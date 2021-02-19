Топ-5 решений с общим доступом для малого бизнеса

Программы общего доступа позволяют нескольким сотрудникам одновременно редактировать и просматривать разные типы файлов. Эта простая возможность, знакомая всем по Google Docs, позволяет рабочему коллективу достичь синергии и решать деловые задачи гораздо быстрее.
Задачи малого бизнеса — в самых разных областях — могут быть решены простыми, общедоступными приложениями. Вспомним некоторые из них.
NextCloud
NextCloud — интересный сервис для облачного хранения файлов. Это как Dropbox, только с открытым исходным кодом, большими возможностями для кастомизации и установки на физический сервер.
В NextCloud пользователи могут не только выгружать файлы (раздел NextCloud Files) и просматривать их совместно, но также управлять календарями, контактами, планировать проекты (NextCloud GroupWare). Звонки, чат и видеосвязь доступны через модуль Nextcloud Talk.
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Любыми массивами информации в NextCloud можно делиться через URL. Для конфиденциальных задач NextCloud предлагает современные механизмы шифрования, а также расширенные возможности в режиме Enterprise.
Самая простая версия NextCloud доступна по цене $36 за одного пользователя в год. Скидки начинаются при подключении 200 и более пользователей.
Р7-Офис
Р7-Офис — отечественный пакет для офисной работы, включающий в себя редакторы таблиц, презентаций, почтовый клиент, трекер проектов, чаты, сервис аудио— и видеозвонков.
В сущности, для большинства небольших бизнесов, этого пакета как раз и хватит. Здесь есть все, что могут современные редакторы, программы для электронной почты, сервисы для управления проектами. “Р7-Офис” — облачное решение, доступное как для ПК (поддерживаются Windows, Linux и macOS), так и для мобильных устройств (iOS и Android). Серверная версия позволяет всей команде работать с документами одновременно, а интеграция с облаками позволяет работать с документами, где бы они ни хранились. Помимо этого, доступ к файлам можно предоставлять и незарегистрированным пользователям.
Серверная версия “Р7-Офис” доступен по подписке с бесплатным пробным периодом 180 дней. После цена составит 249 рублей при условии годовой подписки.
Trello
Trello — облачная программа для управления проектами в небольших группах. По сути, это цифровая версия канбан-доски, где все сотрудники видят актуальные проекты, редактируют их по мере исполнения задач, а начальники отслеживают эти процессы и координируют их.
Пользователи “доски” Trello видят все задачи компании в виде колонок из карточек, куда можно добавлять файлы, документы, писать текстовые описания и обсуждать это все в чате. Trello позволяет настроить уведомления о статусе процесса. Переносить задачи между колонками можно в один клик.
Trello наделяет пользователей разными правами, чтобы в компании соблюдался главный принцип японской методологии “канбан” — исполнитель задачи не может “закрывать” ее, то есть переносить в статус исполненных/неактуальных.
Базовый (весьма достойный) функционал доступен в бесплатной версии, а платные опции открываются за $9,99 c пользователя в год.
Slack
Slack — легендарный корпоративный мессенджер. Это программа обмена сообщениями, построенная именно для деловых задач — в качестве замены, к примеру, Telegram или WhatsApp он будет несколько громоздким.
В Slack можно создавать каналы, обмениваться личными сообщениями, передавать файлы, осуществлять поиск по архивам (в бесплатной версии — до 10 тыс. сообщений). Slack поддерживает простые интеграции (встраивания) инструментов того же Trello или Google Docs, что делает совместную работу “бесшовной.
Как и в случае с Trello, функционал бесплатной версии довольно широк — до 10 интегрированных приложений, поддержка видеозвонков между двумя пользователями и т.д. Платные версии начинаются от $8 с пользователя в месяц (при единовременной оплате за год).
GitHub
Если ваш бизнес связан с кодом — без GitHub вам не обойтись. Изначально этот ресурс задумывался как сервис для хостинга небольших проектов с открытым исходным кодом, но практика показывает, что он отлично справляется и со смежными задачами.
Некоторые умудряются даже использовать его как программу для менеджмента проектов, ставя задачи (Issues) и отслеживая их выполнение так, как если бы они представляли собой изменения в коде.
Главная задача этого сервиса — возможность “выливать” и править код, следить за историей версий в Git, “форкать” проекты и т.д. Словом, для небольших команд разработчиков — штука незаменимая.
Платные версии (начиная с GitHub Team) позволяют “скрывать” код, использовать расширенное пространство для его хранения, совершать 3000 действий в минуту. Стоимость таких пакетов начинается от $4 с пользователя в месяц.
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В общем — с этого можно начинать. Один раз настроив стэк приложений для малого бизнеса, можно значительно упростить все деловые процессы. Начать, безусловно, следует с бесплатной версии, а базовые платные приложения (за весь пакет) будут стоить в пределах $50 за одного сотрудника в месяц.