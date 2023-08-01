Программы для обновления программ на Windows

Установку приложений на компьютер можно осуществлять не только в ручном, но и в автоматическом режиме. Последний способ предполагает инсталляцию всего одной программы, через которую уже можно устанавливать все прочие интересующие пользователя приложения. Такие программы для установки программ (или менеджеры приложений) позволяют значительно сэкономить время на инсталляции программного обеспечения в только что установленную/переустановленную операционную систему. Это обусловлено тем, что менеджеры приложений способны инсталлировать одновременно несколько выбранных пользователем программ, но не только. Далее мы рассмотрим функциональные возможности популярных утилит для автоматической установки программ.
ZipSoft
Бесплатная программа
ZipSoft — бесплатный менеджер приложений для операционных систем Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11. Программа имеет русскоязычный интерфейс и очень проста в использовании, потому подойдет и начинающим пользователям ПК.
Первое, что рекомендуется сделать после установки ZipSoft — добавить через вкладку Мои программы приложения, уже установленные на компьютере.
Это позволит ZipSoft автоматически проверять наличие обновлений для добавленных в данный список приложений. Но сразу отметим, что ZipSoft не устанавливает обновления автоматически (иначе антивирусные системы могут воспринять это действие как опасное). Вместо этого на экран выводятся уведомления об их наличии. Обновлять программу или нет — решать пользователю. Если обновления присутствуют, во вкладке Мои программы напротив названия приложения отобразится соответствующая кнопка:
Другой ключевой функцией ZipSoft является возможность установки программ. Для удобства пользователя интерфейс ZipSoft разбит на несколько вкладок/разделов, между которыми распределены доступные для загрузки и установки приложения. Так, в разделе Стартовый набор можно найти наиболее востребованное программное обеспечение, без которого сложно представить использование компьютера — видеоплееры, архиваторы, браузеры, антивирусное ПО, мессенджеры и т.д.
Список с приложениями можно отсортировать по дате последнего обновления, версии, категории и рейтингу. Также доступен поиск приложений по названию:
Одна из ключевых особенностей утилиты ZipSoft — это возможность инсталляции нескольких программ одновременно. Список предстоящей загрузки и установки формируется по нажатию кнопки «+» напротив названия приложения. Сделав это, пользователю останется кликнуть по кнопке Скачать, и ZipSoft приступит к выполнению своей задачи.
При необходимости пользователь может выполнить установку любого приложения в ручном режиме. Если раскрыть элемент с названием программы, на экране отобразится краткое ее описание, а также ссылка на официальный сайт. Кликнув по ней, пользователь попадет на официальный сайт разработчика приложения, где и можно будет скачать установщик.
Еще одна ключевая особенность ZipSoft — возможность обновления программ, что были установлены при помощи данной утилиты. Функция работает в полуавтоматическом режиме: ZipSoft просто отображает на экране уведомления о наличии обновлений, а обновлять приложение или нет — решать пользователю.
Также отметим, что ZipSoft имеет минимальное количество настроек. Пользователь может включить/выключить следующие опции: отображение уведомлений (и задать частоту их отображения от 1 до 7 дней), снятие ограничений на скорость и частоту скачивания (Web Indexing), а также установки программ в тихом режиме:
Особенно интересна опция установки приложений в тихом режиме. Если она активна, тогда инсталляция выбранных и последующее обновление уже установленных программ будет осуществляться полностью в автоматическом режиме без отображается окон установщиков этих программ. Но при желании пользователь может отключить данную опцию.
IObit Software Updater
Условно-бесплатная программа
IObit Software Updater — менеджер приложений для компьютеров под управлением Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11. Программа распространяется по условно-бесплатной модели. Бесплатная версия утилиты имеет функциональные ограничения (не очень значительные), но основной ее недостаток — время от времени появляющаяся реклама, причем не только в интерфейсе, но и в виде уведомлений на рабочем столе.
Первое, что бросается в глаза сразу после запуска IObit Software Updater — это список уже установленных на компьютер программ (находятся во вкладке Мои программы). Утилита сразу же предложит обновить их, если, конечно, обновления присутствуют. Если их нет, тогда такие программы отправляются в раздел Новейшие.
Менеджер IObit Software Updater также способен устанавливать как по одному, так и по нескольку приложений за раз. Нужно лишь отметить галочками интересующее ПО, затем кликнуть по кнопке Установить сейчас в верхнем левом углу:
Как и в случае с ZipSoft, доступные для скачивания и установки приложения в IObit Software Updater разбиты по категориям. Но, к сожалению, поиска тут не предусмотрено, потому пользователю придется искать нужный ему софт в ручном режиме, перемещаясь по вкладкам. Для посещения сайта разработчика той или иной программы нужно кликнуть по ее названию правой кнопкой мыши и затем выбрать пункт Сайт программы:
Есть у IObit Software Updater и дополнительные опции, но не все они доступны в бесплатной версии:
- Полностью автоматическое обновление программ в реальном времени (похоже, имеется ввиду при запуске IObit Software Updater) или по заданному пользователем расписанию. Обе функции доступны только в платной версии. Без покупки лицензии обновление можно выполнять в ручном режиме. Программа будет выдавать уведомления, если обнаружит наличие обновлений.
- Автоматическое создание точек восстановления системы и возможность задействования их напрямую из интерфейса IObit Software Updater. Данная функция доступна и в бесплатной версии. Помимо отката до точки восстановления, созданной IObit Software Updater, пользователь может выбрать вообще любую точку восстановления, созданную в системе ранее.
- Возможность создания черного списка программ, обновления которых проверяться не будут. Функция из разряда «на всякий случай».
- Возможность соединения с интернетом через прокси-сервер. Можно использовать уже настроенный прокси в браузере Internet Explorer либо вписать данные для соединения с ним вручную в настройках. Функция также доступна в бесплатной версии.
Идем дальше.
AppWizard
Бесплатная программа
AppWizard — еще одна простая в использовании программа для компьютеров под управлением Windows 7 и выше, позволяющая скачивать и устанавливать не только приложения, но и компьютерные игры. Менеджер приложений распространяется бесплатно, однако содержит в себе рекламу в виде рекомендаций по установке софта от партнеров при каждой инсталляции выбранных приложений (установку этого софта можно пропустить). Сама утилита AppWizard установки не требует, и ее можно запускать напрямую с флешки.
AppWizard отличается наличием более подробного меню категорий программ. Например, в категории Безопасность представлены антивирусы и отдельно антишпионы, менеджеры паролей, фаерволы (брандмауэры), софт для восстановления доступа и паролей, защиты и шифрования данных, контроля доступа и мониторинга. Также AppWizard позволяет отфильтровать все доступные для установки программы по разрядности, т.е. пользователь может отдельно просматривать приложения для 32-х и 64-битных систем. Кроме того, в AppWizard реализован поиск приложений по названию, а также предусмотрена опция тихой установки, которую можно отключить (левый нижний угол).
В отличие от двух предыдущих менеджеров, установка программ в AppWizard осуществляется в пошаговом режиме. Пользователю требуется отметить галочками требуемые приложения и затем несколько раз кликать по кнопке Продолжить установку. На 3-м шаге будет предложена установка партнерского софта, о чем упоминалось в самом начале. Чтобы случайно не установить этот софт, на этом шаге нужно кликнуть по кнопке Пропустить:
В зависимости от того, была ли активирована опция тихой установки, AppWizard выполнит инсталляцию выбранных приложений либо в полностью автоматическом, либо в полуавтоматическом режиме. В последнем случае пользователю предстоит самостоятельно работать с инсталляторами, указывая путь установки программ и все прочее.
Есть у AppWizard один значительный недостаток. В программе отсутствует функция обновления установленных приложений. Впрочем, этот менеджер рассчитан, скорее, на однократное использование. Отсутствие необходимости установки и возможность запуска с флешки делает его удобным инструментом для быстрой установки программ на только что установленную/переустановленную операционную систему.
Silent Install Helper
Бесплатная программа
Silent Install Helper — это тоже программа для установки программ, однако работает она совсем иначе, нежели все предыдущие, и предназначена для опытных пользователей. Silent Install Helper позволяет создавать пользовательские установщики для групповой установки приложений в тихом режиме. Для реализации этой задачи требуется наличие на компьютере инсталляторов нужных пользователю программ, на основе которых Silent Install Helper сгенерирует исполнимый CMD-файл. Данный CMD -файл можно будет запускать на любом другом компьютере, что в итоге приведет к установке выбранных приложений в автоматическом режиме. Но для этого рядом с CMD-файлом должны находиться инсталляторы этих приложений.
Звучит немного запутанно, поэтому разберем все на конкретном примере.
Первое, что требуется от пользователя — самостоятельно скачать в интернете инсталляторы нужных ему программ и сохранить их в одной папке (желательно). Для примера мы взяли установщики двух приложений — ACDSee и CheatEngine. Их можно добавить в Silent Install Helper простым перетаскиванием мыши из Проводника Windows:
Отмечаем добавленные программы галочками, а затем открываем меню Инструменты и выбираем там пункт Создать cmd-файл:
Откроется окно сохранения файла setup.cmd (можно переименовать). Сохраняем его в ту же папку, где хранятся инсталляторы:
Вот и все. Эту папку можно, например, скопировать на флешку. Вставив ее в другой компьютер (или в этот же после переустановки системы — без разницы) и запустив файл setup.cmd, можно автоматически выполнить установку приложений ACDSee и CheatEngine (в нашем случае).
Приведенный пример охватывает лишь небольшую часть функциональных возможностей программы Silent Install Helper. Но этого достаточно для создания собственных автоматических инсталляторов приложений, не требующих использование рассмотренных выше менеджеров или их аналогов.