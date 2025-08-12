Качественно проработанный проект жилья может стоить не одну сотню тысяч рублей. Если бюджет ограничен, имеет смысл подготовить его самостоятельно. Это получится сделать с помощью программы для проектирования частного дома. Используя такое ПО, вы сможете продумать планировку и расстановку мебели, дизайн фасада, разводку инженерных коммуникаций. В этой статье мы рассмотрим 10 лучших решений и сравним их между собой.
Как выбрать программу для проектирования дома?
Чтобы определиться с выбором, необходимо понять, для каких целей будет использоваться софт. Если это создание чертежей, то нужен продукт, позволяющий работать с точными размерами. Для визуализации понадобится ПО с мощным графическим движком. Для разработки рабочей документации подойдет и более простой инструмент, главное, чтобы в базе были подходящие шаблоны.
Дополнительно стоит обратить внимание на такие особенности:
- Наличие 3Д-режима. Трехмерное отображение позволит лучше представить будущий облик здания.
- Объем библиотек мебели. Чем больше готовых объектов, тем проще спроектировать подходящий интерьер.
- Возможность печати планов. Эта функция будет полезной, если вы собираетесь передавать документацию подрядчикам.
- Опция экспорта в PDF / DWG. Данные форматы идеальны для пересылки чертежей через интернет, поэтому опция пригодится, чтобы показать проект дизайнеру или близким.
ТОП-10 программ для проектирования частного дома
Мой Дом 3D
- Платформа: Windows
- Цена: условно-бесплатно
- Для кого подходит: новички, продвинутые пользователи, профессионалы
Мой Дом 3D — это простая программа для проектирования домов и участков на русском языке. С ее помощью получится быстро создать план здания, добавить несколько этажей и крышу, продумать разводку коммуникаций и сделать реалистичную визуализацию. Софт позволяет полностью оформить экстерьер и интерьер. Чертить планировку можно с нуля или по загруженному скану. Интерфейс интуитивно понятный, легко освоиться за пару часов.
Плюсы:
- каталог содержит 1150+ отделочных материалов для фасада, кровли, всех поверхностей (стен, пола, потолка) и предметов;
- свыше 400 моделей мебели, техники, декора;
- есть библиотека с готовыми макетами домов;
- можно добавлять свои текстуры;
- присутствует режим виртуальной прогулки.
Минусы:
- нельзя делать стандартизированные чертежи;
- не предусмотрено скругление стен.
SketchUp
- Платформа: Windows, macOS, web, iOS
- Цена: платно
- Для кого подходит: продвинутые пользователи
SketchUp — это универсальный инструмент для трехмерного моделирования объектов. Нарисовать проект дома самостоятельно в программе можно с помощью готовых моделей, представленных в библиотеке Warehouse 3D. В каталоге содержится свыше 5 млн. элементов, включая мебель, сантехнику, электрические приборы и т. д. В ПО работают десятки тысяч пользователей по всему миру, поэтому можно найти подходящий проект в открытом доступе, скачать его и адаптировать под свои нужды.
Плюсы:
- в платных версиях получится создать полноценные чертежи;
- есть опция VR-трансляций, поддерживается связь с Oculus и Microsoft HoloLens;
- проектирование собственной мебели и других объектов с помощью встроенных инструментов.
Минусы:
- низкое качество визуализаций;
- нет инструментов для разводки инженерных систем.
Хаус Планер
- Платформа: web
- Цена: бесплатно
- Для кого подходит: новички
Хаус Планер — простое онлайн-приложение для проектирования дома, которое помогает подобрать отделочные материалы для фасадов. Здесь есть 50 макетов строений в популярных стилях: от хай-тека до классики. Любой из шаблонов можно корректировать: менять размеры, пробовать разные отделочные материалы, настраивать масштаб и угол наклона рисунка. Настраивается каждая деталь конструкции, включая лестницу, водосток, дверную ручку, наличники и т. п.
Плюсы:
- свыше 1000 отделочных материалов и более 300 моделей мебели;
- просмотр 3D-макета с любых ракурсов;
- вычисление площади самим сервисом;
- автоматическое создание отмостки.
Минусы:
- нельзя редактировать планировку;
- не предусмотрена загрузка своих текстур.
Home Designer Suite
- Платформа: Windows, macOS
- Цена: платно
- Для кого подходит: профессионалы
Это специализированная программа для моделирования дома, позволяющая подготовить проект в соответствии со стандартами. Оснащена инструментами для автоматического создания фундамента, полов, потолков и крыш. Параметры также можно отрегулировать самостоятельно. Софт дает возможность редактировать территорию вокруг коттеджа. Для этого в библиотеке собрано более 1500 разнообразных растений.
Плюсы:
- добавление собственных коллекций объектов;
- встроенный генератор строительных смет;
- удобный 2D-редактор чертежей и другой документации.
Минусы:
- нельзя редактировать планировку в трехмерном режиме;
- нет инструментов для разводки инженерных систем;
- высокие системные требования — только 10 и 11 версии Windows, 16 ГБ ОЗУ и другие.
Sweet Home 3D
- Платформа: Windows, macOS, Linux, web
- Цена: условно-бесплатно
- Для кого подходит: новички, продвинутые пользователи
Эта программа для проектирования домов для начинающих позволяет детально работать со зданием и с окружающим его участком. Полной считается версия для ПК, онлайн-сервис отличается урезанным функционалом. Десктопное ПО содержит коллекцию из более 1600 текстур и 400 видов мебели, техники, декора.
Плюсы:
- есть возможность добавлять скругления стен;
- импорт трехмерных объектов в форматах 3DS, LWS, OBJ, DAE;
- качественная локализация на русском языке.
Минусы:
- часто наблюдаются сбои в работе;
- созданная крыша не всегда соответствует планировке строения;
- рендеры выглядят не достаточно реалистично.
Floorplanner
- Платформа: web
- Цена: условно-бесплатно
- Для кого подходит: новички
Эту программу для проектирования домов в 3D скачать бесплатно на русском не получится. Продукт доступен только онлайн и исключительно на английском языке. Кроме того, в бесплатной версии присутствует множество ограничений: нельзя добавить второй этаж или сгенерировать фотореалистичное изображение интерьера. Но продумать планировку помещения, добавить дверные и оконные проемы, поэкспериментировать с отделкой, расставить мебель вы сможете. На чертеже будут отображаться точные размеры комнат, а параметры каждого объекта настраиваются.
Плюсы:
- удобная работа как в 2Д-, так и в 3Д-режиме;
- есть инструменты для редактирования смет;
- можно создавать стены нестандартной формы.
Минусы:
- для начала работы понадобится регистрация;
- каждый этаж нужно возводить с нуля, нет функции копирования;
- отсутствует десктопная версия.
Planner 5D
- Платформа: web
- Цена: условно-бесплатно
- Для кого подходит: новички
Сервис подходит для проектирования целого коттеджа или квартиры. Здесь можно продумать планировку и отделку, расставить мебель. ПО позволяет работать с точными размерами, поэтому пригодится для создания чертежей. Удобно, что в каталоге представлено множество типовых планировок квартиры. Для моделирования частного дома предусмотрено добавление дополнительных этажей и лестниц между ними.
Плюсы:
- большой каталог на 8000 элементов;
- можно менять цвета и размеры объектов;
- при генерации рендеров возможно настроить освещение.
Минусы:
- для доступа к инструментам ИИ и полному каталогу нужна подписка;
- неудобно размещать розетки и другие мелкие элементы;
- веб-сервис регулярно зависает или вовсе перестает загружаться.
КОМПАС-3D Home
- Платформа: Windows
- Цена: платно
- Для кого подходит: профессионалы
Этот проектировщик домов разработан для специалистов, является полноценной САПР. Здесь можно создать 3D-модель любой сложности, но инструментов для упрощенного моделирования нет. Чтобы передвинуть шкаф, придется редактировать эскиз, менять привязки элементов и т. д. Важная особенность ПО — каждый шаг фиксируется в системе. Вы можете вернуться на любой этап проектирования, поменять свои действия и посмотреть, как это отразится на результате.
Плюсы:
- неограниченная свобода — легко сделать крышу какой угодно формы или создать нестандартную мебель;
- подходит для работы со сложной документацией, включая чертежи, спецификации и планы;
- позволяет указывать точные размеры объектов.
Минусы:
- минимальная библиотека готовых элементов и текстур;
- посредственный внешний вид интерьеров и экстерьеров;
- перегруженный интерфейс.
Chief Architect
- Платформа: Windows, macOS
- Цена: условно-бесплатно
- Для кого подходит: профессионалы
Данной программой для создания проекта дома пользуются профессиональные архитекторы. Она позволяет разрабатывать подробные трехмерные модели любых зданий, включая жилые. Здесь можно создавать планы этажей и рассчитывать количество затрачиваемых материалов. Также ПО дает возможность редактировать ландшафт вокруг. Софт подходит для работы с проектной документацией. При необходимости можно учесть СНиП и ГОСТ.
Плюсы:
- мощные инструменты для проектирования коммуникаций;
- можно загружать файлы в AutoCAD или из него;
- богатая библиотека готовых элементов.
Минусы:
- в бесплатной версии нельзя прогуляться по интерьеру и сохранить проект;
- сложный интерфейс;
- нет русской локализации.
Дизайн Интерьера 3D
- Платформа: Windows
- Цена: условно-бесплатно
- Для кого подходит: новички, продвинутые пользователи, профессионалы
Дизайн Интерьера 3D — это несложное российское ПО, которое ориентировано на оформление внутреннего убранства дома. Здесь предлагается свыше 1150 отделочных материалов и 600 моделей мебели, техники, декора. Помимо этого, софт дает возможность планировать разводку электрики, отопления и водоснабжения. Можно проектировать несколько этажей.
Плюсы:
- ПО автоматически подгружает информацию из проекта для составления сметы;
- любые объекты легко кастомизировать: менять размеры, отделку, расположение;
- быстрая и качественная трехмерная визуализация;
- можно загружать собственные текстуры.
Минусы:
- нет функционала для работы с экстерьером;
- отсутствуют возможности для инженерных расчетов.
Сравнительная таблица
|Программа
|Платформа
|Цена
|Уровень
|3D / 2D
|Мой Дом 3D
|Windows
|от 693 ₽
|Легкий
|3D и 2D
|SketchUp
|Windows / macOS / web / iOS
|от $19,99 в месяц
|Средний
|3D и 2D
|Хаус Планер
|web
|—
|Легкий
|3D
|Home Designer Suite
|Windows / macOS
|$129
|Сложный
|3D и 2D
|Sweet Home 3D
|Windows / macOS / Linux / web
|$19,99 в месяц
|Средний
|3D и 2D
|FloorPlanner
|web
|от $5 в месяц
|Легкий
|3D и 2D
|Planner 5D
|web
|от $4,99 в месяц
|Легкий
|3D и 2D
|КОМПАС-3D Home
|Windows
|1490 ₽ в год
|Сложный
|3D и 2D
|Chief Architect
|Windows
|$229 в месяц
|Сложный
|3D и 2D
|Дизайн Интерьера 3D
|Windows
|от 693 ₽
|Легкий
|3D и 2D
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Можно ли с помощью этих программ сделать проект для получения разрешения на строительство?
Да, некоторые приложения подходят для оформления разрешительной документации. Но в большинстве случаев она не требуется вовсе. С 2018 года законодательство изменилось, теперь достаточно подать уведомление в местную администрацию о начале стройки.
Какая программа самая простая для новичка?
Проще всего начать работу с Хаус Планер, а затем перейти к более сложным продуктам, например, Дизайн Интерьера 3D.
Где найти готовые шаблоны зданий?
В некоторых из перечисленных программ, например, в Мой Дом 3D, уже есть готовые шаблоны зданий. Но если имеющихся моделей недостаточно, можно поискать дополнительные на специальных сайтах, например, хаузпроект.рф.
Заключение
Как уже было сказано в начале, софт нужно подбирать с учетом целей:
- для отделки и визуализации фасадов — Хаус Планер;
- для создания полноценных проектов — Мой Дом 3D или Planner 5D;
- для архитектурной профессиональной проработки — Chief Architect или Home Designer Site;
- для отрисовки нестандартных объектов — Компас-3D Home или SketchUp.