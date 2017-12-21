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Программы для удаленного доступа и управления компьютером

TeamViewer, Ammyy Admin, AnyDesk и другие программы для удаленного управления Windows-компьютером.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

При необходимости управлять чьим-либо компьютером или, наоборот, предоставить управление над своим компьютером через локальную или глобальную сеть используются специальные утилиты для удаленного доступа. Рассмотрим функциональные возможности наиболее популярных программ данной категории.

TeamViewer

TeamViewer — одна из первых программ для удаленного доступа к ПК. На данный момент она установлена более чем на 15 млн. компьютерах по всему миру. Столь широкую популярность TeamViewer получила благодаря трем факторам — широкие функциональные возможности, простота использования и отсутствие необходимости приобретения лицензии (если утилита используется в личных некоммерческих целях).

Как и в случае со всеми подобными программами, TeamViewer должен быть установлен как на управляющей, так и на управляемой машине. Получить доступ к компьютеру в локальной сети или на другом конце света можно уже сразу после установки программы. Пользователю лишь достаточно знать идентификационный номер удаленного ПК и пароль. Эти данные формируются автоматически и каждый раз по-новому при запуске программы.

Главное окно TeamViewer:

Программа TeamViewer

Поля "Ваш ID" и "Пароль" — сгенерированные случайным образом уникальные данные. Они требуется для подключения к удаленному компьютеру. Если ваш ПК является управляющим, нужно связаться с владельцем управляемого компьютера и запросить у него ID И пароль. Если же наоборот — потребуется предоставить эти данные владельцу управляющего ПК.

Как видно из изображения выше, подключить к удаленному компьютеру можно в одном из трех режимов:

  • Удаленное управление. Полный доступ к монитору, клавиатуре, мышке и другим устройствам удаленного ПК.
  • Передача файлов. Режим работы, в котором управляющий компьютер получает доступ к жесткому диску и другим носителям, подключенным к удаленному ПК. Имеется возможность отправки и приема любых файлов.

Вкладка "Remote Management":

Вкладка «Remote Management» TeamViewer

Из данной вкладки можно осуществлять мониторинг состояния удаленного компьютера, запускать удаленное сканирование на вирусы и выполнять резервное копирование данных с него с сохранением файлов в облачном хранилище. Настройка параметров работы той или иной функции осуществляется не через программу, а в личном кабинете (веб-интерфейсе) на сайте TeamViewer.

Личный кабинет на сайте TeamViewer

К сожалению, все эти функции — платные. Бесплатно ими пользоваться можно только в течение 14 дней с момента активации (также выполняется на сайте в личном кабинете).

Вкладка "Конференция":

Вкладка «Конференция» TeamViewer

TeamViewer — это еще и мощная программа для организации конференцсвязи. Здесь доступны следующие функции:

  • Демонстрация экрана. Удаленные пользователи смогут просматривать все, что происходит на экране компьютера, но не управлять им.
  • Видеозвонок. Установка видеосвязи с одни или более компьютерами.
  • Телефон. Установка голосовой связи с одним и более ПК.

Вкладка "Компьютеры и контакты":

Если в системе TeamViewer создать учетную запись, это позволит в будущем добавлять к себе в базу контактные данные других пользователей программы. Все добавленные пользователи будут отображены в данной вкладке, а для подключения к ним более не потребуется ввода ID и пароля (при соответствующих настройках TeamViewer удаленного ПК).

Вкладка «Компьютеры и контакты» TeamViewer

Вкладка "Чат", групповое общение или личная переписка с другими пользователями программы, добавленными в контакты друг к другу.

Вкладка «Чат» TeamViewer

Дополнительные функции и особенности TeamViewer

Если открыть окно настроек TeamViewer, можно сразу же убедиться в многофункциональности данной программы. Отметим основные моменты:

  • Возможность работы через прокси-сервер.

Настройка прокси в TeamViewer

  • Возможность настройки качества отображения картинки с удаленного ПК или веб-камер, задействованных в конференции (если скорость интернета не позволяет, всегда можно снизить качество картинки).

Опции управления TeamViewer

  • Возможность видеозаписи процесса управления удаленным компьютером.

Настройка видеозаписи в TeamViewer

  • Тонкая настройка прав доступа к своему компьютеру.

Настройка доступа в TeamViewer

  • Возможность распечатки документов с компьютера при использовании удаленного принтера.
  • Наличие клиентов TeamViewer на разных платформах — Windows, MACOS, iOS и Android. Однако управление мобильными устройствами невозможно, но можно с их помощью управлять любым компьютером.

Добавим, что TeamViewer можно запустить как с предварительной установкой на ПК, так и без установки (достаточно выбрать соответствующую функцию при запуске установщика):

Варианты запуска TeamViewer

Недостатки TeamViewer

К списку минусов популярного TeamViewer следует отнести:

  • Относительно высокие системные требования.
  • Платный дополнительный функционал.
  • Достаточно высокая (от 2000 руб.) стоимость лицензии для корпоративных пользователей.
  • Наличие всплывающей рекламы платной версии TeamViewer.

Ammyy Admin

Кому не хочется утрудняться с настройками программы для удаленного доступа, стоит обратить внимание на данную утилиту. Ammyy Admin — предельно простая в управлении утилита, служащая для одной лишь цели — управление уделанным ПК и предоставление доступа к своему компьютеру. Весь интерфейс программы Ammyy Admin выглядит следующим образом:

Программа Ammyy Admin

Как и в случае с TeamViewer, утилита Ammyy Admin генерирует случайный идентификационный номер и пароль к компьютеру. Узнав соответствующие данные от владельца удаленного ПК, можно сразу же начинать управлять им.

Также Ammyy Admin позволяет вместо ID использовать IP-адрес сетевой карты. Но в этом случае подключиться к ПК можно будет только в том случае, если компьютеры объединены в сеть либо имеют "белый" IP-адрес, выданный интернет-провайдером. При необходимости пользователь сможет установить на удаленном компьютере специальную службу:

Установка службы Ammyy Admin

После этого для доступа к управляемому ПК не потребуется запускать саму программу. Служба работает в фоновом режиме. Пользователь удаленного компьютера даже не будет знать, что к нему кто-то подключился. За эту особенность многие антивирусы определяют Ammyy Admin как вирусную или потенциально опасную программу, не давая ее даже запустить в обычном режиме работы.

В настройках программы можно задать качество передаваемой картинки, а также ограничить некоторые права доступа к своему компьютеру:

Настройка прав доступа в Ammyy Admin

Еще один важный момент — Ammyy Admin способен шифровать весь исходящий сетевой трафик от управляющего компьютера, что не позволит злоумышленникам перехватить ID, пароль и вообще все передаваемые данные между двумя машинами.

Настройки безопасности Ammyy Admin

А при необходимости работу Ammyy Admin можно организовать через прокси-сервер:

Настройка прокси в Ammyy Admin

Также реализована возможность управления файлами на удаленном компьютере. По умолчанию доступ открыт ко всем запоминающим устройствам, но при необходимости можно задать только определенный логический диск или папку.

Настройка файлового менеджера Ammyy Admin

Минусы Ammyy Admin

К недостаткам бесплатной версии Ammyy Admin относятся:

  • Отсутствие версий для мобильных устройств.
  • Возможно ухудшение качества соединения (если перегружены серверы).
  • При соединении через ID возможны (также зависит от загруженности серверов) ограничения по продолжительности сеансов связи — 15 часов в месяц.
  • Реклама и всплывающие сообщения.

AeroAdmin

Разработчики программы AeroAdmin (скачать можно здесь), по всей видимости, имеют тесные связи с разработчиками Ammyy Admin, а, может быть, одни позаимствовали идеи у других. Дело в том, что пользовательский интерфейс и функциональные возможности у этих программ очень похожи, хотя, конечно, есть и различия.

Так выглядит главное окно утилиты AeroAdmin:

Программа AeroAdmin

В глаза сразу бросается отсутствие пароля для подключения, т.е. к любому удаленному компьютеру можно подключиться без него, используя только идентификационный номер или IP-адрес (но при необходимости пароль можно установить в настройках).

Утилита AeroAdmin имеет три основных режима работы:

  1. Полное управление.
  2. Только просмотр.
  3. Передача файлов.

Режимы работы AeroAdmin

Также на изображениях выше в нижней части окна программы можно увидеть сообщение о безопасном подключении. AeroAdmin шифрует весь трафик комбинацией алгоритмов AES и RSA, что является положительным качеством утилиты.

Настроек у AeroAdmin такое же небольшое количество, как и в случае с Ammyy Admin. Можно настроить качество передаваемой видеокартинки, сеть (включая соединение через прокси), качество записываемого видео и др.:

Настройки программы AeroAdmin

Практически ничем не отличаются от Ammyy Admin и возможности программы в плане настроек прав доступа к компьютеру:

Настройки прав доступа в AeroAdmin

Есть здесь неудобство. Пароль задается индивидуально для каждого удаленного компьютера-оператора. Если требуется задать один общий пароль, то в графу ID требуется вручную прописать "ANY" (у Ammyy Admin этот параметр выбирается из списка).

Еще одна схожесть этих двух программ — возможность установки в систему специальной службы, которая позволит в будущем соединяться с компьютером без какого-либо контроля со стороны пользователя. Установка осуществляется примерно также:

Установка службы AeroAdmin

Из интерактива отметим наличие в окне управления доски для рисования и прочие стандартные функции, а также возможность отправки, т.н. "SOS-сообщений" прямо из программы на любой почтовый ящик.

Отправка e-mail через AeroAdmin

Недостатки AeroAdmin

Утилита Ammyy Admin имеют следующие видные недостатки:

  • В бесплатной версии не работает режимы работы "Файловый менеджер", нельзя установить связь через прокси-сервер.
  • Ограничение по времени использованию (не более 17 часов связи в месяц).
  • Реклама и всплывающие окна.

AnyDesk

Утилита AnyDesk по функциональным возможностям находится где-то между TeamViewer и Ammyy Admin с его "почти клоном" AeroAdmin. Программа может запускаться без установки, имеет удобный современный пользовательский интерфейс, обладает разнообразными интерактивными функциями, и пи всем этом потребляет малое количество компьютерных ресурсов.

Основное окно программы AnyDesk:

Программа AnyDesk

Здесь все стандартно, кроме одного момента — 9-значный ID указан, но нет пароля. По умолчанию AnyDesk запускается в режиме неконтролируемого доступа, т.е. для подключения к удаленному или предоставления доступа к своему ПК потребуется только идентификационный номер.

Как видно из изображения, AnyDesk может работать в двух режимах — управление и обзор файлов. При выборе второго варианта запускается двухоконный файловый менеджер на подобии Total Commander. По умолчанию доступ открыт ко всем физическим и логическим дискам удаленного компьютера.

Файловый менеджер AnyDesk

В AnyDesk реализована функция автоматического поиска компьютеров в локальной сети. Если таковые имеются, и на них установлена утилита, в центре окна программы в разделе "ОБНАРУЖЕННЫЕ" отобразится соответствующий список.

Окно настроек программы:

Настройки программы AnyDesk

Если кликнуть по элементу "Изменить пароль доступа" в главном окне программы, откроется вкладка "Безопасность" меню настроек (но это не единственный способ открытия окна настроек). При установке переключателя в положение "Отключено" в блоке "Интерактивный доступ" программа начнет запрашивать пароль у управляющего компьютера. А сам пароль задается в блоке "Неконтролируемый доступ" при включенном параметре "Разрешить неконтролируемый доступ".

Все остальные настройки стандартные: качество передаваемой картинки и аудио, возможность установки связи через прокси-сервер, включение/выключение передачи файлов.

Функционал AnyDesk

Отметим следующие функциональные возможности AnyDesk:

  • Возможность записи видео с удаленного ПК.

Настройки записи видео AnyDesk

  • Использование удаленного принтера (для этого программу недостаточно просто запустить, ее следует именно установить).

Настройка принтера в AnyDesk

  • Наличие разнообразных интерактивных элементов в окне управления удаленным ПК — чат, доска для рисования и др.

Чат AnyDesk

  • Гибкие настройки доступа (разрешений для удаленных пользователей).

Настройки прав доступа в AnyDesk

Отметим также, что утилита AnyDesk доступна для множества платформ — Windows, macOS, Android, iOS, Linux, FreeBSD, Raspberry Pi и Chrome OS.

Недостатки AnyDesk

Из отрицательных сторон AnyDesk отметим лишь относительно высокую стоимость лицензии (в данном случае — подписки) для коммерческих пользователей: от 9 евро в месяц для одного компьютера-оператора (оформлять подписку для компьютеров-клиентов не нужно).

Radmin

Последней в нашем обзоре будет рассмотрена отечественная программа для удаленного доступа к компьютеру. В отличие от всех предыдущих утилит, Radmin состоит из двух модулей, устанавливающихся по отдельности — "Viewer" (клиент, устанавливается на управляемый ПК) и "Server" (оператор, устанавливается на управляющий ПК). Возможно, это и хорошо, т.к. установив на свой компьютер только серверную версию, можно быть уверенным, что к тебе никто не подключится.

Программа Radmin

Функциональные возможности Radmin

Утилита Radmin имеет довольно широкий набор функций. У серверного модуля это:

  • 6 режимов работы: управление, просмотр, Telnet (режим командной строки по типу "CMD" в Windows), текстовый и голосовой чаты, а также передача файлов (файловый менеджер).
  • Отправка спецкоманд на удаленный компьютер: выключение, перезагрузка или даже удаленное управление BIOS (управляемый ПК должен поддерживать соответствующую технологию).

Режимы работы Radmin

  • Возможность тонкой настройки качества принимаемой картинки и звука.

Настройки качества звука и видео в Radmin

  • Установка соединения через промежуточный сервер (т.е. доступ к удаленному ПК через другой ПК, на котором установлен серверный модуль Radmin) и другие.

Общие настройки Radmin

У клиентского модуля Radmin функционал в основном связан с предоставлением серверу тех или иных прав и возможностей управления:

  • Возможность установки прав доступа согласно внутренним настройкам Radmin либо настройкам Windows NT.

Настройки прав доступа Radmin Viewer

  • Включение/отключение удаленных функций:

Настройка функционала в Radmin Viewer

  • Предоставление доступа к ПК только с определенных IP-адресов:

Настройка IP-фильтра Radmin Viewer

Таким образом, Radmin по функционалу может сравниться с TeamViewer. Конечно, в этой программе и отсутствуют функции мониторинга через веб-интерфейс, сканирования на вирусы и т.д., но в остальном она ничем не уступает своему более известному аналогу.

Недостатки Radmin

Из минусов программы отметим:

  • Основной недостаток Radmin перед другими рассмотренными программами — отсутствие полноценной бесплатной версии (ограничение по использованию — 30 дней). Причем стоимость лицензии зависит от количества управляемых программ (т.е. чем дороже лицензия, тем большим количеством ПК можно управлять).
  • Отсутствие мобильной версии приложения.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

AnyDesk
AnyDesk

Версия 9.8.2

Программа для удаленного доступа и управления компьютером

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (7)
TeamViewer
TeamViewer

Версия 15.82.6

Программа для удаленного управления компьютером и проведения онлайн-конференций

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (5)
AeroAdmin
AeroAdmin

Версия 4.93

Программа для удаленного доступа к компьютеру

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Radmin
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Обсуждение статьи

1 отзыв

Марина

Хорошая альтернатива Litemanager, за время пользования хорошо себя показал, имеет хороший функционал