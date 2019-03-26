На отсканированных документах могут появиться дефекты из-за неисправности сканера. Это становится причиной того, что текст на скане невозможно прочитать. Чтобы решить проблему, нужно воспользоваться специальным софтом, который помогает быстро распознать текст электронных документов.

RiDoc RiDoc — программа для сканирования и распознавания текста на электронных документах и графических изображениях. В ПО есть инструмент, который используется для склейки нескольких документов в один, а также функция настройки яркости и контрастности полученных сканов документов. Загрузите изображение в программу RiDoc. Для этого нажмите "Открыть" и выберите файл на компьютере через встроенный проводник. Нажмите кнопку "Распознать" на панели инструментов. Утилита запустит автоматический процесс распознавания текста на загруженном графическом изображении или скане документа. Результат распознавания текста отобразится справа от изображения в формате текста, который можно скопировать в буфер обмена. Чтобы выполнить сканирование документов, выберите инструмент "Сканер". Далее нужно подключить сканер к компьютеру и начать сканирование. Главные преимущества программы RiDoc: поддержка более 40 языков для распознавания текста;

инструмент для печати и сканирования документов;

склейка нескольких электронных документов в один;

возможность настройки яркости и контрастности скана документов. Недостатки утилиты: нет возможности отправки PDF-документов по электронной почте;

нельзя создать несколько профилей для работы. Приложение RiDoc переведено на русский язык. Цена полной версии — 350 рублей, есть бесплатная пробная версия с ограниченным функционалом.

NAPS2 NAPS2 — утилита для сканирования документов и распознавания текста. В приложении есть возможность пакетного сканирования и инструмент для печати документов. Отсканированные документы формата PDF можно отправить по электронной почте. Чтобы выполнить сканирование документов с помощью утилиты NAPS2, необходимо выбрать инструмент "Сканировать". Откроется окно создания нового профиля. Укажите отображаемое имя, выберите тип драйвера — WIA/TWAIN. Далее нужно выбрать устройство для сканирования, источник бумаги, размер страницы и разрешение. Установите глубину цвета отсканированного документа, настройте масштаб и яркость. После выполнения этих настроек профиля можно приступать к сканированию. Выберите инструмент "Распознавание", чтобы начать процесс распознавания текста на отсканированном документе или графическом изображении. Откроется небольшое окно, в котором нужно выбрать язык текста для распознавания. Выберите один или несколько языков. Утилита автоматически загрузит языковые пакеты для приложения NAPS2. Нажмите "Импорт" и выберите файл для распознавания текста. После загрузки документа нажмите "Распознавание". Утилита автоматически распознает текст, который присутствует на изображении или электронном документе. Основные преимущества программы NAPS2: пакетное сканирование документов;

распознавание текста на более чем на 100 языках;

отправка полученных файлов формата PDF по электронной почте;

возможность создания нескольких профилей для работы;

печать документов через принтер. Недостатки приложения: отсутствует инструмент для склейки нескольких электронных документов;

нет возможности работы с веб-камерой;

нет функции поиска по тексту. NAPS2 можно загрузить и установить на компьютер бесплатно, интерфейс переведен на русский язык.

AfterScan AfterScan — программа, которая помогает выполнить процесс распознавания текста на отсканированных документах. В приложении доступна функция проверки орфографии, можно загрузить новые словари в программу, есть инструмент для поиска содержимого по тексту. Полученный текст после распознавания можно открыть во внешнем редакторе в браузере. Загрузите отсканированный документ через меню "Файл" - "Открыть". Для этого нужно указать местоположение файла на компьютере через встроенный проводник. Программа автоматически определит текст. Чтобы исправить все ошибки, которые допустила программа AfterScan во время определения текста, перейдите в раздел меню "Процесс" и выберите функцию "OCR Чистка". Доступно два режима поиска и исправления ошибок: интерактивный — утилита дает возможность контролировать процесс исправления ошибок самостоятельно; автоматический — все основные действия утилита выполнит в автоматическом режиме. Преимущества утилиты AfterScan: инструмент для установки защиты текста от внесения изменений;

возможность загрузки дополнительных словарей для более точного распознавания текста;

поиск и замена текста;

возможность форматирования текста: выделение жирным, курсивом, создание списков;

работа с текстом через внешний редактор. Недостатки приложения: нельзя отправить текст по электронной почте;

отсутствует возможность объединения документов;

нельзя сделать фотографию документа через веб-камеру. Программа AfterScan полностью переведена на русский язык. Цена лицензии — 15 долларов, но есть бесплатная демо-версия с ограниченным функционалом.

TopOCR TopOCR — софт, который помогает распознать текст на графических изображения. В программе есть возможность сканирования документов, функция автоматического распознавания текста и возможность работы через подключенную компьютеру веб-камеру. Также можно распечатать отсканированные документы. Перейдите в раздел меню "File" и выберите инструмент "Scan Image" — данная функция используется для сканирования документов. Полученный файл в формате изображения отобразится в приложении TopOCR. Также отсканированный документ можно использовать в качестве файла для распознавания текста. Чтобы загрузить уже готовый скан выберите функцию "Open" в меню "File". Далее нужно указать полный путь к расположению файла на компьютере. После того, как файл открыт, можно приступать к процессу распознавания текста. Для этого выберите инструмент "OCR", который находится в верхнем меню утилиты. Приложение автоматически распознает текст, который изображен на картинке. Приложение TopOCR обладает следующими преимуществами: возможность сканирования и печати документов;

быстрое распознавание текста на сканах;

настройка яркости, контрастности и масштабирования графического изображения;

инструмент для работы с подключенной к компьютеру веб-камерой. Главные недостатки утилиты: нет функции для склейки электронных документов;

отсутствует возможность загрузки дополнительных языковых пакетов;

нельзя отправить отсканированные документы по электронной почте. Утилита TopOCR имеет интерфейс на английском языке. Стоимость полной версии программы — 5 долларов, но можно загрузить и установить на компьютер бесплатную пробную версию на 30 дней.