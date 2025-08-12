Качественно проработанный проект жилья может стоить не одну сотню тысяч рублей. Если бюджет ограничен, имеет смысл подготовить его самостоятельно. Это получится сделать с помощью программы для проектирования частного дома. Используя такое ПО, вы сможете продумать планировку и расстановку мебели, дизайн фасада, разводку инженерных коммуникаций. В этой статье мы рассмотрим 10 лучших решений и сравним их между собой.

Как выбрать программу для проектирования дома? Чтобы определиться с выбором, необходимо понять, для каких целей будет использоваться софт. Если это создание чертежей, то нужен продукт, позволяющий работать с точными размерами. Для визуализации понадобится ПО с мощным графическим движком. Для разработки рабочей документации подойдет и более простой инструмент, главное, чтобы в базе были подходящие шаблоны. Дополнительно стоит обратить внимание на такие особенности: Наличие 3Д-режима . Трехмерное отображение позволит лучше представить будущий облик здания.

. Трехмерное отображение позволит лучше представить будущий облик здания. Объем библиотек мебели . Чем больше готовых объектов, тем проще спроектировать подходящий интерьер.

. Чем больше готовых объектов, тем проще спроектировать подходящий интерьер. Возможность печати планов . Эта функция будет полезной, если вы собираетесь передавать документацию подрядчикам.

. Эта функция будет полезной, если вы собираетесь передавать документацию подрядчикам. Опция экспорта в PDF / DWG. Данные форматы идеальны для пересылки чертежей через интернет, поэтому опция пригодится, чтобы показать проект дизайнеру или близким.

ТОП-10 программ для проектирования частного дома

Мой Дом 3D Платформа : Windows

: Windows Цена : условно-бесплатно

: условно-бесплатно Для кого подходит: новички, продвинутые пользователи, профессионалы Мой Дом 3D — это простая программа для проектирования домов и участков на русском языке. С ее помощью получится быстро создать план здания, добавить несколько этажей и крышу, продумать разводку коммуникаций и сделать реалистичную визуализацию. Софт позволяет полностью оформить экстерьер и интерьер. Чертить планировку можно с нуля или по загруженному скану. Интерфейс интуитивно понятный, легко освоиться за пару часов. Плюсы: каталог содержит 1150+ отделочных материалов для фасада, кровли, всех поверхностей (стен, пола, потолка) и предметов;

свыше 400 моделей мебели, техники, декора;

есть библиотека с готовыми макетами домов;

можно добавлять свои текстуры;

присутствует режим виртуальной прогулки. Минусы: нельзя делать стандартизированные чертежи;

не предусмотрено скругление стен.

SketchUp Платформа : Windows, macOS, web, iOS

: Windows, macOS, web, iOS Цена : платно

: платно Для кого подходит: продвинутые пользователи SketchUp — это универсальный инструмент для трехмерного моделирования объектов. Нарисовать проект дома самостоятельно в программе можно с помощью готовых моделей, представленных в библиотеке Warehouse 3D. В каталоге содержится свыше 5 млн. элементов, включая мебель, сантехнику, электрические приборы и т. д. В ПО работают десятки тысяч пользователей по всему миру, поэтому можно найти подходящий проект в открытом доступе, скачать его и адаптировать под свои нужды. Плюсы: в платных версиях получится создать полноценные чертежи;

есть опция VR-трансляций, поддерживается связь с Oculus и Microsoft HoloLens;

проектирование собственной мебели и других объектов с помощью встроенных инструментов. Минусы: низкое качество визуализаций;

нет инструментов для разводки инженерных систем.

Хаус Планер Платформа : web

: web Цена : бесплатно

: бесплатно Для кого подходит: новички Хаус Планер — простое онлайн-приложение для проектирования дома, которое помогает подобрать отделочные материалы для фасадов. Здесь есть 50 макетов строений в популярных стилях: от хай-тека до классики. Любой из шаблонов можно корректировать: менять размеры, пробовать разные отделочные материалы, настраивать масштаб и угол наклона рисунка. Настраивается каждая деталь конструкции, включая лестницу, водосток, дверную ручку, наличники и т. п. Плюсы: свыше 1000 отделочных материалов и более 300 моделей мебели;

просмотр 3D-макета с любых ракурсов;

вычисление площади самим сервисом;

автоматическое создание отмостки. Минусы: нельзя редактировать планировку;

не предусмотрена загрузка своих текстур.

Home Designer Suite Платформа : Windows, macOS

: Windows, macOS Цена : платно

: платно Для кого подходит: профессионалы Это специализированная программа для моделирования дома, позволяющая подготовить проект в соответствии со стандартами. Оснащена инструментами для автоматического создания фундамента, полов, потолков и крыш. Параметры также можно отрегулировать самостоятельно. Софт дает возможность редактировать территорию вокруг коттеджа. Для этого в библиотеке собрано более 1500 разнообразных растений. Плюсы: добавление собственных коллекций объектов;

встроенный генератор строительных смет;

удобный 2D-редактор чертежей и другой документации. Минусы: нельзя редактировать планировку в трехмерном режиме;

нет инструментов для разводки инженерных систем;

высокие системные требования — только 10 и 11 версии Windows, 16 ГБ ОЗУ и другие.

Sweet Home 3D Платформа : Windows, macOS, Linux, web

: Windows, macOS, Linux, web Цена : условно-бесплатно

: условно-бесплатно Для кого подходит: новички, продвинутые пользователи Эта программа для проектирования домов для начинающих позволяет детально работать со зданием и с окружающим его участком. Полной считается версия для ПК, онлайн-сервис отличается урезанным функционалом. Десктопное ПО содержит коллекцию из более 1600 текстур и 400 видов мебели, техники, декора. Плюсы: есть возможность добавлять скругления стен;

импорт трехмерных объектов в форматах 3DS, LWS, OBJ, DAE;

качественная локализация на русском языке. Минусы: часто наблюдаются сбои в работе;

созданная крыша не всегда соответствует планировке строения;

рендеры выглядят не достаточно реалистично.

Floorplanner Платформа : web

: web Цена : условно-бесплатно

: условно-бесплатно Для кого подходит: новички Эту программу для проектирования домов в 3D скачать бесплатно на русском не получится. Продукт доступен только онлайн и исключительно на английском языке. Кроме того, в бесплатной версии присутствует множество ограничений: нельзя добавить второй этаж или сгенерировать фотореалистичное изображение интерьера. Но продумать планировку помещения, добавить дверные и оконные проемы, поэкспериментировать с отделкой, расставить мебель вы сможете. На чертеже будут отображаться точные размеры комнат, а параметры каждого объекта настраиваются. Плюсы: удобная работа как в 2Д-, так и в 3Д-режиме;

есть инструменты для редактирования смет;

можно создавать стены нестандартной формы. Минусы: для начала работы понадобится регистрация;

каждый этаж нужно возводить с нуля, нет функции копирования;

отсутствует десктопная версия.

Planner 5D Платформа : web

: web Цена : условно-бесплатно

: условно-бесплатно Для кого подходит: новички Сервис подходит для проектирования целого коттеджа или квартиры. Здесь можно продумать планировку и отделку, расставить мебель. ПО позволяет работать с точными размерами, поэтому пригодится для создания чертежей. Удобно, что в каталоге представлено множество типовых планировок квартиры. Для моделирования частного дома предусмотрено добавление дополнительных этажей и лестниц между ними. Плюсы: большой каталог на 8000 элементов;

можно менять цвета и размеры объектов;

при генерации рендеров возможно настроить освещение. Минусы: для доступа к инструментам ИИ и полному каталогу нужна подписка;

неудобно размещать розетки и другие мелкие элементы;

веб-сервис регулярно зависает или вовсе перестает загружаться.

КОМПАС-3D Home Платформа : Windows

: Windows Цена : платно

: платно Для кого подходит: профессионалы Этот проектировщик домов разработан для специалистов, является полноценной САПР. Здесь можно создать 3D-модель любой сложности, но инструментов для упрощенного моделирования нет. Чтобы передвинуть шкаф, придется редактировать эскиз, менять привязки элементов и т. д. Важная особенность ПО — каждый шаг фиксируется в системе. Вы можете вернуться на любой этап проектирования, поменять свои действия и посмотреть, как это отразится на результате. Плюсы: неограниченная свобода — легко сделать крышу какой угодно формы или создать нестандартную мебель;

подходит для работы со сложной документацией, включая чертежи, спецификации и планы;

позволяет указывать точные размеры объектов. Минусы: минимальная библиотека готовых элементов и текстур;

посредственный внешний вид интерьеров и экстерьеров;

перегруженный интерфейс.

Chief Architect Платформа : Windows, macOS

: Windows, macOS Цена : условно-бесплатно

: условно-бесплатно Для кого подходит: профессионалы Данной программой для создания проекта дома пользуются профессиональные архитекторы. Она позволяет разрабатывать подробные трехмерные модели любых зданий, включая жилые. Здесь можно создавать планы этажей и рассчитывать количество затрачиваемых материалов. Также ПО дает возможность редактировать ландшафт вокруг. Софт подходит для работы с проектной документацией. При необходимости можно учесть СНиП и ГОСТ. Плюсы: мощные инструменты для проектирования коммуникаций;

можно загружать файлы в AutoCAD или из него;

богатая библиотека готовых элементов. Минусы: в бесплатной версии нельзя прогуляться по интерьеру и сохранить проект;

сложный интерфейс;

нет русской локализации.

Дизайн Интерьера 3D Платформа : Windows

: Windows Цена : условно-бесплатно

: условно-бесплатно Для кого подходит: новички, продвинутые пользователи, профессионалы Дизайн Интерьера 3D — это несложное российское ПО, которое ориентировано на оформление внутреннего убранства дома. Здесь предлагается свыше 1150 отделочных материалов и 600 моделей мебели, техники, декора. Помимо этого, софт дает возможность планировать разводку электрики, отопления и водоснабжения. Можно проектировать несколько этажей. Плюсы: ПО автоматически подгружает информацию из проекта для составления сметы;

любые объекты легко кастомизировать: менять размеры, отделку, расположение;

быстрая и качественная трехмерная визуализация;

можно загружать собственные текстуры. Минусы: нет функционала для работы с экстерьером;

отсутствуют возможности для инженерных расчетов.

Сравнительная таблица Программа Платформа Цена Уровень 3D / 2D Мой Дом 3D Windows от 693 ₽ Легкий 3D и 2D SketchUp Windows / macOS / web / iOS от $19,99 в месяц Средний 3D и 2D Хаус Планер web — Легкий 3D Home Designer Suite Windows / macOS $129 Сложный 3D и 2D Sweet Home 3D Windows / macOS / Linux / web $19,99 в месяц Средний 3D и 2D FloorPlanner web от $5 в месяц Легкий 3D и 2D Planner 5D web от $4,99 в месяц Легкий 3D и 2D КОМПАС-3D Home Windows 1490 ₽ в год Сложный 3D и 2D Chief Architect Windows $229 в месяц Сложный 3D и 2D Дизайн Интерьера 3D Windows от 693 ₽ Легкий 3D и 2D

Часто задаваемые вопросы (FAQ) Можно ли с помощью этих программ сделать проект для получения разрешения на строительство? Да, некоторые приложения подходят для оформления разрешительной документации. Но в большинстве случаев она не требуется вовсе. С 2018 года законодательство изменилось, теперь достаточно подать уведомление в местную администрацию о начале стройки. Какая программа самая простая для новичка? Проще всего начать работу с Хаус Планер, а затем перейти к более сложным продуктам, например, Дизайн Интерьера 3D. Где найти готовые шаблоны зданий? В некоторых из перечисленных программ, например, в Мой Дом 3D, уже есть готовые шаблоны зданий. Но если имеющихся моделей недостаточно, можно поискать дополнительные на специальных сайтах, например, хаузпроект.рф.