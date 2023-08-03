Программы для изменения разрешения экрана

Изменить разрешение экрана можно не только средствами Windows или панели управления настройками драйвера видеокарты, но и при помощи специализированных утилит. Такие программы более удобны в использовании, нежели стандартные инструменты, они зачастую обладают дополнительными полезными функциями.

Например, некоторые из них позволяют выбрать несколько вариантов разрешений, чтобы быстро переключаться между ними. Многие из этих утилит также могут работать в среде с несколькими дисплеями, позволяя настраивать разрешение для каждого из них по отдельности. Кроме того, существуют программы для изменения разрешения с функциями изменения цвета, битовой глубины и частоты обновления экрана.

Carroll Бесплатная программа Carroll — небольшая бесплатная утилита, позволяющая изменять разрешение экрана в пару кликов мышью. Программа поддерживает видеокарты с несколькими разъемами для подключения мониторов и способна изменять разрешение на каждом из них по отдельности. В список прочих возможностей утилиты Carroll входят: Возможность изменения разрешения только для текущего сеанса (при следующем включении компьютера будут использованы системные настройки разрешения).

Автоматическое восстановление позиций значков/ярлыков на рабочем столе (обычно их местоположение сбивается при уменьшении разрешения).

Наличие опции отображения разрешений со всеми возможными частотами обновления дисплея. Также отметим, что программа Carroll позволяет задавать настройки разрешения монитора (или нескольких) для каждой учетной записи Windows по отдельности. Для этого, авторизовавшись в системе и запустив утилиту, следует использовать функцию «Изменять разрешение экрана и применять при входе в систему».

HotKey Resolution Changer Бесплатная программа HotKey Resolution Changer — бесплатная утилита, позволяющая менять разрешение сразу у нескольких мониторов. В программе реализована возможность создания и сохранения профилей с настройками разрешения для каждого разъема видеокарты. Уникальным свойством этого программного обеспечения является то, что оно позволяет создавать от 2 до 9 сочетаний клавиш для быстрого переключения между несколькими разрешениями экрана, такими как 800*600, 640*480, 1024*768 и т. д. Помимо разрешения экрана, HotKey Resolution Changer также предоставляет возможность регулировки параметров битовой глубины и частоты обновления экрана. Впрочем, битовая глубина остается равной 32 битам для всех разрешений, но частоту обновления экрана можно изменить на 60, 72 или 75 Гц. Использование программы HotKey Resolution Changer осуществляется следующим образом: Первый шаг — установить количество горячих клавиш в блоке Number of HotKeys в нижней части окна.

в нижней части окна. В соответствии с выбранным количеством горячих клавиш пользователь увидит такое же количество созданных разделов с настройками в интерфейсе программы, в которых осуществляется установка экрана и частоты обновления экрана, а также выбор горячей клавиши для активации заданных параметров.

Чтобы изменить разрешение экрана, пользователю останется нажимать заданную комбинацию клавиш.

Также отметим, наличие в HotKey Resolution Changer опции Raw Mode, активация которой позволит отобразить все доступные режимы работы графического адаптера для текущего монитора.

jRes Бесплатная программа jRes — одна из самых простых программа для изменения разрешения экрана. Это портативное программное обеспечение, которое может запускаться непосредственно с флэш-накопителя без необходимости установки в систему. Утилита jRes не имеет пользовательского интерфейса — установка разрешения экрана осуществляется из системного трея. Кликнув правой кнопкой мыши по значку, пользователь увидит все доступные настройки разрешения с частотами обновления: Помимо разрешения, программа jRes позволяет отдельно изменять битовую глубину цвета (8, 16 или 32 бит на пиксель).



Resolution Changer SX2 Бесплатная программа Resolution Changer SX2 — по принципу работы данная программа является аналогом предыдущей. Как и в случае с jRes, управление утилитой Resolution Changer SX2 осуществляется из контекстного меню значка в системном трее. Все доступные значения разрешений для экрана можно найти в разделе All Resolutions основного меню: Также из контекстного меню для быстрой активации доступно 4 готовых пресета с настройками разрешения. Их можно заменить собственными пресетами, открыв в меню пункт Configure Pre-Sets:

В левой части отобразившегося окна Change Default Resolutions, что изображено на скриншоте выше, нужно выбрать разрешение, которое будет добавлено в основное меню, затем кликнуть по кнопке «>» под одним из 4-х элементов Default Item 1/2/3/4.