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Лучшие программы 09.04.2026 4 минуты

Топ-5 решений с общим доступом для малого бизнеса

Какие программы стоит освоить, чтобы ваше малое предприятие решало большие задачи? Обсудим, как решения общего доступа помогут выстроить деловые процессы.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы общего доступа позволяют нескольким сотрудникам одновременно редактировать и просматривать разные типы файлов. Эта простая возможность, знакомая всем по Google Docs, позволяет рабочему коллективу достичь синергии и решать деловые задачи гораздо быстрее.

Задачи малого бизнеса — в самых разных областях — могут быть решены простыми, общедоступными приложениями. Вспомним некоторые из них.

NextCloud

NextCloud — интересный сервис для облачного хранения файлов. Это как Dropbox, только с открытым исходным кодом, большими возможностями для кастомизации и установки на физический сервер.

В NextCloud пользователи могут не только выгружать файлы (раздел NextCloud Files) и просматривать их совместно, но также управлять календарями, контактами, планировать проекты (NextCloud GroupWare).  Звонки, чат и видеосвязь доступны через модуль Nextcloud Talk.

Онлайн-сервис NextCloud1

Любыми массивами информации в NextCloud можно делиться через URL. Для конфиденциальных задач NextCloud предлагает современные механизмы шифрования, а также расширенные возможности в режиме Enterprise.

Самая простая версия NextCloud доступна по цене $36 за одного пользователя в год. Скидки начинаются при подключении 200 и более пользователей.

Р7-Офис

Р7-Офис — отечественный пакет для офисной работы, включающий в себя редакторы таблиц, презентаций, почтовый клиент, трекер проектов, чаты, сервис аудио— и видеозвонков.

В сущности, для большинства небольших бизнесов, этого пакета как раз и хватит. Здесь есть все, что могут современные редакторы, программы для электронной почты, сервисы для управления проектами. “Р7-Офис” — облачное решение, доступное как для ПК (поддерживаются Windows, Linux и macOS), так и для мобильных устройств (iOS и Android). Серверная версия позволяет всей команде работать с документами одновременно, а интеграция с облаками позволяет работать с документами, где бы они ни хранились. Помимо этого, доступ к файлам можно предоставлять и незарегистрированным пользователям.

Офисный пакет Р7-Офис

Серверная версия “Р7-Офис” доступен по подписке с бесплатным пробным периодом 180 дней. После цена составит 249 рублей при условии годовой подписки.

Trello

Trello — облачная программа для управления проектами в небольших группах. По сути, это цифровая версия канбан-доски, где все сотрудники видят актуальные проекты, редактируют их по мере исполнения задач, а начальники отслеживают эти процессы и координируют их.

Пользователи “доски” Trello видят все задачи компании в виде колонок из карточек, куда можно добавлять файлы, документы, писать текстовые описания и обсуждать это все в чате. Trello позволяет настроить уведомления о статусе процесса. Переносить задачи между колонками можно в один клик.

Веь-сервис Trello

Trello наделяет пользователей разными правами, чтобы в компании соблюдался главный принцип японской методологии “канбан” — исполнитель задачи не может “закрывать” ее, то есть переносить в статус исполненных/неактуальных.

Базовый (весьма достойный) функционал доступен в бесплатной версии, а платные опции открываются за $9,99 c пользователя в год.

Slack

Slack — легендарный корпоративный мессенджер. Это программа обмена сообщениями, построенная именно для деловых задач — в качестве замены, к примеру, Telegram или WhatsApp он будет несколько громоздким.

В Slack можно создавать каналы, обмениваться личными сообщениями, передавать файлы, осуществлять поиск по архивам (в бесплатной версии — до 10 тыс. сообщений). Slack поддерживает простые интеграции (встраивания) инструментов того же Trello или Google Docs, что делает совместную работу “бесшовной.

Мессенджер Slack

Как и в случае с Trello, функционал бесплатной версии довольно широк — до 10 интегрированных приложений, поддержка видеозвонков между двумя пользователями и т.д. Платные версии начинаются от $8 с пользователя в месяц (при единовременной оплате за год).

GitHub

Если ваш бизнес связан с кодом — без GitHub вам не обойтись. Изначально этот ресурс задумывался как сервис для хостинга небольших проектов с открытым исходным кодом, но практика показывает, что он отлично справляется и со смежными задачами.

Некоторые умудряются даже использовать его как программу для менеджмента проектов, ставя задачи (Issues) и отслеживая их выполнение так, как если бы они представляли собой изменения в коде.

Главная задача этого сервиса — возможность “выливать” и править код, следить за историей версий в Git, “форкать” проекты и т.д. Словом, для небольших команд разработчиков — штука незаменимая.

Веб-сервис GitHub

Платные версии (начиная с GitHub Team) позволяют “скрывать” код, использовать расширенное пространство для его хранения, совершать 3000 действий в минуту. Стоимость таких пакетов начинается от $4 с пользователя в месяц.

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В общем — с этого можно начинать. Один раз настроив стэк приложений для малого бизнеса, можно значительно упростить все деловые процессы. Начать, безусловно, следует с бесплатной версии, а базовые платные приложения (за весь пакет) будут стоить в пределах $50 за одного сотрудника в месяц.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

Р7-Офис
Р7-Офис

Версия 2026.3.1.3296

Пакет офисных редакторов для Windows

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