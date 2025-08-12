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Лучшие программы 13.08.2025 8 минут

Лучшие бесплатные программы для создания проекта частного дома

Хотите сделать проект дома своими руками? Собрали лучшие решения для создания проекта частного дома на компьютере самостоятельно.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Качественно проработанный проект жилья может стоить не одну сотню тысяч рублей. Если бюджет ограничен, имеет смысл подготовить его самостоятельно. Это получится сделать с помощью программы для проектирования частного дома. Используя такое ПО, вы сможете продумать планировку и расстановку мебели, дизайн фасада, разводку инженерных коммуникаций. В этой статье мы рассмотрим 10 лучших решений и сравним их между собой.

Как выбрать программу для проектирования дома?

Чтобы определиться с выбором, необходимо понять, для каких целей будет использоваться софт. Если это создание чертежей, то нужен продукт, позволяющий работать с точными размерами. Для визуализации понадобится ПО с мощным графическим движком. Для разработки рабочей документации подойдет и более простой инструмент, главное, чтобы в базе были подходящие шаблоны.

Дополнительно стоит обратить внимание на такие особенности:

  • Наличие 3Д-режима. Трехмерное отображение позволит лучше представить будущий облик здания.
  • Объем библиотек мебели. Чем больше готовых объектов, тем проще спроектировать подходящий интерьер.
  • Возможность печати планов. Эта функция будет полезной, если вы собираетесь передавать документацию подрядчикам.
  • Опция экспорта в PDF / DWG. Данные форматы идеальны для пересылки чертежей через интернет, поэтому опция пригодится, чтобы показать проект дизайнеру или близким.

ТОП-10 программ для проектирования частного дома

Мой Дом 3D

  • Платформа: Windows
  • Цена: условно-бесплатно
  • Для кого подходит: новички, продвинутые пользователи, профессионалы

Мой Дом 3D

Мой Дом 3D — это простая программа для проектирования домов и участков на русском языке. С ее помощью получится быстро создать план здания, добавить несколько этажей и крышу, продумать разводку коммуникаций и сделать реалистичную визуализацию. Софт позволяет полностью оформить экстерьер и интерьер. Чертить планировку можно с нуля или по загруженному скану. Интерфейс интуитивно понятный, легко освоиться за пару часов.

Плюсы:

  • каталог содержит 1150+ отделочных материалов для фасада, кровли, всех поверхностей (стен, пола, потолка) и предметов;
  • свыше 400 моделей мебели, техники, декора;
  • есть библиотека с готовыми макетами домов;
  • можно добавлять свои текстуры;
  • присутствует режим виртуальной прогулки.

Минусы:

  • нельзя делать стандартизированные чертежи;
  • не предусмотрено скругление стен.

SketchUp

  • Платформа: Windows, macOS, web, iOS
  • Цена: платно
  • Для кого подходит: продвинутые пользователи

SketchUp

SketchUp — это универсальный инструмент для трехмерного моделирования объектов. Нарисовать проект дома самостоятельно в программе можно с помощью готовых моделей, представленных в библиотеке Warehouse 3D. В каталоге содержится свыше 5 млн. элементов, включая мебель, сантехнику, электрические приборы и т. д. В ПО работают десятки тысяч пользователей по всему миру, поэтому можно найти подходящий проект в открытом доступе, скачать его и адаптировать под свои нужды.

Плюсы:

  • в платных версиях получится создать полноценные чертежи;
  • есть опция VR-трансляций, поддерживается связь с Oculus и Microsoft HoloLens;
  • проектирование собственной мебели и других объектов с помощью встроенных инструментов.

Минусы:

  • низкое качество визуализаций;
  • нет инструментов для разводки инженерных систем.

Хаус Планер

  • Платформа: web
  • Цена: бесплатно
  • Для кого подходит: новички

Хаус Планер

Хаус Планер — простое онлайн-приложение для проектирования дома, которое помогает подобрать отделочные материалы для фасадов. Здесь есть 50 макетов строений в популярных стилях: от хай-тека до классики. Любой из шаблонов можно корректировать: менять размеры, пробовать разные отделочные материалы, настраивать масштаб и угол наклона рисунка. Настраивается каждая деталь конструкции, включая лестницу, водосток, дверную ручку, наличники и т. п.

Плюсы:

  • свыше 1000 отделочных материалов и более 300 моделей мебели;
  • просмотр 3D-макета с любых ракурсов;
  • вычисление площади самим сервисом;
  • автоматическое создание отмостки.

Минусы:

  • нельзя редактировать планировку;
  • не предусмотрена загрузка своих текстур.

Home Designer Suite

  • Платформа: Windows, macOS
  • Цена: платно
  • Для кого подходит: профессионалы

Home Designer Suite

Это специализированная программа для моделирования дома, позволяющая подготовить проект в соответствии со стандартами. Оснащена инструментами для автоматического создания фундамента, полов, потолков и крыш. Параметры также можно отрегулировать самостоятельно. Софт дает возможность редактировать территорию вокруг коттеджа. Для этого в библиотеке собрано более 1500 разнообразных растений.

Плюсы:

  • добавление собственных коллекций объектов;
  • встроенный генератор строительных смет;
  • удобный 2D-редактор чертежей и другой документации.

Минусы:

  • нельзя редактировать планировку в трехмерном режиме;
  • нет инструментов для разводки инженерных систем;
  • высокие системные требования — только 10 и 11 версии Windows, 16 ГБ ОЗУ и другие.

Sweet Home 3D

  • Платформа: Windows, macOS, Linux, web
  • Цена: условно-бесплатно
  • Для кого подходит: новички, продвинутые пользователи

Sweet Home 3D

Эта программа для проектирования домов для начинающих позволяет детально работать со зданием и с окружающим его участком. Полной считается версия для ПК, онлайн-сервис отличается урезанным функционалом. Десктопное ПО содержит коллекцию из более 1600 текстур и 400 видов мебели, техники, декора.

Плюсы:

  • есть возможность добавлять скругления стен;
  • импорт трехмерных объектов в форматах 3DS, LWS, OBJ, DAE;
  • качественная локализация на русском языке.

Минусы:

  • часто наблюдаются сбои в работе;
  • созданная крыша не всегда соответствует планировке строения;
  • рендеры выглядят не достаточно реалистично.

Floorplanner

  • Платформа: web
  • Цена: условно-бесплатно
  • Для кого подходит: новички

Floorplanner

Эту программу для проектирования домов в 3D скачать бесплатно на русском не получится. Продукт доступен только онлайн и исключительно на английском языке. Кроме того, в бесплатной версии присутствует множество ограничений: нельзя добавить второй этаж или сгенерировать фотореалистичное изображение интерьера. Но продумать планировку помещения, добавить дверные и оконные проемы, поэкспериментировать с отделкой, расставить мебель вы сможете. На чертеже будут отображаться точные размеры комнат, а параметры каждого объекта настраиваются.

Плюсы:

  • удобная работа как в 2Д-, так и в 3Д-режиме;
  • есть инструменты для редактирования смет;
  • можно создавать стены нестандартной формы.

Минусы:

  • для начала работы понадобится регистрация;
  • каждый этаж нужно возводить с нуля, нет функции копирования;
  • отсутствует десктопная версия.

Planner 5D

  • Платформа: web
  • Цена: условно-бесплатно
  • Для кого подходит: новички

Planner 5D

Сервис подходит для проектирования целого коттеджа или квартиры. Здесь можно продумать планировку и отделку, расставить мебель. ПО позволяет работать с точными размерами, поэтому пригодится для создания чертежей. Удобно, что в каталоге представлено множество типовых планировок квартиры. Для моделирования частного дома предусмотрено добавление дополнительных этажей и лестниц между ними.

Плюсы:

  • большой каталог на 8000 элементов;
  • можно менять цвета и размеры объектов;
  • при генерации рендеров возможно настроить освещение.

Минусы:

  • для доступа к инструментам ИИ и полному каталогу нужна подписка;
  • неудобно размещать розетки и другие мелкие элементы;
  • веб-сервис регулярно зависает или вовсе перестает загружаться.

КОМПАС-3D Home

  • Платформа: Windows
  • Цена: платно
  • Для кого подходит: профессионалы

КОМПАС-3D Home

Этот проектировщик домов разработан для специалистов, является полноценной САПР. Здесь можно создать 3D-модель любой сложности, но инструментов для упрощенного моделирования нет. Чтобы передвинуть шкаф, придется редактировать эскиз, менять привязки элементов и т. д. Важная особенность ПО — каждый шаг фиксируется в системе. Вы можете вернуться на любой этап проектирования, поменять свои действия и посмотреть, как это отразится на результате.

Плюсы:

  • неограниченная свобода — легко сделать крышу какой угодно формы или создать нестандартную мебель;
  • подходит для работы со сложной документацией, включая чертежи, спецификации и планы;
  • позволяет указывать точные размеры объектов.

Минусы:

  • минимальная библиотека готовых элементов и текстур;
  • посредственный внешний вид интерьеров и экстерьеров;
  • перегруженный интерфейс.

Chief Architect

  • Платформа: Windows, macOS
  • Цена: условно-бесплатно
  • Для кого подходит: профессионалы

Chief Architect

Данной программой для создания проекта дома пользуются профессиональные архитекторы. Она позволяет разрабатывать подробные трехмерные модели любых зданий, включая жилые. Здесь можно создавать планы этажей и рассчитывать количество затрачиваемых материалов. Также ПО дает возможность редактировать ландшафт вокруг. Софт подходит для работы с проектной документацией. При необходимости можно учесть СНиП и ГОСТ.

Плюсы:

  • мощные инструменты для проектирования коммуникаций;
  • можно загружать файлы в AutoCAD или из него;
  • богатая библиотека готовых элементов.

Минусы:

  • в бесплатной версии нельзя прогуляться по интерьеру и сохранить проект;
  • сложный интерфейс;
  • нет русской локализации.

Дизайн Интерьера 3D

  • Платформа: Windows
  • Цена: условно-бесплатно
  • Для кого подходит: новички, продвинутые пользователи, профессионалы

Дизайн Интерьера 3D

Дизайн Интерьера 3D — это несложное российское ПО, которое ориентировано на оформление внутреннего убранства дома. Здесь предлагается свыше 1150 отделочных материалов и 600 моделей мебели, техники, декора. Помимо этого, софт дает возможность планировать разводку электрики, отопления и водоснабжения. Можно проектировать несколько этажей.

Плюсы:

  • ПО автоматически подгружает информацию из проекта для составления сметы;
  • любые объекты легко кастомизировать: менять размеры, отделку, расположение;
  • быстрая и качественная трехмерная визуализация;
  • можно загружать собственные текстуры.

Минусы:

  • нет функционала для работы с экстерьером;
  • отсутствуют возможности для инженерных расчетов.

Сравнительная таблица

ПрограммаПлатформаЦенаУровень3D / 2D
Мой Дом 3DWindowsот 693 ₽Легкий3D и 2D
SketchUpWindows / macOS / web / iOSот $19,99 в месяцСредний3D и 2D
Хаус ПланерwebЛегкий3D
Home Designer SuiteWindows / macOS$129Сложный3D и 2D
Sweet Home 3DWindows / macOS / Linux / web$19,99 в месяцСредний3D и 2D
FloorPlannerwebот $5 в месяцЛегкий3D и 2D
Planner 5Dwebот $4,99 в месяцЛегкий3D и 2D
КОМПАС-3D HomeWindows1490 ₽ в годСложный3D и 2D
Chief ArchitectWindows$229 в месяцСложный3D и 2D
Дизайн Интерьера 3DWindowsот 693 ₽Легкий3D и 2D

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли с помощью этих программ сделать проект для получения разрешения на строительство?

Да, некоторые приложения подходят для оформления разрешительной документации. Но в большинстве случаев она не требуется вовсе. С 2018 года законодательство изменилось, теперь достаточно подать уведомление в местную администрацию о начале стройки.

Какая программа самая простая для новичка?

Проще всего начать работу с Хаус Планер, а затем перейти к более сложным продуктам, например, Дизайн Интерьера 3D.

Где найти готовые шаблоны зданий?

В некоторых из перечисленных программ, например, в Мой Дом 3D, уже есть готовые шаблоны зданий. Но если имеющихся моделей недостаточно, можно поискать дополнительные на специальных сайтах, например, хаузпроект.рф.

Заключение

Как уже было сказано в начале, софт нужно подбирать с учетом целей:

  • для отделки и визуализации фасадов — Хаус Планер;
  • для создания полноценных проектов — Мой Дом 3D или Planner 5D;
  • для архитектурной профессиональной проработки — Chief Architect или Home Designer Site;
  • для отрисовки нестандартных объектов — Компас-3D Home или SketchUp.

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Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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