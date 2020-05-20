Как отсканировать QR-код на компьютере?

QR-код — один из разновидностей штрихкодов, используемый не только в торговле, но и в качестве носителя закодированной текстовой информации. Чаще всего QR-код содержит веб-ссылку, ведущую на информационную статью или мобильное приложение (например, на Google Play или App Store).

Для считывания QR-кодов, как правило, используется смартфон или планшет с камерой. Все уже давно привыкли сканировать такие коды при помощи телефона, используя для этого специальные мобильные приложения (или стандартное приложение «Камера»).

Но как быть, если под рукой нет смартфона, а есть только стационарный компьютер или ноутбук? Есть несколько решений — использовать программу для считывания QR-кодов, расширение для браузера или специализированный веб-сервис.

QR Code Desktop Reader & Generator Бесплатная программа QR Code Desktop Reader & Generator — самая известная программа для компьютеров, позволяющая не только считывать, но и генерировать собственные QR-коды. Последняя функция нас не интересует, потому рассмотрим только модуль сканирования. Утилита QR Code Desktop Reader & Generator предлагает сразу 4 способа считывания, обеспечивая пользователя возможностью работы с QR-кодами в самых различных ситуациях: Считывание QR-кода из выделенной области экрана (функция «From screen»). Кликнув по соответствующей кнопке в программе, нужно будет при помощи мыши выделить QR-код на экране — тот автоматически отобразится в центре окна, а ниже — раскодированный текст. Сканирование QR-кодов при помощи веб-камеры (функция «From webcam»). Данная функция в точности повторяет таковую у смартфонов, только вместо камеры мобильного устройства используется веб-камера (в т.ч. и та, что встроена в ноутбук). Если есть необходимость просканировать QR-код с какой-нибудь упаковки товара, эта функция придется кстати. Считывание QR-кода из файла (функция «From File»). Здесь все просто — выбираем сохраненное на компьютере изображение с QR-кодом, и программа автоматически раскодирует текст из него. Причем на картинке может быть изображено что-то помимо QR-кода — приложение автоматически найдет его (т.е. нет необходимости что-то вырезать). Программа поддерживает все популярные форматы изображений: BMP, JPG, PNG, GIF и TIFF. Считывание QR-кода из буфера обмена (функция «From clipboard»). Это наиболее быстрая в использовании функция: копируем картинку в буфер обмена (например, кликаем по изображению в браузере правой кнопкой мыши и выбираем «Копировать изображение»), затем нажимаем в программе кнопку «From clipboard».

Использование расширений для браузеров Разработчики расширений для браузеров также не оставили без внимания вопрос сканирования и генерации QR-кодов. Одно из таких расширений — QR Code. Создано оно для браузера Google Chrome, но работает на любом другом веб-обозревателе на движке Chromium (это и Opera, и Яндекс.Браузер): Перейдите по ссылке, ведущей в «Интернет-магазин Chrome», и установите расширение «QR Code». В правом верхнем углу браузера нажмите кнопку «Расширения», затем кликните по значку «QR Code». Откроется небольшое окно, в котором будет отображен автоматически сгенерированный QR-код из ссылки, которая открыта в текущей вкладке. Но нам нужен сканер, поэтому нажимаем кнопку «Scan» в правом нижнем углу окна расширения. В браузере откроется новая вкладка. Здесь можно выбрать один из трех способов сканирования QR-кода: «Scan an Image by It's URL» (сканирование QR-кода по ссылке на изображение). Скопируйте ссылку на картинку (не саму картинку, а именно ссылку на нее) QR-кода, вставьте ее в эту строку и нажмите кнопку «Load & Scan» «Scan With Camera» (сканирование при помощи веб-камеры). Нажмите кнопку «Open Camera», наведите веб-камеру на QR-код, и плагин автоматически раскодирует его); «Select or Drag a Local Image File» (сканирование QR-кода из файла изображения). Нажимаем кнопку «Open File» и выбираем изображение с QR-кодом (также допускается наличие "лишних" объектов на изображении). Расширением поддерживает большое число форматов графических файлов, включая такие редко используемые, как SVGZ или JXL. Пользователи браузера Mozilla Firefox также имеют возможность установки расширений для считывания QR-кодов (ни один плагин от Chrome в Firefox не работает). Одно из таких — «Context QR». Мы решили рассмотреть именно это расширение по той причине, что оно отличается от всех остальных принципом работы. Сейчас все станет понятно: Устанавливаем расширение по тому же принципу, что и в случае с Google Chrome (ссылка на скачивание с официального сайта расширений Firefox).

Расширение «Context QR» не имеет видимых окон. Вместо этого оно интегрируется в контекстное меню браузера, вызываемое при клике правой кнопкой мыши по изображению. Кликните по любой открытой в браузере картинке с QR-кодом и выберите в меню самый нижний пункт «Распознать как QR-код»: Сразу после в нижнем правом углу экрана отобразится всплывающее уведомление с раскодированным текстом, который также будет скопирован в буфер обмена, и его можно будет вставить в документ, текстовое поле и т.д. «QR Code» и «Context QR» — не единственные расширения, позволяющие сканировать QR-коды. Вот несколько альтернативных вариантов для Google Chrome, Opera и Яндекс.Браузера: QR Scanner

QR Code Reader

QR Code Scanner Пара вариантов для браузера Mozilla Firefox: QR Code (Generator and Reader)

QR Code Reader