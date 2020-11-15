Программы для сисадминов, программистов и специалистов сервисных центров

Системные администраторы Windows, PC-программисты, специалисты сервисных центров и выездные мастера по ремонту ПК должны уметь пользоваться профессиональным софтом, помогающим решать такие задачи, решение которых невозможно при использовании популярных приложений вроде чистильщиков, твикеров, тестировщиков, собирателей информации о ПК и т.д.

Кратко рассмотрим подобные утилиты. Для удобства мы разделили их на такие категории:

Утилиты для работы с файлами и дисками.

Сетевые утилиты.

Утилиты для работы с запущенными задачами/процессами/службами.

Утилиты безопасности.

Утилиты для получения информации о компьютере и операционной системе.

Большинство из этих программ выполняются только из командной строки Windows.

Утилиты для работы с файлами и дисками В эту категории относятся такие программы, как: AccessChk: Отображает действующие права указанных пользователей Windows со списком папок, файлов и ключей реестра, к которым у них есть доступ.

AccessEnum: Показывает перечень пользователей, у которых имеется доступ к указанным файлам/папкам, ключам реестра или службам Windows.

CacheSet: Утилита, которая позволяет контролировать размер дискового кэша, управляемого, в свою очередь, менеджером кэша (Cache Manager) Windows, посредством NT-функционала.

Contig: Средство для дефрагментации отдельных файлов.

Disk2vhd: Утилита виртуализации, упрощающая перенос физических систем (т.е: помогающая в реализации P2V (Physical-to-Virtual)-миграции).

DiskExt: Программа для получения информации о локальных дисках, а также для определения томов, расширенных на несколько дисков.

DiskMon: Утилита мониторинга активности жесткого диска: При сворачивании в трей может служить для оповещения пользователя о новых событиях, связанных с использованием жесткого диска.

DiskView: Утилита для «картографии» жесткого диска, позволяющая просмотреть точное расположение файлов на секторах устройства.

Disk Usage (DU): Мониторинг занимаемого дискового пространства указанной папкой.

EFSDump: Отображает список пользователей, у которых есть доступ к зашифрованным файлам.

FindLinks: Отображает индекс файла и жесткие ссылки (альтернативные пути к файлу на одном томе), существующие для него.

Junction: Программа для создания символических Win2K NTFS ссылок.

LDMDump: Просмотр содержимого внутренней базы данных LDM (Диспетчера логических дисков) и итоговой информации о разделах и томах системы.

MoveFile: Программа, позволяющая запланировать команды переименования и удаления файлов, которые будут выполнены при следующем старте системы.

NTFSInfo: Утилита для просмотра подробной информации о томах NTFS, включая размер и расположение главной файловой таблицы (MFT) и MFT-зоны, а также размеры файлов, содержащие метаданные NTFS.

PageDefrag: Дефрагментация файла подкачки Windows и ветвей реестра.

PendMoves: Просмотр списка файлов, удаление или переименование которых запланировано при следующей загрузке системы.

Process Monitor: Мониторинг файловой системы, реестра, процессов, потоков и DLL в режиме реального времени.

PsFile: Просмотр списка файлов, открытых удаленно в данный момент.

PsTools: Утилиты для вывода списка процессов, запущенных на локальных или удаленных компьютерах, удаленного запуска процессов, перезагрузки компьютеров, сброса журналов событий и т: д.

SDelete: Программа для безвозвратного удаления файлов, в т.ч: тех, что были удалены обычным способом, но по-прежнему хранящихся на диске.

ShareEnum: Сканирование общедоступных сетевых ресурсов (файлов, папок) и просмотр их настроек безопасности.

Sigcheck: Утилита для сканирования и проверки наличия цифровой подписи у любых файлов.

Streams: Выявления альтернативных NTFS-потоков.

Sync: Программа для копирования кэшированных данных системы на диск. VolumeID: Утилита для изменения идентификатора тома для FAT/NTFS-дисков.

Сетевые утилиты В этой категории утилит: AD Explorer: Утилита для просмотра и редактирования «Active Directory» (AD) – службы каталогов Microsoft.

AD Insight: Инструмент мониторинга в реальном времени LDAP (облегченного протокола доступа к каталогам), предназначенный для устранения неполадок клиентских приложений Active Directory.

AdRestore: Утилита для восстановления ранее удаленных объектов Active Directory.

PipeList: Отображает именованные каналы (Pipe) системы, включая максимальное количество экземпляров и активных экземпляров для каждого канала.

PsPing: Средство оценки производительности сети.

TCPView: Утилита для отображения и мониторинга активных сетевых TCP-сокетов.

Whois: Средство просмотра информации о введенном сетевом адресе/доменном имени. В эту же категорию относятся ранее рассмотренные утилиты PsFile, PsTools и ShareEnum.

Утилиты для работы с запущенными процессами Сюда относятся: Autoruns: Программа для просмотра списка автозагрузки, включая ветви реестра, в которых могут содержаться записи об автоматически загружаемых приложениях, выполняющихся при старте системы задачах и т.д.

Handle: Утилита, показывающая, какие файлы в данный момент используются выполняющимися в данный момент процессами.

ListDLLs: Отображение списка DLL-библиотек, загруженных в данный момент, а также процессов, загрузивших их, с указанием места хранения на диске.

PortMon: Утилита для получения подробной информации и мониторинга активных серийных и параллельных IOCTLs-портов с отображением принимаемых/отправляемых через них данных.

ProcDump: Программа, позволяющая точно определить, вследствие чего был перегружен центральный процессор: Имеется возможность мониторинга отдельных процессов: Пользователь может определить для них порог потребления ресурсов ЦП, при достижении которого программой будет создан дамп выбранных процессов.

Process Explorer: Более мощный аналог стандартного приложения «Диспетчер задач», позволяющий просматривать используемые всеми запущенными процессами файлы, ветви реестра, DLL-библиотеки и многие другие ресурсы.

PsExec: Утилита для запуска процессов удаленно.

PsGetSid: Отображение SID (системного идентификатора) компьютера или пользователя Windows.

PsKill: Утилита для принудительного завершения работы локальных или удаленных процессов.

PsService: Просмотр и управления службами Windows.

PsSuspend: Утилита, позволяющая приостанавливать, а затем возобновлять остановленные процессы.

ShellRunas: Программа, позволяющая запускать приложения от имени других пользователей одной системы.

VMMap: Программа для получения подробной информации об использовании физической и виртуальной памяти: Обеспечивает, в т.ч., возможностью просмотра конкретных адресов для всех категорий используемой системой памяти: ОЗУ, видеопамять, динамически расширяемая память (heap), стек и т.д.

Утилиты безопасности Gрограммы, связанные с обеспечением безопасности компьютера и/или помогающие выявлять различные неисправности. К ним относятся: Autologon: Утилита, позволяющая входить в учетные записи Windows, минуя ввод логина/пароля, что позволит избежать их кражу специфическими вирусами, загружающимися еще до авторизации: Однако их ввод все равно необходим, но лишь однократно – в программе Autologon: Введенные данные авторизации учетной записи будут сохранены в зашифрованном виде, Windows сама будет обращаться к ним при входе в систему.

LogonSessions: Программа позволяет определить все учетные записи, с которых был выполнен вход в систему в данный момент времени.

PsLoggedO: Утилита для мониторинга за действия всех пользователей, использующих компьютер, в т.ч: удаленно.

PsLogList: Позволяет просматривать локально или удаленно системные логи Windows.

Rootkit Revealer: Эффективное средство борьбы с вирусами-руткитами, открывающими злоумышленникам удаленный доступ к компьютеру.

Sysmon (System Monitor): Многофункциональная утилита для мониторинга и логирования активности операционной системы Windows, посредством которой можно выявлять подозрительные действия тех или иных приложений, пользователей и т.д.

Утилиты для получения информации о компьютере и операционной системе В эту категорию включены: ClockRes: Небольшая утилита, позволяющая просмотреть текущее, максимально и минимально возможное значение системного таймера Windows.

Coreinfo: Утилита помогает определить, к какому физическому процессу привязан логический процесс, получить данные об узле NUMA и сокете, в котором он находится, а также размер кэша каждого из логических процессов.

LiveKd: Полезный программный инструмент, позволяющий применять отладчики ядра Microsoft к запущенной в данный момент системе без ее предварительной загрузки в режиме отладки.

LoadOrder: Средство просмотра очередности загрузки драйверов устройств в системах WinNT/2K.

PsInfo: Утилита, отображающая такую информацию об операционной системе Windows и компьютере, как версия и номер сборки ядра, тип/редакция ОС, расположение системного каталога, количество используемых системой ядер процессора, тактовая частота ЦП, объем физической памяти, версия драйвера видеоадаптера.

PsLoggedOn: Отображает список текущих локальных и удаленных пользователей системы.

RAMMap: Утилита, позволяющая получить детальную информацию об использовании физической памяти, вплоть до объема занимаемой памяти драйверами устройств и файлами, используемыми исполняющимися в данный момент процессами.

WinObj: Программа для получения подробных данных пространства имен диспетчера объектов NT. Это более продвинутый аналог стандартного приложения WinObj из пакета Microsoft SDK, отличающийся отсутствием недостатка в механизмах подсчета дескрипторов и ссылок, поддержкой более широкого набора типа объектов и более совершенным пользовательским интерфейсом.