Программы для проверки плагиата и уникальности текста

Для эффективного продвижения сайтов в поисковых системах нужно писать уникальные и интересные статьи. Еще это необходимо для сдачи курсовых, дипломов и других работ в сфере высшего образования. Проверить уникальность текста можно с помощью специальных программ и онлайн-сервисов, которые помогают определеить уникальность текста.
AntiPlagiarism.NET
AntiPlagiarism.NET — программа для проверки текста на уникальность от создателей крупной биржи копирайтинга ETXT. Утилита занимается поиском плагиата по индексу самых крупных поисковых систем в интернет: Яндекс, Google, Bing, Yahoo, Mail.ru. Поддерживается пакетная проверка текстов, функция для анализа целого сайта и поддержка большинства популярных форматов текста: DOC, DOCX, TXT, HTML, ODT, RTF.
Утилита работает на Windows (32 и 64 бит), интерфейс русский. Модель распространения программы AntiPlagiarism.NET — условно-бесплатная. Чтобы получить доступ ко всем инструментам проверки текста на уникальность, необходимо приобрести полную версию за 20 долларов.
Преимущества лицензионной версии приложения:
- Поддержка списка прокси.
- Предустановленный набор настроек.
- Поиск совпадений по сохраненным копиям поисковых систем.
После запуска программы откроется главное окно, в котором расположены основные инструменты для поиска плагиата. Для начала работы необходимо скопировать и вставить статью в раздел "Текст".
В верхней части интерфейса расположены инструменты для запуска проверки текста на уникальность:
- Стандартная. Утилита выполнить стандартную проверку текста на уникальность по основным поисковым система.
- Экспресс. Быстрая проверка текста на плагиат.
- Глубокая. Детальный анализ текста на уникальность. Занимает большее количество времени, чем другие доступные инструменты.
- На рерайт. С помощью этого инструмента пользователи могут проверить текст только на рерайтинг.
В правой части интерфейса доступен инструмент "Пакетная проверка". С его помощью пользователи могут проверить несколько текстов одновременно. Для этого нужно указать директорию на компьютере, где располагаются файлы со статьями. Здесь доступно три типа проверки: стандартная, глубокая, экспресс. Также есть функция локальной проверки. В этом случае будет выполнен анализ на плагиат среди статей, которые расположены в выбранной пользователем директории.
Результат проверки отображается в разделе "Журнал" главного окна программы AntiPlagiarism.NET. Здесь показан общий процент анализа, а также все ресурсы, на которых найдены совпадения. Неуникальные участки текста подсвечиваются желтым цветом.
Преимущества:
- простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
- возможность использовать антиплагиат бесплатно;
- несколько основных режимов для проверки текста на уникальность;
- возможность пакетной проверки текстовых файлов;
- инструмент для локальной проверки статей;
- функция проверки всего сайта;
- анализ уникальности изображений.
Недостатки:
- частое появления капчи во время проверки текстов на уникальность.
Advego Plagiatus
Advego Plagiatus — приложение, которое используется для проверки уникальности текста в сети. Программа работает без ограничений по объему текста. Есть возможность использования прокси, а также убрать или добавить поисковые системы для поиска плагиата. Время выполнения операции анализа текста не зависит от скорости интернет-соединения.
Утилита работает на Windows (32 и 64 бит), интерфейс русскоязычный, модель распространения Advego Plagiatus — бесплатная.
На начальном этапе работы с программой необходимо вставить текст в редактор, который расположен в главном окне приложения.
Чтобы запустить процесс поиска плагиата, необходимо открыть раздел "Проверка уникальности" в верхнем меню. На выбор доступно два типа анализа: быстрая проверка — запускает быстрый анализ уникальности, игнорируя большую часть веб-сайтов в поисковых системах; глубокая проверка — поиск совпадений по всем тематическим сайтам, расположенных в поисковых системах.
В правой части интерфейса расположена строка "Игнорировать домены". Здесь пользователи могут указать доменные имена, которые программа Advego Plagiatus не будет анализировать во время проверки текста на уникальность.
В настройках утилиты можно изменить параметры поиска для более точного анализа уникальности. Здесь пользователи могут указать следующие параметры: размер шингла, процент учитывания совпадений, количество поисковых фраз. В строке "Поисковые системы" можно указать ПС, по которым утилита будет искать совпадения текста: Google, Яндекс, Rambler, Yahoo, Bing.
Результаты проверки отображаются в разделе "Журнал". Здесь показан общая уникальность текста в процентах, а также источники, на которых найдены совпадения. Неуникальные фрагменты выделяются желтым цветом.
Преимущества:
- простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
- бесплатная модель распространения программы;
- два режима проверки текста;
- возможность выбора поисковых систем для поиска плагиата;
- инструмент для точной настройки процесса анализа уникальности.
Недостатки:
- нет возможности пакетной проверки текстовых документов;
- отсутствует инструмент для проверки уникальности изображений.
Text.ru
Text.ru — популярный онлайн-сервис для проверки текста на уникальность от одноименной биржи копирайтинга. Кроме уникальности сервис определяет процент заспамленности и воды в тексте.
Пользоваться всеми функциями онлайн-инструмента можно бесплатно, но есть возможность покупки PRO-аккаунта с помесячной оплатой в размере 990 рублей. При покупке подписки на более длительный срок действуют скидки.
Чтобы проверить статью на плагиат, необходимо зайти на официальный сайт проекта. На первом этапе работы с онлайн-сервисом нужно вставить текст в рабочую область и нажать кнопку "Проверить на уникальность".
По завершению процесса анализа текста отобразится три вкладки с результатами: проверка уникальности — здесь показан общий процент уникальности текста и найденные совпадения; орфография — платформа покажет все найденные орфографические ошибки в статье; SEO-анализ текста — общий объем символов и слов, процент воды и заспамленность;
При необходимости пользователи могут скопировать ссылку на результат проверки. Также есть возможность получить кнопку уникальности и функция фиксации текста, которая помогает закрепить авторство над статьей.
Под окном с текстом расположены все источники, с которыми найдены совпадения текста: ссылка на страницу и процент совпадений.
Преимущества:
- проверка SEO-атрибутов и орфографии;
- возможность копирования ссылки на результат проверки;
- не требуется обязательная регистрация на сайте.
Недостатки:
- низкая скорость проверки текстов.
Content-watch
Content-watch.ru — онлайн инструмент, который используется для проверки уникальности текста. Также с помощью утилиты пользователи могут проверить сайт на плагиат.
Чтобы открыть доступ ко всем функциям без ограничений, необходимо купить подписку. Стоимость месячного использования сервиса — 140 рублей. Можно пользоваться услугами антиплагиата бесплатно с ограничениями, но не более 3 проверок в день.
Преимущества платного аккаунта:
- Расширенные лимиты.
- Более 150 проверок в сутки.
- Просмотр истории проверок текста.
На начальном этапе работы с онлайн-инструментом Content-watch необходимо вставить текст в рабочую область и нажать кнопку "Проверить". Есть возможность добавить ссылки на сайты, которые программа будет игнорировать во время анализа уникальности.
По завершению процесса проверки отобразится итоговый результат: общий процент уникальности статьи, а также страницы на ресурсы, с которыми платформа нашла совпадения.
Преимущества:
- возможность просмотра истории проверок;
- русский язык интерфейса;
- инструмент для исключения сайтов.
Недостатки:
- нет возможности поделиться ссылкой на результат проверки с другими пользователями.
Be1.ru
Be1.ru — онлайн-сервис для проверки текстов на уникальность. Пользователи могут загрузить ссылку на статью, сайт или загрузить файл для анализа. Есть возможность подсветки всех неуникальных фрагментов.
Пользоваться всеми возможностями Be1.ru можно бесплатно и без регистрации. На начальном этапе работы нужно вставить текст и нажать кнопку "Проверить".
Ниже отобразится результат анализа загруженной статьи: общий процент уникальности, тошнотности и водности. Также здесь отображается количество найденных грамматических ошибок. Показан список всех ресурсов, на которых обнаружены совпадения с основным текстом.
Преимущества:
- пользоваться всеми возможностями платформы можно бесплатно и без регистрации;
- есть проверка тошнотности и водности текста;
- онлайн-сервис находит грамматические ошибки в статье.
Недостатки:
- нет возможности проверки уникальности изображений.