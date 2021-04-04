Программы для создания длинных скриншотов с прокруткой

Для создания обычных скриншотов целого экрана монитора, отдельного окна или выделенной области не нужно использовать никаких программ — все это реализуемо и стандартными средствами Windows. Однако стандартный инструментарий не имеет функции, позволяющей создавать снимки экрана с прокруткой, т.е. прокручиваемые/длинные/вытянутые по горизонтали скриншоты. Это обычно требуется для создания снимков веб-страниц, открытых в браузере, или вообще любых открытых на компьютере окон с прокруткой.

Подобные снимки экрана можно создавать и вручную, но при использовании программ это делается в разы быстрее. Рассмотрим такие приложения.

PicPick Бесплатная программа PicPick — популярный графический редактор, распространяемый бесплатно. В число его функциональных возможностей входит создание скриншотов в различных режимах, включая захват окон, имеющих прокрутку. Пользоваться программой довольно просто: Задействовать функцию захвата окон с прокруткой в PicPick можно несколькими способами. Первый — при запуске программы откроется окно с предложением выбрать задачу (сюда также можно попасть, открыв вкладку «Файл» в режиме редактирования изображений). Кликаем по функции «Окно с прокруткой» в блоке «Захват экрана». 1 Второй способ — кликаем правой кнопкой мыши по значку PicPick в системном трее, раскрываем раздел «Захват окна» в появившемся меню, затем выбираем пункт «Окно с прокруткой». И последний — третий способ: нажимаем на клавиатуре комбинацию клавиш «Ctrl + Alt + Print Screen» (последняя клавиша также может называться PrtScr, PrtSc или Print Scrn). Данная комбинация задана в программе по умолчанию. Ее можно изменить в настройках редактора. Независимо от способа запуска функции, останется только указать мышкой на нужное окно с прокруткой (оно должно находиться поверх всех прочих открытых окон, иначе кликнуть по нему не удастся). Создание скриншота займет какое-время — все зависит от величины (длины) захватываемого окна. При выполнении задачи PicPick будет самостоятельно прокручивать окно — в этот момент лучше не нажимать никаких клавиш и кнопок мыши. Благодаря тому, что PicPick — это, в первую очередь, редактор изображений, созданный с ее помощью скриншот можно сразу вставить в основное окно программы для последующего редактирования.

TweakShot Screen Capture Условно-бесплатная программа TweakShot Screen Capture — многофункциональная программа, основной упор в которой сделан на запись видео с экрана компьютера. Также может использоваться для редактирования изображений и создания скриншотов в различных режимах, в т.ч. и окон с прокруткой. Это условно-бесплатная программа — бесплатная версия имеет функциональные ограничения, но к созданию снимков с прокруткой это не относится. Использование TweakShot Screen Capture тоже очень простое: После установки программы на экране отобразится круглый значок с изображением иконки TweakShot Screen Capture. Наводим мышкой на этот значок, затем запускаем функцию «Capture Scrolling Window». Для создания скриншота с прокруткой также можно использовать комбинацию клавиш «Ctrl + Shift + Print Screen» (комбинацию можно изменить в настройках). Останется кликнуть мышкой по нужному окну, и программа приступит к выполнению задачи. Как и в предыдущем случае, программе потребуется некоторое время для создания скриншота, но работает она быстрее, чем PicPick. После создания снимка, тот автоматически откроется для редактирования, откуда его можно будет сохранить.

Apowersoft Screen Capture Условно-бесплатная программа Apowersoft Screen Capture — практически полный аналог предыдущей программы. Приложение также предназначено для захвата видео с экрана, редактирования изображений и создания скриншотов в различных режимах. Apowersoft Screen Capture — условно-бесплатная программа с функциональными ограничениями, но, как и в случае с TweakShot, это не относится к функционалу создания снимков экрана (разве что каждый раз перед запуском той или иной функции придется закрывать окно с предложением приобретения лицензии). Создание прокручивающихся скриншотов при помощи Apowersoft Screen Capture можно воспользоваться одним из двух способов: Устанавливаем режим создания скриншотов, выбрав элемент «Scroll windows» в основном окне программы, затем нажимаем большую круглую кнопку в правом нижнем углу. Т.к. ранее мы выбрали режим создания прокручивающихся скриншотов, он будет всегда запускаться при нажатии комбинации клавиш «Ctrl + Q» (можно изменить в настройках в разделе «Hot Keys»). Дальше все стандартно — просто кликаем по нужному окну. Созданный скриншот будет открыт в редакторе — отсюда его можно будет сохранить в любом месте на компьютере.

FastStone Capture (FS Capture) Условно-бесплатная программа FastStone Capture — еще одна программа «3 в 1»: редактор изображений, средство записи видео с экрана и создания скриншотов в различных режимах. Приложение также распространяется по условно-бесплатной модели. Функциональных ограничений никаких нет, однако присутствует лимит по количеству дней использования (не более 30 суток). У FastStone Capture имеется малоразмерная портативная версия (доступна для скачивания с нашего сайта по ссылке выше). Если нет необходимости в ежедневном создании прокручиваемых скриншотов, удобно использовать именно ее. Запуск требуемой нам функции в FastStone Capture можно осуществить несколькими способами: Путем нажатия кнопки «Capture Scrolling Windows» в маленьком окне, отображающемся при запуске программы. Путем запуска из окна редактирования изображений функции «Capture Scrolling Windows» в меню «Capture». Нажатием комбинации клавиш «Ctrl + Alt + Print Screen», которую можно изменить в настройках (вкладка «Hotkeys»). Отснятый скриншот также будет открыт в редакторе изображений.