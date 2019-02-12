Программы для проверки плагиата и уникальности текста

Для эффективного продвижения сайтов в поисковых системах нужно писать уникальные и интересные статьи. Еще это необходимо для сдачи курсовых, дипломов и других работ в сфере высшего образования. Проверить уникальность текста можно с помощью специальных программ и онлайн-сервисов, которые помогают определеить уникальность текста.

AntiPlagiarism.NET AntiPlagiarism.NET — программа для проверки текста на уникальность от создателей крупной биржи копирайтинга ETXT. Утилита занимается поиском плагиата по индексу самых крупных поисковых систем в интернет: Яндекс, Google, Bing, Yahoo, Mail.ru. Поддерживается пакетная проверка текстов, функция для анализа целого сайта и поддержка большинства популярных форматов текста: DOC, DOCX, TXT, HTML, ODT, RTF. Утилита работает на Windows (32 и 64 бит), интерфейс русский. Модель распространения программы AntiPlagiarism.NET — условно-бесплатная. Чтобы получить доступ ко всем инструментам проверки текста на уникальность, необходимо приобрести полную версию за 20 долларов. Преимущества лицензионной версии приложения: Поддержка списка прокси. Предустановленный набор настроек. Поиск совпадений по сохраненным копиям поисковых систем. После запуска программы откроется главное окно, в котором расположены основные инструменты для поиска плагиата. Для начала работы необходимо скопировать и вставить статью в раздел "Текст". В верхней части интерфейса расположены инструменты для запуска проверки текста на уникальность: Стандартная. Утилита выполнить стандартную проверку текста на уникальность по основным поисковым система. Экспресс. Быстрая проверка текста на плагиат. Глубокая. Детальный анализ текста на уникальность. Занимает большее количество времени, чем другие доступные инструменты. На рерайт. С помощью этого инструмента пользователи могут проверить текст только на рерайтинг. В правой части интерфейса доступен инструмент "Пакетная проверка". С его помощью пользователи могут проверить несколько текстов одновременно. Для этого нужно указать директорию на компьютере, где располагаются файлы со статьями. Здесь доступно три типа проверки: стандартная, глубокая, экспресс. Также есть функция локальной проверки. В этом случае будет выполнен анализ на плагиат среди статей, которые расположены в выбранной пользователем директории. Результат проверки отображается в разделе "Журнал" главного окна программы AntiPlagiarism.NET. Здесь показан общий процент анализа, а также все ресурсы, на которых найдены совпадения. Неуникальные участки текста подсвечиваются желтым цветом. Преимущества: простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

возможность использовать антиплагиат бесплатно;

несколько основных режимов для проверки текста на уникальность;

возможность пакетной проверки текстовых файлов;

инструмент для локальной проверки статей;

функция проверки всего сайта;

анализ уникальности изображений. Недостатки: частое появления капчи во время проверки текстов на уникальность.

Advego Plagiatus Advego Plagiatus — приложение, которое используется для проверки уникальности текста в сети. Программа работает без ограничений по объему текста. Есть возможность использования прокси, а также убрать или добавить поисковые системы для поиска плагиата. Время выполнения операции анализа текста не зависит от скорости интернет-соединения. Утилита работает на Windows (32 и 64 бит), интерфейс русскоязычный, модель распространения Advego Plagiatus — бесплатная. На начальном этапе работы с программой необходимо вставить текст в редактор, который расположен в главном окне приложения. Чтобы запустить процесс поиска плагиата, необходимо открыть раздел "Проверка уникальности" в верхнем меню. На выбор доступно два типа анализа: быстрая проверка — запускает быстрый анализ уникальности, игнорируя большую часть веб-сайтов в поисковых системах; глубокая проверка — поиск совпадений по всем тематическим сайтам, расположенных в поисковых системах. В правой части интерфейса расположена строка "Игнорировать домены". Здесь пользователи могут указать доменные имена, которые программа Advego Plagiatus не будет анализировать во время проверки текста на уникальность. В настройках утилиты можно изменить параметры поиска для более точного анализа уникальности. Здесь пользователи могут указать следующие параметры: размер шингла, процент учитывания совпадений, количество поисковых фраз. В строке "Поисковые системы" можно указать ПС, по которым утилита будет искать совпадения текста: Google, Яндекс, Rambler, Yahoo, Bing. Результаты проверки отображаются в разделе "Журнал". Здесь показан общая уникальность текста в процентах, а также источники, на которых найдены совпадения. Неуникальные фрагменты выделяются желтым цветом. Преимущества: простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

бесплатная модель распространения программы;

два режима проверки текста;

возможность выбора поисковых систем для поиска плагиата;

инструмент для точной настройки процесса анализа уникальности. Недостатки: нет возможности пакетной проверки текстовых документов;

отсутствует инструмент для проверки уникальности изображений.

Text.ru Text.ru — популярный онлайн-сервис для проверки текста на уникальность от одноименной биржи копирайтинга. Кроме уникальности сервис определяет процент заспамленности и воды в тексте. Пользоваться всеми функциями онлайн-инструмента можно бесплатно, но есть возможность покупки PRO-аккаунта с помесячной оплатой в размере 990 рублей. При покупке подписки на более длительный срок действуют скидки. Чтобы проверить статью на плагиат, необходимо зайти на официальный сайт проекта. На первом этапе работы с онлайн-сервисом нужно вставить текст в рабочую область и нажать кнопку "Проверить на уникальность". По завершению процесса анализа текста отобразится три вкладки с результатами: проверка уникальности — здесь показан общий процент уникальности текста и найденные совпадения; орфография — платформа покажет все найденные орфографические ошибки в статье; SEO-анализ текста — общий объем символов и слов, процент воды и заспамленность; При необходимости пользователи могут скопировать ссылку на результат проверки. Также есть возможность получить кнопку уникальности и функция фиксации текста, которая помогает закрепить авторство над статьей. Под окном с текстом расположены все источники, с которыми найдены совпадения текста: ссылка на страницу и процент совпадений. Преимущества: проверка SEO-атрибутов и орфографии;

возможность копирования ссылки на результат проверки;

не требуется обязательная регистрация на сайте. Недостатки: низкая скорость проверки текстов.

Content-watch Content-watch.ru — онлайн инструмент, который используется для проверки уникальности текста. Также с помощью утилиты пользователи могут проверить сайт на плагиат. Чтобы открыть доступ ко всем функциям без ограничений, необходимо купить подписку. Стоимость месячного использования сервиса — 140 рублей. Можно пользоваться услугами антиплагиата бесплатно с ограничениями, но не более 3 проверок в день. Преимущества платного аккаунта: Расширенные лимиты. Более 150 проверок в сутки. Просмотр истории проверок текста. На начальном этапе работы с онлайн-инструментом Content-watch необходимо вставить текст в рабочую область и нажать кнопку "Проверить". Есть возможность добавить ссылки на сайты, которые программа будет игнорировать во время анализа уникальности. По завершению процесса проверки отобразится итоговый результат: общий процент уникальности статьи, а также страницы на ресурсы, с которыми платформа нашла совпадения. Преимущества: возможность просмотра истории проверок;

русский язык интерфейса;

инструмент для исключения сайтов. Недостатки: нет возможности поделиться ссылкой на результат проверки с другими пользователями.