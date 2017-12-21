Программы для удаленного доступа и управления компьютером

При необходимости управлять чьим-либо компьютером или, наоборот, предоставить управление над своим компьютером через локальную или глобальную сеть используются специальные утилиты для удаленного доступа. Рассмотрим функциональные возможности наиболее популярных программ данной категории.

TeamViewer TeamViewer — одна из первых программ для удаленного доступа к ПК. На данный момент она установлена более чем на 15 млн. компьютерах по всему миру. Столь широкую популярность TeamViewer получила благодаря трем факторам — широкие функциональные возможности, простота использования и отсутствие необходимости приобретения лицензии (если утилита используется в личных некоммерческих целях). Как и в случае со всеми подобными программами, TeamViewer должен быть установлен как на управляющей, так и на управляемой машине. Получить доступ к компьютеру в локальной сети или на другом конце света можно уже сразу после установки программы. Пользователю лишь достаточно знать идентификационный номер удаленного ПК и пароль. Эти данные формируются автоматически и каждый раз по-новому при запуске программы. Главное окно TeamViewer: Поля "Ваш ID" и "Пароль" — сгенерированные случайным образом уникальные данные. Они требуется для подключения к удаленному компьютеру. Если ваш ПК является управляющим, нужно связаться с владельцем управляемого компьютера и запросить у него ID И пароль. Если же наоборот — потребуется предоставить эти данные владельцу управляющего ПК. Как видно из изображения выше, подключить к удаленному компьютеру можно в одном из трех режимов: Удаленное управление. Полный доступ к монитору, клавиатуре, мышке и другим устройствам удаленного ПК.

Передача файлов. Режим работы, в котором управляющий компьютер получает доступ к жесткому диску и другим носителям, подключенным к удаленному ПК. Имеется возможность отправки и приема любых файлов. Вкладка "Remote Management": Из данной вкладки можно осуществлять мониторинг состояния удаленного компьютера, запускать удаленное сканирование на вирусы и выполнять резервное копирование данных с него с сохранением файлов в облачном хранилище. Настройка параметров работы той или иной функции осуществляется не через программу, а в личном кабинете (веб-интерфейсе) на сайте TeamViewer. К сожалению, все эти функции — платные. Бесплатно ими пользоваться можно только в течение 14 дней с момента активации (также выполняется на сайте в личном кабинете). Вкладка "Конференция": TeamViewer — это еще и мощная программа для организации конференцсвязи. Здесь доступны следующие функции: Демонстрация экрана. Удаленные пользователи смогут просматривать все, что происходит на экране компьютера, но не управлять им.

Видеозвонок. Установка видеосвязи с одни или более компьютерами.

Телефон. Установка голосовой связи с одним и более ПК. Вкладка "Компьютеры и контакты": Если в системе TeamViewer создать учетную запись, это позволит в будущем добавлять к себе в базу контактные данные других пользователей программы. Все добавленные пользователи будут отображены в данной вкладке, а для подключения к ним более не потребуется ввода ID и пароля (при соответствующих настройках TeamViewer удаленного ПК). Вкладка "Чат", групповое общение или личная переписка с другими пользователями программы, добавленными в контакты друг к другу.

Дополнительные функции и особенности TeamViewer Если открыть окно настроек TeamViewer, можно сразу же убедиться в многофункциональности данной программы. Отметим основные моменты: Возможность работы через прокси-сервер. Возможность настройки качества отображения картинки с удаленного ПК или веб-камер, задействованных в конференции (если скорость интернета не позволяет, всегда можно снизить качество картинки). Возможность видеозаписи процесса управления удаленным компьютером. Тонкая настройка прав доступа к своему компьютеру. Возможность распечатки документов с компьютера при использовании удаленного принтера.

Наличие клиентов TeamViewer на разных платформах — Windows, MACOS, iOS и Android. Однако управление мобильными устройствами невозможно, но можно с их помощью управлять любым компьютером. Добавим, что TeamViewer можно запустить как с предварительной установкой на ПК, так и без установки (достаточно выбрать соответствующую функцию при запуске установщика):

Недостатки TeamViewer К списку минусов популярного TeamViewer следует отнести: Относительно высокие системные требования.

Платный дополнительный функционал.

Достаточно высокая (от 2000 руб.) стоимость лицензии для корпоративных пользователей.

Наличие всплывающей рекламы платной версии TeamViewer.

Ammyy Admin Кому не хочется утрудняться с настройками программы для удаленного доступа, стоит обратить внимание на данную утилиту. Ammyy Admin — предельно простая в управлении утилита, служащая для одной лишь цели — управление уделанным ПК и предоставление доступа к своему компьютеру. Весь интерфейс программы Ammyy Admin выглядит следующим образом: Как и в случае с TeamViewer, утилита Ammyy Admin генерирует случайный идентификационный номер и пароль к компьютеру. Узнав соответствующие данные от владельца удаленного ПК, можно сразу же начинать управлять им. Также Ammyy Admin позволяет вместо ID использовать IP-адрес сетевой карты. Но в этом случае подключиться к ПК можно будет только в том случае, если компьютеры объединены в сеть либо имеют "белый" IP-адрес, выданный интернет-провайдером. При необходимости пользователь сможет установить на удаленном компьютере специальную службу: После этого для доступа к управляемому ПК не потребуется запускать саму программу. Служба работает в фоновом режиме. Пользователь удаленного компьютера даже не будет знать, что к нему кто-то подключился. За эту особенность многие антивирусы определяют Ammyy Admin как вирусную или потенциально опасную программу, не давая ее даже запустить в обычном режиме работы. В настройках программы можно задать качество передаваемой картинки, а также ограничить некоторые права доступа к своему компьютеру: Еще один важный момент — Ammyy Admin способен шифровать весь исходящий сетевой трафик от управляющего компьютера, что не позволит злоумышленникам перехватить ID, пароль и вообще все передаваемые данные между двумя машинами. А при необходимости работу Ammyy Admin можно организовать через прокси-сервер: Также реализована возможность управления файлами на удаленном компьютере. По умолчанию доступ открыт ко всем запоминающим устройствам, но при необходимости можно задать только определенный логический диск или папку.

Минусы Ammyy Admin К недостаткам бесплатной версии Ammyy Admin относятся: Отсутствие версий для мобильных устройств.

Возможно ухудшение качества соединения (если перегружены серверы).

При соединении через ID возможны (также зависит от загруженности серверов) ограничения по продолжительности сеансов связи — 15 часов в месяц.

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AeroAdmin Разработчики программы AeroAdmin ( скачать можно здесь ), по всей видимости, имеют тесные связи с разработчиками Ammyy Admin, а, может быть, одни позаимствовали идеи у других. Дело в том, что пользовательский интерфейс и функциональные возможности у этих программ очень похожи, хотя, конечно, есть и различия. Так выглядит главное окно утилиты AeroAdmin: В глаза сразу бросается отсутствие пароля для подключения, т.е. к любому удаленному компьютеру можно подключиться без него, используя только идентификационный номер или IP-адрес (но при необходимости пароль можно установить в настройках). Утилита AeroAdmin имеет три основных режима работы: Полное управление. Только просмотр. Передача файлов. Также на изображениях выше в нижней части окна программы можно увидеть сообщение о безопасном подключении. AeroAdmin шифрует весь трафик комбинацией алгоритмов AES и RSA, что является положительным качеством утилиты. Настроек у AeroAdmin такое же небольшое количество, как и в случае с Ammyy Admin. Можно настроить качество передаваемой видеокартинки, сеть (включая соединение через прокси), качество записываемого видео и др.: Практически ничем не отличаются от Ammyy Admin и возможности программы в плане настроек прав доступа к компьютеру: Есть здесь неудобство. Пароль задается индивидуально для каждого удаленного компьютера-оператора. Если требуется задать один общий пароль, то в графу ID требуется вручную прописать "ANY" (у Ammyy Admin этот параметр выбирается из списка). Еще одна схожесть этих двух программ — возможность установки в систему специальной службы, которая позволит в будущем соединяться с компьютером без какого-либо контроля со стороны пользователя. Установка осуществляется примерно также: Из интерактива отметим наличие в окне управления доски для рисования и прочие стандартные функции, а также возможность отправки, т.н. "SOS-сообщений" прямо из программы на любой почтовый ящик.

Недостатки AeroAdmin Утилита Ammyy Admin имеют следующие видные недостатки: В бесплатной версии не работает режимы работы "Файловый менеджер", нельзя установить связь через прокси-сервер.

Ограничение по времени использованию (не более 17 часов связи в месяц).

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AnyDesk Утилита AnyDesk по функциональным возможностям находится где-то между TeamViewer и Ammyy Admin с его "почти клоном" AeroAdmin. Программа может запускаться без установки, имеет удобный современный пользовательский интерфейс, обладает разнообразными интерактивными функциями, и пи всем этом потребляет малое количество компьютерных ресурсов. Основное окно программы AnyDesk: Здесь все стандартно, кроме одного момента — 9-значный ID указан, но нет пароля. По умолчанию AnyDesk запускается в режиме неконтролируемого доступа, т.е. для подключения к удаленному или предоставления доступа к своему ПК потребуется только идентификационный номер. Как видно из изображения, AnyDesk может работать в двух режимах — управление и обзор файлов. При выборе второго варианта запускается двухоконный файловый менеджер на подобии Total Commander. По умолчанию доступ открыт ко всем физическим и логическим дискам удаленного компьютера. В AnyDesk реализована функция автоматического поиска компьютеров в локальной сети. Если таковые имеются, и на них установлена утилита, в центре окна программы в разделе "ОБНАРУЖЕННЫЕ" отобразится соответствующий список. Окно настроек программы: Если кликнуть по элементу "Изменить пароль доступа" в главном окне программы, откроется вкладка "Безопасность" меню настроек (но это не единственный способ открытия окна настроек). При установке переключателя в положение "Отключено" в блоке "Интерактивный доступ" программа начнет запрашивать пароль у управляющего компьютера. А сам пароль задается в блоке "Неконтролируемый доступ" при включенном параметре "Разрешить неконтролируемый доступ". Все остальные настройки стандартные: качество передаваемой картинки и аудио, возможность установки связи через прокси-сервер, включение/выключение передачи файлов.

Функционал AnyDesk Отметим следующие функциональные возможности AnyDesk: Возможность записи видео с удаленного ПК. Использование удаленного принтера (для этого программу недостаточно просто запустить, ее следует именно установить). Наличие разнообразных интерактивных элементов в окне управления удаленным ПК — чат, доска для рисования и др. Гибкие настройки доступа (разрешений для удаленных пользователей). Отметим также, что утилита AnyDesk доступна для множества платформ — Windows, macOS, Android, iOS, Linux, FreeBSD, Raspberry Pi и Chrome OS.

Недостатки AnyDesk Из отрицательных сторон AnyDesk отметим лишь относительно высокую стоимость лицензии (в данном случае — подписки) для коммерческих пользователей: от 9 евро в месяц для одного компьютера-оператора (оформлять подписку для компьютеров-клиентов не нужно).

Radmin Последней в нашем обзоре будет рассмотрена отечественная программа для удаленного доступа к компьютеру. В отличие от всех предыдущих утилит, Radmin состоит из двух модулей, устанавливающихся по отдельности — "Viewer" (клиент, устанавливается на управляемый ПК) и "Server" (оператор, устанавливается на управляющий ПК). Возможно, это и хорошо, т.к. установив на свой компьютер только серверную версию, можно быть уверенным, что к тебе никто не подключится.

Функциональные возможности Radmin Утилита Radmin имеет довольно широкий набор функций. У серверного модуля это: 6 режимов работы: управление, просмотр, Telnet (режим командной строки по типу "CMD" в Windows), текстовый и голосовой чаты, а также передача файлов (файловый менеджер).

Отправка спецкоманд на удаленный компьютер: выключение, перезагрузка или даже удаленное управление BIOS (управляемый ПК должен поддерживать соответствующую технологию). Возможность тонкой настройки качества принимаемой картинки и звука. Установка соединения через промежуточный сервер (т.е. доступ к удаленному ПК через другой ПК, на котором установлен серверный модуль Radmin) и другие. У клиентского модуля Radmin функционал в основном связан с предоставлением серверу тех или иных прав и возможностей управления: Возможность установки прав доступа согласно внутренним настройкам Radmin либо настройкам Windows NT. Включение/отключение удаленных функций: Предоставление доступа к ПК только с определенных IP-адресов: Таким образом, Radmin по функционалу может сравниться с TeamViewer. Конечно, в этой программе и отсутствуют функции мониторинга через веб-интерфейс, сканирования на вирусы и т.д., но в остальном она ничем не уступает своему более известному аналогу.