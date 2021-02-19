Топ-5 решений с общим доступом для малого бизнеса

Программы общего доступа позволяют нескольким сотрудникам одновременно редактировать и просматривать разные типы файлов. Эта простая возможность, знакомая всем по Google Docs, позволяет рабочему коллективу достичь синергии и решать деловые задачи гораздо быстрее.

Задачи малого бизнеса — в самых разных областях — могут быть решены простыми, общедоступными приложениями. Вспомним некоторые из них.

NextCloud NextCloud — интересный сервис для облачного хранения файлов. Это как Dropbox, только с открытым исходным кодом, большими возможностями для кастомизации и установки на физический сервер. В NextCloud пользователи могут не только выгружать файлы (раздел NextCloud Files) и просматривать их совместно, но также управлять календарями, контактами, планировать проекты (NextCloud GroupWare). Звонки, чат и видеосвязь доступны через модуль Nextcloud Talk. 1 Любыми массивами информации в NextCloud можно делиться через URL. Для конфиденциальных задач NextCloud предлагает современные механизмы шифрования, а также расширенные возможности в режиме Enterprise. Самая простая версия NextCloud доступна по цене $36 за одного пользователя в год. Скидки начинаются при подключении 200 и более пользователей.

Р7-Офис Р7-Офис — отечественный пакет для офисной работы, включающий в себя редакторы таблиц, презентаций, почтовый клиент, трекер проектов, чаты, сервис аудио— и видеозвонков. В сущности, для большинства небольших бизнесов, этого пакета как раз и хватит. Здесь есть все, что могут современные редакторы, программы для электронной почты, сервисы для управления проектами. “Р7-Офис” — облачное решение, доступное как для ПК (поддерживаются Windows, Linux и macOS), так и для мобильных устройств (iOS и Android). Серверная версия позволяет всей команде работать с документами одновременно, а интеграция с облаками позволяет работать с документами, где бы они ни хранились. Помимо этого, доступ к файлам можно предоставлять и незарегистрированным пользователям. Серверная версия “Р7-Офис” доступен по подписке с бесплатным пробным периодом 180 дней. После цена составит 249 рублей при условии годовой подписки.

Trello Trello — облачная программа для управления проектами в небольших группах. По сути, это цифровая версия канбан-доски, где все сотрудники видят актуальные проекты, редактируют их по мере исполнения задач, а начальники отслеживают эти процессы и координируют их. Пользователи “доски” Trello видят все задачи компании в виде колонок из карточек, куда можно добавлять файлы, документы, писать текстовые описания и обсуждать это все в чате. Trello позволяет настроить уведомления о статусе процесса. Переносить задачи между колонками можно в один клик. Trello наделяет пользователей разными правами, чтобы в компании соблюдался главный принцип японской методологии “канбан” — исполнитель задачи не может “закрывать” ее, то есть переносить в статус исполненных/неактуальных. Базовый (весьма достойный) функционал доступен в бесплатной версии, а платные опции открываются за $9,99 c пользователя в год.

Slack Slack — легендарный корпоративный мессенджер. Это программа обмена сообщениями, построенная именно для деловых задач — в качестве замены, к примеру, Telegram или WhatsApp он будет несколько громоздким. В Slack можно создавать каналы, обмениваться личными сообщениями, передавать файлы, осуществлять поиск по архивам (в бесплатной версии — до 10 тыс. сообщений). Slack поддерживает простые интеграции (встраивания) инструментов того же Trello или Google Docs, что делает совместную работу “бесшовной. Как и в случае с Trello, функционал бесплатной версии довольно широк — до 10 интегрированных приложений, поддержка видеозвонков между двумя пользователями и т.д. Платные версии начинаются от $8 с пользователя в месяц (при единовременной оплате за год).