовых макетов не только для создания логотипов, но и обложек для, Pinterest, эскизов и обоев для рабочего стола. Каждый макет имеет свое соотношение сторон.
  • Наличие огромного количества тематических векторных значков с возможностью настройки их цвета.
  • Возможность использования в разработке дизайна логотипов изображений из встроенной галереи либо своих собственных изображений.
  • Наличие профессиональных инструментов для перекрашивания и редактирования.
  • Профессиональные функции управления слоями, позволяющие легко работать с логотипами.
  • Возможность добавления форматированного текста с применением к нему 3D-эффекта, тени, фона
  • Сохранение дизайна в качестве черновика для возможности продолжения работы над ним.
  • Экспорт логотипов в изображения форматов JPG и PNG (реализована поддержка прозрачности), а также отправка прямо из программы по электронной почте или в другие приложения (например, через мессенджеры).


Бесплатная версия программы Logo Maker & Logo Generator - Logo Maker не имеет ограничений по функционалу, но в ней присутствуют внутренние покупки (готовые для использования векторные значки и растровые изображения).

Sothink Logo Maker Professional

Условно-бесплатная программа

Sothink Logo Maker Professional — простой в использовании векторный графический редактор для создания логотипов, которым можно пользоваться бесплатно в течение 30 дней с момента установки. Приложение предлагает начать разработку дизайна логотипа с выбора одного из множества шаблонов, а затем выполнить полную настройку его внешнего вида. Программа также предоставляет пользователю все необходимые ресурсы для создания логотипов с нуля.

Sothink Logo Maker Professional

Программа предоставляет множество готовых схем и изысканных графических эффектов, доступных в пару кликов мыши. Пользователь может рисовать свою собственную графику с помощью различных инструментов для рисования от руки. Sothink Logo Maker Professional поддерживает применение групповых и пакетных операций к выбранным объектам. Мгновенный предварительный просмотр доступен во всех операциях по созданию логотипа. Готовые проекты можно экспортировать в форматы JPG, BMP, PNG, TIFF, SVG и Flash SWF, а также отправлять по электронной почте.

Программа Sothink Logo Maker Professional

Вот неполный перечень возможностей и особенностей программы Sothink Logo Maker Professional:

  • Более 360 встроенных шаблонов и более 1000 примитивов с возможностью их поиска по текстовому запросу.
  • Применение готовых и пользовательских цветовых схем.
  • Применение специальных эффектов к изображениям и текстовым объектам.
  • Предварительный просмотр цвета и эффекта при наведении курсора мыши.
  • Рисование с помощью таких инструментов как карандаш, перо, кисть, линии, прямоугольники, круги, прямоугольники со скругленными углами, многоугольники и т.д.
  • Настройка текстовых объектов, включая шрифт, размер, стиль и эффект.
  • Быстрое преобразование текста в графический объект-форму и изменение внешнего вида текста или даже создание нового стиля текста.
  • Разворот объектов при помощи мыши или путем ввода угла поворота.
  • Возможность применения групповых и пакетных операций к выбранным объектам.
  • Реализованы механизмы привязки объектов к сетке, к краям, а также друг к другу, что облегчает их размещение на рабочем пространстве.
  • Возможность установки размера сетки вручную и другие возможности.

Далее мы приведем пример работы с одним из веб-сервисов по созданию логотипов.

Веб-сервис Logomaster.ai

Платный сервис

Logomaster.ai — онлайн-сервис, работающий на основе ИИ (искусственного интеллекта), позволяет создавать логотипы в несколько кликов мышью. Но без оформления подписки сгенерированные логотипы можно будет просматривать с водяным знаком в небольшом разрешении. Впрочем, сервис Logomaster.ai (как и любой из десятков аналогичных) можно использовать в качестве источника идеи для последующей разработки дизайна логотипа вручную в любом графическом редакторе, если, конечно, у пользователя имеются соответствующие навыки.

Создание логотипов в Logomaster.ai начинается с выбора категории:

Logomaster.ai

Затем система предлагает выбрать 3 варианта понравившихся логотипов из числа представленных на экране:


Далее выбираем цветовой тон:

Logomaster.ai: выбор цвета для логотипа

Вводим название компании (товара, услуги, мероприятия — без разницы) и слоган, если требуется:

Logomaster.ai: ввод слогана для логотипа

На последнем шаге Logomaster.ai предлагает выбрать значок, который будет использован в логотипе (их на сервисе очень много, потому используем поиск):

Logomaster.ai: выбор значка для логотипа

После этого система сгенерирует несколько логотипов и попросит выбрать один из них для дальнейшей тонкой настройки:

Logomaster.ai: варианты логотипов

Далее можно будет подредактировать сгенерированный логотип — вставить дополнительный и/или изменить ранее заданный текст и значок, добавить фоновые объекты, линии и геометрические фигуры, а также настроить цвета.

Logomaster.ai: добавление графики в логотип

А кликнув по кнопке Просмотр (правый верхний угол), мы сможем наблюдать, как будет выглядеть созданный логотип, например, на визитной карточке:

Logomaster.ai: пример использования логотипа

Логотип мы создали, теперь его можно скопировать в буфер обмена (просто сделать скриншот), вставить в любой графический редактор и затем удалить водяные знаки. Занятие это очень кропотливое и продолжительное по времени, зато в итоге мы получим логотип совершенно бесплатно.

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