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Лучшие программы 09.04.2026 6 минут

Программы для создания длинных скриншотов с прокруткой

Обзор и инструкции по использованию программ для создания длинных скриншотов.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Для создания обычных скриншотов целого экрана монитора, отдельного окна или выделенной области не нужно использовать никаких программ — все это реализуемо и стандартными средствами Windows. Однако стандартный инструментарий не имеет функции, позволяющей создавать снимки экрана с прокруткой, т.е. прокручиваемые/длинные/вытянутые по горизонтали скриншоты. Это обычно требуется для создания снимков веб-страниц, открытых в браузере, или вообще любых открытых на компьютере окон с прокруткой.

Подобные снимки экрана можно создавать и вручную, но при использовании программ это делается в разы быстрее. Рассмотрим такие приложения.

PicPick

Бесплатная программа

PicPick — популярный графический редактор, распространяемый бесплатно. В число его функциональных возможностей входит создание скриншотов в различных режимах, включая захват окон, имеющих прокрутку. Пользоваться программой довольно просто:

  • Задействовать функцию захвата окон с прокруткой в PicPick можно несколькими способами. Первый — при запуске программы откроется окно с предложением выбрать задачу (сюда также можно попасть, открыв вкладку «Файл» в режиме редактирования изображений). Кликаем по функции «Окно с прокруткой» в блоке «Захват экрана».

PicPick1

  • Второй способ — кликаем правой кнопкой мыши по значку PicPick в системном трее, раскрываем раздел «Захват окна» в появившемся меню, затем выбираем пункт «Окно с прокруткой».

Программа PicPick

  • И последний — третий способ: нажимаем на клавиатуре комбинацию клавиш «Ctrl + Alt + Print Screen» (последняя клавиша также может называться PrtScr, PrtSc или Print Scrn). Данная комбинация задана в программе по умолчанию. Ее можно изменить в настройках редактора.

Настройка горячих клавиш в PicPick

  • Независимо от способа запуска функции, останется только указать мышкой на нужное окно с прокруткой (оно должно находиться поверх всех прочих открытых окон, иначе кликнуть по нему не удастся).

Создание скриншота сайта через PicPick

  • Создание скриншота займет какое-время — все зависит от величины (длины) захватываемого окна. При выполнении задачи PicPick будет самостоятельно прокручивать окно — в этот момент лучше не нажимать никаких клавиш и кнопок мыши.

Благодаря тому, что PicPick — это, в первую очередь, редактор изображений, созданный с ее помощью скриншот можно сразу вставить в основное окно программы для последующего редактирования.

TweakShot Screen Capture

Условно-бесплатная программа

TweakShot Screen Capture — многофункциональная программа, основной упор в которой сделан на запись видео с экрана компьютера. Также может использоваться для редактирования изображений и создания скриншотов в различных режимах, в т.ч. и окон с прокруткой. Это условно-бесплатная программа — бесплатная версия имеет функциональные ограничения, но к созданию снимков с прокруткой это не относится.

Использование TweakShot Screen Capture тоже очень простое:

  • После установки программы на экране отобразится круглый значок с изображением иконки TweakShot Screen Capture. Наводим мышкой на этот значок, затем запускаем функцию «Capture Scrolling Window».

TweakShot Screen Capture

  • Для создания скриншота с прокруткой также можно использовать комбинацию клавиш «Ctrl + Shift + Print Screen» (комбинацию можно изменить в настройках).

Программа TweakShot Screen Capture

  • Останется кликнуть мышкой по нужному окну, и программа приступит к выполнению задачи.

Как и в предыдущем случае, программе потребуется некоторое время для создания скриншота, но работает она быстрее, чем PicPick. После создания снимка, тот автоматически откроется для редактирования, откуда его можно будет сохранить.

Apowersoft Screen Capture

Условно-бесплатная программа

Apowersoft Screen Capture — практически полный аналог предыдущей программы. Приложение также предназначено для захвата видео с экрана, редактирования изображений и создания скриншотов в различных режимах. Apowersoft Screen Capture — условно-бесплатная программа с функциональными ограничениями, но, как и в случае с TweakShot, это не относится к функционалу создания снимков экрана (разве что каждый раз перед запуском той или иной функции придется закрывать окно с предложением приобретения лицензии).

Создание прокручивающихся скриншотов при помощи Apowersoft Screen Capture можно воспользоваться одним из двух способов:

  1. Устанавливаем режим создания скриншотов, выбрав элемент «Scroll windows» в основном окне программы, затем нажимаем большую круглую кнопку в правом нижнем углу.

Apowersoft Screen Capture

  1. Т.к. ранее мы выбрали режим создания прокручивающихся скриншотов, он будет всегда запускаться при нажатии комбинации клавиш «Ctrl + Q» (можно изменить в настройках в разделе «Hot Keys»).

Настройки Apowersoft Screen Capture

Дальше все стандартно — просто кликаем по нужному окну. Созданный скриншот будет открыт в редакторе — отсюда его можно будет сохранить в любом месте на компьютере.

FastStone Capture (FS Capture)

Условно-бесплатная программа

FastStone Capture — еще одна программа «3 в 1»: редактор изображений, средство записи видео с экрана и создания скриншотов в различных режимах. Приложение также распространяется по условно-бесплатной модели. Функциональных ограничений никаких нет, однако присутствует лимит по количеству дней использования (не более 30 суток). У FastStone Capture имеется малоразмерная портативная версия (доступна для скачивания с нашего сайта по ссылке выше). Если нет необходимости в ежедневном создании прокручиваемых скриншотов, удобно использовать именно ее.

Запуск требуемой нам функции в FastStone Capture можно осуществить несколькими способами:

  1. Путем нажатия кнопки «Capture Scrolling Windows» в маленьком окне, отображающемся при запуске программы.

FastStone Capture

  1. Путем запуска из окна редактирования изображений функции «Capture Scrolling Windows» в меню «Capture».

Программа FastStone Capture

  1. Нажатием комбинации клавиш «Ctrl + Alt + Print Screen», которую можно изменить в настройках (вкладка «Hotkeys»).

Настройки FastStone Capture

Отснятый скриншот также будет открыт в редакторе изображений.

ShareX

Бесплатная программа

ShareX — многофункциональная программа, объединяющая в себе инструменты для захвата экрана (как скриншоты, так и видео), графический редактор, средства выгрузки файлов на различные веб-сервисы и целый арсенал вспомогательных инструментов для веб-дизайнеров.

В списке функций приложения также числится и создание скриншотов прокручиваемых окон. Одна из отличительных особенностей ShareX — возможность выбора метода прокручивания окна, ограничение количества прокруток за одну операцию и выполнение определенных пользователем действий по завершению создания снимков.

Создание скриншотов с прокруткой при помощи ShareX происходит следующим образом:

  1. Предварительно можно указать программе действие (или одновременно несколько), которое она выполнит по окончанию создания скриншота. Делается это в меню «Задачи после захвата». По умолчанию скриншоты сохраняются в файл, копируются в буфер обмена и загружаются на веб-сервис Imgur. Оставим как есть.
  1. Далее запускаем функцию «Захват с прокруткой» из меню «Захват».

ShareX

  1. Выбираем мышкой целевое окно (можно выбрать любое, т.к. на следующем шаге будет возможность повторного выбора окна). Это действие приведет к открытию дополнительного окна с настройками запущенной операции.

Программа ShareX

  1. Если нужно выбрать другое окно для захвата или его часть, нажимаем кнопку «Выбрать окно или его элемент для прокрутки» или «Выбрать область…». Напротив опции «Метод прокрутки» можно выбрать один из вариантов прокручивания окна, немного ниже напротив опции «Макс. Прокруток» — установить лимит прокруток.
  2. Нажимаем кнопку «Начать захват» и ожидаем окончания операции. Созданный скриншот отобразится в этом же окне во вкладке «Вывод». Здесь есть удобная функция, позволяющая вырезать из финишного изображения некоторое количество составляющих его скриншотов. Останется нажать кнопку «Загрузить/сохранить в соответствии…», и программа выполнит заданные на первом шаге действия с изображением.

Настройка скриншота с прокруткой в ShareX

При необходимости в настройках программы можно определить горячие клавиши для запуска функции создания скриншотов с прокруткой.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

PicPick
PicPick

Версия 7.6.1

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